Elina Gustafssonin naismaku oli ennen alle 160-senttiset vaaleaveriköt, mutta sitten se muuttui – edellinen suhde jätti syvemmät arvet kuin hän ajattelikaan

Elina Gustafsson arvostaa nykyään parisuhteessa sitä, että kummallakin on myös oma elämänsä. – Haluan seikkailuja ja Seikkailijattaria!

Glitteriä poskissa, räjähtävää voimaa lihaksissa. Intensiteettiä, jossa yhdistyvät villieläimen vaistot ja herkkyys.

Identiteettinsä voittamisen varaan rakentanut ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson, 29, on päässyt kahleistaan irti, ja se näkyy. Pirskahtelevaa puhetta, nopeita liikkeitä. Iloa. Paljon iloa. Energiaa, joka kaappaa ympärillä olijat mukaansa.

Porilainen suorasuu on löytänyt sen villin, iloisen luonnonlapsen, joka katosi nyrkkeilykehiä kiertäessä.

– En tajua, miten kahlitsin itseni täysin huippu-urheiluun ja nyrkkeilyyn, vaikka olen niin paljon muutakin. Kauheinta on, että kadotin itseni, hän toteaa.

– Nyt olen löytänyt persoonani. Olen alkanut rakastaa ja arvostaa itseäni. Ilman sitä en olisi nyt tässä.

Hänen tähtäimessään olisi luultavasti edelleen suurkisamitali. Puoli vuotta ennen Tokion olympialaisia Elina kuitenkin pudotti uutispommin: hän lopettaa nyrkkeilyn.

Onko tämä kärsimyksen arvoista?

Ensimmäisen kerran Elina oli pohtinut lopettamista jo vuonna 2018.

– Mietin, oliko nyrkkeily tosiaan kaiken sen arvoista, mitä se vaati. Pääsisikö elämässä helpommallakin kuin ottamalla turpaan ja kyttäämällä syömistä? Kaikki oli niin vaikeaa ja epäreilua.

Elina taisteli syömishäiriön, masennuksen, vähättelyn ja yksinäisyyden kanssa. Ja sen, ettei jaksanut itsekään etsiä niihin ratkaisua. Kaikki energia meni selviytymiseen.

Muutto Tampereelta Helsinkiin herätti elämän uuteen liekkiin. Oli kesä 2020. Elina oli eronnut pari vuotta kestäneestä suhteestaan ja oli sinkku. Hän treenasi ja vietti ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen paljon aikaa kavereidensa kanssa.

– Oh, my god! Elämä oli kivaa, ja vapaudenkaipuuni vain kasvoi.

Ratkaisevaa oli, kun Elina lakkasi pelkäämästä, ettei riittäisi ilman suorittamista ja mitaleita.

– Olen hyvä ihminen ilman mitaleitakin. Menin ihan ytimeen ja mietin, miksi olen nyrkkeillyt ja tarvitsenko nyrkkeilyä enää. En.

Onnekseen hän sai uransa viimeisen puolen vuoden aikana kokea sen, mitä ura olisi voinut olla parhaimmillaan. Siitä ajasta hän on kiitollinen. Ympärillä oli huipputiimi ja kaikki hyvin.

Myös korona vaikutti. Ilman sitä sama rumba olisi jatkunut: Kisoja, leirejä. Kisoja, leirejä. Ilman taukoja.

Mikään ei ole kuitenkaan mennyt hänestä hukkaan.

– Olen niin temperamenttinen, että tarvitsin ihan joka ikisen vastoinkäymisen päästääkseni tähän, Elina virnistää.

Aika vetää tiukat rajat

Alkusyksystä Elinan ajan vei Tanssii tähtien kanssa -ohjelma. Ansku Bergströmin kanssa hän oli ohjelman historian ensimmäinen naispari.

Uransa lopettamisen jälkeen Elina on vetänyt nyrkkeilyllisiä virkistyspäiviä yrityksille. Hän on myös tehnyt puhujakeikkoja ja juontohommia ja ollut Nanna Karalahden valmennusyrityksessä pyöräilyvalmentajana.

– Olen saanut nyrkkeilyssä hyvän koulutuksen siitä, mitä en halua coachin tekevän. Valmennan itse aivan päinvastoin. Silti olen aika jämpti – mutta rennolla ja hulluttelevalla otteella.

Tulevaisuuden töiden suhteen Elina sanoo olevansa mieli auki. Jotain päräyttävää se kuitenkin saisi olla. Sellaista, jossa hän voisi hyödyntää osaamistaan ja energiaansa. Myös tv- ja mediatyöt kiinnostavat – sekä vapaus tehdä monenlaista.

– Kaikista tärkeintä on se, että saan olla minä. Saan tehdä asioita, joista nautin, eikä kukaan rajoita tai paina minua alas tai sano, että sinä et voi sanoa tai tehdä näin.

– Olen alkanut vetää aika tiukkoja rajoja.

Helppoa se ei aina ole ollut, eivätkä kaikki ympärillä ole siitä pitäneet.

– Todennäköisesti se toinen on silloin hyötynyt rajattomuudestani.

Elina Gustafsson sanoo sairastuneensa vahvuuteen. ”Nyt olen löytänyt persoonani. Olen alkanut rakastaa ja arvostaa itseäni. Ilman sitä en olisi nyt tässä.”

Elina on vihdoin oppinut, että hän saa olla terveesti itsekäs.

– Jos haluat itsellesi hyvää, sinun pitää sanoa itsellesi kyllä, muille ei. Olen tähän saakka elänyt juuri toisin päin.

Erityisesti ajatus parisuhteesta saa hänet varovaiseksi.

– Enää en pelkää sitä, että en riitä. Mutta pelkään parisuhdetta, koska kokemukseni on se, että minut ja vapauteni on riistetty. Se on asia, jonka kanssa joudun tekemään tosi paljon töitä, Elina toteaa.

Sen kaiken kimppuun hän ei ole tällä hetkellä valmis käymään, koska voi niin hyvin ja nauttii elämästä.

– Nyt on niin paljon meneillään, että parisuhde on viimeisimpiä asioista, mitä tähän haluan.

Seikkailuja ja Seikkailijattaria

Seuraelämää eläväisellä sinkkunaisella toki on. Elina sanoo naismakunsa muuttuneen alle 160-senttisistä vaaleaveriköistä Seikkailijattariin.

– Haluan seikkailuja ja Seikkailijattaria, mutta haluan pitää yksityisasiani yksityisasioina, koska viimeisin kokemukseni on ollut niin huono. Se on jättänyt syvemmät arvet kuin ajattelinkaan.

Elinalle parisuhteessa on tärkeää, että molemmilla on myös oma elämä.

– En tule enää koskaan kuuntelemaan, että joku jää ruikuttamaan rannalle. Olen niin allerginen sellaiselle. Haluan toiselta tukea ihmisenä kasvussa ja taitoa olla onnellinen myös toisen puolesta.

Elina tunnustautuu romantikoksi.

– Olen rakastava ja huolehtiva ja tykkään yllättää toisen.

Mutta kun mennään syvälle tunteisiin, vuolassanaisen naisen puhe tyrehtyy.

– Silloin olen aika ujo. Piilottelen herkkyyttäni, vaikka olen oikeasti tosi herkkis. Minä todella valitsen ne, joille näytän herkkyyteni.

– Olen kasvanut siihen, että minun on vaikea näyttää tunteita. Niille ei ehkä ole ollut tilaa, hän pohtii.

– Sairastuin vahvuuteen. Olen rakentanut itseni todella pärjääväksi.

”Terapeuttini mukaan vahvuuteni on aina ollut se, että kuljen eteenpäin, vaikka en näkisi, mihin kuljen. Menen eteenpäin, vaikka sitten kontaten.”

Vuonna 2018 Elinalla todettiin keskivaikea masennus.

– Diagnoosi yllätti minut täysin. Ajattelin, että olen niin vahva, että en voi masentua. Sitten tajusin olleeni masentunut puolet elämästäni, hän sanoo.

– Se oli kuin olisi ollut painopeitto päällä koko ajan.

Silti synkimpinäkin hetkinä Elinassa eli toivo, pienenpieni valo.

– Terapeuttini mukaan vahvuuteni on aina ollut se, että kuljen eteenpäin, vaikka en näkisi, mihin kuljen. Menen eteenpäin, vaikka sitten kontaten.

Edelleen Elina koettaa selviytyä liikaa itsekseen, mutta osaa jo paremmin pyytää apua ja ottaa sitä vastaan.

– Olen yhä tosi taipuvainen ajattelemaan, että älkää minusta välittäkö, kunhan teillä on kaikki hyvin. Olen auttavainen, kiltti ja lempeä, minkä takia minua on myös käytetty hyväksi tosi paljon. Nyt pitää olla tarkkana, kenelle asioita jaan.

Pois vääriltä poluilta

13-vuotiaasta parikymppiseksi Elina liikkui epämääräisissä porukoissa, käyttäytyi huonosti koulussa ja kaduilla. Rötösteli ja juopotteli joka viikonloppu, välillä viikollakin.

– Hain sillä huomiota, syliä ja rakkautta. En ole sitä muulla tavalla osannut hakea. Minulla on ollut paha olo. Toivoin, että se sylin tarpeeni nähtäisiin, mutta minähän viestitin kaikkea muuta, Elina toteaa.

– Minun piti käydä pimeällä polulla. Olen nähnyt, mitä siellä on. Se ei ole minulle. Olisi voinut sattua vaikka ja mitä. Kyllä minua on suojeltu tosi paljon.

Vaikka elämä oli pitkään aika sekaisin, Elina ajatteli aina, että elämä kuitenkin kantaa. Hän opiskeli lähihoitajaksi ja työskenteli rakennustyömaalla.

Hän ajattelee rankkojen kokemusten valmistaneen häntä nyrkkeilyuraan. Lajista tuli kanava purkaa vihaa ja tuskaa, joka sisällä jylläsi.

– Nyt sanoisin sille nuorelle Ellulle, että hän on ihan hirveän rakas ja ihana just sellaisena kuin on. Ei tarvitse tehdä muuta kuin olla oma itsensä. Halaisin ja ottaisin syliin.

Mitä keho kertoo?

Alettuaan elää kuin huippu-urheilija Elina lopetti juomisen. Tipattomasta tammikuusta tuli tipaton vuosi. Sitä seurasivat tipattomat neljä vuotta. Hän ei halunnut antaa vastustajilleen etumatkaa. Ei kävisi laatuun, että hän makaisi krapulassa ja vastustajat treenaisivat.

Nyrkkeilyyn Elina rakastui ensisilmäyksellä.

– Siinä oli pieni vaaran tunne, se oli pelottavaa. Sehän oli minun normini.

– Vaikka minua hakataan, ei tunnu missään. Olen luontaisesti hyvä piilottamaan kipua. Lisäksi sain purkaa aggressiota.

”On ollut hyvin outoa, kun minua sanotaan nyt tosi kauniiksi. Siihen en ole tottunut.”

– Uskon, että kauneus on heijastus sisäisestä olemuksestani, joka on nyt näkyvämpi kuin koskaan aiemmin.

Elämänsä isoimpana onnistumisena Elina pitää kuitenkin sitä, että osasi lopettaa ajoissa.

– Kyllähän keho antoi merkkejä jo muutaman vuoden. Ensin pieniä, sitten vähän isompia. Niin se tekee, kunnes ihminen tajuaa.

Elinan pulma oli pieni välilevyn pullistuma, mutta hän ymmärsi, että nyrkkeily pahentaa sitä.

– Uskon, että elämä menee aina oikein. Kun selkäni kipuili, mietin, mitä se haluaa minulle kertoa. Pysähdy, mene itseesi, kuuntele.

Hän tajusi, ettei nyrkkeily ole hänelle niin arvokasta, että hän riskeeraisi kykynsä liikkua.

Antakaa olla herkkis-hihhuli!

Elina on saanut vuosien varrella kuulla ulkonäöstään monenlaisia kommentteja, myös vähemmän mairittelevia. Nyt repertuaariin on tullut sana kaunis.

– On ollut hyvin outoa, kun minua sanotaan nyt tosi kauniiksi. Siihen en ole tottunut, Elina kertoo.

– Uskon, että kauneus on heijastus sisäisestä olemuksestani, joka on nyt näkyvämpi kuin koskaan aiemmin.

Syömishäiriökin on Helsinkiin muuton jälkeen pysynyt aisoissa. Ongelma sai aikoinaan tuulta purjeisiin nyrkkeilystä, mutta Elina muistaa, että jotakin siitä näkyi jo lapsuudessa.

– Olen hakenut syömisestä tosi paljon turvaa. Hain aina lapsena yksin ollessani turvaksi keksipussin.

Kesti kuitenkin pitkään ennen kuin Elina tajusi nyrkkeilijänä kärsivänsä syömishäiriöstä.

– Nyrkkeilyn lajikulttuuri on niin syömishäiriöinen. Siellä painostetaan nuoria likkoja pienempiin sarjoihin. V***u! Sedät sanovat, minkä painoinen sinun pitäisi olla. Näen ihan punaista! Jos minulla olisi rahaa, perustaisin salin, jossa olisi osaavat valmentajat ja joka olisi tytöille turvallinen paikka treenata.

Elina söi minimaalisen vähän, mikä sai hänet sairastumaan ahmimishäiriöön. Hän koki siitä suurta häpeää.

Aika ajoin ahmiminen kolkuttelee yhä mieltä.

– Jos tulee isoja tunneasioita, ajattelen yhä automaattisesti, että haenpa jotain syömistä. Olen kuitenkin saanut näihin tilanteisiin työkaluja terapiasta ja voitan ne.

Kaikkiaan elämä on kuitenkin hyvää. Hän ei lakkaa ihmettelemästä, voiko näin helppoa elämää ollakaan.

– Joudun joka kerta sanomaan itselleni, että kyllä voi. Saa olla ja pitää olla. Totta kai elämä tuo tullessaan mitä tuo, mutta minulla on vapaus päättää, miten asioihin suhtaudun.

Terapiassa Elina käy edelleen.

Hän saa voimaa myös henkisyydestä ja kertoo, miten aistii vahvasti energiat ja uskoo suurempaan voimaan ja suojelusenkeleihin – olematta kuitenkaan uskonnollinen.

– Toiset uskovat jumalaan, toiset saatanaan. Minä uskon universumin vetovoiman lakiin ja saan siitä voimaa. Luotan siihen, että oikeat ihmiset tulevat elämääni.

”Joogaopettajani on sanonut, että olen kuin luomukokaiineissa ja että kehoni on älyttömän viisas. Minun ei näillä adrenaliinimäärillä pitäisi nukkua ollenkaan”, Elina nauraa.

Energia- ja reikihoidot, eteeriset öljyt ja korteista tulkitseminen ovat hänelle tärkeitä asioita.

– Tämä kaikki vetoaa herkkis-hihhulipuoleeni. Olen avoin, linjat auki. Tykkään ihmetellä ja miettiä.

Samanlainen hän sanoo olleensa jo nuorena.

– Saan kivistä voimaa – antakaa minun saada. Jos joku pitää minua hulluna, se ei ole todellakaan minun ongelmani. Ennen ei voi olla vapaa ennen kuin lakkaa ajattelemasta, mitä muut ajattelevat.

Kultainen keskitie? No way!

Elina tietää olevansa ristiriitainen tyyppi ja herättävänsä ihmisissä monenlaisia mielipiteitä.

– Minua vihataan isosti ja rakastetaan isosti. Mutta enhän minä mitään muuta haluaisikaan. Kultainen keskitie – en edes tiedä, mikä sen on. Sitä minun pitäisi kuulemma vähän oppia.

– Mutta inhoan kaikkea, mitä muutkin tekevät. Olen aina se musta lammas, joka tekee eri lailla.

Minne musta lammas aikoo seuraavaksi? Sitä hän ei tiedä, nauraa vain kysymykselle.

– En tiedä, mihin olen menossa, mutta runsaus, ilo, nautinto ja seikkailu edellä mennään.

Hän sanoo, ettei ole huolissaan tulevasta tai siitä, mitä työrintamalla tapahtuu.

– Olen pärjännyt aina. Jos en jumalauta nyt pärjää, niin sitten olen pärjäämättä! Tärkeintä on, että voin paremmin kuin koskaan.

Fakta Elina Gustafsson Syntynyt 6.2.1992 Porissa. Asuu Helsingissä.

Urheilu-uransa lopettanut nyrkkeilijä saavutti mm. MM-pronssia.

Ulla-Maija Paavilaisen kirjoittama Rohkeudella Elina Gustafsson (Otava) on juuri ilmestynyt.

Kisasi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa MTV3:lla.

