Mies iski kenkänsä pöydälle, vaihtoi vaatteet Sallan edessä ja pyysi lopuksi numeroarviota – 19 naista kertoo elämänsä hirveimmistä treffeistä

Ne treffit eivät ainakaan unohdu. Salla, 36, oli sopinut tapaavansa Tinderistä löytämänsä miehen kahvilassa. Heti alkuun deittikumppani kertoi olevansa maailman huipputasoa Rubikin kuutioiden ratkaisemisessa ja halusi todistaa taitonsa.

– Hän kaivoi laukustaan kuution ja tokaisi: jos en saa tätä ratkaistua minuutissa silmät kiinni, syön kenkäni. Sitten hän otti kenkänsä jalastaan ja asetti sen kahvikuppiemme viereen pöydälle. Otin aikaa, eikä hänen onneksi tarvinnut syödä kenkää.

Kummallisesta alusta huolimatta Salla suostui lähtemään miehen kanssa luistelemaan. Mies lupasi Sallalle lainaan siskonsa luistimet, jotka olivat miehen kotona. Asuntoon astuttuaan Salla näki, että se oli täynnä Rubikin kuutioita ja kuutiokilpailuista voitettuja pokaaleja.

– Mies halusi vaihtaa vaatteet ja istutti minut sohvalle. Käteeni hän antoi kuution ratkaistavaksi. Yhtäkkiä hän ryhtyikin vaihtamaan vaatteita edessäni. Ahdistuin, ja kuutio lipsahti kädessäni. Kuului raks, kun se meni rikki. Mies hermostui hieman, mutta ylväästi kasasi itsensä sekä kuution sirpaleet sylistäni.

Luistellessa mies yritti pitää Sallaa kädestä, mutta kun Salla ei lämmennyt, pariskunta luisteli eri puolilla kenttää. Lopuksi hän pyysi Sallaa kotiinsa kaakaolle, koska hänelle oli kuulemma ennenkin sillä tavalla ”käynyt flaksi”. Silloin Salla pakeni paikalta.

Mutta ei siinä vielä kaikki! Seuraavana päivänä Salla sai mieheltä viestillä linkin kaavakkeeseen, jossa Salla olisi voinut arvioida numeroin ja sanallisesti treffejä ja treffikumppania.

– En täyttänyt lomaketta, koska halusin eroon tyypistä, mutta jälkeenpäin harmittaa että jäi täyttämättä. Olisi ollut paljon kommentoitavaa.

Näin Salla kertoi elämänsä kummallisimmista treffeistä Me Naisten kyselyssä. Kysyimme hiljattain suomalaisilta, millaiset heidän ikimuistoisimmat Tinder- tai nettitreffinsä ovat olleet – niin hyvässä kuin pahassa.

Poimimme vastausten joukosta myös 18 muuta kertomusta treffeistä, jotka eivät aivan vastanneet odotuksia.

Mitä ihmettä juuri tapahtui?

Rubikin kuutio -miehen kanssa treffeillä ollut Salla ei ole ainoa, jolla on kokemusta kummallisista treffeistä.

”Oudoin kokemus oli treffit jääkiekkomatsissa. Olin kertonut seuraavani lätkää, mutta en ole mikään varsinainen fanittaja. Jätkä ehdotti treffejä peliin ja sinne mentiin. Nopeasti selvisi, että mies olikin jäätävä Blues-fani, kuului faniklubiin ja selitti koko illan lätkästä ja pelaajista – ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. Ei tullut toisia treffejä.” Riina, 28

”Tinder-ensitreffeillä Mies halusi tulla toisesta kaupungista käymään luonani. Kärsin vatsakivuista, mutta hän halusi siitä huolimatta tavata ja olla seurana kipeälle. Ajattelin, että onpa huomaavaista. Saavuttuaan hän kysyi ensimmäiseksi, että ’mitäs ruokaa olet ajatellut laittaa’. Kun sanoin, että mietitäänkö ruoka-asiaa myöhemmin, hän kertoi haluavansa lähteä kanssani lenkille, oli kuulemma tuonut lenkkikamat repussaan. En lähtenyt lyhyttä kävelyä pidemmälle enkä erikseen kokannut hänelle. Kun hän alkoi elätellä toiveita yöksi jäämisestä, pistin hänet taksilla juna-asemalle.” Karoliina, 29

Kummallista on sekin, jos huomaa olevansa treffeillä aivan toisen näköisen tyypin kanssa kuin kuvitteli. Nettiajan deittailu on nimittäin tuonut mukanaan kuumottavan ilmiön: entä, jos treffikumppanin käyttämät kuvat eivät vastaa todellisuutta? Näin on kyselymme perusteella käynyt monille.

” ”Tinderissä tapaamani mies lupasi tarjota ruuan. Ihmettelin parkkipaikalla, kun en tunnistanut miestä, joka tuli tervehtimään. Hän sanoi, että minä olen aivan kuvani näköinen. Kun totesin, että hän taas ei, mies sanoi, että se on hänen veljensä kuva.” Kristiina, 62

Oudot puheenaiheet

Ensitreffeillä on yleensä fiksua pysytellä turvallisissa puheenaiheissa ja tutustua toiseen. Se ei aina ole helppoa, mikä näkyy myös kyselyvastauksissa. Monella on kokemusta esimerkiksi eksästään juttelevasta deittikumppanista.

”Tyyppi oli ihan ok näköinen, mutta puhui vain eksistään pitkään ja hartaasti. Kun treffit vihdoinkin lähenivät loppuaan, hän tokaisi: ’Kyllä sä mulle kelpaisit.’” Sanna, 55

” ”Mies vei ravintolaan. Hän puhui koko ajan vain eksästään: mitä tämä tekee työkseen, miten katkera hän oli koska eksä löysi lääkärimiehen, miten älykäs eksä oli... Ei ainuttakaan kysymystä minusta tai minun elämästäni.” Jaana, 56

Molempien työstä puhuminen on oiva tapa tutustua toiseen, kertoohan ammatti ihmisestä jotain. Pelkkään työstä jauhamiseen keskittyvät treffit ovat kuitenkin toinen juttu:

”Mies vaikutti viestittelyn perusteella hyvältä tyypiltä. Hän puhui tunnin kestäneiden kahvilatreffien ajan vain työstään, jota hän teki it-puolella isossa firmassa. Olo oli kuin työhaastattelussa. Minä join kahvia ja mietin, koska voi kiittää ja sanoa heipat.” Anette, 43

Osa kertoi puolestaan olleensa treffeillä, joista vaivaannuttavan teki se, että toinen yritti tehdä vaikutuksen puhumalla rahasta.

”Hirveimmät treffit olivat sellaisen miehen kanssa, jolla oli valtava tarve leveillä rahoillaan, autoillaan ja veneillään. Kuuntelin hänen ylpeää yksinpuheluaan siitä, kuinka hän voisi toteuttaa kaikki unelmani ja ostaa minulle mitä vain – aivan kuin hän olisi halunnut ostaa minut rahoillaan. Mies oli pitkä, tumma ja komea, mutta ajatusmaailma oli niin köyhä, ettei ulkonäöllä ollut mitään merkitystä. Lopulta hän kysyi muutaman kysymyksen minulta ja ilmoitti, että vaimon paikka olisi vapaana. Sanoin ei kiitos ja poistuin paikalta.” Maria, 44

Tuppisuu seurana

Vain itsestään puhuva deittikumppani voi olla tuskastuttava tapaus, mutta kenties vielä vaivaannuttavampaa on se, jos toinen osapuoli ei saa sanaa suustaan. Moni kyselyyn vastannut nainen kertoi olleensa treffeillä, joissa tunnelma oli piinaavan hiljainen.

”Olimme jutelleet Tinderissä pari päivää, kun ehdotin että kävisimme oluella. Lähipubissa pöytään istui nuori mies, joka tilasi kokiksen ja istui puoli tuntia hiljaa sitä ryystäen ja hädin tuskin vastaten esittämiini kysymyksiin. Oli niin raskasta ja vaivaannuttavaa, että kun pubiin sattumalta eksyi pari ystävääni, keksin verukkeen siirtyä heidän seuraansa. Herralla kun ei tuntunut olevan kiire poistua tilanteesta, vaikka hän äärimmäisen vaivaantuneelta vaikuttikin.” Nina, 30

” ”Tapasin Tinderissä mukavan oloisen miehen. Hän oli puhelias ja käytti paljon hymiöitä viesteissään. Kasvokkain hän ei kuitenkaan saanut sanottua juuri mitään, oli ilmeetön ja jäykkä. Ne muutamat kommentit, jotka sain nyhdettyä, olivat lähes epäystävällisiä.” Roosa, 30

Humalaiset deittailijat

Voisi kuvitella, että treffeillä haluaa antaa itsestään mahdollisimman hyvän kuvan. Se ei kyselyyn saapuneiden vastausten perusteella ole kovin vaikeaa: pitkälle pääsee jo sillä, että on siististi pukeutunut ja selvin päin. Monella on nimittäin kokemusta siitä, että huomaa olevansa treffeillä humalaisen kanssa.

”Lähdin syömään erään miehen painostuksesta. Ravintolassa hän alkoi kiskoa alkoholia oikein olan takaa. Valitti ruoasta ja oli tyly tarjoilijoille. Yritti painostaa minua ryyppäämään kanssaan. Oli maanantai ja klo 13. Lopuksi hän otti kengästään muovipussin ja alkoi mättää sinne kaikkea, mitä meiltä oli jäänyt syömättä. Vei kuulemma koiralle.” Milla, 35

” ”Treffikumppani saapui myöhässä ja nousuhumalassa kassi kilisten. Myöhemmin selvisi, että kassissa oli myös puhtaat kalsarit, koska tyyppi oli laskenut jäävänsä luokseni viikonlopuksi. Kun sanoin, että olen menossa kotiin yksin, tyyppi alkoi kiukutella kuin 3-vuotias. Jätin hänet polkemaan maata kadulle ja huutelemaan perään.” Jaana, 40

”Mies tuli junalla toisesta kaupungista. Hän pyysi minua tuomaan lasit ja hän toisi skumpan, jotta voisimme kilistellä puistossa. Hän oli ehdoton, vaikka huomautin räntäsateesta ja kerroin tulevani autolla. Hän tuli paikalle hiprakassa. Itse join tilkan kuplivaa ja hän veti puoli pulloa. Istuimme märällä penkillä sanomalehden päällä ja tärisimme kylmästä. Yritin ehdottaa ruokailua ravintolassa, mutta hän toivoi vielä hetkeä pullon parissa. Kun hän lopulta kähmi rintojani ja suuteli kiihkeästi ohikulkijoista välittämättä, totesin, että nyt on aika poistua.” Eeva, 42

Lääppijät, lopettakaa!

Vaivaannuttavan hiljainen tai eksästä puhuva treffikumppani on tietysti harmillinen, mutta monilla kyselyyn vastanneilla oli hyvin ahdistavia treffikokemuksia.

”Mies arvosteli ulkonäköäni vertaillen sitä kuviini Tinderissä ja sanoi, että en näytä samalta. Kun lopetin illan lyhyeen, hän lähetteli solvauksia perään. Sai myöhemmin tietää, että hän on jopa stalkannut muita naisia. Selvisin siis helpolla.” Linnea, 41

”Treffit sovittiin kauppakeskuksen kahvilaan. Mies oli vaikuttanut miellyttävältä, mutta tavatessamme hän oli erittäin epäsiisti ja haukkui työnantajaansa, työkavereitaan ja oikeastaan kaikkea. Kahvihetken jälkeen sanoin meneväni vaatekauppaan. Mies vaati tulla mukaani vähän ’sovittelemaan’. Kieltäydyin kohteliaasti ja lähdin kahvilasta, mutta mies seurasi minua farkkukauppaan, sutkautteli epäasiallisia kommentteja ja esitteli eri vaihtoehtoja vaatien nähdä ne päälläni. Oli kamala kokemus! Kotiin päästyäni blokkasin miehen kaikista mahdollisista kanavista.” Hanna, 45

” ”Tapasin pari kertaa mukavaa miestä, mutta yksillä treffeillä hän totesi, että mitään vakavaa kanssani ei synny jos en laihduta ja treenaa itselleni ’kyykkypyllyä’.” Tea, 28

Oma lukunsa ovat päällekäyvät lääppijät, joille suostumus on vieras käsite.

”Tindertreffit menivät sinänsä ihan ok, mutta mies päätti suudella lopuksi täysin yllättäen, ja se ei ollut positiivinen yllätys. Nolon tilanteen jälkeisenä aamuna hän kertoi olevansa naimisissa. Illalla hän oli kertonut olevansa eronnut.” Teija, 50

”Tyyppi vaikutti mukavalta. Olimme tavanneet Tinderissä ja soitelleetkin noin kaksi viikkoa kunnes päätimme tavata. Kävelimme puistossa, juttelimme ja oli kivaa. Sitten hän ehdotti että menisimme yksille terassille. Kun päästiin istumaan, hän yritti kaapata syliin. Kerroin kohteliaasti, etten hae ekoilla treffeillä vielä läheisyyttä. Kuuroille korville meni, hän alkoi lääppimään ja halusi suudella. Kieltäydyin ja työnsin pois varmaan kolme kertaa ennen kuin riitti. Keksin tekosyyn ja lähdin junalle. Mies seurasi ja yritti vielä laiturilla suudella. Pääsin onneksi junaan ja estin heti miehen kaikilla mahdollisilla keinoilla.” Miia, 32

