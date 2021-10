Minttu Räikkönen oli 19-vuotias, kun hänen äitinsä kuoli äkkiarvaamatta – yllätyskäänteet Mintun elämässä eivät päättyneet siihen

Kimi Räikköseen rakastuminen muutti Minttu Räikkösen elämän kahdeksan vuotta sitten. Nyt edessä on jälleen iso muutos, kun Kimi lopettaa Formula 1:ssä.

Mitä isä tekee tässä meidän kanssa? Miksei hän ole tuolla telkkarissa? Nopeassa punavalkeassa autossaan, niin kuin pitäisi?

Nämä kysymykset Minttu Räikkönen, 34, luki lastensa Robinin, 6, ja Riannan, 4, kasvoilta kuukausi sitten. Kaava perheessä on jo vuosia ollut sama: kun isä Kimi kilpailee Formula 1 -osakilpailuissa eri puolilla maailmaa, vaimo ja lapset jännittävät hänen ajoaan Sveitsin Baarissa sijaitsevassa kodissa telkkarin ääressä. Näin siis silloin, jos perhe ei ole mukana kisoissa paikan päällä.

Usein he ovat.

Positiivinen koronatesti pakotti tänä syksynä kuitenkin myös Kimin katsojan rooliin Hollannin Zandvoortissa ja Italian Monzassa ajettujen kilpailujen ajaksi. Mies sairasti pahamaineisen pöpön lähes oireettomana.

– Asiaa vierestä seuranneena uskallan sanoa, että rokotuksen ottaminen ehdottomasti kannattaa, Minttu toteaa.

– Nyt tauti on selätetty ja perheessämme kaikki hyvin – Kimi voi palata työhönsä, hän sanoo.

” On tärkeää yrittää ja kokeilla, olla rohkea.

Elämä on siis siirtymässä tutulle radalleen.

– Kisoja katsellessamme lapset ymmärtävät jo täysin, että isä ajaa tuolla ja kannustavat häntä. Minä jännitän, mutta en pelkää Kimin puolesta, koska tiedän, että autot ovat huippuunsa kehitettyjä ja lajin turvallisuus paranee koko ajan. Lapsiimmekaan en tahdo istuttaa mitään turhia pelkoja, Minttu painottaa.

– On tärkeää yrittää ja kokeilla, olla rohkea. Mielestäni se pätee niin lastenkasvatukseen – esimerkiksi lasten kannustamiseen liikunnallisiin harrastuksiin – kuin elämään laajemminkin. Mieluummin pistän toimeksi kuin kökötän sohvalla haaveilemassa.

Kokemus on opettanut Mintulle, että asiat voivat hetkessä kiepsahtaa uudenlaiseen asentoon. Harvoin mikään menee juuri kuten itse etukäteen kaavailee. Siksi hallittujen riskienkään ottamista ei kannata pelätä. Reipas asenne vie eteenpäin.

– Elän täysillä jokaisen hetken. Olin samanlainen jo lapsena.

Liikunnallinen elämäntapa on Minttu Räikköselle tuttu lapsesta asti.

Äkkikäänteitä

Tuusulasta kotoisin oleva Minttu oli vain 19-vuotias, kun hänen äitinsä kuoli äkkiarvaamatta aivoverenvuotoon vain 45-vuotiaana vuonna 2006.

Siihen asti logistiikka-alan yrityksessä toimitusjohtajana uraa luonut nainen oli ollut perheen keskipiste, hellä mutta selkeät rajat piirtänyt vanhempi. Edelleen Minttu ajattelee häntä esikuvanaan esimerkiksi siinä, millainen äiti hän tahtoo omille lapsilleen olla.

” Olemme Kimin kanssa läsnä lapsillemme.

– Äidin kuolema oli yksi elämäni taitekohdista. Vanhempieni ja isosiskoni ansiosta lapsuuteni oli lämmin ja onnellinen. Minua kannustettiin ja rakastettiin pienestä pitäen. Kaikkea, mitä halusin kokeilla ja tehdä, tuettiin. Isä ja äiti olivat innolla mukana meidän lasten jutuissa kuten liikuntaharrastuksissa, Minttu kertoo.

– Sitä perinnettä olen halunnut jatkaa myös omassa perheessäni. Olemme Kimin kanssa läsnä lapsillemme. Minä olen päävastuussa neljän perheenjäsenen aikataulujen yhteensovittamisesta. Tärkeää on, että yhteistä aikaa ja perhereissuja mahtuu kalenteriin paljon, Minttu kertoo.

– Olen iloinen myös siitä, että välini jäljellä oleviin lapsuudenperheeni jäseniin – siskooni ja isääni – ovat säilyneet rakastavina ja läheisinä.

Yllätyskäänteet Mintun elämässä eivät päättyneet äidin menetykseen. Kimin Minttu tapasi yhteisten ystävien kautta. Yhtä on pidetty vuodesta 2013.

Häitä vietettiin Italiassa vuonna 2016. Poika syntyi 2015, tytär 2017. Avioliittonsa myötä Minttu astui uuteen maailmaan.

– Ilman muuta voi sanoa, että Kimiin tutustuminen ja rakastuminen muutti koko elämäni. Se oli iso käännekohta.

Minttu ja Kimi Räikkönen No Time To Die -elokuvan ensi-illassa Zurichissa syyskuussa 2021.

Sama vanha Minttu

Varallisuuden mahdollistamat puitteet ja maailmanlaajuinen julkisuus ovat nyt Minttu Räikkösen jokapäiväistä arkea. Se avaa luonnollisesti paljon mahdollisuuksia, mutta vaatii myös tarkkuutta.

Yhteistyöpyyntöjä sataa Räikkösille valtavasti, ja julkisuus seuraa kantapäillä aina ja kaikkialla. Miten sellaisessa mylläkässä voi tarjota lapsille turvallisen ja rennon lapsuuden? Miten säilyttää hyvät ja luottamukselliset ihmissuhteet eri suuntiin? Miten luovia julkisuuden ja yksityisyyden välimaastossa?

Tässä tasapainoilussa Mintusta on kehittynyt taitava.

– Se Minttu, joka sisimmältäni olen ja jonka ystävät ja perhe näkevät, on säilynyt ihan täysin samanlaisena. Joissakin asioissa minun on pakko toimia eri tavoin kuin Kimiä edeltäneessä elämässäni, mutta luonteeni ei ole muuttunut, Minttu sanoo painokkaasti.

– Punnitsen tarkkaan yhteistyökumppanuudet ja projektit, joihin lähden mukaan. Ekologisuus, eettisyys ja innovatiivisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Samoin se, että yritys kohtelee työntekijöitään hyvin.

Minttu on valinnut yhteistyökumppaneikseen Nescafén, suomalaisen lastenvaatemerkki Gugguun – ja nyt tuoreimpana Samsungin.

” Työntekoa en ole koskaan pelännyt.

Mutta miksi nainen, jonka ei taloudellisista syistä tarvitsisi tehdä yhtään mitään, haluaa sitoutua aikatauluttamista, säätöä ja vastuunottoa vaativiin projekteihin? Somepostausten tekoon, mainoskuvauksiin ja edustamiseen?

– Perhe-elämän vastapainoksi omat hankkeeni ovat minulle tosi tärkeitä. Uskon, että se johtuu osin suomalaisuudestani, osin vahvan äitini esimerkistä. Tarvitsen jotakin omaa, Minttu Räikkönen sanoo.

– Työntekoa en ole koskaan pelännyt, minkä minut aidosti tuntevat ihmiset hyvin tietävät. Olen toiminnan ihminen.

Sporttinen äiti

Selvää kuitenkin on, että perhe on Minttu Räikkösen elämässä ykkössijalla. Hänen kasvonsa kirkastuvat ja ääneen tulvahtaa lämpöä, kun tulee puhe lapsista. Pääasiallisen kasvatusvastuun kantaa Minttu, koska työ vie Kimiä vauhdilla ympäri maailmaa.

– Äitiys on ollut mullistava kokemus. Mieheni, tyttäreni ja poikani ovat tärkeintä elämässäni. En ole koskaan kantanut huolta siitä, etteikö meillä riittäisi rakkautta. On ihana elää rakastavan perheen ympäröimänä.

– Vanhemmuus on venyttänyt pinnaani pidemmäksi.

Minttu on raskaan musiikin ystävä. Se auttoi esimerkiksi äitiyden kivuliailla ensimetreillä.

– Synnytin lapseni voimabiisini, Guns N' Rosesin Paradise Cityn tahdissa, hän paljastaa.

Räikkösten arkea rytmittää paitsi musiikki, myös liikunta. Mintun jo lapsena omaksuma liikunnallinen elämäntapa on säilynyt. Sekä perheen kodista että kesänviettopaikasta löytyy kuntosali ja synnyinmaasta muistuttava sauna. Sitä Räikköset rakastavat.

– Pyöräilen Sveitsissä vuorenrinteillä, juoksen ja käyn salilla lähes joka päivä: se on minulle tärkeä oma hetki. Talvisin harrastamme luisteluhiihtoa, se on minun ja Kimin yhteinen juttu. Liikunta ei koskaan tunnu vaivalloiselta tai työläältä.

– En silti ole asian suhteen neuroottinen. Jos päivä on täysi, en ahdistu, jos en ehdi salille.

Myös hyvät rutiinit, kuten säännölliset hieronnat ja kasvohoidot, ovat Mintulle tärkeitä. Samoin kelpo ravinto. Hyviä välipaloja treenin lomaan ovat esimerkiksi hedelmät, kotitekoiset granolapatukat ja avokadovoileivät.

– Lapsemmekin syövät pääosin tosi terveellisesti, mutta kaikki ansaitsevat silloin tällöin herkkuhetkiä. En ole sokerin suhteen mikään pingottaja, Minttu hymähtää.

Kotona hän kulkee lähes aina rennosti sporttivaatteissa, tukka sykeröllä ja ilman meikkiä. Tämän ovat panneet merkille myös Rianna ja Robin.

” Tirautin salaa muutaman kyyneleen.

– Huumoria ja yhteistä naurua riittää. Viimeksi repesin, kun olin pitkästä aikaa laittanut tukan ja vähän meikkiä, ja lapset tulivat epäluuloisina kysymään: miksi olet noin nättinä? En kuulemma ollut yhtään tutun ja turvallisen äidin näköinen, Minttu sanoo.

Paitsi naurua, lapset tuovat elämään myös liikutuksen tunteita.

– Kun Robin elokuun lopussa aloitti koulun, tirautin salaa aurinkolasieni takana muutaman kyyneleen. Kouluunmeno on tietynlainen siirtymäriitti, yksi osa lapsuutta päättyy, Minttu Räikkönen miettii.

Tunnistettava tilanne lähes kaikille pienten lasten äideille. Samoin tämä – kun lapset löytävät jonkin suosikkielokuvan, se tulee vanhemmillekin pian varsin tutuksi.

– Viime aikoina Disneyn Luca on pyörinyt meillä tosi tosi usein, Minttu sanoo.

Minttu, Kimi ja lapset Unkarissa heinäkuussa 2021.

Uuden edessä

Entä aikuisten huvitukset? Räikkösten arki on tässä elämänvaiheessa niin hektistä, ettei pitkien elokuvien katsomiseen, kirjoihin tai tv-sarjojen seuraamiseen tahdo riittää aikaa.

– Ehdin lukea lähinnä pitkillä lennoilla. Silloin valitsen jonkin kansainvälisen naistenlehden kuten Voguen. Toivottavasti joskus tulevaisuudessa kirjoille ja leffoille löytyy enemmän aikaa, Minttu miettii.

” En kauheasti arvuuttele elämää eteenpäin.

Niin, tulevaisuus. Siitä on spekuloitu Räikkösten ympärillä siitä saakka, kun Kimi, 41, syyskuun alussa kertoi Instagramissa kauden 2021 olevan hänen viimeisensä F1-luokassa:

”Se on tässä. Tämä on viimeinen kauteni F1:ssä. Tein päätöksen viime talvena. Päätös ei ollut helppo, mutta tämän kauden jälkeen on aika uusille asioille. Vaikka kausi on kesken, haluan kiittää perhettäni, kaikkia tiimejäni, kaikkia jotka ovat liittyneet uraani ja erityisesti kaikkia teitä faneja, jotka olette hurranneet minulle kaiken tämän ajan. F1 saattaa olla osaltani loppu, mutta elämässä on vielä paljon asioita joita haluan kokea ja nauttia. Nähdään kaiken tämän loputtua!”

– Suhtaudun Kimin päätökseen positiivisin mielin. Kuten elämässä ylipäätään, en tässäkään asiassa kauheasti arvuuttele eteenpäin, että mitähän seuraavaksi tapahtuu, Minttu sanoo.

– Tämä kausi katsotaan loppuun. Vasta sitten pohditaan, mitä seuraavaksi.

Lähiaikojen suunnitelmiin kuuluvat reissut perheen kanssa, omien projektien eteneminen ja muutamat Suomen-vierailut, jotka maailman avautuessa pandemian jäljiltä ovat luultavasti tihenemään päin.

– Toivottavasti elämä palautuu normaaliksi mahdollisimman pian, Minttu Räikkönen toivoo.

Kuka? Minttu Räikkönen Somevaikuttaja ja brändilähettiläs syntyi 12.11.1986 Tuusulassa.

255 000 seuraajaa Instagramissa.

Avioitui formulakuljettaja Kimi Räikkösen kanssa 2016 San Galganon luostarissa Toscanassa.

Lapset Robin Ace Matias Räikkönen ja Rianna Angelia Milana Räikkönen, koti Sveitsissä.

Samsungin brändilähettiläs Pohjoismaissa.

