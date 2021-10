Toni Niemisen ja Janet-kihlatun uusperheeseen kuuluu kuusi lasta: ”Pitää yrittää tehdä parhaansa, vaikka välillä tuntisi itsensä idiootiksi”

Toni Niemisen uusperhe-elämä kolmen kaupungin välillä ei ole täysin mutkatonta. – Oulun lapset ovat vielä sen verran pieniä, ettei heitä voi laittaa junaan keskenään, Toni kertoo.

Entinen mäkihyppääjä, kiinteistönvälittäjä Toni Nieminen on asettunut Helsinkiin Oulussa asuttujen vuosien jälkeen. Tonilla on melko tuore suhde veroasiantuntijana työskentelevän Janetin kanssa. Kihloihin pariskunta meni elokuussa. Verohommien lisäksi Janet ohjaa ryhmäliikuntatunteja.

– Olen muutaman kerran saanut yksityistunteja, on minulla ollut siinä perässä pysymistä, Toni kertoi tällä viikolla Synsam Aleksin lifestyle-tilaisuudessa, jossa pariskunta nähtiin ensimmäistä kertaa yhdessä julkisesti.

” Teinejä ei isä kovin paljon kiinnosta.

Tonin nuorimmat, pian 4- ja 2-vuotiaat lapset, asuvat Tonin ex-vaimon Heidin kanssa yhä Oulussa. Vanhimmat lapset Tonin ensimmäisestä liitosta asuvat äitinsä, kirjailija Veera Niemisen kanssa Pirkanmaalla. Lapset ovat 14- ja 16-vuotiaita.

– Heidän kanssaan on se haaste, että isä ei tuon ikäisiä kovin paljon kiinnosta. Mutta he ovat omatoimisia ja ovat käyneet kahdestaan ja yksin Helsingissä. Mutta tätä kai se vanhemmuus on, erilaisia vaiheita. Niihin pitää vain yrittää sopeutua ja tehdä parhaansa, vaikka välillä tuntisikin itsensä idiootiksi.

Janetilla lapsia on kaksi. He ovat alakouluikäisiä, 8- ja 11-vuotiaita.

– Uusperhe-elämää tässä sikäli vietetään, että molemmilla on lapsia ja sitä elämää tässä yhdistetään. Oulun lapset ovat vielä sen verran pieniä, ettei heitä voi laittaa junaan keskenään. Käyn siellä aina kun työt antavat myöten, viimeksi olin muutama viikko sitten, Toni sanoo.

” Erikoinen aika on vaatinut parisuhteessa kekseliäisyyttä.

Toni ja Janet tapasivat toisensa korona-aikana, mikä on vaikuttanut heidän suhteeseensa. Pari on viettänyt paljon aikaa kahdestaan, sillä kodin ulkopuolisia menoja ei juurikaan ole ollut.

– Olemme käyneet uimassa ja kävelylenkeillä haukkaamassa happea, Janet kertoi.

– Aika paljon yhteinen aika on mennyt liikkumisen puitteissa. Erikoinen aika on vaatinut parisuhteessa mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä. Tämä tilaisuus kiinnosti molempia. Hyvä se on perheellisenkin käydä välillä katsomassa muutakin elämää, ettei aina vain tuijota sitä toista, Toni lisäsi.

