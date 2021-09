Kiira Korpi erosi, pakkasi omaisuutensa neljään suureen kassiin ja muutti Suomeen: ”Olen nyt tehnyt jos jonkinlaista inventaariota elämässäni”

Kiira Korpi päätti, ettei ottaisi mukaansa mitään, mikä ei enää tuntunut hyvältä tai omalta. – Nyt minulla ei ole New Yorkissa enää mitään keskeneräistä.

Kiira Korpi on muuttanut New Yorkista takaisin Suomeen.

Kiira Korpi, 33, on tehnyt kesän ja alkusyksyn aikana muuttoa New Yorkista Suomeen.

New Yorkista Kiira on tuonut neljä valtavaa kassillista vaatteita, kenkiä ja henkilökohtaisia tavaroitaan. Sen verran hän pakkasi matkaansa viiden vuoden arjesta Amerikassa sekä kolme vuotta kestäneestä avioliitostaan.

Kiira ja Arthur Borges kertoivat erosta somekanavissaan juhannuksena. Nyt Kiira on asettumassa Suomeen pääkaupunkiseudulle.

– Päätin, etten ottaisi mukaani mitään, mikä ei enää tuntunut hyvältä tai omalta. Osan annoin kavereille, osan laitoin kierrätykseen, ja huonekalut pystyin jättämään Arthurille, ex-miehelleni.

Sanan ex-mies Kiira lausuu hiljaa ja hitaammin, vähän kuin itsekin vasta totuttelisi käyttämään uutta nimitystä kumppanista, jonka kanssa ehti kulkea 11 vuotta.

– Nyt minulla ei ole New Yorkissa enää mitään keskeneräistä.

Kiira asui Yhdysvalloissa erityisenä aikana. Tuli Black lives matter -liike, korona sekä yhteiskunnallista kuohuntaa presidentinvaihdoksen ympärillä. Manhattanin kaduilla Kiira osallistui itsekin rasisminvastaiseen protestiin, toisella kertaa taas jännitti Airbnb-kämpässään, kun mellakoitsijat pistivät alakerrassa ikkunoita säpäleiksi ja poliisi tuli paikalle kyynelkaasua sumuttaen.

Myöhemmin uutiset ovat saaneet Kiiran miettimään kuolemaa tai oikeammin elämän haurautta ja lyhyyttä. Myös ne ajatukset ovat vauhdittaneet hänen ratkaisujaan. Hän kertoo meditaatiosta, jossa kysytään, mihin satsaisit, jos eläisit enää vuoden, kuukauden tai vaikkapa päivän. Miten itse eläisit?

– Olisi hyvä elää sellaista elämää, joka tuntuu itsestä sopivalta juuri sillä hetkellä. Siksi olen nyt tehnyt jos jonkinlaista inventaariota elämässäni, myös ihmissuhteissani. Voin valita, mitä ja keitä kelpuutan elämääni. Hyväksyn nykyään ajatuksen, että ystävyys voi kestää vain jonkin aikaa eikä sitä tarvitse väkisin pitää yllä.

Niin Kiira ajattelee avioliitostakin. Tietenkin hän meni naimisiin ajatellen, että se kestäisi loppuelämän, mutta ymmärtäen myös, ettei niin välttämättä käy. Hän puhuu isommasta voimasta, hengestä, jonka ohjaukseen hän on alkanut luottaa valinnoissaan. Siitä oivalluksesta, ettei kaikkea voi eikä tarvitse kontrolloida itse.

– Ajattelen, ettei yhdenkään ihmisen vastuulla ole tietää etukäteen, kauanko jokin ihmissuhde kestää. Vaikka avioliiton perinteissä automaattisesti juhlistetaan sitä, kun pari on ollut vuosikymmeniä yhdessä, lyhyempi liitto ei ole yhtään vähemmän arvokas, jos se on ollut hyvää aikaa.

Kiira tuntee kasvaneensa niin paljon, että on nyt eri ihminen kuin yksitoista vuotta sitten.

– Olen tehnyt valtavia muutoksia ja paljon työtä sen eteen, että pystyn elämään itseni kanssa paremmin. Olen vahvistanut sisäistä kompassiani ja saanut voimaa tehdä rohkeita ratkaisuja sekä puolustaa itseäni.

Kiira lopetti taitoluistelijan kilpauransa 2015 ja on sen jälkeen käsitellyt mm. julman valmennuskulttuurin aiheuttamia traumoja terapiassa. Miten se on häneen vaikuttanut? Kiira on kärsinyt myös syömishäiriöistä, millainen tilanne on nyt? Kiira harjoittelee parhaillaan Lumikuningatar-show'n pääroolia varten, mitä hän kertoo tulevaisuudensuunnitelmistaan?

