Kirjailija Taina Latvala mietti vuosia, olisiko hänestä äidiksi. Samalla hän huomasi, miten ristiriitaisesti perheellistymistä empivään naiseen suhtaudutaan. – Mitä ikinä nainen valitseekin, se on ok, hän painottaa.

Hyppytornin betonipinta tuntui karhealta ja kylmältä jalkojen alla, turkoosi vesi näytti olevan jossain hyvin kaukana alla. Tornin korkein kohta oli Lapuan uimahallin pelottavin paikka. Joka kerta siinä seistessä mieleen tuli sama ajatus. Uskallanko?

Kirjailija Taina Latvala, 38, näkee yhä toisinaan mielessään hyppytornin lapsuutensa ja teinivuosiensa Etelä-Pohjanmaalta. Kuva nousee ajatuksiin aina silloin, kun elämässä pitää tehdä jokin suuri ratkaisu. Ja mielessä pyörii se iso kysymys.

Uskallanko?

Tällainen tilanne Tainan elämässä oli esimerkiksi silloin, kun pohdinnassa oli oman kodin osto Helsingistä pitkäaikaisen insinööriavopuolison kanssa.

Suuri laina ja pitkäaikainen sitoumus siihen hirvittivät. Ja silti ajatus omasta kodista, turvasatamasta myrskyisässä maailmassa, houkutteli. Lopulta Taina päätti uskaltaa – koti hankittiin.

Vielä ankarampi pohdinta oli pian edessä.

– Naisen elämässä ikävuodet 35–40 voivat olla aikamoista kipuilua. Biologisista syistä iso päätös siitä, haluaako yrittää lasta vai ei, on tehtävä noilla paikkeilla. Neljänkympin lähestyessä iskevät realiteetit muillakin elämänalueilla – mitä unelmia vielä tahdon toteuttaa, mihin haluan elämässäni keskittyä, miten aion tulevat vuoteni elää.

Tainasta kolmekymppisyys on elämänvaihe, jossa alkaa helposti tuntua, että melkein kaikilla muilla on jo lapsia tai jokainen ikätoveri ympärillä on joko raskaana tai vähintäänkin yritys päällä.

” ”On valtava asia ottaa vastuu toisen ihmisen elämästä.”

– Mitä tehdä, jos kaikki muut tuntuvat olevan varmoja valinnastaan, mutta itseä piinaa vain vuodesta toiseen jatkuva päättämättömyys, toisaalta ja toisaalta -meininki? Kulttuurissamme elää yhä vahva ajatus siitä, että naisen kuuluu haluta äidiksi. Mitä jos näin ei jokaisen kohdalla itsestään selvästi olekaan? Taina kysyy.

Olemme laumaeläimiä, peilaamme tahtomattakin itseämme vertaisiimme, hän miettii.

– Toisille päätös yrittää perustaa perhettä on helppo ja luonnollinen. Joillekuille – kuten minulle – se taas tuntuu rohkeimmalta asialta, jonka voi tehdä. On valtava asia ottaa vastuu toisen ihmisen elämästä.

Tästä herkästä aiheesta, naisesta suuren valinnan edessä, lähti syntymään hänen tuore romaaninsa Torinon enkeli.

– Romaanin kertoja kokee päättämättömyytensä vuoksi olevansa ikään kuin epätahdissa muun maailman kanssa, kuten kustannustoimittajani osuvasti kuvasi. Tunnistan itsestäni tuon saman kokemuksen. Koetin kirjoittaa itseni irti eräänlaisesta henkisestä jumista.

”Vanhemmuuteen ei tulisi ryhtyä vain siksi, että tahtoo miellyttää muita”, kirjailija Taina Latvala sanoo.

Nainen välitilassa

Romaanissa on suomalainen nainen vieraassa kaupungissa. Ja lapsi, joka astuu naisen elämään pyytämättä, jouluyönä. Tummahiuksinen, salaperäinen tyttö remmikengissään ja pitsimekossaan, liikkeissään arvaamattomuutta ja itsepäisyyttä, jotka saavat naisen ymmälleen. Lapsettoman naisen ja tuntemattoman tytön kohtaamisen taustalla sykkii Torino, mystinen kaupunki, mustan ja valkoisen magian risteyskohta.

Detaljeiksi tarinaan on ripoteltu paljon sellaista, joka on Etelä-Euroopassa ja erityisesti Italiassa reissanneelle tuttua ja tunnistettavaa. Ovien käsittämättömät lukkopesät, vieraan kielen pehmeät soinnut, pikkuruiset espressokupit, reistailevat sähköt, pitkään katsovat paikalliset miehet.

– Ennen pandemiaa matkustelin useamman kerran Italiassa: Roomassa, Napolissa, Venetsiassa ja Torinossa. Otin paljon valokuvia, inspiroiduin kunkin kaupungin ainutlaatuisesta tunnelmasta, opiskelin kieltä kansanopistossa, Taina Latvala kuvailee suhdettaan saapasjalkamaahan.

” ”Tietynlainen tabu on välitila, jossa ihminen ei osaa päättää, uskaltaako vai ei.”

– Kirjoitin tätä kirjaa noin kolme vuotta. Se oli minun tapani käsitellä isoa kysymystä, onko minusta jonkun äidiksi vai ei. Monika Fagerholm on joskus sanonut, että kirjoittajan pitää mennä sitä kohti, mikä polttaa. Minä tein juuri niin, Taina sanoo.

– Viime vuosina mediassa on puhuttu paljon vapaaehtoisesta lapsettomuudesta, ihmisistä jotka ovat päättäneet, etteivät halua vanhemmiksi. On hyvä, että erilaiset näkökulmat tulevat esille.

– Vähemmän käsitelty aihe, tietynlainen tabu, on välitila, jossa ihminen ei osaa päättää, uskaltaako yrittää hankkia lapsia vai ei. Tällaiselle lapsia vailla olemiselle kielessämme ei ole edes sanaa, Taina sanoo.

Hän uskoo, että hiljaisuus johtuu monesta eri seikasta.

– Aihe on hyvin herkkä ja henkilökohtainen. Ihmisten voi olla hankala puhua asiasta, jonka kohdalla he eivät vielä ole tehneet selkeää ratkaisua.

Voisiko kyse olla myös siitä perinteisestä olettamuksesta, että perhe on parasta, mitä ihminen, erityisesti nainen, voi elämältä saada?

– Sekin saattaa vaikuttaa. Tosiasiassa naisella on usein liuta muitakin tavoitteita ja unelmia, oli hän äiti tai ei.

Lokerointi ärsyttää

Julkisuudessa puhutaan paljon myös lapsettomien ihmisten surusta. Heidän, jotka eivät esimerkiksi fyysisistä syistä voi saada lasta vaikka kovasti tahtovat ja yrittävät.

Niin ison murheen rinnalla vapaaehtoinen perheellistymisen empiminen voi joidenkin mielestä tuntua turhalta vellomiselta. Sitä pähkäillään yksityisesti, mutta aiheesta vaietaan kritiikin pelossa julkisessa keskustelussa.

– Päättämättömyyskin voi aiheuttaa omanlaistaan surua, Taina sanoo.

” ”Perheen perustaminen on yksi ihmisen suurimmista valinnoista.”

Asiaa pahentaa se, että perhettä haluamattomat leimataan herkästi itsekkäiksi ihmisiksi.

– Se on kummallisen sitkeä, loukkaava stereotypia.

Tainaa yksisilmäinen lokerointi ärsyttää. Entä jos ei kritisoitaisi, vaan annettaisiin jokaisen elää elämäänsä parhaaksi katsomallaan tavalla?

– Perheen perustaminen on yksi ihmisen suurimmista valinnoista, sillä se vaikuttaa koko elämään. Kaikessa kauneudessaan se on iso muutos ja identiteetin mullistus. Mielestäni on ymmärrettävää, jos asiaa haluaa pohtia perusteellisesti.

Ihanat, vapaat ikitytöt

Millainen hahmo on äiti telkkarisarjoissa ja leffoissa? Usein turvallinen, höpsö, nalkuttava, pullantuoksuinen, vähän ympäripyöreä sivuhahmo.

Nuori naimaton nainen sen sijaan on monesti jännittävä ja arvaamaton, nainen joka seikkailee, ihminen jolle tapahtuu, usein tarinan keskushenkilö. Hän on Sinkkuelämän Carrie, Bridget Jones – tai joku muu populaarikulttuurin ikityttö, nainen vailla lasten tuomaa vastuuta.

Julkisuudessa puhutaan Prisma-perheistä, synnytyksenjälkeisestä masennuksesta, pienten lasten vanhemmista, jotka päätyvät eroon.

” ”Olin peruskoulussa ja lukiossa tyttö joka keskittyi saamaan kympin joka kokeesta.”

Onko ihme, jos äidin rooli ei nuorten naisten silmissä aina näyttäydy järin houkuttelevana?

– Minun on aina ollut vaikea suhtautua muutoksiin. Olen halunnut pysyä tyttömäisenä Tainana, vapaana sieluna, jolle kaikki on mahdollista. Elää pitkää nuoruutta ja pitää tyttöidentiteetistäni kynsin hampain kiinni, Taina Latvala kuvailee.

”Minulle oli pitkään tärkeää pitää tyttöidentiteetistäni kynsin hampain kiinni. En oikeastaan edes tiedä miksi”, Taina Latvala tuumii.

– En oikeastaan edes tiedä, miksi. Kenties koska olin peruskoulussa ja lukiossa suorittajatyyppi, tyttö joka keskittyi saamaan kympin joka kokeesta. Vapauduin vasta päästyäni Helsinkiin opiskelemaan. Elin nuoren aikuisen elämää, ja vähitellen minulle kehittyi kirjailijan ja käsikirjoittajan vahva ammatti-identiteetti.

– Perheellistyminen ja keski-ikäistyminen näyttivät silmissäni jonkinlaiselta pysähtyneisyyden tilalta.

Lapsettoman ulkopuolisuus

Taina Latvalalle oli kolmenkympin korvilla pienimuotoinen sokki, kun ikätoverit ympärillä alkoivat ottaa askelia aikuisuuteen ja vastuuseen. Muita siirtojen lopullisuus ei tuntunut ahdistavan tai pelottavan samalla tavalla kuin Tainaa.

” ”Oloni tuntui välillä yksinäiseltä.”

Ulkopuolisuuden tunteesta tuli pian hänelle tuttu seuralainen.

– Joissakin tilanteissa ja keskusteluissa oloni tuntui välillä yksinäiseltä, koska en pystynyt jakamaan muiden kanssa vanhemmuuden kokemusta.

– Toivoisinkin lapsiperhearjen keskellä elävien muistavan sen, että lapsettomilla ihmisillä on oma, merkityksellinen elämänsä, vaikka se olisikin erilaista kuin itsellä on. Huomiointi ei vaadi ihmeitä – jo aito, kiinnostunut ”Mitä sinulle kuuluu?” -kysymys voi lämmittää kovasti ja kannatella ystävyyttä, vaikka elettäisiin eri elämänvaihetta, Taina sanoo.

Toisaalta hän kertoo ymmärtävänsä hyvin sen, miten kokonaisvaltainen ja vaativa elämänvaihe tuore vanhemmuus on. Lapsetonta ystävää ei ohiteta ilkeydestä tai välinpitämättömyydestä vaan siksi, että uusi, pieni ihminen täyttää sydämen, ajatukset ja päivät aamusta iltaan. Kiinnostus muita asioita kohtaan saattaa ainakin toviksi väljähtyä.

Mitä sisin sanoo?

Päättämättömyys perheellistymisestä voi tuoda painetta paitsi ystävyys- myös parisuhteisiin.

Tainan romaanissa päähenkilö – nainen – epäröi ja janoaa vapautta, pitkäaikainen kumppani – mies – katselee haikeana vierestä ikätovereiden vauvaonnea. Lopulta asia ajaa pariskunnan erilleen.

Perinteisesti olemme tottuneet ajattelemaan, että pitkässä heterosuhteessa nainen on se, joka alkaa puhua vauvoista. Miehelle epäröinti ja vapaudenjano on ollut sallitumpaa. Mutta entä jos asia onkin toisin päin? Kumppani ahdistuu, lähisuku päivittelee, vuosien karttuminen lisää painetta. Asiasta saatetaan kysellä ja eri tahoilta muistutella kuuluisan biologisen kellon kiihtyvästä tikityksestä.

” ”Mitä nainen ikinä valitseekin, se on ok.”

– On tärkeää erottaa oma sisäinen ääni muiden äänten kakofoniasta – vaikka kaikki muut huutaisivat jonkin vaihtoehdon puolesta yhdellä suulla, ihmisellä on oikeus kuunnella omaa sisintään.

– Soisin, ettei kenenkään tarvitsisi kokea elämässään riittämättömyyttä, jos ei ole äiti. Ettei äitiyttä ajateltaisi meriittinä tai saavutuksena, jota ilman nainen olisi jotenkin vajavainen. Lapsettomuuteen voi olla lukemattomia syitä – ja sekin, ettei vain ole kokenut lapsia omaksi jutukseen, riittää, hän painottaa.

– Mitä nainen ikinä valitseekin, se on ok. Vanhemmuuteen ei tulisi ryhtyä vain siksi, että tahtoo miellyttää muita tai olla enemmän toisten kaltainen.

Hyppy uuteen

Tainaa auttoivat pohdinnassa eteenpäin kirjan kirjoittamisen lisäksi pitkät keskustelut luottoystävien ja puolison kanssa. Sydämeen osui erityisesti se, kun yksi ystävä kehotti pohtimaan, millaiselta Taina tahtoisi elämänsä näyttävän esimerkiksi 5–10 vuoden kuluttua?

Hän alkoi ajatella kasvavan lapsen elämän etappeja – ensiaskelia, syntymäpäiviä kakkuineen, rippi- ja yo-juhlia. Olisi hienoa olla mukana sellaisessa, nähdä oman lapsen ainutlaatuinen kehitys läheltä, hän pohdiskeli.

” ”On asioita, joissa pitää vain uskaltaa antaa elämän viedä.”

– Vähitellen oivalsin myös, ettei sataprosenttista valaistumista tai varmuutta tällaisessa asiassa välttämättä tule. Ihminen ei ole koskaan täysin valmis, vaan vanhemmuuteen kasvetaan. Oikeastaan kasvu jatkuu läpi elämän, kun vanhempi kohtaa lapsensa kanssa erilaisia vaiheita.

– Aloin ymmärtää, että elämä muuttuu koko ajan ja että minäkin kasvan ja kehityn matkan varrella. On asioita, joissa pitää vain uskaltaa antaa elämän viedä.

Lopulta Taina astui hengessään mielikuviensa betoniselle hyppylaudalle.

Hän katsoi alas, suoraan kohti asiaa, joka pelotti.

Uskallanko?

Kyllä.

Pian hänestä tulee äiti.

Fakta Taina Latvala Palkittu kirjailija, kolumnisti ja käsikirjoittaja syntyi Lapualla 1982. Filosofian maisteri, opiskellut elokuvakäsikirjoittamista Iso-Britanniassa. Tehnyt romaaneja, novellikokoelmia ja näytelmiä, kirjoittaa kahta blogia. Tuorein teos Torinon enkeli (Otava) ilmestyi elokuussa. Asuu Helsingissä avopuolisonsa kanssa.

