”Sain aina kuulla, että kampaa tukkas, hirveä pusero, lopeta tupakointi” – tytär Eve Hietamies avaa nyt, millainen tyyppi kaikkien tuntema kirjailija Laila Hirvisaari oli

Laila Hirvisaaren tytär Eve Hietamies kertoo, miten sai äidiltään paljon neuvoja mutta myös paljon rakkautta. – Hän oli aika tiukka, mutta hirveän rakastava. Koska äiti oli suuri taiteilija, oli hänellä myös suuret tunteet.

Kesäkuun kuudennentoista päivän kepeä heleys vaihtui hetkessä mustaan murheeseen. Kirjailija Eve Hietamies oli pikkusiskonsa Anun kanssa kesämökillä, kun isosisko Tiina soitti.

Sisarusten äiti, kirjailija Laila Hirvisaari oli kuollut.

– Tiina oli mennyt äidin luokse, koska äiti ei vastannut puhelimeen. Äiti oli nukahtanut pois, Eve kertoo.

Sisarukset tiesivät heti, millainen julkisuus rakastetun kirjailijan menehtymisestä aiheutuisi. Yksityisen surun rinnalla oli kestettävä sekin. Eve otti tehtäväkseen heti yhteydenotot muun muassa Lailan kustantajaan Otavaan.

Laila Hirvisaari oli ollut jo fyysisesti hauras, mutta henki oli niin vahva, että hän oli kuolemaansa edeltävänä päivänä editoinut tekeillä olevan romaaninsa käsikirjoitusta.

Nyt keskeneräinen käsikirjoitus on Evellä. Ehkä hänen tehtävänsä on äitinsä kollegana viimeistellä se julkaisukuntoon.

Even puhuessa äidistään hän käyttää useimmiten nimeä Laila. Äidistä tuli Laila, kun Eve alkoi tehdä hänen kanssaan yhteistyötä kirjailijana.

Äiti on silti äiti.

– Nyt elämässä on äidin kokoinen aukko, ja elämäämme tuli siskojen kanssa aivan uusia sanoja – äidin hautajaiset, äidin arkku, äidin jäämistö. Äidin kuolema yhdisti meidät, ja olemme toimineet kaikissa käytännön asioissa kuin yhtä köyttä -yhdistys, Eve sanoo ja selaa äitinsä päiväkirjoja.

Päiväkirjat jäävät perheen haltuun, eikä niitä julkaista koskaan, mutta Eve näyttää vuoden 2013 päiväkirjasta yhden kohdan.

”Haluan jättää perinnökseni lämmön, valon ja rakkauden. Kirjoitan koko elämäni suomalaiselle ihmiselle.”

Sotilas kotiportilla

Laila Hirvisaari kuuluu suurten suomalaisten kirjailijoiden joukkoon. Hän saavutti kirjoillaan valtaisat painosmäärät kuten Kaari Utrio, Mika Waltari tai Kalle Päätalo. Lukijat rakastivat 1970-luvun alusta lähtien Laila Hietamiehen, sittemmin Hirvisaaren kirjoja.

– Laila on poissa, mutta hänen elämänsä jatkuu sadoissa tuhansissa sanoissa ja ajatuksissa, yli neljässäkymmenessä romaanissa, tv-sarjoissa, näytelmissä ja Mannerheim-oopperan libretossa, Eve sanoo.

Even ja hänen perheensä Itä-Helsingissä sijaitsevan omakotitalon ruokapöydällä on Lailan päiväkirjoja ja yli sata suruadressia, jotka Eve siskojensa kanssa on saanut.

Eve on ollut häkeltynyt osanottojen ja muistamisten määrästä. ”Olemme saaneet niistä valtavasti tukea.”

Kuolemaa seuranneena aamuna Eve näki kotiportillaan nuoren sotilaan ja meni avaamaan tälle porttia.

– Hän esitti surunvalittelut ja toi kukkia. Itkin kuin hyeena, ja sotilas oli varmasti häkeltynyt tilanteesta.

Kukkien mukana oli adressi tasavallan presidentiltä Sauli Niinistöltä ja presidentin puolisolta Jenni Haukiolta.

Adressissa luki: ”Muistamme rakasta ystäväämme Lailaa sekä hänen merkittävää elämäntyötään suomalaisen kirjallisuuden kentällä mitä suurimmalla lämmöllä, kiitollisuudella ja kunnioituksella.”

Eve sanoo, että osanottojen ja muistamisten määrä oli häkellyttävä.

– Olemme siskojen kanssa saaneet valtavasti tukea osanotoista. Ne ovat auttaneet surussa, ja olemme miettineet tuhanteen kertaan, miten upea äiti meillä oli.

– Hän oli aika tiukka, mutta hirveän rakastava. Koska äiti oli suuri taiteilija, oli hänellä myös suuret tunteet. Hän oli ihminen, jolle saattoi kertoa ihan pienimmätkin asiat.

Ensin Eve itki suruaan, mutta kertoo tulleensa myös vihaiseksi. Hän oli vihainen siitä, että ihminen, joka on ollut koko elämän ajan rinnalla, viedään niin yllättäen pois.

– Olen ollut vihainen myös Lailan kirjojen aikoinaan saamista kielteisistä kritiikeistä. Erään lehden kritiikki ilmestyi aina joulun alla. Laila itki, ja me aloimme vihata jouluja.

Eve haki Lailalle pari vuotta sitten taiteilijaeläkettä. Ansioluettelo oli viiden liuskan mittainen, mutta eläkettä ei Laila Hirvisaarelle myönnetty.

Ei riitoja, mutta paljon neuvoja

Even ja Lailan yhteistyö kirjailijoina on aivan omaa luokkaansa. He ovat kirjoittaneet yhdessä Kirje isältä- ja Tauno Tukevan sota -tv-sarjat sekä Ilmajoen Musiikkijuhlilla kolmena kesänä esitetyn Mannerheim-oopperan libreton.

– Yhteistyö alkoi 2000-luvun alussa, kun Laila tuli mökillä ollessamme laiturille kahden viinilasin kanssa ja sanoi, että miksi me emme tekisi yhteistyötä, olinhan tehnyt sitä jo isäni Heikki Hietamiehen kanssa.

Laila oli Evelle kirjailijakollegana hauska, iloinen ja helppo. Ja huumorintajuinen – hänen huumoriaan sävyttivät karjalainen vilkkaus ja hyväntuulisuus.

Huoliteltu, tyylikäs ja kauniita vaatteita rakastava Laila jaksoi myös huomautella Evelle tämän boheemista ulkoasusta.

– Sain aina kuulla, että kampaa tukkas, laita huulipunaa, kauhee pusero, lopeta tupakointi, siivoa keittiös, ootko ottanut vitamiineja ja nyt lähdetään heti ostamaan sulle uudet kengät. Sain paljon neuvoja!

Aina huolitellulla Laila Hirvisaarella oli tapana neuvoa tytärtään pukeutumisasioissa. Toscanassa äidiltä ja tyttäreltä syntyi kaksi tv-sarjaa ja ooppera.

Riitoja yhteistyöhön ei mahtunut. Aluksi tekstiä syntyi Lailan työhuoneella Tuusulan Rantatiellä.

– Laila istui tietokoneen ääressä, minä nojatuolissa. Puhuimme, näyttelimme, ostimme toisiltamme ideoita ja tyrmäsimme niitä. Ensimmäisessä yhteistyössämme Kirje isältä -tv-sarjassa poistin Lailan ideoimasta Lemettilän kylästä viisikymmentä henkeä, koska tarinassa oli ihan liikaa jengiä. Sitten saimme ohjaajaksi Heidi Köngäksen, joka puhalsi tarinan eloon. Heidi ohjasi onneksemme myös Tauno Tukevan sodan.

Tauno Tukevan valmistuttua juhlia rakastava Laila järjesti kotonaan ”töpinän” eli karonkan huoltokomppanian poikia näytelleille nuorille miesnäyttelijöille. Lailalle oli aina tärkeää kiittää myös muita kuin pääosien esittäjiä. Hän sirkutti naisellisesti ja hurmasi nuoret sekä vanhat.

Eve oppi Lailalta, että jokaiselle ihmiselle on oltava aikaa, aikaa kuunnella ja keskittyä.

– Yksi näyttelijöistä toi meille karjalanpiirakan muotoiset kukkarot. Kadotin omani illan melskeessä. Lauma näyttelijöitä seisoi parvekkeella polttamassa sikareita, kun ryntäsin ovelle ja tokaisin, ootteko nähneet mun piirakkaani!

Porukka räjähti nauruun, piirakka löytyi myöhemmin.

Kurinalaista työtä ja valkoviiniä

Äiti ja tytär tekivät töitä toistuvasti myös Italiassa, pienessä toscanalaisessa kylässä. He olivat Tellervo Puurin omistaman Casa Coronan, suomeksi Kohtalontalon, vakituisia kirjailijavieraita.

– Telli vuokrasi meille taloa aina pariksi viikoksi. Laila kirjoitti keittiön pienen pöydän ääressä, minä istuin korituolissa. Kaikki kylän mummot tulivat joka päivä juttelemaan ovelle, vaikka emme ymmärtäneet italiaa. Joku toi jänispataa, toinen kirsikoita, kolmas persikoita.

Eve, joka uusi ajokorttinsa vasta 2010-luvun alussa, toimi kuskina Rooman lentokentältä Toscanaan.

– Olimme monesti eksyksissä, mutta Laila ihasteli maisemia eikä tajunnut, etten tiennyt missä oltiin. Välttelin vain Rooman aamuruuhkassa Vatikaaniin osoittavia viittoja, ja aina me lopulta löysimme perille.

Kirjailijakaksikko oli työssään hyvin kurinalainen. Työt aloitettiin kello yhdeksän.

– Puolenpäivän tietämissä Laila kysyi, aukaistaanko jo Rubicone-valkoviinipullo. Kutsuimme viiniä Rupikonnaksi. Nautimme viinit ja jatkoimme töitä iltakuuteen, mutta juttelimme tekeillä olevan työn aiheista vielä iltamyöhään.

Mannerheim-oopperan libretto valmistui kokonaan Toscanan helteisissä keväissä. Lailalla syntyi ideoita muun muassa talon uima-altaassa, jossa hän kellui vesijuoksuvyön kanssa. Hän oli lapsena hukkua eikä koskaan vettä pelkäävänä oppinut uimaan.

– Sattui niinkin, että kerran Laila kaatui suihkussa. Kuulin, miten hän huusi, että mie kaauin! Hän istui lattialla pää veressä eikä suostunut lähtemään tikattavaksi, koska hiuksia olisi jouduttu leikkaamaan.

Lääkärissä käynnin sijaan Laila istahti tietokoneen ääreen pää kääreessä ja kirjoitti oopperan koskettavimman tekstin, Mannerheimin kotipalvelijan laulun Mie olen Ida Onerva Lankinen, tavallinen ihminen.

– Me puhuimme toisillemme librettoa tehdessämme runomitassa ja lauloimme, hoilasimme piazzan reunalla. Emme aluksi ymmärtäneet, että oopperan librettoon tarvitaan kolmen päähenkilön lisäksi 97 muuta ihmistä.

Kirjailija oli uimataidoton, mutta oppi Italian helteessä viihtymään altaassa.

Eve sanoo oppineensa Lailalta työmoraalin ja taidon pitää aikatauluista kiinni.

– Pyysin vuosia anteeksi sitä, että kirjoitin vanhempieni kanssa. Nyt olen sitä mieltä, että mitä nolosteltavaa on kahden ammattilaisen yhteistyössä. Lailalla oli uskomaton historiallinen tietous, minä hallitsin draaman ja editoin tekstejä kuten toimittaja editoi.

Finlandia-ehdokkaana vuonna 2014 ollut Me, Keisarinna -romaani oli jo menossa painoon, kun Eve huomasi tekstiä oikolukiessaan, että Katariina Suuri synnytti ”lapasen”.

– Onneksi saatiin lapanen muutettua lapseksi.

Evellä on itsellään jo mittava ura kirjailijana. Hänen uusin, yksinhuoltaja Antti Pasasesta ja tämän pojasta Paavosta kertova Numeroruuhka-niminen romaaninsa on kustannustoimittajalla. Se ilmestyy alkuvuodesta.

Romaani on menestyssarjan neljäs osa, ja Eve tietää jo nyt, että tarina päättyy viidenteen kirjaan. Myös sen, miten se päättyy.

Hän on nyt viimeinkin täysipäiväinen kirjailija, kun 35 vuotta kestänyt toimittajaura päättyi vuosi sitten yt-neuvotteluissa tulleeseen irtisanomiseen.

Juhlien keskipiste

Muistikuvia lapsuuden äidistä Lappeenrannassa Evellä ei paljon ole. Hän sanoo kirkkaampien muistikuvien alkavan siitä, kun perhe muutti Helsingin Vuosaareen Even ollessa 9-vuotias.

– Lappeenrannassa äiti teki välillä makaronilaatikkoa, jota sitten syötiin kolme päivää. Onneksi meillä oli tätejä apuna. Muistan äidin kirjoituskoneen naputuksen ja sen, että meillä oli kaiken kaikkiaan turvallinen, hyvä lapsuus.

Vuosaaressa alkoi Lailan ja hänen silloisen puolisonsa ja tyttöjen isän Heikki Hietamiehen traditio, uudenvuoden juhlat.

– Meillä saattoi olla satakunta vierasta Jussi Jurkasta Heikki Kahilaan. Jörn Donner oli Lailan läheisimpiä ystäviä. Heillä oli viimeiseen asti kantapöytä ravintola Salvessa.

Laila bongasi lupaavia nuoria kirjailijoita, tuki heitä ja valoi uskoa. Hän sanoi aina, että jos ei itse luota kirjoittamaansa kirjaan, ei siihen kukaan muukaan luota.

Eve oli jo muuttanut pois kotoa, kun hän ryntäsi Vuosaareen vuonna 1986 ja kertoi esikoisromaaninsa menneen kustantajalta läpi.

– Donner oli meillä ja sain kertoa kahdelle kirjailijalle, että perässä tullaan! Jonkin ajan kuluttua tuli Mitä Suomi lukee -lista: Donner oli ykkösenä, minä kakkosena. Jörn soitti Lailalle ja sanoi, että perkele, nyt se todella tulee perässä.

Jörn Donnerin sekä Lailan pitkäaikaisen, Pietarissa asuneen miesystävän Markin kuolema jätti Lailaan syvän surun.

– Hän tunsi itsensä yksinäiseksi, vaikka oli myös sosiaalinen ihminen. Kun kaksi läheistä oli poissa, yksinäisyys korostui. Yksinoloa hän tarvitsi toki myös työssään.

Syrjään vetäytymisen ja yksinäisyyden vastapainona oli juhlien keskipiste Laila. Esimerkiksi Otavan takkatuli-illoissa hän osasi valaista tilan. Hän pussasi tutuimmat kollegat ja poimi sen jälkeen nurkasta sen kaikkein ujoimman vieraan.

– Lailalla oli valtava empatian kyky. Hän huolehti meistä tytöistä loppuun saakka, eivätkä ketkään olleet hänelle rakkaampia kuin lapsenlapset, Tiinan tytär Tuuli ja minun ja Alanin poika Christopher.

Evellä on joka päivä tunne, että äidille pitäisi soittaa. Pitäisi kysyä mitä kuuluu, miten teksti edistyy, milloin tavataan.

Laila Ellen Kaarina Hirvisaaren hautajaiset pidettiin kymmenes heinäkuuta Lappeenrannassa Lepolan Kappelissa. Hautajaisohjelman kannessa oli Rudolf Koivun herkkä kuva pienestä tytöstä lintu kämmenellään.

Sama kuva tulee Lailan hautakiveen. Lappeenrannan kaupunki lahjoitti Lehmusten kaupungin kirjailijan haudalle lehmuksen.

Kun arkku kannettiin kappelista hautausmaalle, kaksi ratsun selässä ollutta rakuunaa kunnioitti saattuetta. Rakuunan trumpetilla soittama Rukous saatteli Karjalan Lailan viimeiselle leposijalleen.

Laila Hirvisaari kirjoitti päiväkirjaansa: ”Olen aina pieni sotaorpo. Ihana elämä.”

Fakta Eve Hietamies 57-vuotias kirjailija, joka on julkaissut kymmenen romaania, kirjoittanut monta tv-sarjaa ja oopperalibreton.

Tehnyt yhteistyötä äitinsä Laila Hirvisaaren ja isänsä Heikki Hietamiehen kanssa. Takana myös yli 30-vuotinen ura toimittajana. Perheeseen kuuluvat aviomies Alan Munday ja 16-vuotias poika Christopher.

