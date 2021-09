Kun Hanna-Riikka Siitonen kuoli, Nina Tapio päätti, ettei Taikapeiliä enää ole – kertoo olevansa yhden asian velkaa ystävälleen

– Hanna-Riikka elää päivittäin kaikessa, mitä teen. Tehdään yhä yhdessä, vaikka olemmekin eri universumeissa fyysisesti, Nina Tapio kertoo.

Runsas kolme vuotta sitten Nina Tapio menetti läheisen ystävänsä, kun laulaja-näyttelijä Hanna-Riikka Siitonen menehtyi kilpirauhassyöpään.

Ninaa ja Hanna-Riikkaa yhdisti paitsi vuosikymmeniä kestänyt ystävyys myös Taikapeili-duo, jonka he perustivat jo 1990-luvulla. Hanna-Riikan kuoleman jälkeen Nina on esittänyt vain muutaman kerran Taikapeilin kappaleita.

– On ollut koko ajan selvää, että Hanna-Riikan jälkeen Taikapeiliä ei enää koskaan ole tai tule. Poikkeustapauksissa voin esittää yhä kappaleita, jos se sopii tilanteeseen.

Tällainen sopiva tilaisuus tuli eilen torstaina, kun uusi Roosa-nauha julkistettiin. Nina lauloi julkistamistilaisuudessa ensimmäistä kertaa Taikapeilin hitin Jos jäät mun luo.

– Tämä kappale on niin herkkä, että tänne se sopi. Oli tunteet pinnassa, Nina kertoi julkistamistilaisuudessa.

Jos jäät mun luo -kappaleeseen liittyen Nina on koonnut myös videon, jossa on kaksikosta yhteisiä kuvia vuosien varrelta. Videota on katsottu Youtubessa lähes miljoona kertaa.

– Hanna-Riikka elää päivittäin kaikessa, mitä teen. Ajattelen aina, kun teen töitä, että teen samalla töitä myös hänen puolestaan. Tehdään yhä yhdessä, vaikka olemmekin eri universumeissa fyysisesti.

Hanna-Riikka sairasti syöpää vuodesta 2000. Hän halusi elää ja tehdä töitä mahdollisimman normaalisti läpi elämänsä. Sekä Ninalla että Hanna-Riikalla oli Taikapeilin läpimurtovuosien jälkeen myös muita työprojekteja, mutta varsinkin ysäribuumin myötä he tekivät ahkerasti keikkoja yhä Taikapeilinä.

– Kun Hanna-Riikka oli loppuvaiheessa väsynyt, hän iloitsi aidosti puolestani, että minulla riitti töitä ja voin jatkaa tekemistä täällä.

– Koen olevani Hanna-Riikalle velkaa, että vien meidän yhteistä iloa nyt omalla tavallani eteenpäin ja vaalin musaperintöä, jonka loimme.

Tällä hetkellä Nina valmistautuu jatkamaan koronan takia kesken jääneitä Menopaussi-musikaalin esityksiä. Ensi vuonna hän hänet nähdään Tampereen työväenteatterin Come from away -musikaalissa.

