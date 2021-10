Neljäs lapsi 42-vuotiaana – Hanna Gullichsen: ”Olen kyllästynyt kauhisteluun”

Nuorena Hanna Gullichsen ei voinut kuvitella nauttivansa elämästä suurperheen äitinä. Nyt yli nelikymppisenä hän odottaa neljättä lastaan ja ihmettelee, miksi yhteiskunta viestii, että peli on jo pelattu.

”Suvussani on vahvoja, patsaan ansaitsevia naisia, jotka opettivat selviytymistä ja pärjäämään itse. Olen vasta nykyisessä perheessäni oppinut luottamaan muihin ja pyytämään apua”, Hanna Gullichsen sanoo.

1970-luvun omakotitalosta tuli uus-suurperheen koti, kun ruoka-alan vaikuttaja Hanna Gullichsen porukoineen muutti sinne lokakuun alussa. Muuttoa edelsi 140-neliöiseen huusholliin tehty remontti, jonka aikataulun Hanna ja puolisonsa Joonas Laurila olivat suunnitelleet liki tuntien tarkkuudella. Suunnitelmaa kiritti Hannan raskaus.

Joulukuussa syntyvä vauva on 42-vuotiaan Hannan neljäs lapsi ja kolmas raskaus. Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt esikoispoika lähestyy teini-ikää, ja Joonaksen kanssa saadut kaksospojat ovat viisivuotiaita. Yrittäjäpari käy uuteen elämänvaiheeseen sekä talollisina että suurperheellisinä.

–Jokin rajapyykki ylittyi siinä, että enää emme mahdu viisipaikkaiseen autoon.

Vielä esikoisensa syntymän aikaan Hanna kantoi paineita äidinroolistaan ja siitä, mitä kaikkea siinä hänen mielestään piti suorittaa.

–Sellaista perustyperyyttä, hän summaa sinnittelynsä nyt.

Nykyisellä kokemuksellaan Hanna asennoituu tulevaan vauva-aikaan iloisena ja onnellisen odottavaisena.

–Kaksosten vauva-aika olikin chilleintä ikinä. Meillä ei todellakaan ollut rankkaa, toisin kuin itse olin pelännyt ja kaikki muut olivat varoitelleet.

Nyt Hannalle on ihmetelty sitä, miten yli nelikymppisenä jaksaa vielä aloittaa alusta vauvan kanssa.

–Siitä mekin Joonaksen kanssa puhuimme aika monella viini-illallisella. Mietimme huolella, antaisimmeko uudelle raskaudelle vielä mahdollisuuden.

” Minähän pidän lapsistani enkä vain odota, että he muuttaisivat pois.

Samanlaisessa elämäntilanteessa epäröiville Hanna on tarjonnut kannustusta ja rohkaisua.

–Yhteiskunta viestii hiljaisin sanoin, että neljänkympin jälkeen peli on pelattu, mutta eihän se niin mene. Olen kyllästynyt myös kauhisteluun, että kuopuksemme todennäköisesti asuu luonamme vielä, kun olemme kuusikymppisiä. Mitä helvettiä? Minähän pidän lapsistani enkä vain odota, että he muuttaisivat pois, Hanna napauttaa.

Nuorempana Hanna ei olisi arvannut nauttivansa nykyisestä arjestaan. Ajatus suurperheestä syntyi vasta Joonaksen mukana. Neljännen lapsensa syntyessä Hanna on ehtinyt miettiä paljon vanhemmuuttaan ja sitä, millaisen esimerkin lapsilleen antaa. Ikä ja kokemus ovat muokanneet häntä.

–Olen hyväksynyt sen, että olen jokaiselle lapselleni erilainen vanhempi, ei ole vain yhtä Hanna-äitiä. Tämä neljäs saa varmaan lungeimman mutsin, luottavaisimman ja rennon, Hanna arvioi.

Miten epävarmasta ja itsekriittisestä parikymppisestä kasvoi yrittäjä-äiti ja vaikuttaja? Millaisia seikkoja pari puntaroi antaessaan vielä mahdollisuuden raskaudelle ja millaisiin ennakkoluuloihin he ovat törmänneet? Mikä on Hannan supervoima?

