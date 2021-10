Näyttelijä Petteri Summasella on 30 vuotta kestänyt parisuhde ja kolme lasta – oppi jo lapsena isältään, että miehen paikka on sekä keittiössä että työkalupakin ääressä

Petteri Summanen asui lapsuutensa kaksin isän kanssa. Omille lapsilleen hän on pyrkinyt välittämään tasapuolisen vastuun jakamista.

Lukijan puolesta -juttusarjassa lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää.

Mitä tekisit työksesi, jos et olisi näyttelijä?

Teini-ikäisenä Rovaniemellä asuessani olin työharjoittelussa ja kesätöissä hotelleissa. Tuolloin olin vahvasti sitä mieltä, että lukion jälkeen tähtäimessäni olisi hotelli- ja ravintola-ala. Mutta sitten teatteriharrastus veti ihan toiseen suuntaan, ja pääsin toisella yrittämällä Teatterikorkeakouluun.

Paitsi näyttelijä, olet käsikirjoittaja ja ohjaaja. Mikä rooleista tuntuu omimmalta juuri nyt?

Viimeiset kaksi vuotta olen ajatellut televisiota ja koko tätä alaa vahvasti ohjaajan ja käsikirjoittajan näkökulmasta. Ohjaajan työhön verrattuna näytteleminen on hyvin yksinkertaista. Vaihdan silti mieluusti roolia aina silloin tällöin. On pelottava ajatus, että uusia ovia avattuaan joutuisi sulkemaan toisia.

Miten ruokit luovuutta?

Luovuudesta on kiittäminen edesmennyttä isääni, joka tarjosi minulle luettavaa pienestä pitäen. Isäni oli upseeri, ja elämä kaksin hänen kanssaan oli hyvin rauhallista ja toisinaan yksinäistäkin. Katsoin myös varmasti paljon enemmän elokuvia kuin sen ajan nuoret keskimäärin. Nykyään luen joka aamu lehden ja poimin sieltä ideoita, jotka sitten jätän aivokoppaan kehkeytymään. Usein kaikkein maukkaimmat jutut syntyvät tosielämän havainnoista. On kuitenkin turha odottaa hetkeä, jolloin neronleimaus rävähtäisi tajuntaan – kyllä se sellaista vääntämistä monesti on.

Olet kolmen lapsen isä. Millä tavoin isän kanssa kahdestaan kasvaminen näkyy tavassasi olla isä ja pyörittää perhearkea?

Lapsia kasvatetaan yhä vahvasti sukupuoliroolien mukaisesti etenkin, kun on kyse kotitöistä. Itse en kasvanut tällaisessa sukupuolittuneessa ympäristössä, vaan opin, että miehen paikka on sekä keittiössä että työkalupakin äärellä. Kun solmin parisuhteen, ei tarvinnut pohtia omaa osaani taloudenhoidossa, sillä minulle on aina ollut luonnollista tasapuolinen vastuun jakaminen. Samaa ajatusta olen pyrkinyt välittämään eteenpäin omille lapsilleni.

Mikä on sinun ja vaimosi 30 vuotta pitkän liiton salaisuus?

Tätä pitäisi varmaan kysyä vaimoltani. On tärkeää, että viihtyy toisen kanssa, huumorintajut täsmäävät ja toisen ajatusmaailma kiinnostaa. Suhteen ei tarvitse olla jatkuvaa intohimon ilotulitusta, mutta tietynlainen jatkuva imu ja vetovoima on oltava, jotta suhde kestää vuosikaudet. Kun käytännön asiat rullaavat ja arki tuntuu tasapainoiselta, huonoja fiiliksiä, kiukkuja ja työhuolia sietää paremmin.

Olet kertonut koukuttuvasi lajeihin, joihin liittyy adrenaliiniryöppy. Vieläkö kaipaat adrenaliinia ja jännitystä?

En kaipaa enää mitään benji-hyppyjä, vaikka nuorempana tällaista kokemushakuisuutta tulikin ihannoitua. Nyt saan vauhtia ja fyysistä rasitusta pelaamalla jääkiekkoa. Ohjaajan työssä jatkuva vastuunkanto ja lankojen käsissä pitely aiheuttavat myös tietynlaista stressiä. Kun stressi pysyy kohtuullisena, se tuottaa myös mielihyvää. Jos en saisi jatkuvasti haastaa itseäni, olisin luultavasti hyvin levoton ja ahdistunut.

Millainen tyyppi olet kotioloissa?

Olen melko positiivinen ihminen ja tykkään tuottaa ihmisille iloa ja naurua. Huumori on pistoolin lailla vyölläni, josta sen saa vedettyä esiin sopivan hetken ja seuran tullen. Olisin kuitenkin todella rasittava, jos yrittäisin olla koko ajan hauska. Huumorin suhteen tulee olla tilannetajua: jos lapseni kertoo minulle huolistaan, ei asiaa kevennetä vitseillä.

Olet dubannut lastenohjelmia, kuten Pipsa Possua. Mitä me kaikki voisimme oppia Pipsa Possulta?

Lastenohjelmien opetus on usein se, että elämässä sattuu kaikenlaista yllättäen ja tahtomatta, mutta yleensä sattumuksista selvitään, kunhan asenne ja mieli on ruuvattu oikeille urille. Lopuksi voi jopa nauraa päälle. Sama ajatus näkyy myös omassa elämänasenteessani: Hallitsemattomia asioita ja vastoinkäymisiä tulee välillä. Pyrin kuitenkin siihen, että en anna niiden musertaa enkä luovuta heti kun käy raskaaksi, vaan yritän keksiä ongelmiin ratkaisut.

Miten vietät lomasi?

Viime kesän lomailin pätkissä. Tein aina pari päivää viikossa tv-sarjan jälkitöitä ja ajoin sitten mökillemme Saimaalle. En kaivannut kuukauden mittaista mammuttilomaa, jonka aikana kaikki käyttäjätunnukset ja salasanat unohtuvat. Täydellinen paikallaanolo ei myöskään ole minulle helppoa. Kun aikoinaan kävimme pienten lasten kanssa aurinkolomilla, altaalla istuminen lähinnä tuskastutti. Mökkeily ja siihen liittyvä puuhastelu, kuten veneily, tiskivesien kantaminen ja saunan lämmittäminen saavat minut rentoutumaan paremmin kuin aurinkotuolissa löhöily.

Fakta Petteri Summanen Näyttelijä-ohjaaja, syntynyt Säkylässä 20.3.1969. Asuu Helsingissä puolisonsa ja kolmen lapsen kanssa.

Tunnetaan mm. elokuvasta Yösyöttö ja tv-sarjasta Isänmaan toivot.

Mukana Maria Kallio -tv-sarjassa (CMore).

Käsikirjoittanut ja ohjannut 23.9. alkavan Karuselli-komediasarjan (CMore) Kari Hietalahden kanssa.

