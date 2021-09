Max Seeck oli varakkaasta perheestä, mutta Sveitsissä hän näki, miten rikkaat elävät – kertoo nyt, miten kaverit kuittasivat 15 000 euron baarilaskuja

Dekkaristi Max Seeck havaitsi jo lapsena erilaisten taustojen ja rahan merkityksen. Vauraus tuo turvaa, mutta pitkän tähtäimen tavoite hänellä ei ole rikastuminen, vaan Oscar-palkinto.

Ensimmäiseksi kahvia koneeseen. Edellinen päivä kirjailija Max Seeckillä on mennyt Tallinnassa. Hän on ollut valmistelemassa Solar Filmsille elokuvaa, jonka toinen ohjaajista ja käsikirjoittajista hän on.

Aiemmin Max on tehnyt musiikkivideoita ja ollut taustavaikuttajana parin elokuvan tuotannossa. Tämä on hänen ensimmäinen aikuisten elokuvansa. Kirjamaailmassa häneltä on juuri ilmestynyt kuudes dekkari, Kauna.

– Tämä on minun standardini mukaisesti pitkään tehty kirja: 8 kuukautta.

Yleensä Max käyttää puoli vuotta kirjoittamiseen, toisen puolikkaan markkinointiin ja muuhun työstämiseen. Työtä riittää, sillä hänellä on sopimus Tammen lisäksi 39 ulkomaalaisen kustantamon kanssa.

Hän pohtii hetken, mahtaako elokuvan tekeminen olla riski. Mitä jos siitä tulisi fiasko? Pilaisiko se jotain? Silti Maxista kannattaa tehdä kuten Kimi Räikkönen, joka piti taukoa formuloista ja meni ajamaan rallia.

– Hän pärjäsi ihan hyvin, mutta ei ihan niin hyvin kuin ajatteli. Hän otti sen riskin, että porukka vähän naureskelee. Tuollaisia riskejä kannatta ottaa. Lähteä kokeilemaan asioita yleistä odotusta vastaan ja mukavuusalueilta pois. Silloin tapaa uusia ihmisiä ja joutuu uusiin seikkailuihin, Max toteaa.

– Minusta on ok olla vähän kaikkea. Tietty renessanssi-meisinki päällä.

Nyt tehdään isosti!

”Sisäinen palo ajaa minua tekemään ja kirjoittamaan. Sekä ehdottomasti uteliaisuus ja tietty kunnianhimo: en halua lokeroitua. Kirjailijuus on komea sana, mutta en koe, että olen vain ja ainoastaan kirjailija. Siihen assosioidaan niin paljon myyttejä ja stereotypioita. Minun tapani tehdä poikkeaa keskimäärin muista. Se ei ole parempi tai huonompi, vaan erilainen.

Kun markkinoin ensimmäistä kirjaani, se ei poikennut kovin paljon aiemmista liike-elämän konsulttihommistani. Kirja oli taiteellinen tai taideteollinen tuote. Siihen oli laitettu koko sydän. Se ei ollut mikään outo, laskelmoitu tuote, vaan kirja, jonka halusin kirjoittaa.

Inspiraation sain Bosniassa, Mostarissa, jossa sodan jälki oli käsin kosketeltava. Se näkyi ihmisissä – jos ei vammana, niin katseissa. Sotainvalidit olivat nelikymppisiä.

Olin aina ajatellut, että haluan mennä kirjojen kanssa ulkomaille, tehdä kuin Jo Nesbø – isosti. Agenttini Elina Ahlbeck on tosi energinen, määrätietoinen ja suuruudenhullu. Hän sanoi heti: ’Wonderful – tällä mennään Hollywoodiin!’ Ei menty esikoisella, mutta neljännen kirjan kanssa menimme. Tavoitteellisuus ja se, ettei mikään ei ole mahdotonta, on minusta mageeta.

Uskollisesta lukijasta tehdään Hollywoodissa The Witch Hunter -televisiosarja. Saattaa olla, että se kuvataan Suomessa.

Moni kirjailija kokee oman työnsä myynnin luotaantyöntäväksi. Siihen minä en ole samastunut. Jos uskot kirjaasi, miksi sitä ei lähtisi rummuttamaan? On vähän naiivia ajatella, että ihmiset löytävät jotakin ilman, että sitä on markkinoitu. Olen iloinen, jos olen omalla esimerkilläni pystynyt ohjaamaan nuorempia ihmisiä tai näyttämään heille, että näinkin voi tehdä.

Minulle kirjahomma on ollut myös ponnahduslauta takaisin elokuvahaaveeseeni. En tiennyt, miten olisin siihen maailmaan luikerrellut. Nyt olen ihan eri tavalla kiinnostava hahmo leffapiireissäkin. On helpompi mennä myymään ajatuksiaan.”

Erilaisten taustojen sulatusuuni

”Lapsuudenkotini on Helsingin Marjaniemessä. Yläasteen kävin Itäkeskuksen peruskoulussa, jonne tulee oppilaita hyvin erilaisista lähtökohdista. Kaveriporukka sekoittui vahvasti ja oli monipuolinen.

Yläasteen laskettelin koulussa kohti täydellistä mahalaskua. Vain musiikki ja kuvaamataito innostivat. Kierre oli ihan katastrofaalinen. Kukaan ei oikein vahtinut himassa läksyntekoa, ja minua kiinnosti kaikki muu enemmän kuin koulunkäynti.

Suurin osa kavereistani oli ympäri Itä-Helsinkiä. Näin vähän kaikkea, pahojakin juttuja. Se avartaa kenen tahansa maailmaa ja on auttanut minua tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Minua ei kiinnosta ihmisen tausta tai status. Olen ehtinyt olemaan niin erilaisissa piirissä, että en ole sataprosenttisesti missään ja samaan aikaan olen kaikkialla. En voi sietää sisäsiittoista pankkiirimeininkiä. Sitä, että kaikki istuvat kauluspaidat päällä ja vetävät rapuja. Se on kivaa kerran vuodessa. Ei joka päivä.

Olin taiteilijaperheestä, mutta minulta ei puuttunut mitään. Joidenkin kavereiden kotona näin sen toisenkin puolen.

Minulla oli hyviä ystäviä, joiden vanhemmat olivat umpialkoholisteja. On ihme, jos sieltä ponnistaa tekemään samoja juttuja kuin muut. Toisaalta olen nähnyt myös, että rahaa on paljon ja silti ollaan alkoholisteja. Voikin olla, että niukoilla elävä porukka, joka pitää yhtä, saattaa olla parempi ponnahduslauta elämään.

Itäkeskuksen koulussa oli tapana, että jos vaikka jonkun isällä on hieno auto tai iso talo, sellainen asia piilotetaan. Minä opin sen jo aika varhain – ja niin moni muukin, joka tuli paremmista oloista. Minäkin katsoin aika tarkkaan, keitä kutsun kotiin. Häpesin vähän marjaniemeläisyyttäni tietyssä seurassa.

Menimme vähän sen ajatuksen mukaan, että olemme tässä kaikki yhtä suurta perhettä.

Minua on muokannut se, että omaan kaveripiiriini on mahtunut kaverin kuolemaa ja alkoholi- ja huumeongelmia. En ota asioita itsestäänselvyyksinä. Väite, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä tässä elämässä, ei vain pidä paikkaansa.”

Äitinä kuulu taiteilija

”Minusta puhuttiin tosi vähän Riitta Nelimarkan poikana. Nuorempana riippui tilanteesta, oliko se kiusallista vai siisti juttu. Ei siitä koskaan oikein mitään hyötyä ole ollut, mutta ei haittaakaan. Äiti ei ole koskaan ollut lööppijulkkis, hän on ollut arvostettu omalla alallaan.

Vanhempani ovat maanläheisiä. Se, että he olivat 80-luvulla rakentaneet ison talon Marjaniemeen, ei ollut sama juttu kuin nyt. Hyvä kun sinne kulki silloin metro – ja peltoa riitti. Isä oli suunnitellut kotimme ystävänsä kanssa ja ollut omin käsin rakentamassa sitä.

Fasiliteettinahan se on aika ihmeellinen, kuin taideteollinen tehdas. Asuintilojen lisäksi siellä on äidin ateljeet, elokuvantekohuoneet, toimisto ja varastoja. Enemmän tilaa kuin taloissa yleensä.

”Sain kotoa ihmisläheiset arvot. Faijalta olen oppinut, että kukaan ei ole parempi kuin toinen. Ihmisiä pitää pystyä kunnioittamaan ihmisinä.”

Bongan linna Loviisassa liittyy myös vanhempien työhön. Kävin siellä välillä, mutta ei se mikään ajanviettopaikka ollut. Vanhemmilleni se on ollut kymmenien vuosien kunnostusprojekti – intohimo ja harrastus, jossa on satoja äidin teoksia esillä.

Toivoin usein lapsena, että olisimme normaalimpia. Muiden vanhemmista suurin osa lähti aamulla kravatti kaulassa töihin. Toivoin, että omanikin tekisivät niin, mutta molemmat työskentelivät kotona. He tekivät ihan älyttömästi töitä. Ei syntynyt harhaluuloa, että kotona tekeminen tarkoittaisi vähemmän työtä.

Se oli mielenkiintoinen kombo. Mitään ei puuttunut, mutta mitään ei ole myöskään ollut liikaa. Vanhempani ovat olleet siinä aika hyviä. Tämä usein vääristyy, kun joku miettii perheemme fasiliteetteja. Meillä ei ollut ikinä epätervettä yltäkylläisyyttä, päinvastoin. Faija on tarkka ja kaiken suhteen tunnollinen: rahan tai minkään muunkaan kanssa ei hölmöillä.

Olen kulkenut broidien vanhoissa verkkareissa ja luistellut heidän vanhoilla, punaisilla hokkareillaan. Ja aina kun oli kaverin synttärit, vein lentopallon lahjaksi. Niitä meillä riitti, sillä faija oli lentopallovaikuttaja paikallisessa seurassa. Ehdotin lahjaksi He-mania, mutta aina se oli lentopallo. Se oli kiusallista. Kukaan ei pelannut lentopalloa. Ketään ei kiinnostanut.

Kotona olen oppinut vieroksumaan sitä, että kaikki on liian helppoa. Menin töihin heti kuin pystyin: myymäläapulaiseksi, rakennukselle ja pikkoloksi.

Sain kotoa ihmisläheiset arvot. Faijalta olen oppinut, että kukaan ei ole parempi kuin toinen. Ihmisiä pitää pystyä kunnioittamaan ihmisinä. Vaikka tienaisi enemmän tai olisi joku muu mittari, jonka vuoksi voisi kuvitella olevansa muiden yläpuolella, faktuaalisesti kukaan ei ole kenenkään ylipuolella. Se on hyvä muistaa.”

Loistoelämää Zürichissä

”En olisi päässyt 7,5:n keskiarvollani Itäkeskuksen lukioon. Perheemme kuuluu saksalaiseen seurakuntaan, ja riparikaverini ehdottivat minulle saksalaista lukiota. Tuntui kaukaiselta ajatukselta suorittaa lukio saksaksi, mutta tajusin, että se on ainoa vaihtoehto. Se on laatukoulu, ja halusin hyvään lukioon.

Armeijan ja RUK:n jälkeen kävin Tallinnassa kauppakorkeakoulun. Pääaineeni oli rahoitus ja markkinointi. Valmistuttuani kandiksi perustin kavereiden kanssa markkinointitoimiston vuonna 2010. Halusin kuitenkin jatkaa maisteriksi.

Minulla oli paljon kavereita Zürichissa ja pääsin sinne bisneskouluun. Ajattelin, että loppututkinto Sveitsistä on ihan kiva. Työtä hakiessa se kuulostaa hyvältä.

Sveitsissä näin loisteliaan puolen elämästä. Asuin opiskelijaboksissa, mutta minulla oli kavereita urheilumaailmasta, jotka asuivat Sveitsissä verotussyistä.

En ollut koskaan nähnyt sellaista meininkiä, että joku maksaa baarissa 15 tonnin laskun. Se ei sekoittanut päätäni, mutta kiinnosti. Ajattelin, että olisihan se kiva kuittailla tuollaisia laskuja ja asua järvenrannalla isossa talossa Sveitsissä ja tehdä duunikseen sitä, mitä rakastaa.

Sellaista elämää kesti onneksi vain vuoden. Seurasi paluu takaisin arkeen Suomeen ja yrittäjyyteen. Huomasin, että ei se olekaan niin helppoa.

Kun ikää tulee lisää, prioriteetit muuttuvat täysin. Ei tuollaista jaksa kukaan pitkään.

Minulle tärkeimmät asiat ovat perhe, hyvät ystävät ja terveys. Olemme vaimoni kanssa olleet naimisissa seitsemän vuotta, ja asumme nykyään Westendissä Espoossa. Esikoinen täyttää kolme, nuorempi vuoden. Uskon, että tärkeintä on ihan vain olla lasten elämässä mukana.

Privaattielämässä asiat ovat kuten pitääkin. Ei ole mitään, mitä en olisi saavuttanut.”

Yritysmaailmasta kirjailijaksi

”Lähdin firmasta ja aloin tehdä töitä itsenäisenä konsulttina. Palo kuitenkin puuttui ja kärsin. Aloin tehdä ensimmäistä kirjaani eskapismina.

Matka yritysmaailmasta kirjailijaksi ei ollut katastrofi rahallisesti. Se meni kohdallani juuri toisinpäin. En voi kuvitella, että tienaisin paremmin missään bisneksessä, jonka saisin jalkeille. Tilanteesta on kiittäminen agentuuriani, joka on mahdollistanut maailmanlaajuisen levityksen.

Tuntuu, että aina täytyy vähän selitellä, että tässä on paljon työtä. Nyt kun minulla on 40 kustantajaa, se tarkoittaa työtä 40 kustantajan kanssa. Ei kirjailijalle makseta siitä, että kirjaa monistetaan, vaan myös työstä, mitä tehdään kirjan kirjoittamisen jälkeen.

”Tavoitteeni on saada Oscar-palkinto, se oli alkujaan puolivitsistä lähtenyt ajatus. Jos joku nyt pyytäisi minua pankkiin töihin isolla palkalla, se ehkä houkuttelisi. Mutta jos se ei veisi minua kohti Oscar-palkintoa, tarjoukselle olisi sanottava ei.”

Minusta menestyksestä ja kaupallisuudesta puhumisessa ei ole mitään pahaa. Suomi tarvitsee onnistumisia yksilötasolla, ennen kaikkia kansainvälisiä. Olen aina tosi iloinen, kun joku onnistuu.

Seuraava steppini on myydä enemmän kirjoja ja saada lisää tekemistä Hollywoodissa. Se ei ole pelkästään superihana maailma, mutta ambitioni on päästä joskus tekemään siellä leffa. Olen käynyt siellä monesti, tehnyt myyräntyötä ja jaellut käyntikortteja. Jos törmäisin seuraavaksi vaikka Tom Hanksiin, ja hän ostaisi jonkun idean. Pääsisin vähitellen isompiin ympyröihin.

Totta kai minäkin tunnen välillä epävarmuutta ja kauhunhetkiä, etteivät asiat etene ja paineet kasvavat.”

Vauraus luo turvallisuutta

”Vauraus tuo turvallisuutta ja helpottaa elämää. Saa vaikka lastenhoitajan apuun tai lomareissu voi olla rentouttavampi, kun ei tarvitse miettiä, missä kaikessa säästetään. Mutta tietyn pisteen jälkeen raha ei tee onnellisemmaksi. Aina voisi ostaa kalliimman auton tai isomman talon, mutta ei se tee ihmistä onnellisemmaksi. Se on vähän klisee, mutta niin se vain on.

Tavoitteeni on saada Oscar-palkinto, se oli alkujaan puolivitsistä lähtenyt ajatus. Jos joku nyt pyytäisi minua pankkiin töihin isolla palkalla, se ehkä houkuttelisi. Mutta jos se ei veisi minua kohti Oscar-palkintoa, tarjoukselle olisi sanottava ei. Toistaiseksi olen tehnyt kaikki päätökseni sen mukaan. Silloin sen saaminen on ainakin todennäköisempää.

Ei minua hirveästi kiikkustuolissa harmita, jos se ei onnistu. Koen ennemminkin, että matka oli hyvä, mutta ei vain loksahtanut juuri siltä osin kohdilleen. Mutta se riitti moneen muuhun asiaan.”

Fakta Max Seeck 36-vuotias kirjailija syntyi Helsingissä. Asuu Espoon Westendissä vaimonsa ja kahden poikansa kanssa.

Kuudes dekkari Kauna (Tammi) on juuri ilmestynyt. Sopimus 40 kustantamon kanssa ympäri maailmaa.

Ohjaa käsikirjoittamansa kauhuelokuvan Koputus yhdessä Joonas Pajusen kanssa.

Kuvataiteilija Riitta Nelimarkan ja yrittäjä Jaakko Seeckin poika.

