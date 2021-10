Niina Lahtinen juo kaksi litraa kahvia päivässä ja on käyttänyt jo 20 vuotta vain tiettyjä sukkia – näistä asioista hän ei tingi

Niina Lahtisella on kahviriippuvuus, mutta hän ei juo suomalaista suodatinlitkua eikä automaattikahvia.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat, mistä asioista eivät ole valmiita luopumaan arjessaan.

Eläinystävät

Eläinten kanssa oleilu on terapeuttista. Elin nuorena hevostalleilla, nykyisin ehdin käydä issikoiden kanssa metsässä vain satunnaisesti. Jos voisin, menisin hevosella vaikka töihin.

Minulla on myös rakkaudenkaipuinen australianpaimenkoira Metku. Kun Metku on mukana työpalavereissa, hän on yhden ihmisen kimpussa niin kauan kuin häntä jaksetaan rapsuttaa. Sitten hän siirtyy seuraavan rapsuttajan luo.

Eläimet vaativat erilaista läsnäoloa kuin ihmiset. Eläinten kanssa ei auta, oli kuinka nokkela tai hauska tahansa.

Leikki

Teen asiat itselleni helpoksi kääntämällä kaiken leikiksi. Olen myös hauska ja leikkisä äiti, ainakin omasta mielestäni.

Suhtaudun myös työhöni leikkimisenä. Näytteleminen, improvisoiminen, kirjoittaminen ja komedia eri muodoissaan on leikkimistä. Tänäänkin menin Peacock-teatterille töihin, ja heti aamusta tuntui, että alamme leikkiä.

Sauna

11- ja 14-vuotiailla tyttärillä on kännykät kaikkialla mukana, mutta saunaan puhelimia ei oteta. Saunominen on yhteinen läsnäolon hetki, jolloin kerromme toisillemme kaikki kuulumiset.

Jos pääsen kaverin luo järven rannalle, voin viettää vaikka kokonaisen päivän vuorotellen saunoen ja uiden.

Varvassukat

Olen käyttänyt 20 vuotta vain varvassukkia. Ne jalassa tulee kiva, maadoittava tunne, että kappas, minulla on sellaiset ulokkeet kuin varpaat.

Janoan primitiivisiä luolamieskokemuksia, kuten eläinten rapsuttamista ja sammalen tonkimista. Tykkään sienestää, marjastaa ja samoilla. Uskon metsän terapeuttiseen voimaan. Metsässä kävely laskee sykettäkin.

Kahvi

Olen kahviriippuvainen ihminen. Kotona aamusella juon litran vahvaa kahvia, ja päivän mittaan toisen litran. Kannan kaikkialle mukanani Iina Kuustoselta saamaani termarimukia. En kestä suomalaista suodatinlitkua enkä automaattikahveja. Ruuan päälle on ihana nauttia espresso, varsinkin silloin jos olen Italiassa.

Kuka? Niina Lahtinen 41-vuotias näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja. Asuu Riihimäellä 11- ja 14-vuotiaiden tyttäriensä kanssa. Mukana Suomen Komediateatterin Juhlakunnossa! -revyyssä, ensi-ilta Linnanmäen Peacockissa 29.10. Niina on myös revyyn vastaava käsikirjoittaja. Improryhmä VSOP:n jäsen.

Lue lisää: Kun Minttu Räikkönen rakastui Kimiin, se muutti koko hänen elämänsä – kertoo nyt, miten varallisuus ja julkisuus ovat vaikuttaneet häneen

Lue lisää: Kiira Korpi kuunteli kehoaan ja vaistoaan päivänä, jona päätti erota Arthurista – vaikka aurinko paistoi, Kiiran sisällä hyrisi ukkonen

Lue lisää: Nanna Karalahti heräsi syvästä unesta ja tajusi, että jokin oli pahasti pielessä – Jere vitsaili ja käski herättää, jos vaimo on oikeasti kuolemassa: ”Silloin alkoi oikeasti pelottaa”