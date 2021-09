Paula Hawkins lainasi isältään rahaa kirjan kirjoittamiseen – siitä tuli hitti ja Paulasta maailmankuulu: ”En halua esittää naista vain rikoksen uhreina”

Menestyskirjailija Paula Hawkinsin työtä on miettiä, miten kosto toteutetaan ja mihin ruumiit piilotetaan. Synkkiin vesiin sukeltaminen käy luonnostaan, jos on peruspessimisti. Sellainen Paula väittää olevansa.

Paula Hawkins väittää, ettei ollut toimittajana erityisen hyvä. ”Olen siihen liian sulkeutunut luonne. On vapauttavaa, kun kaiken voi keksiä itse.”

Aamukahvillaan Paula Hawkins, 49, on ehtinyt pohtia muun muassa sitä, mikä olisi paras paikka ruumiin kätkemiseen. Suunnitelma koston motivoimalle murhalle jumittaa, eivätkä muut hommat ota edetäkseen ennen kuin verinen ruumis saadaan pois kuleksimasta.

Tällaisista ajatuksista on tullut jännityskirjailijan arkea aina siitä lähtien, kun hänen romaaninsa Nainen junassa löi läpi vuonna 2015 ja varmistui, että Paula voisi jatkaa työtään romaanien parissa. Uravalinta oli ollut vaakalaudalla, kirjaimellisesti viimeisten lanttien varassa. Jätettyään vakituisen työnsä taloustoimittajana Paula Hawkins oli naputellut neljä romanttista tilaustarinaa salanimellä. Niiden menestys oli ollut kuitenkin sen verran vaatimatonta, että voidakseen omistautua esikoisjännärinsä kirjoittamiseen hänen oli pitänyt lainata rahaa isältään.

–Olin päättänyt, että jos Nainen junassa ei menesty, niin sitten antaa olla.

Vaan menestyihän se, vieläpä ennätyslukemin. Psykologinen jännitysromaani on tähän mennessä käännetty 46 kielelle, julkaistu yli 50 maassa, ja sitä on myyty yli 23 miljoonaa kappaletta. Vuonna 2016 kirja versioitiin samannimiseksi menestyselokuvaksi, pääosassaan Emily Blunt.

” Menestys on tuntunut enimmäkseen mukavalta.

Sen jälkeen Paula Hawkins on kirjoittanut omalla nimellään kaksi muutakin trilleriä: Tummiin vesiin ilmestyi 2017 ja Kuin kytevä tuli julkaistiin maailmanlaajuisesti 31. elokuuta.

–Menestys on tuntunut enimmäkseen mukavalta, Paula kertoo puhelimeen hulppeassa Lontoon keskustakodissaan, jonka hän osti kirjatienesteillään muutama vuosi sitten.

–Erityisesti Nainen junassa -kirjan tuoma taloudellinen turva on ollut mahtava juttu ja mahdollistanut sen, että saan matkustella sekä tehdä työtä, jota rakastan. Se on ollut kaikessa parasta.

Toisaalta suosiolla on ollut kääntöpuolensa, Hawkins tunnustaa. Introvertille luonteelle kansainvälinen huomio on välillä ollut todella outoa.

–On huikeaa tunnistaa erityinen yhteys lukijoihin – että kirjojeni kautta olen suoraan yhteydessä kaikkiin näihin ihmisiin. Mutta samalla, varsinkin kirjoittaessani, en voi ajatella heitä ollenkaan tai ottaa paineita muiden toiveista ja odotuksista. Olen hirmu yksityinen ihminen ja voisin oikein hyvin vain istua läppärilläni kirjoittamassa ja hautomassa juonikuvioitani.

Kun nainen on kostaja

Löytääkseen ideoita kirjoihinsa Paulan on kuitenkin poistuttava mukavasta kodistaan. Hänen tarinansa nimittäin saavat inspiraationsa oikeasta elämästä: ohimennen kuulluista keskustelunpätkistä, uutistapahtumista tai tutuilta poimituista kuulumisista. Paula on aktiivinen kulttuurinharrastaja, mutta yrittää pysyä liikkeellä myös työnsä takia: taidenäyttelyt, konsertit ja elokuvat ovat hänelle toimivin tapa huoltaa ja stimuloida luovuuttaan ja mielikuvitusta.

–Onneksi korona vihdoin alkaa helpottaa ja maailma aueta. Tuntuu, että puolentoista vuoden ajan olen vain tapittanut televisiota ja lukenut lehtiä, hän hymähtää.

–Kirjoittajana ajattelen, että kaikki elämässä on käyttökelpoista materiaalia ja melkeinpä mikä vain voi päätyä osaksi kirjaa tai ainakin inspiraatioksi tarinalle. Ensimmäisinä syntyvät kirjojeni henkilöt, heidän kanssaan minä elelen pitkät pätkät, kunnes keksin, että tällaiseen tilanteeseenhan juuri Carla tai Miriam voi joutua.

” En halua esittää naisia vain uhreina.

Ja kuten edellisissä trillereissään uutuuskirjassakin Paulan synnyttämät päätekijät ovat naisia – siis myös ne pahikset. Hän kirjoittaa usein kompleksisista, kaikkea-muuta-kuin-tylsistä naisista, joita perinteisesti pidettäisiin hankalina tai vähintäänkin omapäisinä tyyppeinä. Naisista Paula kirjoittaa siksi, että näkökulma on kirjailijalle tutuin, mutta vähän myös feministisenä tekona.

–En halua esittää naisia vain uhreina. On kulahtanutta ja tylsää, miten rikostarinoissa nainen on aina vain se rantaan huuhtoutunut ruumis, Paula sanoo.

Hän lisää, ettei tarkoita sitä, että julmuuteen kykenevä nainen olisi jotenkin sankarillinen veto – että oho, onpas uskaliasta, kun laittaa naisen sivaltamaan mieheltä kaulan auki.

–Tekoa enemmän minua kiehtoo tausta: miksi nainen päätyy tekemään jotain niin julmaa, millaiset syyt ovat ajaneet hänet siihen. Ja tässä tullaan niihin feministisiin arvoihin, Paula vetää henkeä kuin ottaakseen vauhtia sanoilleen.

–Meidät kasvatetaan pelkäämään ja olemaan varuillaan sukupuolemme takia, muuttamaan käytöstämme, koska sukupuoleemme saatetaan reagoida väärin. Älä herätä huomiota pukeutumalla lyhyeen hameeseen, äläkä ainakaan kävele hiprakassa puiston halki iltaisin. Saatat kokea lähisuhdeväkivaltaa ja vallan väärinkäyttöä jumittaessasi taloudellisessa alakynnessä perheessäsi, hän latelee.

Paula siteeraa tilastoja, joiden mukaan nuoret miehet joutuvat useimmin osallisiksi väkivaltarikoksiin ja huomauttaa sitten, että tästäkin huolimatta naisille on miehiä tavallisempaa pelätä väkivaltaa.

–Ajattele nyt, että koti on edelleen naisille vaarallisin paikka, vaikka sen pitäisi tarkoittaa turvaa ja rauhaa. On pöyristyttävää, miten tottuneita me olemme siihen yhteiskuntana.

Paula miettii, että siksi ehkä naiset ovat hyviä jännityskirjailijoita: väkivallan uhkaan tai uhrin asemaan on helppo samastua. Siksi myös hänen kirjojensa naisilla on tällaisia traumoja taustallaan, he päätyvät verisiin tekoihin ja sitä kautta herättelemään yleisöään.

Kuin kytevä tuli -kirjassa naisia ajaa myös kosto.

–Oi, kostohan on mitä kiinnostavin aihe ja suuri motivoija. Minusta oli kiehtovaa tutkia, miten se ohjailee ihmisiä, Paula sanoo.

Esikoisjännärinsä kirjoittamista varten Paula Hawkins lainasi rahaa isältään. ”Menestyksen tuoma taloudellinen turva on ollut mahtava juttu.”

Faktat vaihtuivat fiktioon

Paula kuvailee itseään alakuloiseksi luonteeksi, peruspessimistiksi ja sellaiseksi, joka varautuu aina pahimpaan. Synkkiin aiheisiin sukeltaminen käy häneltä luonnostaan.

–Se vain on luontainen mielenmaisemani. En ole ollut ihmeemmin huolissani siitä, miten jatkuva synkissä aiheissa vellominen työssä vaikuttaa henkiseen hyvinvointiini. Okei, välillä otan tietoisesti taukoa ja hakeudun hilpeämielisempien ystävieni seuraan tai matkustelen unohtaakseni juonien hautomisen.

Edellisen käsikirjoituksen valmistuttua Paula teki kolme kuukautta kestäneen road tripin Yhdysvaltojen länsiosissa ja kolusi muun muassa Utahin ja Arizonan luontonähtävyydet newyorkilaisen miesystävänsä kanssa. Sellainen tuulettaa päätä kummasti.

” Minun on helpompi työskennellä oman mielikuvitukseni kuin oikeiden haastateltavien kanssa.

Aiempaa toimittajan työtään Paula ei ole kaivannut sen koommin, kun vaihtoi faktojen selvittämisen fiktioon. Vuodet kuulemma opettivat asennoitumaan itse kirjoittamiseen koruttomasti: istu koneelle ja ala naputtaa. Niinpä työ suunnilleen noudattelee virka-aikoja eikä edellytä romanttista haahuilua inspiraation perässä.

–Minun on itse asiassa helpompi työskennellä oman mielikuvitukseni kuin oikeiden haastateltavien kanssa. En ollut siinä työssä erityisen hyvä. Olen liian sulkeutunut luonne löytääkseni skuuppeja tai saadakseni haastateltaviani avautumaan asioista, joista olisin halunnut heidän puhuvan. On paljon vapauttavampaa, kun kaiken voi keksiä itse.

Nuori idealisti

Paula on kääntänyt ammattitaidokseen myös sellaisen ominaisuuden, jonka moni voisi kokea ahdistavana. Pitkään seurannut ulkopuolisuuden kokemus on Paulan mukaan tehnyt hänestä tarkkailijan ja siksi hyvän kirjailijan.

–Se, mikä pitkään varjosti nuoruuttani, onkin osoittautunut hyödylliseksi piirteeksi nyt kirjoittajana.

Paula Hawkins syntyi brittivanhemmille vuonna 1972, kun perhe asui Afrikassa, Zimbabwen Hararessa. Isä työskenteli siellä taloustoimittajana ja professorina, mistä Paulakin sai kimmokkeen ensimmäiselle uralleen. Vanhemmat asuvat Zimbabwessa edelleen, mutta Paula muutti opiskelujen perässä Lontooseen jo 17-vuotiaana.

–Minulla oli tosi onnellinen lapsuus Hararessa, joka oli tuohon aikaan oikein mukava paikka perheeni kaltaisille ihmisille. Sen epätasa-arvoisuus ja vääryydet valkenivat minulle vasta aikuisena ja kun olin ehtinyt seurata maan tapahtumia etäisyyden päästä.

” Minulla kesti pitkään sopeutua, saada ystäviä ja tulla hyväksytyksi.

Nuorella Paulalla ei liioin ollut käsitystä siitä, miten erilainen elämäntyyli häntä Briteissä odotti.

–Olin varmaankin nuori idealisti, kun kuvittelin muuttavani osaksi avarakatseista yhteiskuntaa. En odottanut, että Eurooppa olisi arvoiltaan niin jakautunut. Minulla kesti pitkään sopeutua, saada ystäviä ja tulla hyväksytyksi. En ollut kunnolla britti, en kunnolla afrikkalainen, en kunnolla lontoolainen enkä kunnolla zimbabwelainen. Seurasi elämänvaihe, kun tunsin olevani kaikkialla ulkopuolinen enkä oikein kuuluvani minnekään.

Eikä se tunne ole kokonaan jättänyt Paulaa vieläkään. Vanhempien lisäksi muutama hänen ystävänsä asuu yhä Zimbabwessa. Koronan vuoksi Paula ei ole päässyt tapaamaan ikääntyviä vanhempiaan kahteen vuoteen.

–Vaikka tuntuu hyvältä mennä kotiin, paluussa on samalla aina jotakin outoa – jotain tuttua ja yhtä aikaa vierasta.

Paula on päättänyt pitää Lontoon-kotinsa reissuelämänsä kiintopisteenä. Suurkaupungin galleriat, teatterit ja elokuvasalit ovat siitä vain pyrähdyksen päässä. Lisäksi Lontoosta on yhteydet kaikkialle, mihin matkailuintoisen mieli vetää.

Jostain sieltä saattaa myös löytyä täydellinen paikka kuolleen kirjahahmon hautaamiseen.

Paula Hawkins 49-vuotias jännityskirjailija asuu Lontoossa. Seurustelee newyorkilaisen juristin Simon Davisin kanssa. Syntyi Zimbabwessa. Tunnetaan romaaneistaan Nainen junassa ja Tummiin vesiin. Uusi teos Kuin kytevä tuli julkaistiin 31.8. Kirjoittanut neljä viihderomaania salanimellä Amy Silver. Työskenteli pitkään The Timesin taloustoimittajana. Opiskellut Oxfordin yliopistossa.

