Kiira Korpi kuunteli kehoaan ja vaistoaan päivänä, jona päätti erota Arthurista – vaikka aurinko paistoi, Kiiran sisällä hyrisi ukkonen

Aikaero tuntuu vielä pienenä väsymyksenä, kun Kiiran Korven, 33, paluusta Suomeen on kulunut vuorokausi. Kolme yötä New Yorkissa oli juuri sellainen reissu, että kun ehti tottua paikalliseen aikaan, pitikin jo lähteä takaisin. Silti Kiira on tänään Helsingissä kammennut itsensä luistelutreeneihin aamukahdeksalta, sillä harjoitukset Lumikuningatar-show’n pääosaa varten ovat vauhdissa ja Kiira roolista innoissaan.

New Yorkista Kiira, 33, on tuonut neljä valtavaa kassillista vaatteita, kenkiä ja henkilökohtaisia tavaroitaan. Sen verran hän pakkasi matkaansa viiden vuoden arjesta Amerikassa sekä kolme vuotta kestäneestä avioliitostaan. Kiira ja Arthur Borges kertoivat erosta somekanavissaan juhannuksena. Nyt Kiira on asettumassa Suomeen pääkaupunkiseudulle.

–Ensin selvittelin, miten olisin voinut rahdata isoimpia tavaroitani Jenkeistä Suomeen, mutta se alkoi vaikuttaa hankalalta. Päätin sitten, etten ottaisi mukaani mitään, mikä ei enää tuntunut hyvältä tai omalta. Osan annoin kavereille, osan laitoin kierrätykseen, ja huonekalut pystyin jättämään Arthurille, ex-miehelleni.

Sanan ex-mies Kiira lausuu hiljaa ja hitaammin, vähän kuin itsekin vasta totuttelisi käyttämään uutta nimitystä kumppanista, jonka kanssa ehti kulkea 11 vuotta.

–Nyt minulla ei ole New Yorkissa enää mitään keskeneräistä. Karsiminen ja asioiden vieminen loppuun on antoisaa ja vapauttaa energiaa, ja sellaista pitäisi tehdä muutenkin kuin vain muuttojen edessä. Minulle käy arjessakin niin, että jos pää on kaaoksessa ja ruuhkainen, ajaudun intuitiivisesti siivoamaan. Vessaa jynssätessä kummasti mielikin maadoittuu, Kiira nauraa.

Virheetön kuori rakoilee

Viime vuosina Kiira on siivonnut elämäänsä isomminkin – asenteitaan, tapojaan, tottumuksiaan. Muutos on liittynyt vahvimmin taitoluistelijan kilpauran lopettamiseen vuonna 2015. Seurasi havahtuminen lajiin vakiintuneisiin väärinkäytöksiin, valmennuskulttuurin julmuuteen ja sen aiheuttamiin traumoihin, joita Kiira on työstänyt sekä terapiassa että itse psykologian opiskelijana.

Vaikka Kiira sanoo yhä olevansa keskellä prosessia, henkisen työn tulokset näkyvät ja kuuluvat jo: hän on entistä puheliaampi, äänekkäämpi ja nauravampi, eleet ovat laajempia. Innostuessaan Kiira nousee pöydästä keskilattialle näyttämään, miten tarinan tilanne oikein meni. Aiempaan hillittyyn ja hallittuun olemukseen on tullut uudenlaista lämpöä ja rentoutta.

–Äitini mukaan olin pienenä kunnon rebel, minussa oli enemmän munaa sanoa vastaan ja kiukutellakin. Se karisi pikkuhiljaa pois, kun piti täyttää kympin tytön roolia kotona, koulussa sekä luistelussa.

Taitoluistelu on Kiiran mukaan siitä äärimmäinen laji, ettei siinä näytetä negatiivisia tunteita, varsinkaan pettymystä. Esiintyjän virheetön kuori pitää, vaikka esitys menisi pyllylleen.

–Kun hiihtäjä rysähtää maaliin, kukaan ei odota hänen hymyilevän sen huohotuksen ja rään alta. Taitoluistelussa tunteita ei saanut näyttää mielellään edes pukukopissa. Missä höyryt saa turvallisesti päästää ulos? Kiira kysyy.

–Jos kisa sattui menemään huonosti, oman pettymyksen päälle tulivat vielä valmentajan syytökset ja viha siitä, että hänen egonsa oli saanut kolauksen. Kaikki se luistelijan kuului ottaa vastaan. Tunteiden patoaminen on ollut epätervettä, aiheuttanut ahdistusta ja saanut kipuilemaan, miksi minun on niin huono olla.

Tuota kilpavuosien kasvattamaa kuortaan Kiira on hiljalleen opetellut murtamaan. Löytämään tapansa olla spontaanisti iloinen ja räiskyvä, ärsyyntymään, näyttämään vihaansa sekä pettymystä.

–Joskus olen hakannut tyynyjä saadakseni pinttynyttä vihaa ulos sisältäni. Olen myös pelännyt sitä, että jos nyt annan vihalle vallan, hallitsenko sitä ollenkaan. Näitä taitoja tässä nyt opetellaan, Kiira sanoo.

–Esimerkiksi termin itsemyötätunto opin vasta kilpaurani jälkeen. Sitä ennen käsittelin epäonnistumiseni vain lisäämällä kovuutta.

”Olen pitkään harjoitellut intuition käyttöä. Se on supervoimani”, Kiira sanoo.

Kilpauransa jälkeen Kiira on opiskellut positiivista psykologiaa ja suoritti Yhdysvalloissa Bachelor of liberal arts -tutkinnon. The New School -yliopistossa hän luki psykologiaa, filosofiaa, buddhalaisuutta sekä käytännönläheisiä aineita, kuten koodausta ja äänenkäyttöä.

–Olen pitkään harjoitellut intuition käyttöä. Sitä kuuntelin myös kursseja valitessani. Vaikka minulla ei nyt ole jotain tiettyä ammattia tavoitteena, luotan, että kaikki mitä olen opiskellut ja tehnyt, täydentää lopulta toisiaan.

Elämänmuutoksen keskellä Kiiralta toistuvasti kysellään, mitä hän seuraavaksi aikoo. Kiira sanoo rauhallisesti, ettei tarkkaa suunnitelmaa ole.

–Olen en tiedä -ajassa, siirtymävaiheessa. Yritän olla lietsoontumatta muiden odotuksista ja täyttämättä kalenteriani jutuilla, jotka eivät enää ole hyväksi minulle. Olisi helppo ahdistua siitä, että vain pölähdin tänne ilman tarkkaa suunnitelmaa tai että minun kuuluisi esittää valmiimpaa kuin olen, Kiira sanoo.

–Intuitio on valtava voimavara, kunhan vain uskallan luottaa siihen. Vastaus löytyy kyllä, mutta sitä etsiessä pitää sietää epävarmuutta ja keskeneräisyyttä.

Kiira tietää myös olevansa etuoikeutettu voidessaan jättäytyä avointen kysymysten äärelle. Joka aamu ei ole pakko herätä töihin ihan vain saadakseen leipää pöytään.

–Ymmärrän, että tällainen etsikkokausi on luksusta, mutta kun se vaikkapa taloudellisesti on nyt mahdollista, haluan käyttää ajan hyväkseni. Uskon, että kun löydän alan, missä elämänkokemukseni ja taitoni ovat eniten hyödyksi maailmalle, se tuottaa suurimman tyydytyksen myös minulle.

” Tunsin, että ei hemmetti, tää ei ole enää mua varten.

Intuitioon ja kehonsa kuuntelemiseen Kiira on luottanut isoissa ratkaisuissa aiemminkin, kuten silloin, kun päätti lopettaa kilpauran tai erota. Vaikka mieli olisi järkeillyt jatkamaan vanhaa rataa, keho kirjaimellisesti pisti stopin. Kiira muistaa hetken, kun piti lähteä treeneihin, hän nousi jo ylös, mutta jähmettyikin sitten ovelle.

–Tajusin siinä, että jos nyt pakotan itseni harjoituksiin, saisin varmasti paniikkikohtauksen, Kiira kertoo.

–Vähän samanlainen tilanne kävi eropäätökseni yhteydessä. Vaikka päivä oli aurinkoinen, oli kuin kropassani olisi hyrissyt pieni ukkonen. Tunsin, että ei hemmetti, tää ei ole enää mua varten. Päätös oli yhtä aikaa pelottava ja vapauttava.

Ajattelun uudelleenohjelmointi

Uutta suuntaa etsiessään Kiira ei ole jäänyt löysäilemään. Lumikuningatar-jääshow’n ensi-ilta odottaa tammikuussa, ja sen intensiivinen harjoitusvaihe alkaa pian. Lokakuussa Kiira matkustaa Hollantiin valmentamaan, ja kaiken keskellä hän viimeistelee 2018 ilmestyneen elämäkertansa englanninkielistä versiota. Se pureutuu alkuperäisteosta syvemmin henkisen väkivallan käyttöön luisteluvalmennuksessa, ja kirjan tarkoitus on herättää keskustelua kansainvälisesti. Kiira haluaa edistää nuorten henkistä hyvinvointia yleisesti sekä sitä, että diversiteetti oman lajin sisällä lisääntyisi.

–En mieti vain sitä, miten nuoria kohdellaan luistelupiireissä, vaan että useimmilla olisi myös mahdollisuus päästä lajiin mukaan. Taitoluisteluporukka on aika monotonisen näköistä, erilaisuuden pelko ehkä tavallista ja kallis harrastaminen mahdollista vain harvoille, Kiira listaa.

Hän lisää, että taitoluistelukulttuuriin on vakiintunut käsitys, miltä luistelijan kuuluisi näyttää. Se on kuin kirjoittamaton sääntö, jota pikkuhiljaa on alettu pitää oikeana, eikä kukaan kysy, miksi. Kiirallekin on kuittailtu pärjäämisestä pärstäkertoimella ja että on onnekasta näyttää hänenlaiseltaan.

–Sellainen on masentavaa mutta samalla totta. Olen varmaankin saanut etua siitä, että mahdun lajin stereotyyppiseen muottiin.

Tuota muottia Kiira pääsee ravistelemaan Lumikuningattaren roolissa. Hahmo on toki vaalea ja kaunis mutta myös paha ja inhottava. Koreografi Reija Wäre on jo yllyttänyt Kiiraa tekemään kaikki ne hypyt, joista kilpauralla ei olisi saanut pisteitä tai joita olisi pidetty liian rumina ja aggressiivisina.

–Tuntuu, että rooli on monessa suhteessa lahja – että saan vielä tällaisenkin tunnekokemuksen jäällä, olla pahis, ongelmainen ja väsynyt.

Kiira käyttää Lumikuningattaresta sanaa kyykyttäjä ja sanoo tunnistavansa senkin itsessään.

–Minä vain olen kohdistanut kiusan itseeni – onko se nyt niin erilaista kuin kiusata muita? Olen ollut armoton ja sallinut muiden kyykyttää minua, ollut kyseenalaistamatta sitä. Pikkuhiljaa sitä alkaa uskoa, että on yhtä huono kuin toinen väittää.

Kiira puhuu uudesta jää show’sta lempinimellä Lumppari. Valtavan tuotannon kulissit rakennetaan pian harjoitushalliin Kisakallion urheiluopistolla, ensi-ilta nähdään tammikuussa Tampereella.

” Opettelen sitä, etten tarvitse muita arvioimaan onnistumistani.

Kiiran suhde luisteluun on kuitenkin jo kokolailla muuttunut kilpavuosista. Hän kuvailee liikkeen lähtevän nyt sisältäpäin, ei enää muiden miellyttämisestä tai mitalin ja menestyksen vuoksi. Ilo löytyi erityisesti Amerikan-vuosina, kun Kiira saattoi mennä jäälle silloin, kun huvitti ja tehdä sellaisen treenin kuin itsestä parhaalta tuntui. Siellä hän alkoi myös valmentaa muita.

–Olen uskaltanut hylätä ajattelun, että suoritan muiden takia. Olen muutoksesta tosi ylpeä. Välillä sisäinen kriitikkoni nostaa päätään, mutta sille on noussut vastaääni, Kiira kertoo.

–Aluksi olin hukassa, miten mittaan arvoani, kun sitä ei enää arvoteta pisteillä ja kisamenestyksellä. Opettelen sitä, etten tarvitse muita arvioimaan onnistumistani. Että parasta on se, mikä tuntuu omalta.

Kiira on terapiassa työstänyt omanarvontuntoaan ja itsetuntemustaan. Hän kuvailee työtä ajattelunsa uudelleenohjelmoinniksi kohti terveempää, positiivisempaa ja armollisempaa. Vaikka paljon on jo muuttunut, välillä vanhat ohjelmoinnit lyövät päälle. Silloin jääkaapin ovella voi tulla itku, kun syömishäiriöinen mieli ei osaa päättää, miten kuuluisi toimia oikein: rajoittaako syömistä vai stressata sitä, ettei ajatuksiaan kontrolloi liikaa. Tai kun flunssan iskiessä nousee syyllisyys epäonnistumisesta ja ajatus, ettei tässä nyt ainakaan sairastamaan jäädä.

Silloin Kiira miettii, onko ajatus tosiaan oma vai vanhaa opittua.

–Haluaisin, että suhteeni ruokaan ja syömiseen olisi vapaa ja arvostava, mutta siinä en ole vielä kovin hyvä. En tiedä, paranenko syömishäiriöstä koskaan vai onko loppuelämä tasapainoilua sen kanssa. Ainakin kehitystä on se, että jo tunnistan epäterveet ajatukset ja on hyviäkin kausia. Niin monta asiaa olen jo pystynyt itsessäni muuttamaan, että tässäkin olen toiveikas.

Lyhytkin liitto on arvokas

Kiira asui Yhdysvalloissa erityisenä aikana. Tuli Black lives matter -liike, korona sekä yhteiskunnallista kuohuntaa presidentinvaihdoksen ympärillä. Manhattanin kaduilla Kiira osallistui itsekin rasisminvastaiseen protestiin, toisella kertaa taas jännitti Airbnb-kämpässään, kun mellakoitsijat pistivät alakerrassa ikkunoita säpäleiksi ja poliisi tuli paikalle kyynelkaasua sumuttaen.

–Hetkeksi nousi ajatus, että mitä ihmettä minä täällä teen. Samalla oli mielenkiintoista nähdä kaikki kuohunta ja tuntea se energia.

” Voin valita, mitä ja keitä kelpuutan elämääni.

Myöhemmin uutiset ovat saaneet Kiiran miettimään kuolemaa tai oikeammin elämän haurautta ja lyhyyttä. Myös ne ajatukset ovat vauhdittaneet hänen ratkaisujaan. Hän kertoo meditaatiosta, jossa kysytään, mihin satsaisit, jos eläisit enää vuoden, kuukauden tai vaikkapa päivän. Miten itse eläisit?

–Olisi hyvä elää sellaista elämää, joka tuntuu itsestä sopivalta juuri sillä hetkellä. Siksi olen nyt tehnyt jos jonkinlaista inventaariota elämässäni, myös ihmissuhteissani. Voin valita, mitä ja keitä kelpuutan elämääni. Hyväksyn nykyään ajatuksen, että ystävyys voi kestää vain jonkin aikaa eikä sitä tarvitse väkisin pitää yllä.

Niin Kiira ajattelee avioliitostakin. Tietenkin hän meni naimisiin ajatellen, että se kestäisi loppuelämän, mutta ymmärtäen myös, ettei niin välttämättä käy. Hän puhuu isommasta voimasta, hengestä, jonka ohjaukseen hän on alkanut luottaa valinnoissaan. Siitä oivalluksesta, ettei kaikkea voi eikä tarvitse kontrolloida itse.

–Ajattelen, ettei yhdenkään ihmisen vastuulla ole tietää etukäteen, kauanko jokin ihmissuhde kestää. Vaikka avioliiton perinteissä automaattisesti juhlistetaan sitä, kun pari on ollut vuosikymmeniä yhdessä, lyhyempi liitto ei ole yhtään vähemmän arvokas, jos se on ollut hyvää aikaa.

Kiiralla ei ole lukkoon lyötyjä suunnitelmia tulevaisuudestaan. Se on uutta tiukkojen tavoitteiden mukaan eläneelle entiselle kilpaurheilijalle. ”Annan uusien tavoitteiden tulla sisältäni ja kuuntelen nyt rauhassa, mitä sieltä nousee.”

Kiira tuntee kasvaneensa niin paljon, että on nyt eri ihminen kuin yksitoista vuotta sitten.

–Olen tehnyt valtavia muutoksia ja paljon työtä sen eteen, että pystyn elämään itseni kanssa paremmin. Olen vahvistanut sisäistä kompassiani ja saanut voimaa tehdä rohkeita ratkaisuja sekä puolustaa itseäni.

Kiiralle oli selvää palata Suomeen, kaoottinen New York ei koskaan tuntunut loppuelämän kodilta. Korona-aika oli jo nostattanut koti-ikävää ja tänne veti uusi ihminenkin, maaliskuussa syntynyt siskonpoika. Kiiran ranteessa on helmikoru, jossa lukee Pancho, pikkuisen lempinimi. Tuore täti on jo päässyt vaipanvaihtoon sekä seuraamaan läheisiään uusissa rooleissaan vanhempina ja isovanhempina.

–Poika on kuin pieni, ihmeellinen enkeli. Minut yllätti, miten paljon vauva tuntuu jo ymmärtävän, vaikka hän on vielä, no, ihan vauva. Pancholla on erityinen intensiivinen katse, aivan kuin hän tietäisi, mitä ajattelen.

Kiira kuvailee poikaa vanhaksi sieluksi. Ehkä lapsen katseessa näkyy puhtaana vielä se intuition voima, jonka Kiira itse on löytänyt uudelleen nyt aikuisena.

–Se on supervoimani.

Kiira Korpi 33-vuotias taitoluistelija palasi vastikään Suomeen. Kotoisin Tampereelta.

Taitoluistelussa 5 SM-kultaa, 3 EM-mitalia.

Esiintyy Lumikuningatar-jääshow’n pääosassa. Ensi-ilta 1.1. Uros live -areenalla. Mukana myös Laura Lepistö, Susanna Rahkamo, Mila Kajas, Petri Kokko, Niklas Hagman ja Marko Anttila. Elämäkerta Ehjäksi särkynyt (Otava, 2018).

Lue lisää: Elina Gustafssonin naismaku oli ennen alle 160-senttiset vaaleaveriköt, mutta sitten se muuttui – edellinen suhde jätti syvemmät arvet kuin hän ajattelikaan

Lue lisää: Vappu Pimiällä on omat rahat, mutta ei avioehtoa – kun Vappu ennen liittoa kysyi asiasta, juristi antoi selkeän ohjeen

Lue lisää: Kun Piritta ja Niklas Hagman tekivät eroa, he kokeilivat useita eri asumiskuvioita – nyt koteja on neljä, ja lapset pysyvät koko ajan niistä yhdessä