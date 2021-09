Oletko hyvässä parisuhteessa, mutta silti mietit eroa? Ahdistaville ajatuksille voi olla syy, jota moni ei tunnista – tästä on kyse

Parisuhteeseen kohdistuva pakko-oireinen häiriö saa epäilemään suhteen toimivuutta, vaikka kaikki olisikin hyvin.

Miksemme enää kuhertele jatkuvasti? Eikö hän enää rakasta minua?

Olenko kiinnostuneempi jostain toisesta ihmisestä kuin kumppanistani? Olisinko sittenkin onnellisempi jonkun muun kanssa – tai yksin?

Entä, jos hän ei olekaan se oikea? Entä, jos en sittenkään rakasta häntä?

Moni on saattanut joskus ajatella tällaisia asioita parisuhteessa ollessaan. Jos ajatukset pyörivät jatkuvasti mielessä, aiheuttavat suurta ahdistusta ja haittaavat perusarkea, voi kyse olla kuitenkin jostain muusta kuin tavallisista parisuhdepohdinnoista.

Relationship OCD, tuttavallisemmin ROCD tarkoittaa parisuhteeseen kohdistuvaa pakko-oireista häiriötä. Se on pakko-oireisen häiriön (OCD) vähemmän tunnettu mutta tyypillinen alatyyppi.

Pakko-oireiselle häiriölle ovat ominaisia pakkoajatukset tai pakkotoiminnot. Pakkoajatukset ovat toistuvia, mieleen tunkeutuvia epämiellyttäviä tai ahdistavia ajatuksia. Usein ne liittyvät hygieniaan, turvallisuuteen tai järjestykseen. Pakko-ajatuksista kärsivä voi yrittää torjua ajatuksia pakonomaisilla teoilla, kuten toistuvalla käsienpesulla tai asioiden järjestelyllä.

Pakko-oireisesta häiriöstä on kyse, kun oireita esiintyy päivittäin ja ne alkavat haitata elämää.

” Pelko siitä, että kumppani ei ehkä olekaan ”se oikea”, on tyypillinen.

Kun pakko-oireinen häiriö kohdistuu parisuhteeseen, ihmisellä on päähänpinttymä siitä, onko hänen parisuhteensa ”oikeanlainen”. Parisuhteeseen kohdistuva pakko-oireinen häiriö voi ilmetä riippumatta siitä, kuinka hyvä suhde on. Vaikka parisuhde olisi kaikin puolin toimiva, pakko-oireisista ajatuksista kärsivä etsii suhteesta ongelmia ja epäilee jatkuvasti, että jokin on huonosti.

Epäilykset voivat kohdistua parisuhteeseen, kumppaniin tai molempiin. Parisuhteeseen kohdistuvat ajatukset voivat olla esimerkiksi huolia siitä, onko rakastaako kumppani oikeasti tai onko itse oikeasti rakastunut. Kumppaniin kohdistuvat pakkoajatukset saattavat saada epäilemään kumppanin viehättävyyttä, älykkyyttä tai muita piirteitä. Myös pelko siitä, että kumppani ei ehkä olekaan ”se oikea”, on tyypillinen.

Miten eroaa normaaleista parisuhdehuolista?

Lähes kaikki parisuhteessa elävät saattavat joskus epäillä suhteensa toimivuutta. Se on luonnollista, sillä hyvässäkin parisuhteessa tulee väistämättä vastaan erimielisyyksiä ja hetkiä, kun kumppanien intressit eivät täysin kohtaa. Suurin osa tiedostaa, että tällainen on normaalia ja kykenee pääsemään asiasta yli.

Pakko-oireisista ajatuksista kärsivän päässä epäilyt aiheuttavat kuitenkin täydellisen myllerryksen, Bustlen artikkelissa kuvaillaan.

– Kyse on ROCD:stä, kun parisuhteen epävarmuuteen liittyvä ahdistus vahingoittaa suhdetta ja haittaa merkittävästi hyvinvointia, sosiaalista toimintakykyä tai työkykyä, kertoo Bustlen haastattelema lisensoitu psykologi Elliot Kaminetzky.

” Pakkoajatukset voivat johtaa siihen, että ihminen tuntee pakonomaista tarvetta erota kumppanistaan.

Psykologi ja professori Jonathan S. Abramowitz kertoo Healthlinen artikkelissa, että pakko-oireisesta häiriöstä kärsivillä on pakkomielteisiä ajatuksia koskien niitä asioita, jotka ovat heille tärkeitä. Toisille tärkeää on puhtaus, joten he ovat huolissaan tartunnoista ja bakteereista. Toisten kohdalla pakkoajatukset voivat koskea parisuhdetta, koska parisuhde on itselle tärkeä ja ajatus sen päättymisestä ahdistaa.

Parisuhdetta koskevat pakkoajatukset ovat usein liioiteltuja, epärealistisia ja vastoin sitä, mitä ihminen tosiasiassa tuntee parisuhdettaan ja kumppaniaan kohtaan. Siksi ne ahdistavat. ”Jos rakastan kumppaniani, miksi ajattelisin näin? Ehkä en rakastakaan häntä” on tyypillinen ajatuskuvio.

Lopulta pakkoajatukset voivat johtaa siihen, että ihminen tuntee pakonomaista tarvetta erota kumppanistaan ja saattaa lopulta tehdäkin niin.

Pakkoajatukset johtavat pakkotoimintoihin

Parisuhteeseen kohdistuva pakko-oireinen häiriö eroaa tavallisista parisuhdehuolista myös siten, että se johtaa pakkotoimintoihin. Niiden avulla yritetään päästä eroon ahdistavista ajatuksista. Pakkotoiminnot voivatkin tuoda hetkellisen helpotuksen, mutta lopulta ne vain vahvistavat ahdistusta.

Pakko-oireinen saattaa yrittää testata tunteitaan ja parisuhteen laatua tavalla tai toisella. Tyypillisiä parisuhdetta koskevia pakkotoimintoja voivat olla esimerkiksi:

Vahvistuksen etsiminen. Pakko-oireinen kysyy pakkomielteisesti muilta mielipiteitä omasta parisuhteestaan. Hän saattaa myös hakea kumppanilta vahvistusta tämän rakkaudesta kysymällä tältä toistuvasti, onko kaikki hyvin.

Todisteiden etsiminen. Pakko-oireinen etsii todisteita, jotka vahvistaisivat suhdetta. Hän yrittää pyrkiä tavalla tai toisella todistamaan, että kumppani on itselle sopiva tai että suhde on todella toimiva.

Vertailu. Moni pakko-oireinen vertailee omaa suhdettaan muiden suhteisiin. Verrokkeja saatetaan etsiä omasta lähipiiristä tai jopa elokuvista ja tv-sarjoista. Nykyistä parisuhdetta saatetaan myös verrata omiin edellisiin parisuhteisiin.

Henkiset rituaalit. Pakko-oireisesta häiriöstä kärsivä saattaa kuluttaa tuntikausia siihen, että analysoi parisuhdetta koskevia ajatuksiaan ja tunteitaan.

Pakko-oireet pitää katkaista

Koska parisuhteen ajoittainen kyseenalaistaminen on tavallista lähes kaikissa suhteissa, pakko-oireisesta häiriöstä kärsivä saattaa laittaa oireensa normaalien parisuhdeongelmien piikkiin. Moni saattaa pitää itseään kranttuna, stressaajaluonteena tai ajatella vain olevansa huono parisuhteissa. Siksi häiriö voi jäädä hoitamatta, jolloin samat ahdistavat ajatukset seuraavat ihmistä suhteesta toiseen.

Bustlen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan isot elämänmuutokset voivat laukaista pakko-oireita. Parisuhteessa niitä voivat olla suhdetta koskevat suuret päätökset ja virstanpylväät, kuten naimisiin meno tai yhteen muuttaminen. Myös tietyllä tavalla ajattelevat ihmiset kärsivät pakko-oireisesta häiriöstä muita todennäköisemmin:

– ROCD:stä kärsivillä on usein erittäin voimakas katumisen pelko. Myös perfektionismi ja epävarmuuden huono sietäminen ovat tyypillisiä luonteenpiirteitä, sanoo lisensoitu psykologi Jenna Feldman Bustlen artikkelissa.

” Pakko-oireinen häiriö iskee usein siihen, mikä elämässä itselle on tärkeintä.

Suomessa ROCD ei ole varsinainen diagnoosi. Helsingin Sanomien haastatteleman psykologi ja OCD-terapeutti Riitta Suvanto-Witikan mukaan ihmissuhteisiin keskittyvä OCD on kuitenkin pakko-oireisen häiriön alatyyppi – siitä ei vain juuri puhuta.

– Pakko-oireinen häiriö voi operoida millä teemalla vain. Usein se iskee siihen, mikä elämässä itselle on tärkeintä. Joillekin parisuhde on isoin toive ja sen romuttuminen pahin pelko, Suvanto-Witikka sanoo.

Parisuhteeseen kohdistuvaa pakko-oireista häiriötä voidaan hoitaa samalla tavalla kuin muita OCD:n tyyppejä: terapian avulla ja joskus mielialalääkkeillä.

HS:n haastatteleman Suvanto-Witikan mukaan on tärkeää, että pakko-oireisen rituaalit katkaistaan. Kun harjoittelee päästämään irti analysoinnista ja opettelee sietämään epävarmuutta, alkaa saada kokemuksia siitä, että ahdistavat ajatukset menevät ohi omalla painollaan.

