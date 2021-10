Oletko ihan ok suhteessa, mutta jotain silti puuttuu? Asiantuntija kertoo yhden kysymyksen, joka itseltä kannattaa ainakin kysyä

Jos miettii eroa ”ihan hyvästä” suhteesta, on hyvä pohtia, mihin oikeastaan on tyytymätön – suhteeseen vai sittenkin omaan elämään, sanoo eroasiantuntija Helka Belt.

Olisiko joku toinen sittenkin minulle sopivampi tyyppi? Mitä tästä suhteesta oikein puuttuu?

Nämä kysymykset voivat tulla parisuhteessa mieleen, vaikka suhteessa ei varsinaisesti olisi mitään vikaa.

Tällaisiin epämääräisiin tunteisiin on törmännyt myös eroasiantuntija Helka Belt, joka on järjestänyt eroseminaareja usean vuoden ajan. Belt on huomannut, että ihminen analysoi usein ainoastaan suhdettaan ja suhteen toista osapuolta, vaikka katseen voisi suunnata myös omaan itseensä.

– Usein kysymys ei ole siitä, että itse suhteessa olisi mitään vikaa, vaan ettemme ole käsitelleet omia asioitamme, Belt sanoo.

Omien asioiden käsittelyllä Belt tarkoittaa, että eroa pohtiva ei ehkä ole käsitellyt omia tavoitteitaan ja sitä, mikä on hänelle merkityksellistä. Jos niitä ei ole miettinyt, tuo suhteeseen huomaamattaan turhan epärealistisia odotuksia.

– Jos on omaksunut, että suhteen täytyy olla juuri tietynlaista elokuvamaista Disney-rakkautta, niin voi kokea jäävänsä jatkuvasti jostain paitsi ja tarvetta etsiä jotain parempaa, Belt sanoo.

Ongelma parisuhteessa vai sittenkin omassa elämässä?

Tunteet laimenevat, seksuaalinen mielenkiinto lopahtaa ja itsenäisyys houkuttaa. Nämä ovat tavanomaisia syitä tyytymättömyyteen.

– On hirveän tavallista, että suhteeseen yksinkertaisesti kyllästytään. Mehän kyllästymme työhön, harrastuksiin ja ylipäätään kaikkiin asioihin elämässä, Belt selittää.

Beltin mielestä eropäätöstä tehdessä ei kannattaisi kiirehtiä. On hyvä tarkastella tilannetta ja syitä tyytymättömyyteen perusteellisesti. Joskus ongelma voi olla omassa elämässä, eikä parisuhteessa. Belt kehottaa kysymään itseltään erityisesti yhden kysymyksen: ”Jos eroaisin, olisinko sitten tyytyväinen?”

– Aika usein vastaus voi olla se, että olisin ihan yhtä tyytymätön ja tylsistynyt.

Jos eroa pohtiva on tyytymätön omaan elämäänsä eikä suhteeseensa, tyytymättömyys ei poistu kumppania vaihtamalla, Belt muistuttaa.

– Uuden ihmisen löytäminen on aina alkuun hirveän jännittävää, koska se on uutta. Uutuudenviehätys tuo aina hyvän olon ryöppyjä, mutta tyytyväisyydelle pitäisi löytää jokin kestävämpi ratkaisu.

” Teenkö asioita, jotka ovat minulle merkityksellisiä?

Syitä tyytymättömyyteen voi Beltin mukaan lähteä purkamaan miettimällä arkisia asioita. Mihin käytän aikaani arjessa? Teenkö asioita, jotka ovat minulle merkityksellisiä ja tekevät minut onnellisiksi?

– Kun alamme tehdä asioita, joista pidämme, meille tulee tyytyväisempi olo ja sitä kautta meistä voi tulla onnellisimpia. Tällöin emme luo liikaa paineita parisuhteeseen ja oleta, että vain se tuo meille merkityksellisyyden tunteen.

Saako suhteesta sen, mitä todella kaipaa?

Vaikka Belt ei suosittele kiirehtimään eropäätöksen tekemisessä, hän muistuttaa, että joskus pätevä syy eroon on nimenomaan oma tyytymättömyys. Kukaan toinen ei silti voi päättää, mikä on kellekin pätevä syy erota.

– Meillä on voimakas käsitys siitä, että jonkin pitäisi olla todella pahasti pielessä ja vasta sitten saa erota. Jos tuntuu, että suhde ei tuo sitä, mitä suhteelta kaipaisi, voi ero olla aivan pätevä ratkaisu, Belt sanoo.

Ei kannata silti olettaa, että elämä muuttuu paremmaksi vain sen takia, että löydetään ”parempi” ihminen. Jos sama kaava toistuu parisuhteesta toiseen, voi olla hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen.

– Kun huomaa toistuvasti miettivänsä, että olisikohan se ruoho vihreämpää muualla, vaikka kumppanissa ei olisi sinällään mitään vikaa, niin saattaa huomaamattaan noudattaa epäterveitä toimintamalleja.

