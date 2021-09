13 asiaa, jotka kaikkien pitäisi tietää seksistä – viisikymppiset sinkkunaiset kertovat

Alastomuus on ok, aina tunnetta ei tarvita – ja kyllä ilmankin seksiä pärjää.

Oppia ikä kaikki. Tämä pätee erilaisiin parisuhdetilanteisiin ja seksiin. Kun kysyimme sinkuilta, mitä seksi sinkkuna on heille opettanut, erityisen tarkkanäköisiä vastauksia tuli viisikymppisiltä naisilta.

Näistä keski-ikäisten naisten seksiviisauksista voivat ottaa oppia nuoremmat ja mikseivät kaikki muutkin ihmiset ikään ja sukupuoleen katsomatta.

1. Minä riitän.

”Olen varmempi itsestäni ja arvostan itseäni.”

2. Orgasmi kuuluu kaikille.

”Olen tullut itsekkäämmäksi. Toki huomioin myös kumppanini, mutta naisena oma orgasmini on minulle tärkeä asia, joka kumppanini pitää huomioida.”

3. Eikä orgasmiin tarvita välttämättä toista ihmistä.

”Kun ei harrasta irtokappaleita, on onneksi olemassa leluja, videoita ja omat kädet!”

4. Seksistä saa nauttia.

”Seksi kuuluu jokaisen elämään. Nuorena olin paljon pidättyväisempi.”

5. Aina ei tarvita rakkautta.

”Seksiä voi harrastaa ilman sen kummempaa kiintymyssuhdetta tai sitoutumista.”

6. Kenelläkään ei ole oikeutta satuttaa minua.

”Olen oppinut itsestäni ja seksuaalisuudestani paljon. Minusta on tullut itsevarma ja rakastan omaa vartaloani niin paljon, etten anna toisten satuttaa sitä enää.”

7. Ikä on vain plussaa.

”Seksi vain paranee iän myötä.”

8. Ulkonäöstä ei tarvitse hermoilla.

”Jos toinen osapuoli haluaa, ja homma laitetaan alkuun, ei hän todellakaan enää siinä vaiheessa välitä jostain vatsamakkarasta tai pömppömahasta. Täytyy osata nauttia!”

9. Alastomuus on erittäin ok.

”Olen oppinut arvostamaan kehoani, olemaan häpeilemättä alasti sekä nauttimaan, antamaan ja vastaanottamaan.”

10. Uskallan puhua seksistä.

”Voin tehdä, mitä haluan ja uskallan kertoa sen kumppanilleni.”

11. Kysyn, jos toinen ei uskalla.

”Jos toinen osapuoli ei ilmaise omia mieltymyksiä, täytyy itse kysyä, koska toista voi ujostuttaa puhua niistä asioista.”

12. Ilmankin pärjää.

”Muut asiat ovat tällä hetkellä tärkeämpiä.”

13. Hyviä seksikumppaneita on.

”Ihmisiä on moneen junaan, ja jos epäilet että sinussa on jotain vikaa, et ole vielä löytänyt sitä oikeaa juuri sinulle.”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 06/2018.