Sopraano Laura Pyrrö, 43, sai esikoisensa – naapurit ihmettelivät, kenen vauva Lauralla on hoidossa: ”Eivät meinanneet millään uskoa, että se on minun”

Lähipiirille Lauran Pyrrön raskaus oli iloinen yllätys. Viisikuinen poika on hurmannut koko suvun Lauran yhdeksänkymppistä mummia myöten.

Sopraano Laura Pyrrö, 43, on kaikessa hiljaisuudessa saanut esikoislapsensa. Poika täytti juuri viisi kuukautta.

– En ole oikeastaan asiaa tuonut mitenkään aktiivisesti julki. Facebookissa olen jakanut jotain kuvia, mutta en esimerkiksi kasvoja tai nimeä, sillä haluan varjella hänen yksityisyyttään, Laura kertoo Me Naisille.

Laulaja ei ole tuonut myöskään aviomiestään julkisuuteen.

– Olemme seurustelleet muutaman vuoden ja kaksi vuotta sitten menimme naimisiin. Hän ei ole julkisuuden henkilö, Laura sanoo.

Pitkän musiikkiuran tehnyt nainen on tottunut itsenäiseen elämään, ja työn asettamiseen etusijalle. Nyt tahdin sanelee lapsi.

– En ole koskaan kokenut varsinaista vauvakuumetta tai pakkoa saada oma lapsi. Nyt aika ja elämäntilanne olivat otollisia ja tämmöinen sieltä pötkähti, hän hymyilee.

Lähipiirille Lauran raskaus oli iloinen yllätys. Lauran isoveljellä ei ole lapsia, joten vauva oli Lauran vanhemmille ensimmäinen lapsenlapsi. Koko suku onkin kuulemma täysin hurmaantunut tulokkaasta.

– Erityisesti mummini iloitsi, että ehti tavata poikani. Hän on kuitenkin jo yhdeksänkymppinen, Laura kertoo.

Hoikalle naiselle ehti raskauden aikana kertyä vain vaivaiset 8 vauvakiloa, joten raskausvatsaa eivät kaikki ulkopuoliset edes huomanneet.

–Pari naapuriamme kyseli tässä yhtenä päivänä ihmeissään, että kenen vauva sinulla on hoidossa? Eivät meinanneet millään uskoa, että se on minun, Laura nauraa.

Yöheräilyjä ja omia loruja

Elämänmuutos on yli nelikymppiselle ensisynnyttäjälle ollut melkoinen. Lauralle kaikki raskaudessa ja vauva-arjessa on ollut uutta ja ihmeellistä. Hän kuvaileekin itseään edelleen noviisiksi vauva-asioissa.

– Tähän saakka suurimmat haasteet ovat olleet melko brutaalit yöheräilyt. Muuten meillä on mennyt hyvin. Hän on tosi reipas ja iloinen beibi, joka hymyilee ja hurmaa kaikki, Laura kuvailee.

Laura kertoo lukevansa pojalle paljon runoja ja loruja. Kun kirjaston lorukirjat oli selattu läpi, päätti hän alkaa kirjoittaa omia loruja. Yöllä, kun vauva nukkuu, eikä Laura itse saa unta, hän miettii ja hioo loruja pikkutunneille.

– Mietin esimerkiksi sanavalintoja ja synonyymejä. Kun luen tai laulan hänelle, hän tuntuu nauttivan kovasti. Hän näyttää perineen musikaalisuuden ja teatraalisuuden äidiltään.

Laura ei osaa vielä täysin sanoittaa sitä, miten arki on vauvan myötä muuttunut, sillä hän on ollut koko korona-ajan pois keikkalavoilta omia treenejä ja muutamia livestriimauksia lukuun ottamatta. Aika onkin ollut otollinen kotoiluun ja vauvakuplassa elämiseen. Aikaa ja energiaa lapsen kanssa puuhailuun on riittänyt.

– Siinä mielessä vauva osui oikeaan saumaan. Tunnen itseni taas tarpeelliseksi ja hyödylliseksi ja päivät ovat täynnä tekemistä, hän sanoi saapuessaan Vida-lisäravinnesarjan aamiaistilaisuuteen.

