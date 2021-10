”Jos parisuhteessa kaikki on hyvin, sinne ei kolmas väliin mahdu” – 10 ihmistä kertoo, miltä tuntuu olla ’se toinen’

Kysyimme suomalaisilta, millaisia kokemuksia heillä on suhteesta, jossa he ovat olleet kolmas osapuoli. Selvisi, että salasuhde ei pääty läheskään aina eroon.

Olemme aikaisemmin kertoneet niin petettyjen kuin pettäjienkin kokemuksia, mutta kolmansien osapuolten näkökulmat harvemmin saavat huomiota. Niinpä kysyimme hiljattain Me Naisten lukijoilta, millaisia kokemuksia heillä on suhteesta, jossa he ovat olleet ”se toinen”.

Kyselyyn vastanneiden kertomuksista kävi selväksi, että suhteet ovat saaneet alkunsa niin työpaikoilla, koulussa kuin Tinderissäkin. Ja on moni tavannut kiinnostavan tyypin myös yhteisten tuttujen kautta sekä erilaisissa juhlissa ja tapahtumissa.

Monet kertoivat olleensa tietoisia siitä, että toinen osapuoli oli varattu. Asia ei joko haitannut heitä tai he eivät osanneet ajatella asiaa sen kummemmin. Osalle suhde merkitsi kiihkeitä tunteita, seksiä ja hauskanpitoa, toisille taas aitoa rakkautta.

”Tutustuimme töissä. Tiesin että hän oli naimisissa, sillä hän kertoi olevansa varattu. Flirttailimme paljon. Juttu meni vakavaksi ja rakkaus tuli mukaan kuvioon. Suhde kesti puoli vuotta ja sitten se loppui. Jätti kuulemma silloisen vaimonsa takiani. Nyt 11 vuotta myöhemmin meillä on taas alkanut ’hauskanpito’ keskenämme.”

Nainen, 36

”Tapasimme Tinderissä. Muutamien treffien jälkeen mies oli unohtanut sormuksen sormeensa. Mietin pari päivää, mitä teen. Mies halusi jatkaa ja minä sinkkuna halusin pitää hauskaa.”

Nainen, 40

”Olimme vaihto-opiskelijoita vieraassa maassa ja tapasimme tuttujen illanvietossa. Kiinnostus oli heti molemminpuolista. Pysyimme ystävinä, kunnes eräänä iltana halusin suudella. Hän antoi pakit. Myöhemmin hän kertoi kotimaassaan olevasta poikaystävästään. Hän kuitenkin ilmaisi, että voisimme aloittaa suhteen siitä huolimatta. Koska olin sangen ihastunut, ja suhteemme olisi joka tapauksessa väliaikainen, aloitin suhteen hänen kanssaan. Hänen poikaystävänsä tuli vierailemaan, ja hän kertoi minusta tälle vierailun lopuksi. En tiedä heidän jatkostaan muuta.”

Mies, 46

”Tutustuimme aikuisopiskelujen myötä ja ystävystyimme. Olimme molemmat varattuja, hän kihloissa ja minä avoliitossa, josta kuitenkin erosin opintojen aikana. Hän suunnitteli kihlattunsa kanssa häitä. Oli eräs opiskeluporukan saunailta, jossa nukuimme vierekkäin. Hän sattui kääntyessään laittamaan kätensä lantiolleni – ja se oli kuin sähköisku. Aamulla oli vaivautunut olo, kun lähdimme huvilalta. Hän laittoi parin päivän päästä viestiä, että mitä ihmettä tapahtui ja toivoi, että voisimme tavata ja jutella asian selväksi. Menin käymään hänen kotonaan. Koetimme keskustella, mutta päädyimme harrastamaan järjetöntä, kiihkeää seksiä tuntien ajan. Tiesimme, että teemme väärin, mutta kumpikaan ei katunut. Nautimme vain toisistamme, ja se tuntui joka kerta täysin oikealta. Tiesin, että minua syytettäisiin parisuhteen rikkomisesta, jos jäisimme kiinni. Enkä halunnut missään vaiheessa, että hänen kihlattunsa saa tietää.”

Nainen, 51

”Meitä oli kolme miettimässä, miten tästä eteenpäin”

Aivan kuten kaikki ihmissuhteet myös salasuhteet etenevät kukin omalla tavallaan. Jotkut kyselyyn vastanneet kertoivat, että heidän suhteensa kariutui jo alkumetreillä, mutta joillakin suhde jatkuu yhä.

Osan suhde päättyi siihen, kun pettävän osapuolen kumppani sai tietää pettämisestä, mutta joillakin kävi aivan toisin.

”Hänen vaimonsa sai tietää meistä, minkä jälkeen mies katkaisi välit minuun kokonaan. Olisin halunnut olla edes ystävä, mutta hän ei halua pitää mitään yhteyttä.”

Nainen, 44

”Vaimo sai tietää suhteesta, minkä jälkeen ongelmat alkoivat. Meitä oli kolme ihmistä miettimässä, kuinka tästä eteenpäin. Salasuhde jatkui vielä hetken vaimon luvalla, mutta en kokenut salarakkaan roolin olevan itseäni varten. Suhde on ohi, eikä meidän tarvitse olla toistemme kanssa tekemisissä töissäkään.”

Nainen, 35

”Paljastin tilanteen miehen puolisolle, koska hän itse ei halunnut tehdä asialle mitään. Puoliso ilmeisesti antoi anteeksi, koska he ovat edelleen yhdessä ja mies ilmeisesti antoi anteeksi minulle, koska edelleen käy luonani.”

Nainen, 32

”Ystävyytemme on säilynyt, tapahtumasta on kulunut jo yli kymmenen vuotta. Mies on edelleen naimisissa ja heillä on lapsia. Olemme silloin tällöin tavanneet ystävinä kahvilla tai syömässä. Olemme puhuneet siitä, mitä tapahtui ja tiedän, että hänen vaimonsa ei tiedä asiasta. Viimeisen vuoden aikana mies on kysynyt minulta, haluaisinko vielä ehkä joskus rakastella hänen kanssaan, mutta en usko että sitä enää tapahtuu.”

Nainen, 51

”Salaisia tapaamisia jatkui puoli vuotta, kunnes mies erosi avopuolisostaan ja aloimme olemaan tiiviimmin yhdessä. Yhden illan jutusta on kohta kuusi vuotta. Yhdessä olemme asuneet viisi vuotta, ja rakkautta ja intohimoa riittää edelleen.”

Nainen, 44

”Tilanne eteni niin, että salailua kesti vajaan vuoden, mutta nyt olemme virallisesti yhdessä ja mieheni eronnut. Paperilla avioero on edelleen kesken eli harkinta-ajalla, mutta osoitteet ja omaisuus on jo jaettu. Yhdessä ollaan kaikesta huolimatta. Yhdessäolo oli meille ainoa vaihtoehto. Yleensähän nämä tarinat ei pääty näin, että mies todella jättää vaimonsa, joten sen suhteen tämä tuntuu poikkeukselliselta.”

Nainen, 31

Syyllistämistä, mutta myös ymmärrystä

Kolmas osapuoli saa helposti leiman kodinrikkojana, jonka harteille kaikki syy on helppo vierittää. Kenties tästä syystä moni kyselyyn vastannut kertoi, että he pitivät salasivat tilanteensa eivätkä paljastaneet salasuhdetta edes läheisimmille ystävilleen. Monet myös kokivat tilanteesta häpeää ja pelkäsivät saavansa muilta nuhtelua, pahoja katseita tai syyllistämistä.

Toisaalta monien läheiset, kuten ystävät ja perhe antoivat täyden tukensa, kuuntelivat, ymmärsivät ja neuvoivat. Läheisiltä saattoi tulla epäilyksiä ja varoituksia pettävästä osapuolesta, ja moni vastaaja myönsi niiden tulleen lopulta täysin aiheesta.

”Muutama ihminen tiesi suhteesta ja he varoittelivat minua asiasta. En kuunnellut enkä tiedä, osaanko katua sitä suhdetta. Paljon siinä oli hyvääkin – ja kasvoin ihmisenä sen kokemuksen ansiosta.”

Nainen, 37

”Yhteiset ystävät tiesivät. Suurin osa oli iloisia puolestamme, että olimme löytäneet toisemme.”

Nainen, 44

”Lapseni, sisarukseni, äitini ja muutama ystäväni tietävät asiasta. Heille se ei ole ongelma. Jotkut muut suhtautuvat kielteisesti ja ajattelevat, että olen rikkomassa ihmissuhdetta tai haluan tunkeutua kahden ihmisen väliin. Läheisilleni sanon suhteesta aina, että jokainen aikuinen ihminen pitää itse huolta itsestään ja tekemisistään. Jos parisuhteessa kaikki on hyvin, sinne ei kolmas väliin mahdu.”

Nainen, 52

”En kertonut kenellekään. Ehkä häpesin ja tunsin huonoa omaatuntoa. Niinpä olen joutunut nyt yksin selviämään erostakin ilman, että olisin voinut puhua siitä jonkun kanssa.”

Nainen, 44

