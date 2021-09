Olli Jokisen Katerina-vaimo kertoo, miten perhe on asettunut Suomeen – yksi asia kantakaupungissa tuntuu Floridassa asumisen jälkeen oudon ihanalta

Katerina ja Olli Jokisen perhe muutti heinäkuussa Suomeen 24 ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen. – Minulle on tärkeintä, että lapset sopeutuvat ja viihtyvät, Katerina sanoo.

Jääkiekkoilija Olli Jokinen, vaimo Katerina sekä parin kaksi nuorinta tytärtä muuttivat heinäkuussa Yhdysvaltain Floridasta Suomeen. Emma on 17-vuotias, Keira 10-vuotias. Esikoistytär Alexandra, 21, jäi vielä vuodeksi opiskelemaan sisustussuunnittelua rapakon taakse Savannahin yliopistoon.

Suomeen paluu yhteensä 24:n ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen on tuntunut Katerinasta jännittävältä.

– On ollut hyviä päiviä ja haastavia päiviä. Pääosin kaikki on sujunut hyvin ja arki on lähtenyt rullaamaan, hän kertoo.

Perhe asuu nyt Helsingin Punavuoressa. Heillä on myös kakkosasunto Mikkelissä, jossa Olli toimii liigajoukkue Jukurien päävalmentajana.

Jokiset ovat viihtyneet Helsingin kantakaupungissa hyvin. Uudessa kodissa on tehty pientä pintaremonttia, ja se alkaa olla ylimääräisiä pahvilaatikoita lukuun ottamatta valmis.

Kerrostaloasumisessa on Katerinan mukaan ollut totuttelua verrattuna Floridan omakotitaloon ja isoon pihaan, jonne lemmikit voi päästää suoraan ovesta. Jokisten perheessä on kolme kissaa ja koira.

– Jos ennen joulua saisimme kaikki muuttolaatikot purettua, se olisi hyvä. Helsinki ja sen palvelut ovat kehittyneet huomattavasti reilussa parissakymmenessä vuodessa. Säiden takia kukaan tuskin muuttaa Suomeen, Katerina sanoo.

” On ollut hyviä päiviä ja haastavia päiviä.

Emma ja Keira käyvät Helsingin Ruoholahden kansainvälistä koulua ja ovat saaneet jo uusia kavereita. Keira ei puhu suomea lähes lainkaan, mikä on ollut haaste, mutta hän opiskelee kieltä koulussa.

Floridassa Jokiset asuivat vartioidulla omakotitaloalueella. Suomessa Katerinasta tuntuu oudon ihanalta se, että lapset voivat liikkua vapaasti eikä heitä tarvitse kuskata joka paikkaan.

– Minulle äitinä on kaikista tärkeintä, että lapset sopeutuvat ja viihtyvät, hän toteaa.

Elämä uusiksi 14 kertaa

Katerina ja Olli ovat olleet naimisissa 20 vuotta. Katerina laskeskelee muuttaneensa miehensä työn perässä 14 kertaa.

Yhtä monta kertaa hän on rakentanut elämän alusta uudestaan. Hän oli vain 19-vuotias, kun he Ollin kanssa muuttivat aikoinaan Suomesta Los Angelesiin.

Katerina ja Olli Jokinen asuivat aiemmin Floridassa Yhdysvalloissa.

Katerina sanoo vihaavansa lätkävaimo-termiä, koska ei halua tulla määritellyksi miehensä työn kautta. Ilokseen hän on huomannut nuoremman polven jääkiekkoilijoiden puolisoiden toteuttavan itseään rohkeammin kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten, jolloin hänellä itsellään ei ollut Yhdysvalloissa edes työlupaa.

Nykyään Katerina pyörittää kreikkalaisen Korres-kosmetiikkamerkin maahantuontiyritystä.

– Minulle on tärkeää toteuttaa omiakin intohimoja. Omalla elämällä pitää olla tarkoitus. Siksi olen jo vuosia työskennellyt omassa yrityksessä ja ollut mukana erilaisissa hyväntekeväisyysprojekteissa. Haaveilen myös toisen kirjan kirjoittamisesta.

” Olemme tottuneet kiertolaiselämään.

Perheen on tarkoitus viihtyä Suomessa ainakin Ollin näillä näkymin pari vuotta kestävän valmennuspestin ajan. Lätkämaailma on kuitenkin epävarmaa ja Ollin ura valmentajana vasta alussa, Katerina toteaa.

– Sen olemme päättäneet, että Emma käy lukion loppuun Suomessa. Sitten katsomme, mihin tie vie seuraavaksi. Olemme tottuneet kiertolaiselämään, hän kertoi saapuessan Tatu ja Patu Helsingissä -näytelmän ensi-iltaan Helsingin Kaupunginteatteriin.

