Onko tosirakkaudelta tuntuvassa suhteessa sittenkin kyse aiemmista traumoista? Näin tunnistat traumasidoksen

Kuuluvatko rajut riidat ja ilkeä nimittely parisuhteeseesi, mutta koet silti palavaa rakkautta kumppaniasi kohtaan? Et välttämättä ole rakastunut, vaan kyse voi olla traumasidoksesta.

Suhteen alkuhuuma on usein rakkaudentäyteistä ja mahdottoman ihanaa. Räiskyvän kemian ansiosta voi nopeastikin tuntua siltä, että elämänkumppani on löytynyt.

Alkuhuuman jälkeen suhdetta alkavat nakertaa rajut riidat. Niiden jälkeen olo on voimaton ja nöyryytetty. Riitojen jälkeen kumppani on jälleen ihana ja saa perhoset lentelemään vatsassa, kunnes uusi riita jälleen alkaa.

Suuren rakkauden kuuluukin olla täynnä suuria ja räiskyviä tunteita, eikö?

Trauma bond eli vapaasti suomennettuna traumasidos syntyy yleensä suhteessa, jossa on laiminlyöntiä tai henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Epätervekin suhde on todennäköisesti alkanut suurten tunteiden saattelemana, ja uusi kumppani on aluksi tuntunut lähestulkoon täydelliseltä.

Pikku hiljaa rakkaudenosoitusten ja hellyyden rinnalle on kuitenkin alkanut syntyä rajuja riitoja ja huonoa käytöstä.

Vaikka kumppani nimittelisi inhottavasti tai käyttäytyisi huonosti, ihminen saattaa helposti ohittaa sen selittelemällä, ettei kumppani varmasti tarkoittanut loukata. Mielessä on edelleen myös se, että kumppani oli alussa ihana ja tuntui täydelliseltä.

” Traumasidoksen luonut saattaa pitää tätä tunteiden vuoristorataa normaalina. Hän saattaa olla siihen jopa koukussa.

Traumasidos estää lähtemästä suhteesta

Traumasidoksen luonut osapuoli kokee suhteesta lähtemisen vaikeana, joskus jopa mahdottomana. Ulkopuolisen voi olla vaikea ymmärtää, miksi ihminen jää suhteeseen, jota vaivaavat rajut riidat, nimittely ja laiminlyönti.

Näitä inhottavia tekoja seuraavat kuitenkin anteeksipyynnöt, hellyydenosoitukset ja lahjat.

Traumasidoksen luonut saattaa pitää tätä tunteiden vuoristorataa normaalina. Hän saattaa olla siihen jopa koukussa, minkä vuoksi hän kokee vahvaa yhteyttä kumppaniinsa, Bustlen artikkelissa kerrotaan.

Rajut riidat, nimittelyt ja laiminlyönnit tuntuvat uuvuttavilta. Niitä seuraavat hyvät hetket toimivat kuitenkin palkintoina, jotka vapauttavat paljon dopamiinia eli mielihyvähormonia.

Dopamiinipommit lisäävät traumasidoksen luoneen kiintymystä kumppaniaan kohtaan, joten hän pyrkii miellyttämään kumppaniaan dopamiinin toivossa lisää.

– Stressihormoni kortisoli ja hyvää oloa tuottava dopamiini voivat aktivoida aivojemme palkitsemisjärjestelmän, minkä vuoksi luulemme olevamme rakastuneita, Bustlen haastattelema terapeutti Kati Morton sanoo.

Dopamiinipommit saavat aikaan myös niin vahvaa hyvän olon tunnetta, että ihminen saattaa jopa unohtaa aiemmin tapahtuneet huonot hetket. Traumasidoksen luonut myös haluaa uskoa kumppaninsa muuttuvan.

Traumasidos voi liittyä lapsuuden kokemuksiin

Henkilön aiemmin kokema huono kohtelu voi johtaa traumasidoksen syntymiseen, Healthin artikkelissa kerrotaan.

– Joskus traumasidoksen luonut ihminen on kokenut samanlaista huonoa kohtelua lapsena ja sen vuoksi hän hyväksyy tai jopa odottaa samankaltaista kohtelua aikuisena, Healthin haastattelema psykologi Steven N. Gold kertoo.

Traumasidos voi tuntua suurelta rakkaudelta ja sielunkumppanuudelta, koska ihminen on niin kiintynyt kumppaniinsa riippumatta siitä, miten kumppani käyttäytyy. Taustalla on tunne siitä, ettei kukaan muu pysty täyttämään tarpeita, joita hänellä on.

Henkistä väkivaltaa ei välttämättä aina tunnista

Traumasidoksen luonut ihminen ei välttämättä edes tiedosta olevansa suhteessa, jossa esiintyy henkistä väkivaltaa. Henkinen väkivalta voi olla esimerkiksi kontrollointia, pelottelua, nöyryyttämistä tai manipulointia. Henkinen väkivalta voi näkyä parisuhteessa muun muassa näillä tavoilla:

Alentavien lempinimien käyttäminen.

Vähättely. Kertoessasi jostain sinulle tärkeästä, kumppani saattaa jättää sen huomiotta. Samaan kategoriaan kuuluvat silmien pyöräyttelyt, pään pudistelut ja vähättelevät huokailut asioillesi.

Ulkonäön haukkuminen. Kumppani saattaa juuri ennen jotain tärkeää menoa kommentoida ulkonäköäsi tai vaatteitasi inhottavasti.

Uhkailu ja kiristäminen. Henkistä väkivaltaa käyttävä kumppani saattaa uhata esimerkiksi erolla.

Ilkeä vitsailu. Etenkin, jos loukkaantuessasi hän sanoo, ettei kaikkea pidä ottaa niin vakavasti tai olet vain liian herkkä.

Kutsuminen takertuvaksi, kun kaipaat tukea ja turvaa. Nämä tarpeesi myös ohitetaan, eikä hän välttämättä pidä ongelmiasi tärkeinä.

Lähteet: Bustle, Healthline.com, Healthline.com, Health.com, Psychology today

Lue lisää: Oletko ihan ok suhteessa, mutta jotain silti puuttuu? Asiantuntija kertoo yhden kysymyksen, joka itseltä kannattaa ainakin kysyä

Lue lisää: Miten eksän saa pois mielestä? Eroterapeutti kertoo keinon, jonka neuvoo usein asiakkailleen