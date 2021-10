Elämäni oivallukset -haastattelussa Helena Ahti-Hallberg kertoo ymmärtäneensä, että seksuaalisuus on elämän suola, että aviomiestään ei pidä panetella ja että vanhemmiten tarvitsee vähemmän unta, mikä on loistavaa!

HEITTÄYTYMINEN

”Rakkautta ei pidä käsitellä järjellä”

”En ole kauheasti pohtinut valintojani. Jos jokin asia on tuntunut oikealta, olen sen tehnyt. Muuten koko elämä menee pohtiessa, eikä ehdi tehdä mitään, mistä jää muistoja. Heittäydyn voimakkaasti kaikkeen, niin uusiin haasteisiin kuin elämän isoimpiin päätöksiinkin.

Mieheeni salamarakastuin. Tapasimme sattumalta Kaivohuoneella uutena vuotena 30 vuotta sitten. Se oli heti menoa, ja hyvin on tähän mennessä toiminut.

Olen tottunut ajattelemaan paljon, asettamaan tavoitteita ja etenemään niitä kohti, mutta rakkaus on yksi harvoja asioita, joita ei voi pilkkoa osiksi ja käsitellä järjellä. Se on niin abstrakti asia, tunteen varaan pitää vain uskaltaa heittäytyä. Pelottavaa mutta samaan aikaan niin ihanaa.

Minä olen vähän tylsä ystävä, koska haluan vapaa-ajalla olla ennemmin mieheni kanssa kuin viettää tyttöjen iltaa. Aviomiehestäni on kasvanut vuosien mittaan se oma paras kaveri. Korona-aika vielä alleviivasi tätä.

Olimme 2,5 kuukautta kotona kahdestaan. Meillä oli rikollisen hauskaa. Joka viikko oli jokin uusi projekti: milloin maalasimme seiniä, milloin opettelimme tekemään juustokakkuja tai valmistamaan sushia. Jos ei huvittanut tehdä mitään, katsoimme päivän telkkaria.”

SANOJEN VOIMA

”Positiivinen puhe tuottaa positiivisia asioita”

”En halua jäädä märehtimään asioita. Jos kohtaan vaikeuksia, käsittelen ne ja päästän irti. En halua kantaa negatiivisuuden painolastia.

Käytämme negatiivisiin asioihin huomattavasti enemmän ajatusaikaa kuin positiivisiin. Jos minulle sanotaan kahdeksan asiaa, joista yksi on negatiivinen, käsittelen sitä huomattavasti pidempään kuin niitä seitsemää positiivista. Se kertoo sanan voimasta. Siksi pitää olla tosi tarkkaa siinä, mitä ja miten puhuu. Sanojen kautta vaikutamme omaan ja toisten ajatteluun.

Tämä kirkastui minulle konkreettisesti vuosia sitten, kun ystäväni vain moitti ja moitti avomiestään. Silloin päätin, että en liity yhteenkään aviomiesten panettelukerhoon, vaan kerron pelkästään positiivisia asioita, koska sen vaikutus on niin valtava. Sitä olen toteuttanut, ja avioliittoni voi paremmin kuin ikinä. Ihan vain siksi, että itse puhun positiivisesti miehestäni.

Ennen olisin saattanut ärsyyntyä astioista pöydällä tai kengistä eteisessä, kun tulen iltakymmenen jälkeen pitkän työpäivän jälkeen väsyneenä kotiin. Enää en.”

”Pitää säilyttää lapsuuden uteliaisuus ja mielenkiinto ympäristöön ja asioihin, joita tapahtuu.”

OPPIMINEN

”Lapsuuden uteliaisuus pitää säilyttää”

”Jatkuva oppiminen on minulle yksi elämän tärkeimmistä asioita. Pitää säilyttää lapsuuden uteliaisuus ja mielenkiinto ympäristöön ja asioihin, joita tapahtuu.

Minulla on ollut pari vuotta projektina, että haluan päästä eroon kaikista lapsuuden traumoista, estoista ja inhokkiruuista. Laulaminen luokan edessä on ollut minulle ehdottomasti yksi traumaattisimmista kokemuksista. Olin laulamisessa niin huono.

Lupauduin Masked Singer -tv-ohjelmaan, koska halusin päästää huonommuuden tunteesta irti. Käytin koko viime kevään kaksi tuntia päivässä, neljänä päivänä viikossa opetellakseni laulua. Jos jotain ei osaa, pitää opetella!

Laulaminen on pahempaa kuin olla julkisesti ilman rihman kiertämää. Se on niin intiimi asia.

Mitäkö opin? Opin, että en edelleenkään laula julkisesti missään. Mutta minä uskalsin!

Ihmisen sisällä on niin paljon voimaa, että jos päättää mennä kohti kauhua, sen pysyy tekemään. Kun pahin pelko on selätetty, uskaltaa mitä vain.”

VAATIVUUS

”Ei tarvitsekaan olla paras vaan tyytyväinen”

”Olen koko elämäni ajan ollut itseni suhteen hyvin vaativa. Elämänkokemuksen, uran, äitiyden ja iän myötä olen tullut huomattavasti armollisemmaksi. Ei tarvitse olla paras missään. Riittää kun olen itse tyytyväinen.

Heittäydyin nuorena tanssiin niin täysillä, että moni muu asia jäi kokematta. Olin itselleni hyvin armoton. En juuri viettänyt aikaa tyttökavereiden kanssa tai käynyt leffassa. Festareilla olin ensimmäistä kertaa vasta 23-vuotiaana – katsomassa Michael Jacksonia. Tärkeintä olivat tanssitunnit ja lajissa kehittyminen. Minulla oli muutama läheinen ystävä, jotka ymmärsivät tämän.

En kadu valintojani. Minulla on koko elämä aikaa kokea niitä asioita, joita moni koki nuorena.

Minulla oli tarve elää elämää pikakelauksella. Muutin 19-vuotiaana Englantiin. 23-vuotiaana olin naimisissa, 24-vuotiaana äiti ja paria vuotta myöhemmin kahden lapsen äiti. Reippaasti alle kolmekymppisenä koko paketti oli valmis: oli mies, lapset, ura ja oma asunto. Halusin hoitaa perusasiat kuntoon nopeasti, pärjäämisen tarve oli niin iso.

Nyt olen osannut päästää langoista irti. Ajattelen, että ei minun tarvitse. Voin valita.”

3-vuotiaana Hvitträskissä. ”Mummin ja vaarin mökillä opettelemassa äidin kanssa uimista. Muistoissani siellä paistoi aina aurinko.”

Israel 1998. ”Punaisella merellä Antonin (oik.) ja Emilin kanssa. Hurahdin tuolloin laitesukellukseen. Koko perheellä on sukelluskortit.”

ÄITIYS

”Lapsilla on myös isä”

”Äitiys on siitä ihanaa, ettei se lopu ikinä. Kun on vastuussa kahdesta nuoresta elämästä, se väkisinkin muuttaa elämää oleellisesti. Päätöksiä ei tehdä enää peilaten vain itseensä.

Ennen äidiksi tuloa en ollut ikinä unelmoinut lapsista enkä hoitanut heitä. Minusta tuntui, että pienet lapset alkoivat aina itkeä, kun tulin lähelle. Kun tulin äidiksi 24-vuotiaana, ajattelin että kautta aikojen lasten kanssa on selvitty, mitäs siinä muuta kuin alkaa tutustua siihen ihmeelliseen nyyttiin.

Rupesin pitämään tanssitunteja kaksi viikkoa esikoisen syntymän jälkeen. Kaksi tuntia opetusta ja perään tunnin imetystauko. Sain selitettyä itselleni, että vaikka halusinkin mennä töihin saman tien, en ole tässä mitään pahaa tekemässä. Perustelin, että lapsilla on isäkin. Myöskään vanhempainvapaa ei istunut ajatusmaailmaani.

Se vaihe, kun lapset olivat pieniä, oli minulle hektisintä aikaa tanssinopettajauran luomisessa. Meillä oli neljä vuotta au paireja hoitamassa lapsia. Kävin lähes joka viikonloppu tuomaroimassa jossain päin maailmaa. Viikolla lapset eivät olleet päiväkodissa, koska minä olin päivisin heidän kanssaan kotona ja menin vasta illaksi töihin.

Ei kai se ihan huonosti ole mennyt, kun pojat ovat nykyään täyspäisiä aikuisia. Silti nyt jos voisi jotain muuttaa, niin minulla olisi voinut olla vähän enemmän aikaa lasten kanssa silloin kun he olivat pieniä.”

23-vuotiaana naimisiin. ”Olin tässä vaiheessa jo raskaana. Nopea tahti sopi minulle.”

40-vuotias. ”Kävin paljon ulkomailla tuomaroimassa. Se oli olevinaan silloin hirveän hienoa.”

NAISEUS

”Naiset ovat kivaan muotoon paketoituja yli-ihmisiä”

”Naiseus on tärkeä voimavara. Toivon, että naiset uskaltautuisivat olemaan naisia.

Olen sitä mieltä, että naisen pitää osata vaihtaa autonrengas, mutta ihmisarvostani ei ole mitään pois, jos silitän mieheni paidat ja hän vaihtaa ne renkaat.

Peilaan naiseuttani tällä hetkellä mieheni kautta. Hän toivoo, että pukeutuisin mahdollisimman naisellisesti. Hän arvostaa sitä, että huolehdin itsestäni ja pukeudun näyttävästi.

TTK:sta saamani positiiviset katsojapalautteet otan iloiten vastaan. Ihanaa, että tällaista yli 50-vuotiasta naista vielä myönteisesti kommentoidaan. Hyvä, jos jonkun silmää miellyttää.

Naisellisuus ei jarruta ajatuksenjuoksua. Olen sitä mieltä, että me naiset olemme pieniä yli-ihmisiä. Me jaksamme mitä vain ja pystymme mihin vain. Sen lisäksi meidät on paketoitu ihan kivaan muotoon. Jos me saamme synnytettyä lapsen – mikä ei ole ihan tuskatonta – selviämme mistä vain.

Yksi voimavaroistamme on seksuaalisuus: väärinkäytettynä se voi olla valtaa, mutta oikein käytettynä elämän suola.”

KUOLEMA

”Pitää elää kuin viimeistä päivää”

”Menetykset, jotka olemme käyneet mieheni kanssa läpi, ovat olleet rankkoja ja ennenaikaisia. Isäni kuoli alle viisikymppisenä ja mieheni veli vain 29-vuotiaana. Niitä menetyksiä on edelleen vaikea käsitellä.

Vaikka kuolema on aina järkyttävää, omaa kuolemaa en pelkää. Kun ajoin vuosia sitten autokolarin, luulin, että kuolen. Se tuntui rauhalliselta ja levolliselta. Minulla oli ainoastaan huoli heistä, jotka jäävät jälkeen.

Selvisin onneksi säikähdyksellä. Niskani ei ollutkaan murtunut, vaan vain kasvot: nenä, poski ja leuka. Ajattelin, että selviän tästä, jään sitten minkä näköiseksi tahansa. Meni vuosi ennen kuin olin vähän normaalimman näköinen. Minulle rakennettiin poski ja leuka, mutta siitä ei jäänyt jälkiä, koska leikkaus tehtiin suun kautta.

Nämä kokemukset eivät ole muuttaneet suhtautumistani elämään. Olen aina ollut sitä mieltä, että pitää elää kuin viimeistä päivää.”

VANHENEMINEN

”Ikääntymisen hyviä puolia on unen vähentyminen”

”Onneksi ihminen vanhenee ja tulee vähän lisää järkeä ja kokemusta. Ikäviä puolia on se, ettei palaudu niin nopeasti kuin aiemmin. Se ärsyttää.

Vanhemmiten tarvitsen vähemmän unta, mikä on loistavaa. Uni on ihan yliarvostettua – tärkeätä sinänsä – mutta siihen menee liian paljon aikaa. Olisi niin kiva puuhata kaikenlaista nukkumisen sijaan.

Elämänkokemusten myötä järki on lisääntynyt. Osaan asettaa asiat paremmin perspektiiviin enkä kiihdy nollasta sataan pienistä asioista. Nukun yön yli ja toimin vasta sitten.

Olisi ihana, jos ei tulisi ryppyjä, mutta nekin kuuluvat ikään. Onneksi on ikänäkö, joka armollistaa peilikuvaa.

Kauneuttani hoidan hyvillä tuotteilla. Minulla on myös muutaman viikon välein ’huoltopäivä’. Haluan, että kauneudenhoito vie mahdollisimman vähän aikaa ja on huoletonta.”

”Kun olin 19-vuotiaana lattareiden SM-kilpailussa, laskin, että lattialla oli 47 tekemääni asua. Olin tehnyt ne lukio-opintojeni lomassa. Ompelen yhä paljon. Ommellessa saan heittää ajatukset narikkaan.”

ISOVANHEMMUUS

”Rakkaus lapseen on kaiken yläpuolella”

”Minusta tuli mamma 46-vuotiaana. Viola-vauva tuli aikoinaan yllärinä. Lapsen vanhemmat olivat nuoria. Violan äiti oli 18 ja poikani parikymppinen. Minulla oli huoli, miten he pärjäävät lapsen kanssa. Oli koulut kesken ja elämä rakentamatta. Mutta lapset tulevat, kun tulevat. Jos tulevat. Yritin auttaa arjen perusasioiden rakentamisessa.

Viola on nyt ekaluokkalainen. Rakastan joka hetkeä, kun saan olla hänen kanssaan. Näemme vähintään kerran kahdessa viikossa.

Rakkaus omia lapsia ja lapsenlapsia kohtaan on kaiken yläpuolella. Sitä ei voi sanoin kuvata. Tekisin mitä vain heidän eteensä.”

PARISUHDE

”Jos yhteistä aikaa ei ole, sitä pitää järjestää”

”Teemme itsekkäästi meille kahdelle tärkeitä asioita, kun lapset eivät ole enää kotiarjessa. Se on ihanaa.

Meillä on kuitenkin tiivis perheyhteys. Anton asuu meiltä parin kilometrin päässä, Violan kotiin on 700 metriä. Tykkään pitää omaiseni lähellä. Olisi kauhean surullista, jos he muuttaisivat kauas.

Tänä jouluna olemme kysyneet, voimmeko jättää lapset ensimmäistä kertaa jouluksi yksin. Haaveilemme joulusta Kaukoidässä ihan kahdestaan.

Suhteessa on tärkeä pitää huolta yhteisestä ajasta. Jos sitä ei ole, sitä järjestetään. Ilman kahdenkeskistä aikaa yhteys katoaa aika nopeasti.

Tänä viikonloppuna meillä on staycation Helsingissä. Syömme hyvin ja nautimme toisistamme.”

Helena Ahti-Hallberg 12-VUOTIAS. ”Olin pienenä oikea lukutoukka. Kävin kerran viikossa kirjastossa ja tulin kotiin kassi täynnä kirjoja.” Tanssinopettaja. Syntynyt 31.1.1968 Helsingissä. Asuu Sipoossa miehensä, rakennusartesaani Eric Hallbergin kanssa. Pojat Anton ja Emil sekä Antonin 6-vuotias Viola-tytär. Emilin tanssipari Lucy asuu Hallbergeilla. Tanssii tähtien kanssa -tuomari. Tuottaja Tanssien tähtiin -kiertueilla helmi-maaliskuussa 2022.

