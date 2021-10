Hilkka Ahde oli 18 ja Matti 30, kun tämä kosi viidensillä treffeillä – tapa, jolla huikea rakkaustarina loppui, oli lääkärin mielestä suurin rakkaudenosoitus

Hilkka Ahde muistelee hänen ja vajaa kaksi vuotta sitten kuolleen Matti Ahteen pitkää liittoa. – Olimme Matin kanssa niin yhtä, että hän luki ajatuksenikin.

”Unelmat pitää toteuttaa ennen kuin on liian myöhäistä. Nyt unelmoin, että pääsisin pitkästä aikaa veljeni luokse Pariisiin. Hän on asunut siellä yli 20 vuotta”, Hilkka Ahde sanoo.

RAKKAUS

”Pitkässä liitossa lukee toisen ajatuksetkin”

”Koin puolisoni Matin kanssa elämää suuremman rakkauden. Uskon, että rakkaudessamme oli johdatusta ja kohtalo oli tarkoittanut meidät toisillemme. En usko, että koen sellaista uudelleen.

Kirjoitusten jälkeen olin lähdössä opiskelemaan Neuvostoliittoon rytmistä kilpavoimistelua. Kun olin menossa Matin kanssa ensitreffeille, sanoin ystävälleni, että kuinka voin lähteä, sillä minulla on vahva tunne, että tulen menemään tämän miehen kanssa naimisiin.

Bulgaria 1976. Rytmisen voimistelun kansainväliset kilpailut. ”Lopetin voittajana!”

Peruinkin lähtöni juuri ennen treffejä. Matti pyysi minua kanssaan oopperaan, ja viidennellä tapaamisella hän jo kosi minua. Olin 18-vuotias, hän 30.

Tunne oli kokonaisvaltainen ja vastaansanomaton. Ensimmäiset treffit olivat toukokuussa, kihloihin menimme saman vuoden lokakuussa ja 1.1.1977 naimisiin Matin kotikaupungissa Oulussa.

Vuosi 1987. ”Lempikuvani Matista ja minusta Iin mökillä. Täytin silloin 30 vuotta.”

Minua yritettiin kyllä varoittaa, olihan Matti jo kuuluisuus nuorena poliitikkona ja tavoiteltu poikamies. Ihmiset eivät ymmärtäneet sitä syvää yhteyttä, jota me keskenämme koimme alusta pitäen.

Sain Matin rinnalla henkisesti rikkaan elämän, johon sisältyi paljon keskustelua, monia yhteiskunnallisia asioita ja paljon kulttuuria – varsinkin oopperaa, kirjallisuutta ja kuvataiteita. Teatteria olin harrastanut jo pienestä pitäen. Myös Työväen Urheiluliitto oli meitä tiiviisti yhdistävä tekijä.

Minä olen aina ollut poliittisesti kiihkeämpi, mutta Matti opetti minulle malttia. Hän oli olkapääni, hän osasi lohduttaa kaikkein vaikeimpien tilanteiden keskellä. Matti eli sananmukaisesti kuten opetti.

Ensi joulun alla tulee kaksi vuotta hänen kuolemastaan. Näen hänestä yhä unia, ja ne ovat kauniita, hyviä unia. Koen myös hänen läheisyytensä. Joskus tunnen aivan konkreettisesti Matin käden olkapäälläni.

Olimme Matin kanssa niin yhtä, että hän luki ajatukseni. Niin moni pitkässä liitossa elänyt kokee.”

HUOLENPITO

”On minun vuoroni hoitaa nyt äitiä”

”Olen kiitollinen, että saimme Matin sairastuttua haimasyöpään elää yhdessä vielä kolme yhteistä vuotta. Hän pystyi asumaan kotona, ja ehdimme puhua aivan kaikki asiat selväksi.

Minulle oli itsestään selvää, että hoidan häntä. Matti kuoli viereeni omassa sängyssään. Kotisairaalan lääkäri sanoi kuolinaamuna, että on suurin rakkaudenosoitus lähimmäiselleen, että saa kuolla kotona toisen rinnalla. Olin onnekas, että se oli mahdollista. Ja että kaikki loppui niin kauniisti.

Yhtä selvää oli, että Matin kuoleman jälkeen otin äitini Kertun asumaan luokseni. Järjestely onnistuu, koska tyttäremme Tiina halusi mukaan jakamaan omaishoitajavastuuta. Se vaatii työelämässä olevalta Tiinalta paljon, mutta nyt meillä on toimiva kolmen naisen koti. Ilman Tiinaa tästä ei varmasti tulisi mitään, ja olen äärimmäisen kiitollinen hänen avustaan. Rakkaus kantaa, sillä äitini on aina ollut tärkeä tyttärelleni.

Kesä 1958. ”Jämsän pelloilla äitini kanssa. Elämän kiertokulku on mennyt niin, että hoivaajasta tuli hoivattava.”

Äidin omaishoitajuus on nyt osa elämääni ja arkeani, enkä voivottele sitä järjetöntä määrää rutiineja, joita jokaiseen päivään kuuluu. Äiti valmensi aikoinaan minua rytmisessä kilpavoimistelussa ja auttoi minua silloin kaikin tavoin, kun olin nuori äiti, ja minä autan häntä nyt.”

KUOLEMA

”Suruun ei pidä jättää yksin”

”Matti ehti valmistautua lähtöönsä. Hän sanoi eläneensä niin monen ihmisen elämän, että oli valmis lähtemään. Ainoa, mitä hän suri, oli se, ettei hän ehtinyt nähdä pojanpoikansa kasvamista.

Olimme jo luopuneet toiveesta saada lapsenlapsia. Sitten saimme elämäämme esikoisemme Timon ja hänen puolisonsa pojan. Hän on päivieni ilo. Tunnen suunnatonta rakkautta häntä kohtaan.

Minut yllätti se hirveä ikävän määrä, jota Matin kuoleman jälkeen tunsin. Hänen oppiensa mukaan yritän nyt kuitenkin elää niin, etten jää tuleen makaamaan. Sen sijaan iloitsen yhteisestä elämästä, jota saimme elää niin pitkään.

Kohtasin ensimmäistä kertaa läheisen kuoleman vuonna 2010, jolloin isäni kuoli. Olin silloin hänen vuoteensa vieressä. Isä sairasti dementiaa ja ruokatorven syöpää, mutta hänen lähtönsä oli rauhallinen. Hän oli nukkunut koko viimeisen viikon, mutta toiseksi viimeisenä iltana hän halusi katsoa televisiosta presidentti Urho Kekkosesta kertovan dokumentin.

Me kaikki ehdimme isän luokse, ja jäimme äidin kanssa vielä kahdestaan vuoteen äärelle. Sitten isä nukkui pois.

On äärimmäisen tärkeää, ettei ketään jätettäisi kuoleman jälkeen yksin. Olen itse kokenut, miten kallisarvoista on ystävien tuki ja läsnäolo. Yritän nykyään ottaa rohkeasti yhteyttä yksin jääneisiin leskiin. Olen myös oivaltanut, kuinka tärkeää on yhteisten ystävien lisäksi oma ystäväpiiri. Tapaan lapsuudenystäviäni säännöllisesti muutaman kerran vuodessa. Voimme puhua kaikesta ja jakaa ilot ja surut. Pidämme päivittäin yhteyttä Whatsapp-ryhmässä.”

6-vuotiaana. ”Ensimmäinen julkinen tanssiesiintymiseni Sirkus Papukaijassa. Kuvassa tirehtööri Orvo Kontio ja ystäväni Leila.”

ÄITIYS

”Lastaan ei pidä koskaan tuomita”

”Äitiys ja isovanhemmuus ovat suurinta, mitä olen Mattiin rakastumisen ohella kokenut. Kun pidin vastasyntynyttä Timoa sylissäni, olin pakahtua onnesta ja oivalsin, että tämä pieni poika on elämässäni aina.

Timo syntyi vuonna 1977, Jussi 1980 ja Tiina 1982. On elämän suuria ihmeitä, että samoista vanhemmista ja samasta kasvuympäristöstä kasvaa niin erilaisia lapsia.

Lapset jäivät arjessa vaille isää. Kotimme oli pitkään Oulussa, ja Matilla oli työnsä eduskunnassa Helsingissä. Se suretti häntä myöhemmin, sillä hän tiesi, miten lapset olisivat tarvinneet hänen läsnäoloaan.

Graafikkona elantonsa ansainnut Timo on luonteeltaan empaattinen ja taiteellinen. Hän osaa olla pojalleen hyvä, hassutteleva isä. Timo suunnitteli vaalikampanjani mainonnan, joka sai valtavasti kehuja.

Vuosi 1989. ”Valmistauduimme TUL:n liittojuhliin. Suunnittelin sinne aikuinen-lapsi-ohjelman. Matin olkapäillä Jussi, Tiina minun olkapäilläni ja Timo vierelläni.”

Jussi järjestää retriittejä, joissa sanomana on rakkaudessa pysyminen pelkojen sijaan. Hänellä on ollut oma tuskainen kasvunsa sopeutua yhteiskunnan normeihin. Hän onkin heittäytynyt elämään sääntöyhteiskunnan ulkopuolelle ja seuraa omaa sydäntään ja moraaliaan. Vähän se kirpaisee minua, mutta tärkeintä on, että hän on onnellinen valitsemallaan tiellä. Loppujen lopuksihan jokainen kantaa itse vastuun valinnoistaan.

Tiina työskentelee toimistokoordinaattorina Veikkauksessa. Hän on supertunnollinen ja viihtyy työssään erinomaisesti. Tiinalla on erityiset herkkyystuntosarvet, ja olen oppinut häneltä paljon ihmisten kohtaamisesta.

Kaikilla lapsillani on suuri empatian kyky, ja uskon, että tässä kohtaa kasvatusta olen onnistunut. Kukaan heistä ei tekisi pahaa kärpäsellekään. Voimme puhua lasten kanssa ihan kaikesta. Molemmat pojat ovat avoimia kuten minä, Tiina ehkä hieman pidättyväisempi kuten Mattikin oli. En ole koskaan tuominnut lapsiani missään asioissa tai tilanteissa, vaan aina tarjonnut apuani, vaikka kaikkia tekoja en olekaan hyväksynyt.

Raskainta minulle on ollut Tiinan kasvojen ja kaulan alueen hermokivut, jotka alkoivat kymmenkunta vuotta sitten huonosti hoidetusta juurihoidosta. Se oli hoitovirhe, jolla on ollut vaikeat seuraamukset.

On raskasta katsoa sivusta, kun oma lapsi kärsii.”

TYÖ

”Minulle kävi onni onnettomuudessa”

”Olin aikoinaan sekä Oulun että Vantaan kaupunginvaltuutettu, ja sanoin vuosia sitten, etten enää lähde mukaan politiikkaan. Tässä sitä nyt sitten ollaan, vastavalittuna Helsingin kaupunginvaltuutettuna.

Lähdin mukaan, koska niin moni pyysi. Eräs rakas ystäväni sanoi, että olen vielä niin nuori ja elämässäni pitää olla muutakin kuin vaipanvaihtoa – tarkoitti äitini hoitamista! Nyt on.

Valtuutettuna voin olla ajamassa monia asioita. Yksi tärkeimmistä on omaishoitajien asema. Se on aivan lapsenkengissä. Minulla ovat asiat hyvin, mutta on paljon hiljaisia, väsyneitä puurtajia, jotka eivät saa ääntään kuuluviin. Omaishoidolle olisi saatava aivan oma statuksensa. Haluan ajaa myös lasten asiaa, on äärimmäisen tärkeää huolehtia lasten, nuorten ja kulttuurialan toipumisesta koronasta.

Äitini sairastumisen kautta opin, kuinka kuka vain voi sairastua milloin vain suorilta jaloilta niin, että tarvitsee loppuelämänsä apua ja hoivaa. Silloin yhteiskunnan tulee auttaa. Kaikkien päättäjien tulisi miettiä, kuinka ja missä haluaisivat silloin tulla hoidetuksi.

Minulla on ollut hyvä pomo-onni ennen kuin jouduin työpaikkakiusatuksi viestintäpäällikkönä työpaikallani Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitossa AKT:ssa. Sitä seuranneet oikeudenkäynnit, jotka voitin, olivat niin raskaita, että suren menetettyjä kymmentä vuotta.

Työpaikoilla pitäisi pitää huolta siitä, että siellä on sellainen työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies, jotka eivät nuoleskele pomoja.

Itselläni kävi tässä suhteessa loistava tuuri.”

LUONNE

”Omia piirteitään on syytä miettiä”

”Olen jo varhain ymmärtänyt, että ei pidä mennä luomaan ennakkokäsitystä ihmisestä, jota ei tunne tai ole edes tavannut.

Olen tässä meidän kolmen naisen kommuunissa joutunut miettimään omia luonteenpiirteitäni. Jokaisen kannattaisi välillä katsoa peiliin ja pohtia tapaansa reagoida. Uskon olevani joustava mutta ehkä välillä myös rasittava asuinkumppani, koska en siedä tavaroiden levällään olemista. Kotona pitää olla harmonia. Tiina pyytää minua välillä rauhoittumaan.

Yksi poikkeus on lapsenlapseni. Kun hän on meillä viikoittain, koti saa olla kuin temppurata ja levällään leluja.

Rauhoitun parhaiten metsässä. Pertunmaan-mökin ansiosta olen löytänyt luontosuhteeni uudelleen. Rakastan sienestämistä ja saan metsästä valtavasti energiaa. Tunnen luontoyhteyden ja pyydän koivuilta anteeksi vihtoja tehdessäni!

Sauna ja uiminen varsinkin kylmässä vedessä on parasta, mitä tiedän. Olemme Tiinan kanssa hulluja saunojia.

Tunnen suurta tyydytystä myös lukiessani kirjoja. Olin jossain vaiheessa Matin kuoleman jälkeen niin uupunut, että oli helpompi kaatua sohvalle television ääreen kuin lukea. Meinasin jo kadottaa lukemisen ilon. Sitten aloin tietoisesti lukea uudelleen, sillä huomasin ikävöineeni kirjoja.

Lisäksi rakastan kokkaamista ja tykkään järjestää illallisia. Punaviini hyvässä seurassa on ihana nautinto!”

1990-luvun alku. ”Riitta Väisäsen kanssa rintaliiviostoksilla Fuengirolan markkinoilla.”

UNELMAT

”Hyvää saa, kun tekee hyvää”

”Hyvää saa takaisin, kun tekee hyvää, eikä ystävyys katso puoluetta tai asemaa. On harhaa kuvitella, että poliitikot seurustelisivat vain toistensa kanssa. Ystäväpiirissämme on aina ollut eri maailmankatsomuksen omaavia henkilöitä.

Maailma menee eteenpäin nuorten ja unelmien kautta. Nyt unelmoin, että pääsisin pitkästä aikaa veljeni Eskon luokse Pariisiin. Hän on asunut siellä yli kaksikymmentä vuotta.

Kesä 2019. ”Rakkaat lapsuudenystäväni, meidän ’lössi’. Kuvassa minä, Leena ja Viltsu, takana Heli ja kälyni Mepe.”

Unelmat pitää toteuttaa ennen kuin on liian myöhäistä. Äiti toivoi aikoinaan kovasti, että matkustaisimme yhdessä New Yorkiin, mutta sitten hän sai aivoverenvuodon ja kaksi infarktia leikkauksen jälkeen. Matka jäi tekemättä.

Yksi unelmani toteutuu ensi keväänä, kun pääsen Suomen Kansallisoopperan hallintoneuvoston jäseneksi. Uskon, että hetki on tunteellinen, olihan ooppera niin oleellinen osa Matin ja minun yhteistä elämäämme.

Unelmoin myös spontaaniudesta. Nyt se puuttuu äidin hoitamisen takia. Toivon, että saan pitää äidin lähelläni vielä pitkään, mutta spontaaneja lähtöjä en voi nyt harrastaa.”

Fakta Hilkka Ahde 64-vuotias Helsingin kaupunginvaltuutettu, entinen viestintäpäällikkö.

Asuu Helsingissä äitinsä ja tyttärensä kanssa.

Jäi leskeksi vuonna 2019 puolisonsa Matti Ahteen kuoltua. Perheeseen kuuluu kolme aikuista lasta. Yksi lapsenlapsi.

