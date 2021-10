Ahdistuitko, kun kumppanisi pyysi enemmän omaa aikaa? Nämä 7 neuvoa voivat helpottaa oloasi

Oman kumppanin seurassa on ihanaa, mutta elämää on onneksi yhteisen ajan ulkopuolellakin.

Parisuhteessa on ihanaa suunnitella yhteistä tekemistä ja viettää aikaa yhdessä. Toisen kainalossa kaikki tuntuu vain loksahtavan paikalleen. Voi jopa tuntua, että siinä voisi olla ikuisesti...

Sitten kumppani kertoo tarvitsevansa vähän omaa aikaa.

Apua, paniikki.

Omaa aikaa ei kannata pelätä

Kumppanin pyyntö saattaa laukaista pelon siitä, että suhde olisi jotenkin päättymässä tai väljähtymässä. Todellisuudessa kyse on harvoin siitä.

Vahva ja turvallinen parisuhde sisältää myös omaa aikaa, todetaan Bustlen artikkelissa.

– Oman ajan antaminen toiselle voi huolestuttaa, mutta on tärkeää erottaa rationaalinen ja epärationaalinen huoli toisistaan, Bustlen haastattelema psykologi Jeff Nalin kertoo.

Hän kehottaa irrottautumaan turhasta huolesta pyrkiä päästämään irti turhasta huolesta ja antamaan kumppanille tämän kaipaamaa omaa aikaa. Pidemmällä aikavälillä se vain vahvistaa suhdetta.

Miten antaa aikaa, jos se ahdistaa?

Hankaluuksia ja jopa ahdistusta voi syntyä, jos suhteen osapuolten tarpeet yhteiselle ja omalle ajalle eivät kohtaa. Yksi kaipaa aikaa itsekseen ja toinen haluaisi päin vastoin viettää aikaa enemmän yhdessä.

Vaikka kokisi torjuntaa ja epävarmuutta, kumppanin oman tilan tarve kannattaa ottaa mahdollisuutena. Listasimme 7 tapaa, jotka voivat helpottaa ahdistusta ja epävarmuutta tilanteessa, jossa oma rakas kaipaa yhtäkkiä lisää omaa aikaa.

1. Älä ota pyyntöä henkilökohtaisesti

Usko tai älä, kumppanin oman ajan tarpeessa ei välttämättä ole kyse sinusta. Se ei tarkoita, että olisit tehnyt mitään väärin tai seurassasi olisi jotain vikaa. Kyse on kumppanin tarpeesta ladata akkuja tekemällä asioita välillä parisuhteen ulkopuolella.

2. Kiitä rehellisyydestä

Mieti asiaa positiivisessa valossa: kumppanisi kertoa tarpeistaan selkein sanoin. Nyt sinun ei tarvitse arvailla hänen fiiliksiään.

– Vaikka kumppanin sanojen kuuleminen voi pistää hiukan, kannattaa kyseenalaistaa se, miten lähestyy asiaa. Kyseessä on oikeastaan hieno mahdollisuus parisuhteelle, avioliittoneuvoja Stephanie Wijkstrom kertoo Bustlen haastattelussa.

3. Määritelkää, mitä oma aika konkreettisesti tarkoittaa

On tärkeää käydä yhdessä läpi, millaista omaa aikaa suhteessa tarvitaan. Milloin ja millaisissa tilanteissa omaa aikaa kaivataan? Kaipaako kumppani enemmän aikaa yksin, jotta hän saa ladata akkujaan? Vai kaipaako hän kenties viikonlopun viettoa vain ystävien kanssa?

4. Vältä viestittelyä

Vaikka taukoamaton viestittely toisen kanssa on mahdollista, se ei välttämättä ole tarpeen. Oman ajan antamista on sekin, ettei pommita jatkuvasti viesteillä, kun kumppani on muualla.

5. Vietä itse enemmän aikaa ystävien ja läheisten kanssa

Uppouduitko alussa täysin suhteeseesi ja aika ystävien kanssa jäi vähälle? Ei hätää, et ole ainoa.

Jokaiselle tekee kuitenkin hyvää viettää aikaa ystävien ja muiden läheisten kanssa. Samalla kumppani saa omaa aikaa – kaikki voittavat.

6. Kehittele itsellesi ihan omaa tekemistä

Ota kumppanisi pyyntö omasta ajasta mahdollisuuteni myös itsellesi. Mitä sinä voisit tehdä vapautuneella ajalla? Nyt on tilaisuus puuhailla jotain sellaista, mikä on vain sinun juttusi.

7. Älä pelkää yksin olemista

Lapsuudessa syntyneet kiintymissuhdemallit vaikuttavat aikuisuuden suhteissa. Ristiriitainen kiintymyssuhdemalli voi saada aikaan ahdistusta, kun kumppani pyytää omaa aikaa. On tärkeä muistaa, että oman ajan pyytäminen ja tarvitseminen on täysin tervettä eikä se tarkoita, että kumppanisi ei rakastaisi sinua enää tai pitäisi suhteestanne.

Lähteet: Bustle.com, Psychology Today

Lue lisää: Oletko hyvässä parisuhteessa, mutta silti mietit eroa? Ahdistaville ajatuksille voi olla syy, jota moni ei tunnista – tästä on kyse

Lue lisää: Onko tosirakkaudelta tuntuvassa suhteessa sittenkin kyse aiemmista traumoista? Näin tunnistat traumasidoksen