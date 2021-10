Millaiset olivat ikimuistoisimmat Tinder-treffisi? Vastaa kyselyyn ja kerro, mikä teki sinuun lähtemättömän vaikutuksen

Mitkä treffit jäivät mieleesi – hyvässä tai pahassa? Vastaa Me Naisten kyselyyn ja paljasta, mitä parhaimmilla, hirveimmillä tai oudoimmilla treffeilläsi tapahtui.

Treffien järjestäminen on oma taitolajinsa, josta jokaisella on jonkinlainen mielipide. Yksi suosii aina kahvilatreffejä, toinen lähtee mielellään leffaan. Kolmas pitää molempia edellä mainittuja vaihtoehtoja tylsinä ja kaipaa jotain erikoisempaa. Moni suomalainen lähtee mielellään treffeille esimerkiksi luonnon helmaan. Ja oli treffipaikka toisaalta mikä tahansa, tärkeintä on tietenkin deittikumppani ja se, toimivatko kemiat.

Hyvät treffit saattavat jäädä mieleen kutkuttelemaan pitkäksi aikaa, jopa silloin, vaikka varsinaisesta suhteesta ei tulisikaan mitään. Vaikutuksen voi tehdä huomaavainen treffikumppani tai se, jos treffeillä sattuu tapahtumaan jotain erityisen hauskaa.

Mutta jäävät ne huonotkin treffit mieleen. Lähes jokaisella Tinder-treffejä harrastavalla lienee muistissa ainakin yksi deittikokemus, joka ihmetyttää tai puistattaa vieläkin.

Millaiset ovat olleet sinun elämäsi ikimuistoisimmat Tinder- tai nettitreffit, hyvät tai huonot? Kerro meille, mitä kyseisillä treffeillä tapahtui – teemme aiheesta juttua.

Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.

