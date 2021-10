Nanna Karalahti heräsi syvästä unesta ja tajusi, että jokin oli pahasti pielessä – Jere vitsaili ja käski herättää, jos vaimo on oikeasti kuolemassa: ”Silloin alkoi oikeasti pelottaa”

Nanna Karalahti opettelee ottamaan rauhallisemmin. – Ajattelen silti edelleen, että olen supernainen. Sellainen, jonka supervoima on omien rajojen ja oman itsensä tunteminen paremmin.

Nanna Karalahden toipuminen on vielä kesken.

Mikä hitto minua oikein vaivaa?

Nanna Karalahti makasi sängyllä ja ihmetteli oloaan. Hän oli herännyt syvästä unesta, mutta kropassa tuntui siltä kuin takana olisi ollut hapottava porrastreeni. Sydän hakkasi niin lujaa, että se meinasi tulla läpi rinnasta.

– Silloin alkoi oikeasti pelottaa, Nanna myöntää.

Nanna herätti vieressä nukkuneen puolisonsa Jere Karalahden ja kertoi huonosta olostaan. Jere rauhoitteli vaimoaan sanomalla, ettei kyse varmastikaan ollut mistään vakavasta. Hän tiesi, että panikointi vain pahentaisi oloa entisestään.

– Jere vitsaili vaan, että herätä uudestaan sitten, jos olet oikeasti kuolemassa.

Nanna laittoi soimaan rauhoittavaa musiikkia ja keskittyi hengittämään syvään. Hiljalleen syke laski ja keho rentoutui. Lopulta unikin tuli uudelleen.

– Aamulla kuittasin oireet sillä, että olin nukkunut pari aiempaa yötä huonosti ja juonut paljon kahvia. Jatkoin elämää.

Sitten sama toistui uudelleen.

Sydänfilmissä

Nyt Nanna makaa olohuoneen sohvalla ja pitää silmiään kiinni.

Lapset Jax, 5, ja Alexia, 3, ovat päivähoidossa ja Jere töissä vetämässä treeniryhmälleen harjoitusta. Talossa on aivan hiljaista.

Nanna palaa viime talveen ja öisiin kohtauksiin. Inhottavaan, lepattavaan oloon, josta ei päässyt eroon millään. Ja ahdistukseen, jollaista hän ei ollut kokenut koskaan aiemmin.

– En ollut oma iloinen itseni. Mieliala oli paljon normaalia matalammalla, Nanna sanoo.

– Kyllä kai monet läheiseni huomasivat sen, mutta kukaan ei puuttunut siihen. He varmasti ajattelivat, että pärjään yksin, enkä tarvitse apua. Rehellisesti sanottuna uskoin varmaan itsekin niin.

Huhtikuussa Nanna sai tarpeekseen oireista ja pelon kanssa elämisestä.

Hän otti yhteyttä tuttuun lääkäriin ja vuodatti tälle kaiken. Lääkäri määräsi Nannan laajoihin tutkimuksiin, joissa poissuljettaisiin vakavien sairauksien mahdollisuus. Eritoten sydänfilmiin meneminen tuntui Nannasta hirveältä.

– Muistan, että seurasin tarkasti hoitajan ilmeitä. Kun hän näytti vähän vakavalta, olin jo ihan varma, että sydämessä oli jokin pahasti pielessä.

Tutkimuksissa ei löytynyt mitään poikkeavaa. Lääkärin mukaan oireet viittasivat ylikuntotilaan, johon ainoa hoitokeino oli lepo: kaksi kuukautta ilman treenaamista yhdistettynä mahdollisimman leppoisaan olemiseen.

– Osasin odottaa diagnoosia, joten se ei ollut suuri järkytys. Kesän aikana olen kuitenkin ymmärtänyt, että tässä ei ole kyse pelkästään fyysisestä ylikunnosta, vaan myös henkisestä uupumisesta.

Nanna sanoo, että hänellä on ollut lapsesta lähtien sisäinen tarve pärjätä yksin. ”Ajattelin, että tulen hyväksytyksi suorittamisen kautta.”

Nanna avaa silmänsä ja nousee istumaan.

– Viimeiset seitsemän vuotta on mennyt aika lujaa.

Toimiva suhde ei tullut ilmaiseksi

Vuonna 2013 Nanna oli nuori, tunnollinen urheilija, joka eli terveellisesti ja teki paljon töitä. Sitten jääkiekkohallin käytävällä käveli vastaan kiekon pahana poikana tunnettu Jere Karalahti. Seurasi salamarakastuminen – ja liuta kohuotsikoita.

– Yhtäkkiä minulla oli kumppanina henkilö, joka oli ihan toisenlaisesta maailmasta kuin minä. Siinä riitti soviteltavaa. Ja sitten siihen päälle vielä julkisuus.

Pariskunta meni naimisiin 2015, ja esikoinen Jax syntyi vuotta myöhemmin.

Äitiys oli Nannalle iso kasvamisen paikka ja arki vauvan kanssa yllättävän intensiivistä. Kun soppaan lisättiin vielä kahden erilaisen maailmankatsomuksen ja kahden kovapäisen luonteen yhteensovittamista, kattila alkoi kiehua yli.

Vuonna 2017 uutisoitiin erosta. Välirikko ei kuitenkaan kestänyt muutamaa kuukautta pidempään. Pari tajusi kuuluvansa yhteen ja haluavansa tehdä töitä suhteensa eteen. Kuopus Alexia syntyi vuotta myöhemmin.

– Nyt ymmärrämme toistemme lähtökohtia ja pystymme kompromisseihin. Toimiva suhde ei ole tullut ilmaiseksi, vaan se on vaatinut hurjan määrän työtä ja itsetutkiskelua molemmilta.

Jos yksityiselämässä on riittänyt hulinaa, ei työrintamalla ole ollut sen seesteisempää. Viimeisen seitsemän vuoden aikana Nanna on perustanut viisi firmaa. Hyvinvointi- ja treenikonsepti Heron lisäksi hän on pyörittänyt muun muassa päiväkotia, terveyskahvilaa ja mallikilpailua.

– Ja siihen päälle vielä sosiaalisen median hommat.

Uudesta innostuminen on Nannalle sekä voimavara että haaste. Kun jokin projekti herättää hänessä innostusta ja intohimoja, siitä ei voi kieltäytyä. Ei, vaikka kotona olisi pieni vauva ja vauhdikas taapero.

Mieleen on piirtynyt hetki, jolloin Alexia oli kolmikuinen ja Jax 2-vuotias. Jere oli juuri lähtenyt kuvaamaan viideksi viikoksi tv-sarjaa, ja Nannalla oli käynnissä Hero-kiertue. Hänen piti matkustaa joka viikko eri kaupunkiin luennoimaan ja vetämään treenejä sadoille naisille. Nannan äiti vahti lapsia aina sen ajan, kun hän oli poissa kotoa.

– Joka kerta, kun pääsin kotiin, olin aivan kaikkeni antanut ja lopussa. Ja sitten oli vielä lapsiarki pyöritettävänä.

Nanna näki vähän aikaa sitten valokuvia tuolta ajanjaksolta. Hän ei ollut tunnistaa otoksissa näkynyttä kotia omakseen, sillä se oli järkyttävän sotkuinen.

– Olin tehnyt tuolloin päätöksen, että jostain on pakko tinkiä. Voimavarat oli pakko keskittää töihin ja lapsiin, joten siivoaminen sai jäädä.

Nanna ymmärtää nyt liikkuneensa jo tuolloin uupumuksen rajamailla. Silloin hän tajusi kuitenkin keventää taakkaansa ajoissa ja karsi kalenteriaan hieman.

– Sain kuulla jatkuvasti ihmettelyä siitä, miten pystyin siihen kaikkeen. Olenko joku supernainen, joka ei väsy ikinä?

Nanna siirtyy sohvalta makaamaan lattialle ja asettelee niskansa alle hierontarullan.

– Kai itsekin ajattelin, että luonnonlait eivät koske minua. Luulin tuntevani omat rajani niin hyvin, etten kaadu koskaan.

Sydän vain hakkasi

Vuosi sitten syksyllä Karalahdet muuttivat loppuvuodeksi Espanjan Marbellaan.

Korona oli siirtänyt kaikki Nannan ja Jeren työt etähommiksi, joten niitä oli mahdollista tehdä mistä käsin tahansa. Pariskunta päätti hyödyntää mahdollisuutta ja lähteä pidemmäksi aikaa valoon ja lämpöön.

Nanna oli reissusta enemmän kuin innoissaan. Hän oli hurahtanut pari vuotta aiemmin crossfitiin ja oli jo aiempina vuosina päässyt treenaamaan paikallisella salilla kovassa ja ammattimaisessa seurassa.

– Olen urheilijana monipuolinen, ja laji oli kuin minua varten tehty. Olin kehittynyt suhteellisen nopeasti, mutta Espanjassa halusin taas haastaa itseäni lisää. Nähdä, mihin minusta oikeasti on.

Homma toimi aluksi kuin unelma. Aurinko ja lämpö antoivat kaivattua energiaa. Kun työt pystyi hoitamaan etänä, treenaamiselle vapautui enemmän aikaa.

Nanna asteli jokaiseen treeniin sellaisella mentaliteetilla, että mitään ei saa jäädä säästöön. Hän valitsi painavimmat mahdolliset painot ja veti harjoitukset niin täysillä kuin suinkin pystyi. Hän halusi olla paras.

Sitten se alkoi.

Takana oli raju treeni, jossa Nanna oli kyykännyt, hyppinyt, vetänyt leukoja ja soutanut kuin viimeistä päivää. Kun kello piippasi harjoitusajan loppumisen merkiksi, Nanna pyörähti soutulaitteesta maahan makaamaan.

– Makasin hetken, kun tajusin, ettei sykkeeni lähtenyt laskemaan lainkaan. Muut keräilivät jo kamojaan ympärillä, enkä minä meinannut päästä ollenkaan ylös.

Sykkeen tasaantuminen vei huomattavasti pidempään kuin normaalisti. Yleensä kova treeni oli toiminut valtavana energiapiikkinä, mutta tällä kertaa se oli imenyt hänestä kaikki voimat. Harjoituksesta palautuminen kesti huomattavasti pidempään kuin aiemmin.

Nanna on naimisissa ex-kiekkoilija Jere Karalahden kanssa. ”Toimiva suhde ei ole tullut ilmaiseksi, vaan on vaatinut hurjan määrän työtä.

Hyvinvoinnin ammattilaisena Nanna osasi aavistaa, että jokin oli pielessä. Silti hän suoritti orjallisesti treeniohjelmaa. Hyvistä harjoitusolosuhteista piti ottaa kaikki irti, Suomessa ehtisi sitten levähtää. Ja osa tuloksistakin parani koko ajan. Sehän oli hyvä merkki!

Karalahdet palasivat Suomeen vähän ennen uuttavuotta.

Nanna nautti raukeista välipäivistä ja lepäsi, kuten oli suunnitellutkin. Olo oli kuitenkin oudon levoton. Elimistö tuntui käyvän edelleen ylikierroksilla, ja portaiden nouseminenkin sai hengästymään.

– Luotin siihen, että pieni lepo auttaisi, kuten aina ennenkin. Jätin crossfitin kokonaan pois.

Sitten tuli se yö, kun sydän meinasi tulla läpi rinnasta.

Eikä se jäänyt ainoaksi laatuaan. Jokaisen kiireisen päivän ja huonosti nukutun yön jälkeen alkoi tapahtua.

– Aavistin kyllä, että tämä ei enää mene ohi itsekseen. Ajatus lääkäriin menemisestä kuitenkin pelotti. Entä, jos löytyisikin jotain vakavaa?

Ei vain fyysistä vaan myös henkistä

Pian ylikuntodiagnoosin jälkeen Nanna ymmärsi, että pelkkä treenitauko ei riittäisi nostamaan häntä suosta. Elämää oli pakko leppoistaa muillakin osa-alueilla.

Hän palkkasi isosiskonsa Pirken hoitamaan yritystensä sähköposteja ja pyrki muutenkin jakamaan vastuuta muille. Kesäkuussa Nanna jäi kuukauden mittaiselle kesälomalle, ensimmäisen kerran yhdeksään vuoteen.

– Koska tein työkseni sitä, mitä rakastan, en ollut kokenut tarvetta pitkille lomille. Minulla oli ollut tapana ottaa joka päivä pieniä lomahetkiä. Menin porealtaaseen tunniksi ja luin siellä kirjaa.

Vasta lomalle jäätyään Nanna tajusi, kuinka paljon oli sitä tarvinnut.

– Oli vaikeaa hahmottaa kokonaisrasitusta. Pirke sanoi, että jo pelkästään meileihin vastaaminen oli hänelle täyspäivätyötä. Hän ei voinut käsittää, kuinka olin selvinnyt yksin siitä kaikesta. Minulle se oli pienin juttu kaikesta.

Lääkäri ei ollut asettanut Nannalle täyttä liikuntakieltoa, vaan kehotti tätä liikkumaan omien tuntemustensa mukaan. Lasten kanssa tehdyt metsäretket ja leppoisat pyöräilylenkit tuntuivat hyvältä.

– Sohvanpohjalle jääminen ei olisi auttanut yhtään, sillä liikkuminen on tärkeää psyykelleni.

Fyysinen ylikunto oli yksi juttu, mutta uupumus oli myös henkistä.

Nanna ei ole koskaan käynyt terapiassa, eikä tuntenut sille tarvetta nytkään. Hän käytti paljon aikaa itsetutkiskeluun, kirjoitti päiväkirjaa ja kävi rehellisiä keskusteluja Jeren ja läheistensä kanssa. Suuri tuki on ollut rakas ystävä Varpu Hintsanen, joka on osannut psykiatrisena sairaanhoitajana ohjata Nannaa oikeaan suuntaan.

– Lapsuudesta kaikki lähtee. Olen isosta sisaruslaumasta, ja minulla on aina ollut sisäinen tarve pärjätä elämässä yksin. Olen ajatellut, että tulen hyväksytyksi suorittamisen kautta.

Nanna otti yhteyttä psykoterapeuttiin, jonka erityisalaa on palautuminen. Hän halusi tietää, kuinka pitkälle oli uupumuksensa kanssa ajautunut.

– Psykoterapeutti lohdutti, etten ollut vielä ajanut kehoani ihan piippuun. Tunnen kroppani niin hyvin, että olin osannut kuunnella sitä ja hidastaa tarpeeksi ajoissa.

Nanna alkoi hahmottaa elämäänsä miettimällä kahta puulaatikkoa. Toiseen laitettiin kaikki kuormittava, kuten työt, treenaaminen, lastenhoito, ihmissuhteet ja sosiaalinen elämä. Toinen oli palautumislaari, jossa oli osin samoja asioita kuin kuormalaatikossa.

– Aloin ymmärtää, kuinka täydeksi olin viime vuosien aikana lastannut kuormalaatikon. Koska monet asiat siinä olivat ihania ja kivoja juttuja, en mieltänyt niitä kuormittaviksi.

Myös Jerellä oli suuri rooli toipumisessa.

Hän oli hoitanut jo ennestään suuren osan kotitöistä, mutta otti niitä entistä enemmän haltuunsa. Hän on herännyt aamuisin lasten kanssa, jotta Nanna on pystynyt nukkumaan pidempään. Jere veti kesällä myös vaimonsa treeniryhmien ohjaukset.

– Jere vitsailee sanomalla, että koko ylikuntojuttu on nykyajan hömpötystä. Hän on kuitenkin ollut suuri tuki.

Edelleen supernainen

Toipuminen on edelleen kesken.

Jos takana on vähänkin kiireisempi päivä, keho reagoi ja ylikunnon oireet palaavat. Crossfit ja muu kova treeni on pitänyt unohtaa, eikä Nanna sitä juuri kaipaakaan. Hän palaa crossfit-salille vain, jos elimistö on siihen valmis ja lajia tulee aidosti ikävä.

– Kovaa urheileminen on kivaa, mutta se ei ole ainoa asia, joka tuottaa onnellisuutta. Olen opetellut nauttimaan kevyestä liikkumisesta.

Ylikunnon myötä Nannan takaraivoon iskostui ajatus kovasta urheilemisesta terveydelle vaarallisena asiana. Se on mielleyhtymä, josta hän haluaa eroon.

– Työstän sitä ajattelemalla, että urheilu itsessään ei ole vaarallista, vaan ylistressaantuneena urheileminen.

Kroppa ei luonnollisesti ole enää yhtä tiukassa kunnossa kuin aiemmin, mutta sekään ei ole loppujen lopuksi tuntunut vaikealta.

– Olen käynyt läpi kaksi raskautta, joten tiedän, että vartalo muuttuu suuntaan ja toiseen. Sitä paitsi ei se urheilullisuus minusta häviä, vaikka olisin puoli vuotta treenaamatta. Reisilihakset ovat ihan voimakkaat vieläkin.

Alkuun Nanna syytti itseään siitä, että oli päästänyt itsensä uupumaan. Miksei hän kuunnellut kehonsa viestejä? Miksi hän ei pysähtynyt aiemmin? Hän oli aina ajatellut, ettei ikipäivänä ajautuisi ylikuntoon, ja nyt niin kävi.

Nyt Nanna ajattelee, että ylikunto ja uupumus ovat olleet tärkeä oppitunti.

– Mistä omat rajansa voi tietää, jos ei koskaan mene niiden yli?

Pakkopysähdys on avannut myös uusia ovia. Nanna opiskelee psyykkiseksi valmentajaksi, sillä hän haluaa oppia lisää urheilun henkisestä puolesta. Opinnoissa on päässyt käymään läpi myös omia kokemuksia.

– Uskon, että pystyn antamaan valmentajana tosi paljon enemmän nyt, kun tiedän myös omakohtaisesti, mistä puhun.

Intohimo urheiluun on syttynyt uudelleen. Laji vain on vaihtunut crossfitista tennikseen ja golfiin. Golfin leppoisuus ja luonnossa liikkuminen ovat tuntuneet hyvältä.

– Lähdemme taas loppuvuodeksi Espanjaan, ja aion viettää siellä paljon aikaa viheriöllä.

Vaikka Nanna on edelleen toipilas, hän tuntee olevansa onnellisempi kuin koskaan aiemmin. Hän on myöntänyt itselleen omia pelkojaan ja sanonut ne myös ääneen muille. Ajatukset ovat pyörineet esimerkiksi kuoleman ympärillä. Vaikeista asioista puhuminen on ollut vapauttavaa.

– Ymmärrän nyt oman rajallisuuteni. Tiedän, etten ole mikään yli-ihminen, Nanna sanoo, nousee lattialta seisomaan ja venyttelee.

– Ajattelen edelleen, että olen supernainen. Sellainen, jonka supervoima on omien rajojen ja oman itsensä tunteminen paremmin.

Fakta Nanna Karalahti 33-vuotias yrittäjä ja valmentaja. Asuu Keravalla aviopuolisonsa Jere Karalahden ja parin lasten Jaxin, 5, ja Alexian, 3, kanssa.

Syksyllä tulossa Hero-hyvinvointikonseptin uudistus ja sen ympärille järjestettävä virtuaalitapahtuma.

