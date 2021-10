Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Kun aggressiivisuus kärjistyi, Petra Olli luuli, että se oli viimeinen piste myös parisuhteelle: ”Kiitos Indrekille, että hän on yrittänyt auttaa”

Kun ex-painija Petra Olli menettää hermonsa, puhelin lentää seinään. Petra on pohtinut, mistä aggressiivisuus kumpuaa.–En osaa sanoittaa, mikä on pielessä, se on ongelmani.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Petra Olli elää kahden maan välillä. Toinen koti on Seinäjoella, toinen virolaisen avopuolison kanssa Tallinnassa.