Erään illanvieton päätteeksi Petra Olli paiskasi puhelimensa päin tv-ruutua – se oli Petralle herätys: ”Säikähdin ja häpesin”

Kun ex-painija Petra Olli menettää hermonsa, tavaroita lentelee. Petra on pohtinut, mistä aggressiivisuus kumpuaa. – En osaa sanoittaa, mikä on pielessä, se on ongelmani.

Petra Olli lopetti painiuransa puolitoista vuotta sitten. Sen jälkeen oli vaikea sopeutua normaaliin elämään.

Petra Olli, 27, lopetti menestyksekkään painiuransa puolitoista vuotta sitten. – Sen jälkeinen aika ei ollut helppoa, Petra toteaa. Hän tunsi olevansa hukassa. Petra kertoo eräästä illasta Tallinnan-kodissa, jossa hän asuu virolaisen puolisonsa Indrek Vassuksen kanssa. Oli kevät 2020 ja illanistujaiset, joiden päätteeksi Petra heitti puhelimensa täysillä televisioruutuun. Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun tavaraa lentää. Sellaista sattui jo nuoruusvuosina, painiottelun häviämisen jälkeen. Lähistöllä olleet tavarat saivat kengästä, ovet ja seinät nyrkistä. Omaa suuttumusta seurannut puhelimen paiskaaminen päin televisiota oli Petralle herätys. – Säikähdin omaa reaktiotani. Mietin, mitähän päässäni on liikkunut. Hävetti. Sen jälkeen tavarat eivät ole hajoilleet, Petra kertoo. – Onneksi paiskasin puhelimen televisioon. Ettei se lähtenyt mihinkään muualle. En ole ikinä ihmisiä lyönyt, mutta minulla on aika hyvä heittokäsi. Kun vanha keihäänheittäjä paiskaa, niin sehän lähtee ja kovaa. Nuorempana häviön tai epäonnistumisen jälkeen eteen osuneet roskakorit saivat kenkää tai vuokra-asunnon seinät osumaa puhelimesta, kun vanhempien kanssa tuli sanaharkkaa. – Se on kummallinen tunne. Adrenaliini hyökyy päälle ja sen pitää jotenkin purkautua. Menee sekunti, kun puhelin jo lentää seinään, Petra pohtii. Petra on miettinyt paljon, mistä hänen tulistuva temperamenttinsa on peräisin. Ja kuinka herkästi se roihahtikaan liekkeihin häviön tai epäonnistumisen hetkellä. Hän on käsitellyt asiaa myös terapiassa. Kun puhelin lensi Tallinnan-kodissa, Petra oli lopettanut painiuransa ja elämänsuunta oli kadoksissa. Hän oli tottunut, että hänellä on elämässään aina maali, jota kohti mennään. – Pitkään kytenyt paha oloni purkautui. Se oli oman identiteetin etsimistä. Identiteettini oli aivan hukassa ja alkoholi pahensi oloani. Edelleen kierrokset nousevat Petralla helposti nollasta sataan. – Mutta olen rauhoittunut iän myötä. Eikä minulla enää ole sellaista tunnetta, että kaikki pitää lyödä säpäleiksi. Minusta naiset saavat olla aggressiivisia ja näyttää voimakkaasti tunteensa, mutta seuraukset pitää osaa kantaa. Petra pelkäsi, että tapaus oli viimeinen piste, myös hänen parisuhteelleen. Mutta suhde on kestänyt. – Kiitos Indrekille, että hän on jaksanut olla vierellä ja yrittänyt auttaa. Millaista on nykyään Petran elämä kahden maan välillä? Mitä pariskunta on puhunut lapsista ja naimisiinmenosta? Millainen oli Petran lapsuus ja kotikasvatus Pohjanmaalla? Lue koko haastattelu Me Naisten tuoreesta numerosta 41/2021. Voit lukea jutun myös digilehdestä. Lue myös: Elina Gustafssonin naismaku oli ennen alle 160-senttiset vaaleaveriköt, mutta sitten se muuttui – edellinen suhde jätti syvemmät arvet kuin hän ajattelikaan Lue myös: Liian monta syötyä pähkinää tarkoitti Lotta Haralalle epäonnistumista ihmisenä – nyt pika-aituri opettelee irti pakonomaisesta kontrollista ja kertoo kihlatun kutsuvan häntä himohassuttelijaksi