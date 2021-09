Toiselta voi pyytää anteeksi 5 eri tyylillä – tee testi, niin tiedät, mikä tapa on omasi

Ei ole yhdentekevää, miten pyytää anteeksi. Pahoittelutyylit voi jakaa viiteen anteeksipyynnön ”kieleen”.

”Olen pahoillani, jos joku loukkaantui.”

Tällaisia muka-anteeksipyyntöjä on viime vuosina kuultu julkisuudessa. Pahoittelutyyliä on kritisoitu siitä, että se vierittää syyn loukkaantujalle sen sijaan, että väärin toiminut henkilö aidosti kantaisi vastuun teoistaan.

Ei siis ole yhdentekevää, miten pyytää anteeksi.

Toimiviakin tapoja on monta. Yhdysvaltalaiset Gary Chapman ja psykologi Jennifer Thomas ovat jaotelleet ne viiteen erilaiseen anteeksipyynnön kieleen. Chapman tunnetaan etenkin ensimmäisestä kirjastaan The Five Love Languages (1992), jossa hän esittelee vastaavasti viisi rakkauden kieltä. Bestselleriksi noussut kirja on käännetty lähes 50 kielelle. Thomas on erikoistunut työssään nimenomaan anteeksi pyytämiseen.

Jaottelun tarkoituksena on auttaa tunnistamaan, millainen tapa pyytää anteeksi on ominaisin itselle ja toisaalta läheiselle. Chapmanin ja Thomasin ajatus on, että jaottelu auttaa pyytämään anteeksi tavalla, jonka vastaanottaja ymmärtää ja kokee vilpittömäksi. Se myös auttaa tunnistamaan toisen anteeksipyynnöt paremmin. Siten konflikteista pääsee helpommin eteenpäin.

Viisi anteeksi pyytämisen kieltä ovat:

Katumuksen ilmaiseminen: ”Minusta tuntuu pahalta, että loukkasin sinua.” Vastuun kantaminen: ”Toimin väärin, kun tein niin.” Pyrkimys parannukseen: ”Olen niin pahoillani. Teen parhaani, ettei tämä toistu.” Tekojen hyvittäminen: ”Miten voin korvata virheeni sinulle?” Anteeksiannon pyytäminen: ”Voitko antaa minulle anteeksi?”

Etkö oikein tunnista, mikä anteeksipyyntötyyleistä on sinulle ominaisin? Laadimme testin, jolla saat osviittaa. Jos haluat oppia kumppanisi tai muun läheisesi tavasta pahoitella, voit pyytää myös häntä tekemään testin. Kenties testattuanne ymmärrätte toisianne hieman paremmin.

Jos testi tai kuvat eivät näy, pääset tekemään testin myös tästä.

Testi mukailee Chapmanin nettisivuillaan tarjoamaa työkalua.