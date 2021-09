Kristiina Komulainen tekee 12 tunnin työpäiviä, joihin sisältyy kuolemankeikkoja ja rosvoja – kertoo nyt, mitä tavallisen työpäivän aikana tapahtuu poliisin murharyhmässä

Entinen juontaja ja mediapomo Kristiina Komulainen valmistui keväällä poliisiksi. – Haaveilin jo nuorena poliisin urasta. Nyt ajattelen, että olen ryhtynyt siihen juuri oikeaan aikaan.

Suosikkijuontajan ja entisen mediapomon näyttävät esiintymisvaatteet ovat vaihtuneet mustiin maihareihin, reisitaskuhousuihin, tiukkaan pitkähihaiseen paitaan ja poliisiliiviin. Kristiina Komulaisen, 42, viimeinen opiskeluvuosi kului nuorempana konstaapelina Helsingin poliisilaitoksella. Osa siitä meni tutkinnan puolella väkivaltarikosyksikön murharyhmässä ja kuolemajaoksessa.

Ohi on kolme vuotta poliisiopintoja sekä asuminen soluasunnossa reilun vuoden ajan Tampereen Hervannassa puolta nuorempien opiskelukavereiden kanssa. Kädessä ovat tuoreet poliisin paperit. Ensimmäinen työ valmistuneena poliisina alkoi heinäkuussa kunniaväkivaltarikosten parissa.

– Haaveilin jo nuorena poliisin urasta. Nyt ajattelen, että olen ryhtynyt siihen juuri oikeaan aikaan. Opiskelukavereissa oli muutama ikätoveri ja vähän vanhempikin, Kristiina kertoo.

– Aika moni tekee nelikymppisenä uranvaihdoksen. Väitän, että se on jokin ihmisyyteen rakennettu juttu. Monella se sisäinen huuto on niin kovaa, että on pakko tehdä jokin liike.

” Tähän ikään mennessä jokainen on ottanut pataan aika paljon. On tullut haavoja ja arpia.

Kristiina oli ehtinyt tehdä uraa palkittuna radiokanavajohtajana, kysyttynä juontajana ja yritysten muutoskonsulttina. Hänestä oli terveellistä hypätä johonkin aivan uuteen.

– Minulla oli tällä kokemuksella ehkä enemmän henkistä pääomaa kuin monilla muilla nuoremmilla, mutta ei siinä voi lähteä keulimaan. Olin tuntemattomalla maaperällä, ja olimme kaikki samalla viivalla.

Siitä Kristiina nautti.

– Tähän ikään mennessä jokainen on ottanut pataan aika paljon. On tullut haavoja ja arpia. Sitten yhtäkkiä hyppääkin maailmaan, jossa ei ole vielä sattunut mitään. Sain hengittää. Se teki tosi hyvää. Tuli uudenlaista viisautta.

Murharyhmän nuorempi konstaapeli

Nuoren konstaapelin työ on tarkoittanut 12-tuntisia päiviä. ”Kuolemankeikkoja ja rosvoja”, kuten Kristiina sanoo. Kuolinviestin viemisiä, raiskauksien ja väkivaltarikosten selvittelyä. Ja paljon paperitöitä.

– Poliisin työ on avannut minulle uuden kerroksen yhteiskunnasta. Joka vuorossa kentällä törmäämme puukkoihin ja käsiaseisiin. Olen todella huolissani nuorten tilanteesta ja puukkojen määrästä Helsingissä.

Ruumiita pääkaupungissa tulee poliisin tutkittavaksi kolme tai neljä päivässä. Ruumiiden tutkiminen ja kuolemansyyn selvittäminen on yksi poliisin tärkeistä tehtävistä.

– Paikalle tultuamme kääntelemme, riisumme ja tutkimme ruumiin ja mitä on tapahtunut ja milloin.

”Tämä homma vaatii tiettyä jakomielitautisuutta”, Kristiina hymähtää.

Työssä tarvitaan muuntautumiskykyä. Koskaan ei tiedä, mitä on vastassa. Kuolinviestiä viedessä joku voi romahtaa käsiin tai hyökätä päälle.

– Siitä viiden minuutin päästä meillä voi olla käsissämme ihminen, joka on tehnyt jotain tosi pahaa ja meidän pitää johtaa tilannetta. Tämä homma vaatii tiettyä jakomielitautisuutta, Kristiina naurahtaa ja kiittelee huipputaitavia kollegojaan, joilta hän oppii ammatista jatkuvasti lisää.

Opiskelemaan lähtiessään Kristiina mietti paljonkin, millaiseksi ihmiseksi hän mahtaa muuttua. Sitä, mitä poliisin työssä näkee, ei saa enää pyyhittyä sarveiskalvolta pois. Kuinka kyyniseksi se tekee ihmisen? Haluaako hän sitä?

Nyt se on nähty.

– Maailmani on tosi erilainen kuin kolme vuotta sitten. En silti haluaisi olla entinen minä.

Tietynlainen kyynistyminen alkoi nopeasti. Asiat ovat rankkoja, eikä vatvomaan voi jäädä. Aika nopeasti heti keikan perään oppii kysymään työparilta, että mitäs tänään syödään. Työnteosta ei tule mitään, jos sapuska jää väliin.

Kristiina sanoo nöyrästi olevansa vasta poliisin työn alkumetreillä ja kasvattavansa omaa tapaa toimia. Hän kiittelee lukuisia taitavia mentoreitaan, joilta hän sai oppia vuoden verran nuorempana konstaapelina ollessaan.

– Kroppakeikkojen maailmaan minut opetti alan Suomen huippu Kristiina Mikkilä. Hän oli tunnetun Eerika-tapauksen päätutkija. Todella kova mimmi ja idolini näissä jutuissa.

” Rosvoilta ei ole tullut tytöttelyä. Olen tykännyt työskennellä heidän kanssaan.

Itseään Kristiina kuvaa jämäkkänä ja rauhoittelevana poliisina. Murharyhmän tehtävissä häntä voi olla sellissä vastassa vanha konkari tai ensikertalainen. Kristiinalla on periaate: hän ei koskaan astu selliin koputtamatta.

– Se on sen ihmisen reviiri, vaikka hän olisi mitä tehnyt. Ihan aluksi menen jutulle ja haistelen, millä tuulella ihminen on. Tsekkaan, ovatko vieroitusoireet päällä ja pitääkö hankkia metadonia tai röökiä. Tai onko ihminen hirveässä kännissä.

Kuulustelun aika on myöhemmin.

– Uusi tekijä voi olla aika itkuinen ja peloissaan. Hän saattaa kaivata tukea.

Konkarit taas tietävät, miten homma etenee. Heille ei tarvitse selitellä.

Naispoliisiin on suhtauduttu pääosin hyvin.

– Rosvoilta ei ole tullut tytöttelyä. Olen tykännyt työskennellä heidän kanssaan. Se on helpompaa, kun tiedetään jumpan juoni. Espoolainen eläköityvä miljonääri on paljon haastavampi. Hän on tottunut siihen, että rahalla saa ostettua kaiken.

Sitten ovat hengenvaaralliset tilanteet. Vastassa voi olla erittäin vaarallinen, hiv-positiivinen ja hepatiittia kantava rikollinen, joka haluaa tartuttaa taudit poliisiin. Sellainen, jolla on puukko mukana ja joka on uhannut tappaa poliisin. Turvallisuustarkastus on tehtävä joka kerta.

– Kun tällainen rikollinen räkii ympäriinsä, hänelle on pakko laittaa huppu päähän. Somessa tällaiset saadaan näyttämään tosi pahoilta, Kristiina toteaa.

Monet kiinniotetut käyttäytyvät kuitenkin toisin. Huumeneuloja löytyy tarkastuksissa paljon, mutta moni kertoo itse, missä taskussa niitä on.

– Mutta työtapaturmia sattuu, ja joskus käytetty neula on poliisin kädessä.

Paremman maailman tekijä

Kristiina on liikkunut jo ennen poliisiksi valmistumistaan urallaan rohkeasti eri suuntiin. Alhaalta ylös, ylhäältä alas tai sivusuuntaan. Sitä hän suosittelee kaikille. Varsinkin niille, jotka ovat edenneet johtotehtävissä tiettyyn pisteeseen.

– Sain vastikään tutultani viestin: ”Ahaa – olet vaihtanut uraa”. Vastasin, että ei minulla ole uutta uraa, minä olen leventänyt sitä. Kaikki se osaaminen on minulla edelleen.

Kristiina uskoo, että suurella osalla ihmisistä on synnynnäisesti lahjakkuutta johonkin asiaan.

– Niin minä ajauduin mediaan, ja olin siinä hiton hyvä. Mutta jos olisin tehnyt pelkästään sitä, olisin alkanut näivettyä. Joskus käy niin, että vanha taito ei enää palvelekaan. Mediaa teen edelleen sopivassa määrin.

” Tämä kuulostaa varmaan jeesusmaiselta, mutta minun valintojani työuralla ohjaa se tavoite, että maailma olisi parempi paikka.

Kristiina ajattelee, että jokaisella on elämäntehtävä, joka tulee sielun tasolta. Hän itse näkee olevansa kehittäjäluonne.

– Toimin poliisissa ennalta estävällä puolella. Kun tiettyyn ryhmään pystytään vaikuttamaan, sillä on pitkät henkiset ja taloudelliset vaikutukset.

Tietyllä ryhmällä Kristiina viittaa siihen kolmeen prosenttiin väestöstä, joka tekee puolet Suomen rikoksista.

Juhannuksesta lähtien Kristiinaa on myös kuultu Radio Suomipopissa Menopaluu-liikenneradiossa.

– Tämä kuulostaa varmaan jeesusmaiselta, mutta minun valintojani työuralla ohjaa se tavoite, että maailma olisi parempi paikka.

Itsetutkiskelija, joka paloi poroksi

Viisi vuotta sitten Kristiina lähti esihenkilön paikalta Sanomalta ja vetäytyi omiin oloihinsa, pois julkisuudesta ja somesta.

– Olin tuolloin liian tehokas enkä kuunnellut jaksamistani.

Pahimmillaan Kristiinalla oli ollut kolme täyspäiväistä esimiestyötä päällekkäin ja kalenteri täynnä aamusta yöhön viikoiksi eteenpäin.

– Ei sellaisessa ole enää mitään järkeä, mutta niin käy, kun tykkää työstä ja on mielekkäitä juttuja.

Aluksi Kristiina ei tehnyt hetkeen mitään, antoi vain aikaa itselleen. Hän kulki metsässä ja pohti.

– Kävin läpi poroksi palamisen, uudenlaisen itsetutkiskelun vaiheen. Tietyllä tavalla antauduin ja kuolin. Näen sen vaiheen tosi kauniina. Pitää osata kuolla, jotta osaa elää.

Ei antautuminen helppoa ollut. Kontrollifriikin oli vaikea päästää kontrollin tarpeestaan eroon, mutta se onnistui. Kalenterissa on nykyään tilaa spontaaniudelle.

”Kävin läpi poroksi palamisen, uudenlaisen itsetutkiskelun vaiheen”, Kristiina kertoo ajanjaksosta, jolloin viisi vuotta sitten lähti esihenkilön paikalta suuresta mediatalosta.

”Poltellessaan itseään poroksi” Kristiina löysi sovittelijakoulutuksen ja tiesi: tässä se on!

– Normaalilla oikeusprosessilla on aikansa ja paikkansa, mutta se ei mielestäni istu ihan kaikkeen. Ei naapuririitaa aidanpaikasta kannata viedä oikeuteen, kun asia hoituisi sovittelulla.

Kristiinalle työn luonne sopii hyvin. Hänellä on pitkä pinna, eikä hän pelkää konflikteja. Riitatilanteisiin hän tulee puolueettomana osapuolena. Sovittelussa katsotaan, miten jatketaan eteenpäin.

– Sovittelun syvin olemus on henkinen katharsis, puhdistautuminen. Sovittelun avulla kaikki saavat säilyttää kasvonsa, ja seuraavan kerran on helpompi kohdata.

Kristiinaa kiinnostavat erityisesti työyhteisöjen ristiriidat.

– Työpaikoilla saattaa olla monenlaisia pitkään jatkuneita konflikteja: kiusaamistilanteita, puhumattomuutta, heikkoa johtamista.

Siitä seuraavat oikeusprosessit ovat kalliita ja pitkiä. Niissä voi mennä molempien osapuolten talous ja terveys. Ne ovat kalliita myös yhteiskunnalle.

Sellaiset seuraukset Kristiina haluaa estää.

– Jos työpaikalla vaikka puhumattomuutta kestää kuusi vuotta ja sitten asia viedään oikeuteen, se vie seuraavat kuusi vuotta. Lasku on 100 000 euroa. Kannattiko?

Adrenaliinihakuinen endurokuski

Tärkeä hengähdyspaikka Kristiinalle on enduro. Hän on taas viikonloppuna lähdössä naisporukan kanssa ajamaan ja mökkeilemään.

Moottoriurheilu on ollut Kristiinan elämässä lapsesta asti. Maalla asuneen perheen kaikki viisi lasta ajoivat cartingia. Jo ala-asteella ajettiin mopolla suljetuilla metsäpoluilla, yläasteella myös traktorilla. 16-vuotiaana Kristiina ajoi moottoripyöräkortin.

Enduron hän löysi kymmenen vuotta sitten. Adrenaliinihakuinen nainen halusi kesälomatekemistä ja lähti kokeilemaan motocrossia.

– Se oli siinä. Heti.

Harrastus on vienyt ympäri maailmaa. Kristiina on ajanut Lapin yöttömässä yössä tuntureita ja soita pitkin. Ja aavikolla Arabiemiraateissa, jossa hiekkadyynit ylsivät 150 metriin ja meno oli kuin vuoristoradassa.

– Suurimman vaikutuksen teki aavikon tyhjyys. Tyhjyyden tunne tekee hyvää. Silloin tajuaa itsensä.

”Kroppani on sitkeämpi ja sisukkaampi kuin aiemmin, mutta se ei ole samanlainen kuin 20 vuotta sitten. Tämä on silti paras kroppa mitä on. Se on tottunut sietämään kipua ja epämukavuutta.”

Enduron piiristä Kristiina on löytänyt itselleen läheisen porukan. Naisia ja miehiä, yhteisiä talkoita ja yhteen hiileen puhaltamista. Hän on ollut myös Suomen moottoriliiton naiskomission puheenjohtaja.

– Meillä on Suomessa maailman huippuja. Minulla on käynyt tuuri, että saan olla niin kovassa porukassa.

Laji vaatii yhdessä tekemistä. Yksin ei saa ajaa, jos vaikka käy jotakin.

– Olen aika pienikokoinen. Jos jään jumiin, saisin aika kauan kaivaa pyörää mudasta, hän toteaa.

– Osa naisista huutaa, että emme me tarvitse miehiä mihinkään elämässä. Harrastuksestani ja työstäni johtuen minä olen hyvin tietoinen siitä, etten ole niin vahva fyysisesti kuin miehet. Välillä, kun pyöräni on syvällä suossa, olen erittäin kiitollinen, että minua voimakkaampi mies on auttamassa.

Ikääntymisenkin huomaa kehostaan.

– Kroppani on sitkeämpi ja sisukkaampi kuin aiemmin, mutta se ei ole samanlainen kuin 20 vuotta sitten. Tämä on silti paras kroppa mitä on. Se on tottunut sietämään kipua ja epämukavuutta.

Musiikin moniottelija

Kristiinan sitkeys on aktiivisen lapsuuden peruja. Isä vei urheilemaan, äiti oli musiikkipuolen seremoniamestari. Perheen kaikilla viidellä lapsella oli useampi eri instrumentti.

– Äiti ideoi, että meidän perheellä on oma kamariorkesteri.

Kristiinan ensimmäinen soitin oli viulu. Kuusivuotiaana repertuaariin tuli piano, sitten rummut ja basso. Hän opiskeli konservatoriossa ja opetti jo nuorena pianonsoittoa lapsille. Lisäksi hän pelasi aktiivisesti ringetteä.

Kun Kristiina täytti 20, soittamiseen tuli täysi stoppi.

– En ole sen jälkeen koskenut mihinkään soittimeen. Kai se oli niin intensiiviset 15 vuotta.

” Minusta on tullut parempi äiti, kun olen nähnyt yhteiskunnan eri kerrokset.

Kristiinan isä oli kirvesmies ja äiti opettaja, sitkeimmät ihmiset, jotka Kristiina tietää. Hän tuntee olleensa heidän lapsenaan etuoikeutettu. Aina oli lämmin ruoka pöydässä ja vanhemmat läsnä. Sen arvon hän on tajunnut entistä selkeämmin poliisina.

Kristiinalla itsellään on yksi lapsi.

– Minusta on tullut parempi äiti, kun olen nähnyt yhteiskunnan eri kerrokset.

Vanhemman pitää olla lapselleen läsnä ja lapsen pitää tulla kuulluksi ja nähdyksi. Hyvin tärkeää on, että lapsella on turvallinen olo ja selkeät rajat. Siinä hänen reseptinsä.

– Kun tapaan nuoria narkkeja ja rosvoja, katson joskus heitä kuin lapsia. Välillä tekee eri tavalla pahaa kuin olisi tehnyt kaksikymppisenä.

Poliisin tehtävä on ohjata heitä päihdehuollon pariin.

– Monesta huomaa, että puhe on ihan turhaa.

Mutta sitten on niitä, joilla on vastaanottava hetki.

– Kun heille sanoo, että sinulla on oikeasti mahdollisuus muuttaa elämäsi, heiltä tippuvat rukkaset. Helpotuksesta.

Kristiina Komulainen Syntynyt 28.11.1978 Siilinjärvellä.

Poliisi, sovittelija ja yrittäjä.

Pitkä ura tuottajana, ohjaajana, käsikirjoittajana ja toimittajana tv:ssä ja radiossa.

Nettisivut komulainen.eu.

