Kirsi, 53, suuttui tulisesti, kun hänen miehensä osti ”veritulpan värisen” auton – 3 faktaa yhdistää suomalaisten tyypillisiä parisuhderiitoja

Voisitko edes joskus laittaa tiskit! Ei meidän lapsi voi alkaa harrastaa mitään jalkapalloa! Miksi me ei ikinä tehdä mitään kahdestaan! Taasko sä olet tuhlannut johonkin turhuuksiin!

Myönnä pois, sinäkin olet joskus käynyt jotain tämän suuntaista suukopua puolisosi kanssa. Tilastojen valossa ainakin olet. Väestöliiton vuonna 2013 julkaistun Perhebarometrin mukaan suomalaisissa parisuhteissa kinastellaan eniten kotitöistä, lastenkasvatuksesta, yhteisestä ajasta ja sen puutteesta sekä rahasta. Eli siis pitkälti aika arkisista, pienistä suurista tekemisistä.

Todellisuudessa riitaa on tietenkin mahdollista kehittää ihan mistä vain. Tämä selviää myös Me Naisten kyselystä, jossa selvitimme, millaisista pikkuasioista suomalaiset ovat saaneet aikaan kunnon riidan kumppaninsa kanssa.

Vastausten perusteella poru voi paukahtaa päälle esimerkiksi auton takakontista löytyneistä led-valoista, nuhjuisesta asuvalinnasta tai siitä, mihin aikaan vuodesta hyttysiä voi nähdä. Voi maailmanluokan riita nytkähtää esiin vaikka auton väristäkin.

53-vuotias Kirsi kertoi kyselyvastauksessaan suuttuneensa kerran miehelleen siitä, että tämä ajoi autokaupasta kotiin vääränsävyisen auton. Hän ja puoliso olivat aiemmin sopineet, että uusi auto olisi kirkkaanpunainen.

– Lopputulos oli se, että mies toi autoliikkeestä viininpunaisen auton. Repesin aivan täysin. Prisman parkkihallissa, jonne ajoimme ensimmäiseksi uudella autolla, huusin, kuinka mies osti veritulpan värisen auton. Protestinomaisesti paiskasin auton oven lujaa kiinni ja talsin vauhdilla kohti kauppakeskusta.

Kirsi ja hänen puolisonsa olivat riidan hetkellä olleet yhdessä yli 20 vuotta. Tilanne ei tasoittunut ihan helposti, mutta lopulta kärhämä saatiin sovittua. Myöhemmin Kirsi pysähtyi miettimään, mistä hänen reaktionsa kumpusi.

– Joitain vuosia aiemmin mies oli saanut aivoinfarktin, josta kai tuo veritulppa-nimitys tuli. Menetyksen pelkoni oli sairauden aikaan suuri. Kirkkaanpunainen symboloi minulle voimaa ja elämää. Viininpunainen, no, veritulppaa. Tämän oivalluksen jälkeen en enää miettinyt auton väriä.

Kokosimme Me Naisten kyselyn pohjalta kolme riitelyfaktaa, jotka kaikkien olisi hyvä muistaa.

1. Riidassa voi olla kyse jostain ihan muusta kuin sen aiheesta.

Näi oli Kirsin ja hänen miehensä kohdalla, ja myös muut kyselyn vastaajat kertoivat huomanneensa, että kärpäsestä härkäseksi muuttuneiden riitojen taustalla on usein jotain muuta kuin itse aihe antaa ymmärtää.

”Saatan suuttua kumppanilleni joskus pienestäkin huonosta vitsistä tai jostain poikien saunaillasta. Mökötän, mies yrittää kysyä, mikä vaivaa ja kyllästyy, kun en reagoi. Riita eskaloituu, kun kerron syyn. Hän vähättelee mielestäni, vaikka menee vain lukkoon, koska minulla on hyökkäävä asenne.

Harvoin se on varsinainen tekeminen tai sanominen, joka saa pasmat sekaisin, vaan se, miten tekee tai sanoo. Ei hän tahallaan toimi ajattelemattomasti – yleensä taustalla on oma kontrolloinnin tarve, koska en koe itseäni hänen arvoisekseen. Tavallaan kaivan itselleni vain kuoppaa omalla käytökselläni. Osaisinpa muun käyttäytymismallin.” Nainen, 28

Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntija Marianna Stolbow kertoi sarjassa, että joskus kumppanin pienikin teko voi synnyttää ihmisessä esimerkiksi isoja turvattomuuden ja epäluottamuksen tunteita.

” Mökötän, mies yrittää kysyä, mikä vaivaa ja kyllästyy, kun en reagoi. Riita eskaloituu, kun kerron syyn.

– Joskus aika pieni puolisalaisuus voi murtaa jotain ihan perustavaa laatua olevaa luottamusta, hän sanoi.

– Kun meille paljastuu, että siellä on jotain salattua, niin sillä hetkellä me ihan järjenvastaisesti ajattelemme, että ehkä hän on salannut paljon suurempiakin asioita. Eli se yksinkertaisesti muuttuu se käsitys siitä ihmisestä.

Ja silloin tilanne kärjistyy helposti riidaksi.

2. Riita pikkuasiasta voi auttaa selvittämään parisuhteen isoja ongelmia.

Vaikka riidat pikkuasioista voivat tuntua turhilta ja typeriltä, niitä ei ole syytä vähätellä.

Psykologi Tuija Matikka totesi Me Naisten haastattelussa muutama vuosi sitten, että riidoissa on kyse siitä, että jokin sietokyky ylittyy.

– Se raja voi olla tiedostamaton tai liittyä ihan pieneen asiaan. Ristiriitoja ei pidä missään ihmissuhteissa lakaista maton alle. Jos riitely auttaa kertomaan itselle painavista asioista, siitä voi olla paljonkin hyötyä, hän sanoi.

” Riidoissa on kyse siitä, että jokin sietokyky ylittyy.

Myös Me Naisten kyselyn vastaajat kertoivat, että joskus riitely on auttanut selvittämään suhteen haasteita. Parhaimmillaan riitely voi auttaa avaamaan järkevänkin keskustelun.

”Suhteen alussa puolisoni suuttui minulle, kun kerroin hänelle jostain kaverini kommentista. Hän loukkaantui niin, että halusi lähteä omaan kotiinsa viikonloppuvierailulta luonani. Totesin, ettei suhteemme tule toimimaan, jos hän poistuu tuollaisessa tilanteessa. Hän jäi, ja keskustelimme tilanteesta.

Myöhemmin olemme todenneet, että riidat kuuluvat suhteeseen ja auttavat ymmärtämään itseä ja toista paremmin. Riitojen taustalla on varmasti molempien ’taustaoppeja’ aiemmista ihmissuhteista. Riitojen sopiminen ja selvittely on rakentanut uskoa siihen, että voimme selviytyä yhdessä vaikeistakin tilanteista, jossa tunteet kuohuvat.” Nainen, 42

3. Ei ole ihan sama, millä tavalla riitelee.

Vastauksista nousee myös hyvin esiin se, kuinka kumppanusten erilaiset riitelytyylit usein lietsovat tilannetta pahempaan suuntaan. Ensin toinen kuohahtaa, sitten toinen asettuu puolustuskannalle, sitten toinen suuttuu entisestään ja lopulta homma on helposti pattitilanteessa.

Eräs viisikymppinen vastaaja kertoo, että on alkanut hiljalleen menettää luottamuksensa kumppaniinsa, koska toinen ei riitatilanteissa puhu kunnolla.

– Hän ei puhu, ja minä jätän asian vaivaamaan mieltäni. Se syö luottamusta, ja olen jo alkanut miettiä, onko syytä jatkaa liittoamme.

Se, että parisuhteessa riidellään, ei riko parisuhdetta. Kaikkia riitoja ei myöskään välttämättä tarvitse selvittää ainakaan heti.

”Onnistuneet keinot selvitä ongelmista korjaavat vaikeitakin parisuhdekriisejä. Eräs parisuhteen salaisuus onkin hyväksyä joukko ratkaisemattomia riitoja”, kerrotaan Mielenterveystalon riitelyoppaassa.

Yksi ihan hyvä keino selvittää riitoja on nukkua yön yli. Tuija Matikan sanoin:

– Jos suuttuneena selvittää riidan syitä ja pakottaa toisen antamaan anteeksi, se on sama kuin yrittäisi humalassa ratkaista kolmannen asteen yhtälöä.

” Se on sama kuin yrittäisi humalassa ratkaista kolmannen asteen yhtälöä.

Hänen mukaansa riitelyssä kannattaa yrittää vaihdella tapoja, joilla toiseen reagoi. Jos riidoissa toistuu aina sama kaava, usein ne alkavat tuntua entistä toivottomammilta.

Yksi konkreettinen kikka, jolla riitatilannetta voi yrittää purkaa, on niin sanottu tunneraportointi. Sen puolesta puhui myös rakkausvalmentaja Tony Dunderfelt Miksi mies ei puhu tunteistaan -kirjassa (Docendo).

Tunneraportoinnissa on kyse nimenomaan tuohtuneen tyypin kuuntelemisesta keskeytyksettä. Ensin toinen saa purkaa tunteitaan 30 sekunnin ajan. Sitten toinen saa kertoa 30 sekunnin ajan, miten itse näkee tilanteen.

– Tarvittaessa voidaan vielä soveltaa lausetta ”kulta, kerro enemmän”, jos koetaan, että toisella olisi vielä raportoitavaa, Dunderfelt kertoi.

