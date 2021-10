Me Naiset Radio: Kun Juha Tapio kuulee karaokessa oman biisinsä, hänellä on tapana tehdä yksi asia: ”On maailman siisteintä hipsiä...”

Jos Juha Tapio sattuu kuulemaan karaokessa oman biisinsä, hän ei kiiruhda pois baarista.

Laulaja ja lauluntekijä Juha Tapio on suurten tunteiden tulkki, mutta rakkaudesta puhuminen ei ole hänelle helppoa. ”Olen yrittänyt opetella sitä.”

Mitä kappaleita artistit laulavat karaokessa – vai laulavatko mitään? Tästä aiheesta keskusteltiin tällä viikolla Me Naiset Radiossa nyt kun laulu- ja tanssikielto ovat vihdoin ohi. Juontajakaksikko Alina Kangasluoman ja Ida-Liina Huurtelen vieraana oli laulaja-lauluntekijä Juha Tapio.

Juha muisteli, ettei hän ole laulanut karaokessa aikoihin.

– Ensimmäinen karaokekokemukseni muistuu mieleeni Pohjanmaalta, jossa kylän ainoassa paikallisessa valitsin suppealta soittolistalta umpimähkään kappaleen Kuurankukka. Nyt jos menisin karaokeen, olisi valintani Whitesnaken Here I Go Again, Juha kertoi radiossa.

Varsinaista karaokebravuuria Juhalla ei ole, mutta toisenlainen karaokeen liittyvä tapa hänellä on. Jos keikkapaikan yhteydessä on karaoke, Juha ei suinkaan kiirehdi ulos baarista, vaan saattaa jäädä kuuntelemaan, mikäli joku laulaa hänen kappalettaan. Näin on käynyt muutaman kerran.

– On maailman siisteintä hipsiä lavan läheisyyteen – tietenkin niin, että kaikki muut paitsi laulaja itse huomaavat. Ja parhaassa tapauksessa pääsen vielä lähtemään ennen kuin kappale loppuu. Eli minun karaokebravuurini on kuunnella matalalla profiililla, kun joku muu vetää biisiäni.

Tunteiden ilmaisu helpompaa laulujen kautta

Korona on vaikuttanut muusikkojen elämään radikaalisti, mutta tulevaisuus näyttää jo hiukan valoisammalta. Juhakin on innoissaan tulevan kesän isosta konsertistaan, jossa hän pääsee tapaamaan yleisöä parin vuoden tauon jälkeen.

– Ei tällaista intoa voi ollakaan. Nyt konkretisoituu se, kuinka kova ikävä on ollut lavoille.

Juha tunnetaan suurten tunteiden tulkkina. Hän purkaa lauluihinsa tunteita, joita on vaikea ilmaista muuten. Alina Kangasluoma kysyi Juhalta, miten ihmiset oppisivat puhumaan rakkaudesta, jos laulu ei suju. Tähän Juhalla ei ole vastausta.

– Sepä ei olekaan helppo kysymys. Ja se on osasyy, miksi minä laulan siitä (rakkaudesta) – siitä on niin vaikea puhua. Musiikki on suora väylä tunteisiin. Kun rupeaa soittamaan ja laulamaan, se herättää tunteita ja parhaimmassa tapauksessa murtaa tietynlaisia pintakerroksia ja estoja. Musiikin turvin uskaltaa sanoa paljon asioita, jotka tuntuisivat arkipuheessa kovin painavalta.

Vaikka tunteiden ilmaisu on Juhalle laulujen kautta helpompaa kuin puhumalla, on hän myös yrittänyt opetella sanoittamaan tunteitaan. Juhan kotona ei nimittäin säveliin turvauduta.

– Esimerkiksi omien poikieni kanssa olen yrittänyt olla sillä asialla, että sukupolvi kerrallaan osattaisiin sanoittaa näitä asioita. Sitä olen opetellut, Juha sanoo.

Miten opettajaksi opiskelleelle Juhalle muistuu koulunopit mieleen leikkimielisessä visassa? Uusinta haastattelusta on kuunneltavissa Suplassa täällä . Me Naiset Radiota voit kuunnella osoitteessa supla.fi/menaisetradio.

