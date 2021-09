Voiko narsistin tunnistaa jo ensitreffeillä? Psykoterapeutti listaa 5 merkkiä, joita kannattaa tarkkailla

Jos tyyppi vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin todennäköisesti on. Narsismin voi kuitenkin diagnosoida vain psykiatrian ammattilainen.

Onko kaverisi koskaan käynyt treffeillä ja todennut deittinsä olleen narsisti? Jos on, ei mikään ihme. Narsismi kun tuntuu olevan aikamme muotidiagnoosi, jota jaellaan hövelisti vähän kaikille, jotka vaikuttavat itsekeskeisiltä tai muuten vain ikäviltä tyypeiltä.

Todennäköisyys siihen, että treffikumppanilla ihan oikeasti on narsistinen persoonallisuushäiriö, on hyvin pieni: häiriöstä kärsii arviolta prosentti väestöstä. Mahdollista sekin silti on.

On joitakin merkkejä, joita kannattaa tarkkailla, jos haluaa välttyä joutumasta narsistin pauloihin. Manipulointiin perehtynyt psykoterapeutti Stephanie Sarkis kertoo Psychology Todayn artikkelissa, mitkä asiat saattavat kieliä narsismista jo ensitreffeillä.

1. Hän etenee hyvin nopeasti

Narsisti saattaa hukuttaa sinut romanttisiin lupauksiin ja sanoa kaiken, mitä haluaisit kuulla. Sanahelinä voi tuntua erityisen houkuttelevalta ihmisestä, jolla on takana vaikea vaihe.

Narsistin todellinen persoonallisuus paljastuu yleensä vasta, kun hänen kanssaan on jo parisuhteessa.

Myös kirjailija Jenny Rostain on kertonut oppineensa varomaan treffikumppaneita, jotka antavat heti alussa ylenpalttisesti huomiota ja rakentavat pilvilinnoja yhteisestä tulevaisuudesta.

2. Hän kysyy liikaa henkilökohtaisia kysymyksiä

On toki kiinnostavampaa keskustella vaikkapa suurimmista peloista kuin päivän säästä. Jos deitti kuitenkin kyselee paljon hyvin yksityisiä asioita, voi olla syytä suhtautua varauksella.

Narsisti saattaa kysellä esimerkiksi suurimmista epäonnistumisista, koska kerää tietoa, jota voi myöhemmin käyttää hyväkseen. Hän saattaa myös pyrkiä selvittämään keskustelukumppaninsa heikkoudet.

3. Hän ei kysy sinusta mitään

Toisaalta hyvä vaihtoehto ei ole sekään, jos toinen ei osoita minkäänlaista kiinnostusta sinua kohtaan. Jos deitti puhuu vain itsestään eikä kysy sinusta mitään, ole tarkkana.

Narsistikin saattaa vedota ”jännittämiseen”. Seuraa, muuttuuko tilanne mihinkään. Voi paljastua, että kyse on sittenkin jostain muusta kuin hermoilusta. Niin luultavasti on, jos sama meno vain jatkuu.

4. Hän vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta

Narsistit tuppaavat antamaan mainion ensivaikutelman: heillä vaikuttaa olevan kaikki hallinnassa ja hyvät sosiaaliset taidot.

Mutta, mutta! Jos tyyppi vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, hän todennäköisesti on. Jos et löydä toisesta kerrassaan mitään vikaa, hän on saattanut tietoisesti rakentaa itselleen täydellisen roolin.

Jos treffikumppani tuntuu esimerkiksi ymmärtävän sinua hämmentävän hyvin ja hänellä on jopa kaikki samat kiinnostuksen kohteet, pitäisi hälytyskellojen soida.

Narsistit nimittäin saattavat kaivaa internetistä kaiken mahdollisen tiedon toisesta ja luoda sen avulla valheellisen turvallisuudentunteen.

5. Hän puhuu loukkaavasti perheestään tai existään

Se, että toinen kertoo vaikeista väleistä läheisensä kanssa, ei vielä tarkoita mitään. Jos hän kuitenkin jo ensimmäisillä treffeillä puhuu perheestään tai entisistä kumppaneistaan suorastaan halventavasti, voi kyseessä olla narsisti.

Ei liian hätäisiä johtopäätöksiä

Jos toinen herättää epäilyksiä, varovainen eteneminen voi olla järkevää. Muista silti, että treffit ovat vain pieni väläys ihmisen elämästä ja erikoinen käytös saattaa johtua myös ensikohtaamisen aiheuttamasta jännityksestä.

Oli miten oli, deittiä ei pidä suin päin leimata narsistiksi, vaikka hän käyttäytyisi edellä kuvatuilla tavoilla. Narsistisen persoonallisuushäiriön kun voi diagnosoida vain psykiatrian ammattilainen.

– Diagnoosia ei voi tehdä ilman, että ihminen tutkitaan ja haastatellaan ja katsotaan kattavasti hänen elämäntarinaansa, psykiatrian professori, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Jyrki Korkeila kertoi aiemmin Me Naisille.

