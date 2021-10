Kaksi syöpää, sydänongelmia ja lapsettomuutta – Jari ja Kati Tervon liittoon on mahtunut haasteita, mutta pian pari juhlii 30-vuotishääpäiväänsä: ”Kaikesta selvitään yhdessä”

Jari Tervo tiesi heti, että hänen puolisostaan tulisi loistava äiti. Lasta he joutuivat odottamaan kuitenkin vuosia. – Meillä ei olisi Kallea, ellei Kati olisi ollut niin sitkeä.

Jari Tervon mukaan rakkaudessa on toimittava päinvastoin kuin kirjallisuudessa: on lausuttava itsestäänselvät asiat. Kuten sen, että rakastaa.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

KATI

”Kun elämänsä naisen tapaa, sen tietää”

”Miespuoliset ystäväni ovat huomauttaneet minulle, että oletko Jari huomannut, että sinun joka toinen virkkeesi kuuluu: ’Kati sanoi ja Kati teki’. Näin varmasti on.

Tapasimme Katin kanssa ensimmäisen kerran Vanhan kuppilassa Helsingissä. Kati on kertonut myöhemmin, että minä sanoin ensimmäiseksi: Minä olen Jari Tervo, kukas sinä olet? Kuulemma tein vaikutuksen häneen: kasvot olivat erittäin laajat, hänen mielestään jotenkin puhtaat.

Iltasanomien rikostoimittaja Murha-Markkula (Hannes Markkula) järjesti meidät lehdistöpoliisikerhon matkalle Tukholmaan. Siitä tarinamme alkoi. Tiesin hyvin varhain, että haluan perustaa kodin Katin kanssa. Oli niin varma asia, että tässä on minun elämäni nainen.

Helsinki 1991. ”Menimme Katin kanssa naimisiin maistraatissa 20. joulukuuta. Elämäni rakkaus.”

Ensimmäinen ruoka, jonka Kati teki meille yksiössään Ratakadulla, oli tonnikalaspagetti. Hän ihmetteli, miten sen kokoiseen asuntoon voi hukata purkinavaajan. Sanoin, että ei se ole hukassa. Se on tässä minun annoksessani.

Siviilipalvelukseni loputtua muutin Katin luokse. Minulla oli mukana kaksi muovikassia. Kun minulla on mennyt sen jälkeen paremmin rahallisesti, Kati muistaa sanoa, että hän meni naimisiin köyhän runoilijan kanssa.”

LAPSUUDENPERHE

”Vaikka riidellään, rakkaudesta ei ole epäselvyyttä”

”Jälkikäteen arvioiden minulla oli hyvin omaperäiset vanhemmat. Kun Kati tuli ensimmäistä kertaa käymään vanhempieni luona Rovaniemellä, äitini Ritva sanoi heti ensimmäiseksi, että haluaisitteko mennä jakutsiin yhdessä – minä voin tuoda oluet. Kati oli ihmeissään ja kysyi, että näinkö sinun tyttöystäviäsi kohdellaan täällä. Sanoin, että äiti ehkä arvaa, että sinä olet vakava tapaus.

Varoitin Katia, että olen äidin kultapoika: Jos hänestä joskus tuntuu siltä, että äitini ei aina hyväksy miniäänsä, se johtuu siitä, että kukaan ei ole tarpeeksi hyvä. Mitään muuta siinä ei ole takana.

Faijani Alpo oli maalari ja ymmärsi varhain, ettei leipä tule levenemään sillä, että maalaa Lapissa 50 vuotta seiniä. Hän perusti yrityksen kaverinsa kanssa ja menestyi paljon paremmin. Muutimme rivitaloon, sitten paritaloon, jonka molemmat puoliskot omistimme. Isän piti saada pihalle ulkouima-allas, vaikka noilla leveysasteilla käyttöpäiviä vuodessa on ehkä viisi. Mutta se oli Alpo Tervon nuoruudenunelma.

1-vuotias. ”Lasipurkkia jäystäessä on hyvä miettiä asioita. Asuimme yksiössä.”

Meidän perheessä on keskusteltu – joskus isoilla kirjaimilla – mutta ei siinä ole epäselväksi jäänyt rakkaus. Kun olimme riidoissa, se johtui siitä, että olimme äidin ja Seppo-enon kanssa viritetyt samalla tapaa: itsetunnossa ei ollut koskaan puutteita. Jos faktat olivat joskus löysiä, kova itsetunto korvasi sen.

Muistan, kuinka eräällä Rovaniemen-vierailulla Kati oli ollut hiljaa pitkän aikaa. Kysyin jostakin asiasta, että mitäs sinä olet tästä mieltä. Kati tokaisi: ”Mitä sillä on merkitystä? Minähän olen vain neron vaimo.” Vanhempani jäykistyivät. Katilla ei ollut hyvä päivä.”

ÄITI

”Äidit eivät saisi kuolla – varsinkaan poikien äidit”

”Äitini kuoli kesällä, ja kirjoitin aiheesta kolumnin Helsingin Sanomiin. Eräs viisas nainen lähetti minulle Twitterissä yksityisviestin, jossa hän kertoi tulleensa siihen tulokseen, että äidit eivät saisi ollenkaan kuolla – ainakaan poikien äidit. Voi olla, että siinä on paljon totta.

Tervon perhe 1964: ”Olen 5-vuotias, ja istun isäni Alpon, 29, sylissä. Pikkusiskoni Maija, 1, istuu äitimme Ritvan, 26, sylissä. Kaupungin vuokrakaksion seinällä on Picassoa.”

Olen yrittänyt käsitellä äidin kuolemaa järkevästi. Voinko minä, yli 60-vuotias mies, olla kovasti surullinen siitä, että yli 80-vuotias monisairas äitini kuolee? Se on luonnon vääjäämätöntä kulkua. Mutta kyllä minä olen surullinen. Ei sille voi mitään. Olen silitellyt Katia kovasti ja sanonut, että me täysorvot kaipaamme kovasti hellyyttä ja turvaa.

Kysyin äidiltäni viimeisellä käyntikerralla, neljä päivää ennen hänen kuolemaansa, että arveleeko hän vielä pääsevänsä kotiin sairaalasta. Äiti sanoi, että älä pelottele. Tiesin, että hän ei ollut vielä hyväksynyt asiaa: tässäkö hänen elämänsä on, tässä sairaalan sängyssä? Että muuta ei ole.

Minähän olisin ollut suuri toope, jos olisin alkanut sanoa, että tilanne kannattaa nyt vain hyväksyä. Tuo on tilanne, jossa totuus ei auta. Miten sellaisessa voi lohduttaa? Halasin.

Se oli ainoa hetkellinen lääke, jonka saatoin antaa.”

RISTIRIITAISUUS

”Ihmiseen mahtuu paljon”

”Perhe teki minusta kirjailijan. Ensimmäinen romaanini käsitteli pikkurikollisia. Faijalla oli tapana palkata maalareiksi tyyppejä, jotka olivat edenneet urallaan linnaan asti ja olivat pääsemässä ehdonalaiseen. Hän takasi heille työpaikan.

Kun aloimme isän kanssa juoda kaupungilla yhdessä konjakkia, pöydän ympärillä pyöri sympaattisia, rahtusen murheellisia monialaluusereita – mutta ihmisinä puhdasta kultaa. He ymmärsivät, että päältä katsoen olen epäsopiva heidän seuraansa: maalausfirman omistajan poika, joka lukee yliopistolla kirjallisuutta. Ajan myötä he näkivät, että en vasikoi heidän tarinoitaan eteenpäin.

Heidän tapansa tarinoida oli kiinnostava. Pöyristyttävät hölmöilyt ja typerät raakuudet tulivat kertomukseen täysin ilman alkusoittoa. Kun juuri oli päästy kertomasta, kuinka kemiläisiltä oli lyöty hampaat suusta riidan päätteeksi, heti perään oltiin liikuttuneita, kun avioerossa menetettyä poikaa ei ollut pitkään aikaan päässyt tapaamaan. Molemmissa asioissa he olivat täysin vilpittömiä. Ihmiseen mahtuu paljon. Täysin päinvastaisia ja ristiriitaisia asioita elää rinnakkain.

Suvussamme on arvostettu sitä, että on suora, rehellinen ja hyvä työssään. Tiedän, että oli vanhemmilleni pettymys, kun en kuuden ällän ylioppilaana halunnut lähteä opiskelemaan tuomariksi tai lääkäriksi. Sain kuitenkin vanhemmiltani hyvät eväät vapauteen. Vapaus on siunaus.

Rovaniemi 1965. ”Vedettiin ensimmäisen tyttöystäväni Mariannen kanssa tetramehut Santamäessä.”

Sen jälkeen, kun lähdin vuonna 1994 Ilta-Sanomista vapaaksi kirjailijaksi, olen tehnyt täsmälleen sitä, mitä haluan. Sehän on paras mahdollinen tilanne. On lapsen haave, että aikuisena saa sitten tehdä, mitä haluaa.

Yllätyn vapaudesta yhä vieläkin. Se on luultavasti ainoa syy kadehtia kirjailijoita ja taiteilijoita.”

PITKÄ AVIOLIITTO

”Pitää haluta, että yhteinen tarina jatkuu”

”Meillä on Katin kanssa tänä vuonna 30-vuotishääpäivä joulun tienoilla. Kävimme Pasilassa maistraatissa. Kun menimme häävetimissä syömään ravintola Messeniukseen, tuttu kääntäjä- ja kirjailijaporukka katseli hämmentyneenä tilannetta. Kaikki he sanoivat Katille: ’Otan osaa.’ Kati vastasi tyyneen tapaansa: ’Itse minä tämän päätin.’

Rakkaalle vaimolle on annettava niin paljon vapautta kuin hän tarvitsee. Tiedän, että Kati ajattelee samalla tavalla minusta. Se on yksi asia, joka mahdollistaa yhteiselon jatkumisen. Lisäksi pitää haluta, että yhteinen tarina jatkuu. Se, että haluaa jatkaa yhteiseloa ja rakastaa, ei mielestäni vähennä asian romanttisuutta yhtään. Jos ajattelee, että tämä on ihan kivaa, mikään ei pysy kasassa.

Vuosi 1981. ”Harjoittelin jo nuorena kirjallisuudenopiskelijana Jack Nicholson -hymyä.”

Kati on antanut minulle paljon liekaa harrastaa esimerkiksi kirjailijoiden ja rosvojen kanssa juopottelua kaupungilla. Vuosien mittaan se toiminta on vähentynyt. Ehkä olen jopa kaukaa viisaasti haalinut itselleni helvetisti töitä. Olen sillä lailla luterilainen, että työt on hoidettava. Se auttaa paljon selvänä pysymistä. Sitä paitsi silloin on myös paljon iloisemmalla mielellä.”

TYYNEYS

”Kaikesta selvitään yhdessä”

”Rakastuin Katissa siihen, että hän on uhkea ja erittäin tyyni nainen. Se ei estä sitä, että käymme kipakkaa sananvaihtoa, kun on sen paikka. Mutta Katilla on sellainen perustyyneys, että kaikesta selvitään – mennään yhdessä tämäkin asia läpi. Ja niin ollaan menty.

Minulla oli vuosia sitten sydämen rytmihäiriöitä. Ne hoidettiin, kun ymmärsin alkaa syödä järkevämmin ja juoda vähemmän. Minulle tehtiin ablaatio. Kerroin Katille, että nyt kun nivusista mennään sydämeen, minun pitäisi tehdä varmaan kirjoitus, että tie miehen sydämeen käy munien kautta. Kati sanoi, että et kirjoita. On sen verran vakava paikka, että ei kannata alkaa harrastaa koulupoikahuumoria.

Kun Katilla oli rintasyöpä, hän oli huolestuneempi kuin minä. Minä olin varma, että tästä ei alkanut meidän tarinamme loppusuora. Sama varmuus minulla oli myös, kun Katilla todettiin reilu vuosi sitten kasvain selkärangassa.

Varmuus tulee minulle Katista. Minä käytän sitä tyyneyttä, joka hänessä on. Kati toipuu koko ajan ja kävelee jo ilman rollaattoria.”

LAPSETTOMUUS

”Isänä oli ryhdistäydyttävä uuteen asentoon”

”Meillä oli murheena vuosien ajan lapsettomuus. Ajattelin, että en ole tässä dynastiaa perustamassa, mutta ehdottomasti haluisin lapsen. Halusin olla isä. Tiesin, että Katista tulisi loistava äiti.

Meillä ei olisi Kallea, ellei Kati olisi ollut niin sitkeä. Kati oli 44, kun synnytti Kallen. Minä olin 40.

Kun tulin isäksi, oli alettava ryhdistäytyä uuteen asentoon. Nyt Kalle on aikuinen ja lukee Tampereen yliopistossa englantilaista filologiaa. Hän on meidän perheen hyväluonteisin ihminen. Luulen, että Kati on tästä samaa mieltä.

Olen halunnut opettaa pojalle täysin tavallisia asioita, kuten että kaikesta voi kertoa isälle ja äidille. Äläkä tee typeryyksiä. Ja jos ei ole taksirahaa ja olet ollut juomassa kaljaa poikien kanssa, ota taksi, se maksetaan perillä. Sen opin isältäni.

Niitä hetkiä, joita isä pitää tärkeimpinä ja joissa kuvittelee onnistuneensa, poika ei muista. Sen sijaan hän muistaa munaukset, jotka isä on tehnyt.”

KUOLEMA

”Kuolemisen tehtävä on nyt siirtynyt meille lapsille”

”Nyt kun äiti on kuollut, minulla on orpo olo. Luulen, että tässä on setvittävää. Tietenkin ihmiset kuolevat aina hankalaan aikaan. Minulla on tv-sarjojen tekoa ympäri Suomea, ja kirja ilmestyy. Tuntuu hyvin vaikealta tarpoa eteenpäin.

Minulla on olo, että mitä olen tehnyt väärin, kun koko ajan on painostava tunnelma. Sitten kun hetkiseksi pysähdyn, tiedän syyn: äiti on kuollut. Ensimmäinen helpotus on, että en ole tehnyt mitään väärin.

Rovaniemi 2015. ”Äitini Ritva Tervo kuoli elokuussa. Tässä hän juhlii isäni Alpon 80-vuotispäiviä poikamme Kallen kanssa.”

Lapsuudenperheessämme kuolemisen tehtävä on siirtynyt meille lapsille. Jos aikajärjestyksessä mennään, niin ensin minulle. Kun nyt olen saatellut hautaan isän ja äidin, ajattelen, että noin ehkä minäkin olen jossain sairaalapedissä ja toivottavasti saan halata Kallea ja Katia läksiäisiksi.

Enää emme syö äidin tekemää poronkäristystä, jota hän sinnikkäästi viimeiset 20 vuotta teki ja aina yllättyneenä valitti, miten tästä perunamuusista tuli hirveen tönkköä – ’Mie en ymmärrä! Mie tein sen samalla tavalla kuin aina ennenkin.’ Siihen ei voinut millään sanoa, että juuri siksi se on tönkköä.

Se oli muuten erittäin hyvää. En tykkää vetelästä perunamuusista.”

RAKKAUS

”Rakkaudessa pitää todeta itsestään selvät asiat”

”Minnekään ei ole enää sillä tavalla kiire. Kotona on kuitenkin parhaat ihmiset ja muut eläimet, joita maailmassa kaipaa.

Parisuhteessa parasta on läheisyys, joka tarkoittaa usein seksiä, mutta sitähän se ei aina ole. Erittäin tärkeää on myös varmuus siitä, että maailmassa on varmasti ainakin yksi henkilö, joka on minun puolellani. Kiitän Katia elämästäni. Tiedän, että olisin ehkä kuollut juovuksissa katuojaan, ellen olisi löytänyt Katia ja mennyt hänen kanssaan naimisiin.

En todellakaan ole ihmissuhdetaitojen opettaja, mutta rakkaudessa ja avioliitossa on toimittava päinvastoin kuin kirjallisuudessa: rakkaudessa pitää todeta itsestään selvät asiat. Pitää sanoa se, mikä on jo teoissa näytetty.

Minä kerron Katille rakastavani häntä. Kerron, kuinka paljon hän minulle merkitsee, kuten tänäkin aamuna, kun hän laittoi viestiä mökiltä. Kati oli siellä Kallen ja koiramme Ukon kanssa. Hän kysyi tekstiviestillä: ’Tarvitko mökiltä jotain?’ Vastasin, että en nyt tiedä, onko siellä mitään, mitä tarvitsen. Teitä lukuun ottamatta.”

Fakta Jari Tervo Kirjailija ja toimittaja syntyi 2.2.1959 Rovaniemellä.

Asuu Helsingissä kirjailijavaimonsa Kati Tervon kanssa. Perheeseen kuuluu poika, Kalle, 22.

Uusi romaani Pääskyt talvehtivat järvenpohjassa (Otava) on juuri ilmestynyt.

Lue myös: Jussi Lampi takasi toiselle lainan 90-luvulla ja maksoi sitä 17 vuotta – nyt hän kertoo asuneensa aina vuokralla ja olleensa ulosotossakin

Lue myös: Max Seeck oli varakkaasta perheestä, mutta Sveitsissä hän näki, miten rikkaat elävät – kertoo nyt, miten kaverit kuittasivat 15 000 euron baarilaskuja