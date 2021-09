Nanna Karalahti sai diagnoosin, johon ainoa hoitokeino on lepo – Jere Karalahti otti hoitaakseen vaimonsa treeniryhmät ja ison osan kotitöistä

Nanna Karalahti sai keväällä diagnoosin ylikuntotilasta, johon ainoa hoitokeino on lepo. Kesällä hän ymmärsi, että kyse oli muustakin.

Nanna Karalahti on opetellut ottamaan kevään jälkeen rauhallisemmin. ”Ymmärrän nyt oman rajallisuuteni.”

Nanna Karalahti, 33, luuli pitkään olevansa supernainen. Sitten alkoivat sydänoireet, jotka pelästyttivät. Tutkimuksissa keväällä ei kuitenkaan löytynyt mitään poikkeavaa. Lääkärin mukaan oireet viittasivat ylikuntotilaan, johon ainoa hoitokeino oli lepo.

– Osasin odottaa diagnoosia, joten se ei ollut suuri järkytys. Kesän aikana olen kuitenkin ymmärtänyt, että tässä ei ole kyse pelkästään fyysisestä ylikunnosta, vaan myös henkisestä uupumisesta, Nanna kertoo.

Viimeisen seitsemän vuoden aikana Nanna on perustanut viisi firmaa. Hyvinvointi- ja treenikonsepti Heron lisäksi hän on pyörittänyt muun muassa päiväkotia, terveyskahvilaa ja mallikilpailua.

– Ja siihen päälle vielä sosiaalisen median hommat.

Hulinaa on ollut myös yksityiselämässä.

Vuonna 2013 hän alkoi seurustella jääkiekon pahana poikana tunnetun Jere Karalahden kanssa. Seurasi salamarakastuminen – ja liuta kohuotsikoita.

– Yhtäkkiä minulla oli kumppanina henkilö, joka oli ihan toisenlaisesta maailmasta kuin minä. Siinä riitti soviteltavaa. Ja sitten siihen päälle vielä julkisuus.

Pariskunta meni naimisiin 2015, ja esikoinen Jax syntyi vuotta myöhemmin.

Äitiys oli Nannalle iso kasvamisen paikka ja arki vauvan kanssa yllättävän intensiivistä. Kun soppaan lisättiin vielä kahden erilaisen maailmankatsomuksen ja kahden kovapäisen luonteen yhteensovittamista, kattila alkoi kiehua yli.

Vuonna 2017 uutisoitiin erosta. Välirikko ei kuitenkaan kestänyt muutamaa kuukautta pidempään. Kuopus Alexia syntyi vuotta myöhemmin.

– Toimiva suhde ei ole tullut ilmaiseksi, vaan se on vaatinut hurjan määrän työtä ja itsetutkiskelua molemmilta.

Nannan mukaan Jerellä on ollut suuri rooli hänen toipumisessaan. Nanna kertoo, että Jere oli hoitanut jo ennestään suuren osan kotitöistä, mutta otti niitä entistä enemmän haltuunsa. Hän on herännyt aamuisin lasten kanssa, jotta Nanna on pystynyt nukkumaan pidempään. Jere veti kesällä myös vaimonsa treeniryhmien ohjaukset.

– Jere vitsailee sanomalla, että koko ylikuntojuttu on nykyajan hömpötystä. Hän on kuitenkin ollut suuri tuki.

Nanna on yhä toipilas.

– Ymmärrän nyt oman rajallisuuteni. Tiedän, etten ole mikään yli-ihminen.

Millaisia sydänoireita Nanna sai? Mitä muita syitä uupumiseen Nanna mainitsee kuin valtavan työmäärän? Miten hän on uupumustaan hoitanut?

