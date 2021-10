Airilla, Tiialla ja Marilla on maailman mahtavimmat eksät – eroasiantuntija kertoo 6 asiaa, joiden pitää olla kunnossa, että hyvä eksäsuhde onnistuu

Mutkattomat välit entiseen kumppaniin? Ei mikään mission impossible! Eronneet naiset ja eroasiantuntija kertovat, miten eksäsuhteen saa kukoistamaan.

”Eksä auttaa lapsia hankkimaan minulle lahjan syntymäpäivänä ja äitienpäivänä”, kertoo Me Naisten kyselyyn vastannut nainen. Hyvä suhde eksään on kuin lahja, mutta se ei synny itsestään.

Airilla, Tiialla ja Marilla on maailman mahtavimmat eksät.

Airin eksä vahti uudesta liitosta syntyneitä lapsia, kun Airi lähti risteilylle. Tiia sai kutsun eksänsä häihin. Marin eksä remontoi entisen puolisonsa sijoitusasunnon, kun vuokralainen oli tehnyt siellä tuhoja.

Kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta! Airin, Tiian ja Marin lisäksi monet muut Me Naisten lukijakyselyyn vastanneet eronneet naiset kuitenkin kertovat, että mikään mahdottomuus toimiva suhde eksään ei ole. Vähän työstämistä se tosin vaatii.

Eron kokeneet naiset sekä seksuaaliterapeutti ja eroasiantuntija Marika Rosenborg kertovat, miten hyvä suhde luodaan:

1. Irrottaudu kunnolla – ja tiedosta, että siihen voi mennä kauankin.

”Ristiriitojen takia otimme heti eron jälkeen aikalisän näkemisestä ja viestittelystä, jotta asiat saatiin oman pään sisässä järjestykseen.”

”Pari ensimmäistä vuotta eron jälkeen olimme hiljaa, mutta sen jälkeen pystyimme taas jatkamaan ystävinä.”

Jotta entisen kumppanin kanssa voidaan olla ystäviä, tulee suhteesta ensin irrottautua. Lopullisen päämäärän ei kuitenkaan tarvitse olla ystävyys. Asiallisetkin välit riittävät, jos joudutaan olemaan paljon tekemisissä keskenään, eroasiantuntija Marika Rosenborg sanoo.

– Suhteesta ei myöskään voi suoraan ryhtyä ystäviksi. Tai jos voi, niin suhteen lopussa on tapahtunut jo niin pitkään kaverillistumista, että ero on vain muodollisuus.

Rosenborgin mukaan kaikilla ihmisillä menee eron käsittelyssä ainakin vuosi. Joskus vähemmän, mutta se on aika harvinaista.

– Eron jälkeen pitää kohdata kaikki vuodenajat ja juhlapyhät uudesta näkökulmasta ja tottua uuteen elämään.

Vaikutusta on tietenkin sillä, millainen suhde oli, miten kauan se jatkui ja missä elämänvaiheessa ero tapahtui. Rosenborgin mukaan esimerkiksi elämän ensimmäisten rakastumissuhteiden päättymiset voivat olla todella kivuliaita, kun ei ole kokemusta siitä, että toinenkin suhde voi olla yhtä hyvä tai jopa parempi.

– On ihan normaalia, että yli pääsemisessä voi mennä kolmekin vuotta.

2. Ymmärrä, että eroonne oli hyvä syy eikä entiseen ole paluuta.

”Luulen, että minun ja hänen suhde oli niin myrkkyä molemmille, että kun sen hoksasi, oli paljon helpompaa itselläkin hengittää. Ennen kun ei mistään puhuttu, niin nyt puhutaan.”

”Hän raivostuttaa minua edelleen toisinaan, mutta ajattelen vain, että onneksi tätä ei tarvitse enää sietää parisuhteessa.”

Kaverisuhde eksän kanssa ei onnistu, jos jompikumpi vielä haikailee suhteen perään. Ainakin pitää tiedostaa se, miksi haikailee. Joskus eron jälkeen tapahtuva henkinen itsetutkistelu voi saada näkemään entisen kumppanin uusin silmin, vaikka eksä ei siihen itse aihetta antaisikaan.

– Jokaisen olisi tärkeää kysyä itseltään, mitä kaipaa kun kaipaa parisuhdetta. Mitkä ovat omat ydintarpeet, joita tarvitsee parisuhteessa voidakseen olla onnellinen ja tyytyväinen? Ja jos ne ydintarpeet eivät entisessä suhteessa täyttyneet, mikä olisi syy hakeutua uudelleen yhteen?

3. Unohda vanha suola.

”Kaverisuhde toimii, koska emme muistele enää yhteisiä hetkiä ja käyttäydymme toistemme seurassa kuin ketkä tahansa tutut.”

Joskus vanhat tunteet tai seksuaalinen kemia voivat vaikeuttaa eron etenemistä. Siinä ei sinänsä ole mitään väärää, että ex-puolisot harrastavat keskenään seksiä, jos se sopii molemmille. Se kuitenkin hidastaa henkistä irrottautumista.

– Voi tehdä todella kipeää, jos toisella on toiveita suhteen jatkuvuudesta ja toinen käyttää tilannetta vain hyväkseen. Tarvitaan avoimuutta ja rohkeutta puhua ääneen siitä, mitä tämä tilanne ja suhde merkitsee kummallekin, Rosenborg sanoo.

4. Ystävyys vaatii tahtoa ja huomaavaisuutta molemmilta.

”Hän löysi eron jälkeen pian uuden, ja asian sulattelu oli minulle äärimmäisen vaikeaa. Hän oli kuitenkin tukenani, kuunteli kiukutteluni ja otti vihani niskaansa, ylipäätään auttoi eron yli parhaansa mukaan. Ajan myötä asiat helpottuivat.”

”Eksä on hoitanut uudesta liitostani syntynyttä lasta, kun minulla ja nykyisellä puolisollani on ollut työhön tai terveyteen liittyviä hätätilanteita. Lasten kouluun liittyvinä juhlapäivinä esimerkiksi kevätjuhlien jälkeen menemme aina yhdessä syömään lasten valitsemaan ravintolaan. Eksä auttaa lapsia hankkimaan minulle lahjan syntymäpäivänä ja äitienpäivänä.”

”Vaikka emme saaneet parisuhdetta toimimaan, arvostan eksääni isänä. Hän on avulias, ystävällinen, aikuinen mies. Se, että elämämme sujuu näin yhdessä eläen ja lapsiamme auttaen uudessa suurperheessämme, on erityisen ihanaa. Olen kiitollinen.”

Ystävyys ja ystävällisyys ovat eri asioita. Ystävyys on vastavuoroisuutta ja halua viettää aikaa yhdessä, ystävällisyys on hyvää käytöstä ja hyvää tahtoa silloinkin, vaikkemme pitäisi toisesta, Rosenborg sanoo. Se kuinka suhtauduimme muihin ihmisiin on aina omalla vastuullamme.

– Kokemukseni mukaan suurimmalla osalla ihmisistä parisuhteesta ystävyyteen siirtymisessä menee aikaa. Kaikki eivät ystävyyttä edes halua. Aivan kuten parisuhteeseen, niin eron jälkeiseen ystävyyteenkin tarvitaan molempien hyvää tahtoa, Rosenborg kertoo.

5. Varmista, että tilanne on ok myös uusille kumppaneille.

”Välillä ristiriitaisia tilanteita ovat aiheuttaneet uudet kumppanit, jotka eivät ymmärrä ystävyytemme ja yhteistyömme perustuvan yhteisiin lapsiin. On ollut jaksoja, jolloin emme olleet mustasukkaisuuden vuoksi paljon yhteydessä, mikä silloin harmitti.”

”Molempien puolisot tietävät, että olemme vain ystäviä, ja sekä minä että hän tiedämme, että perheet ja nykyiset puolisot ovat molemmille tärkeimpiä. Siksi voimme jatkaa ystävinä, eikä kukaan mieti asiaa sen enempää.”

On huolestuttavaa, jos kumppani kontrolloi sitä, kenen kanssa saat pitää yhteyttä, oli kyseessä sitten eksä tai kuka tahansa muu. Vaikka on tärkeää, että omista tunteista ja huolista voidaan puhua, ei kenelläkään ole oikeutta sanella, keiden kanssa pidämme yhteyttä.

– Jos uusi kumppani kieltää sinua pitämästä yllä sinulle tärkeitä ihmissuhteita, voit pohtia, haluatko elää tällaisessa suhteessa. Usein kontrollointi ja vaativuus suhteessa vain lisääntyvät, jos niihin ei puututa ajoissa. Välttelyllä tai kielloilla asiat eivät ratkea, joten kannustan keskustelemaan tilanteesta avoimesti, Rosenborg neuvoo.

6. Puhukaa, puhukaa, puhukaa.

”Keskustelu on kaiken avain. Eron jälkeen olemme puhuneet kaiken mahdollisen läpi, niin eroon liittyvät kuin parisuhteen aikanakin koetut asiat.”

”Vaaditaan ymmärrystä toista ja toisen läpikäymiä tunteita kohtaan. Aikaa päästä yli eron kipeimmästä vaiheesta. Malttia ja itsehillintää, ettei edes heikkona hetkenä ’lyö vyön alle’ tai nolaa toista. Luottamusta siihen, ettei kumpikaan missään tilanteessa satuta tai aiheuta vahinkoa toiselle.”

On selvää, että jos parilla on yhteisiä lapsia, toimiva keskusteluyhteys on tärkeä asia.

Jos eroparin välillä on jatkuvaa riitaa, kertoo se yleensä siitä, että eroon liittyvä tunneprosessi on kesken.

– Jos vuorovaikutusta ei saada omin voimin kuntoon, suosittelen eroterapiaa tai sovittelua.

– Jos taas parilla ei ole lapsia tai muita syitä, jotka edellyttävät jatkuvaa yhteydenpitoa – esimerkiksi yhteistä yritystä tai yhdessä hoidettavaa omaisuutta – voi tietenkin kysyä itseltään, miksi yhteyttä pitää edes pitää. Joskus joudumme hyväksymään myös sen, ettei kaikkia hankaliin tunteisiin päättyneitä ihmissuhteita pystytä korjaamaan, Rosenborg toteaa.

