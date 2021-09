Mistä tietää, että joku on supertyyppi? Listasimme 15 merkkiä, jotka sen paljastavat – tunnistatko näistä itsesi tai ystäväsi?

Hyvä tyyppi ei tee itsestään numeroa, sillä hänen käytöksensä puhuu puolestaan. Listasimme pienet, hienovaraiset merkit, joista tunnistaa mukavan ihmisen.

Deittailumaailmassa puhutaan paljon red flageista eli hälytysmerkeistä, jotka voivat paljastaa, että deittikumppanissa on jotain vikaa. Joskus aivan pienetkin asiat saattavat kieliä siitä, että joku on hankala, epämukava tai suorastaan kiero. Me Naisten aiemmassa jutussa asiantuntija kertoi esimerkiksi sen, mistä merkeistä tunnistaa manipuloivan ihmisen.

Mutta mistä tunnistaa mukavan ihmisen? Millaiset pienet merkit paljastavat heti kättelyssä, että joku on hyvä tyyppi ja siten tutustumisen arvoinen? Tällaisia merkkejä voisi kutsua vaikka green flageiksi – positiivisiksi hälytysmerkeiksi.

Reddit-keskustelusivustolla pohdittiin hiljattain asiaa. Poimimme vastausten joukosta 15 hienovaraista merkkiä, joista tunnistaa superhyvän tyypin.

Hän ottaa ryhmätilanteissa kaikki huomioon. Tiedäthän sen tilanteen, kun joku porukasta yrittää saada asiansa sanotuksi, mutta muut eivät huomaa ja puhuvat hänen päälleen? Hyvä tyyppi on se, joka huolehtii, että jokainen pääsee ääneen. Hän saattaa sanoa esimerkiksi näin: ”Anteeksi, en ihan kuullut sinua äsken. Mitä yritit sanoa?” Hän kehuu muita herkästi. Oli kyseessä sitten kaverin kiva vaate tai työkaverin hyvin hoitama työ, mukava tyyppi huomaa sen ja kehuu ääneen. Hän saattaa kehaista jopa tuntematonta, koska tietää, että siitä tulee toiselle kiva olo. Hän vitsailee, muttei koskaan toisten kustannuksella. Valitettavan usein ihmiset sortuvat vitsailemaan tekemällä pilkkaa toisista, esimerkiksi vähemmistöistä. Mukava tyyppi saa nauramaan olematta ilkeä tai ylenkatsova. Hän on kärsivällinen. Esimerkiksi töissä hän malttaa opastaa toisia rauhallisesti ja muistaa aina sanoa, että ”ei mitään kiirettä, tee rauhassa vain”. Hän vie ostokset takaisin paikoilleen kaupassa. Oli kyse sitten ruoka- tai vaatekaupasta, hän vie tuotteet takaisin omille paikoilleen eikä jätä niitä lähimmälle hyllylle, jos tulee toisiin ostoaatoksiin. Kahvilassa hän vie tarjottimensa keruupisteelle, eikä jätä pöytää siivottoman näköiseksi. Se osoittaa huomaavaisuutta palveluammattilaisia kohtaan. Hän puhuu muista hyvää, vaikka saisi mahdollisuuden muuhun. Deittimaailmassa pidetään usein huonona merkkinä, jos treffikumppani haukkuu eksäänsä jatkuvasti. Siksi saattaa olla mukavan ihmisen merkki, jos joku puhuu positiivisesti tai vähintäänkin neutraalisti exästään. Mukava tyyppi ei myöskään lähde mukaan, jos porukassa puhutaan yhdessä pahaa ihmisestä, joka ei ole paikalla. Hän on kohtelias tuntemattomia kohtaan. Hän pitää ovea auki muille eikä tunge julkisiin liikennevälineisiin ennen kuin poistuvat ovat ehtineet ovesta ulos. Hän antaa tekosyitä hyville teoille. ”Voin hakea sinut asemalta, olin joka tapauksessa ajamassa sillä suunnalla.” ”Ostin juuri tämän takin, mutta se ei sovikaan minulle – haluatko sen, niin minun ei tarvitse viedä sitä kirpparille?” ”Tulen mielelläni auttamaan muutossa, saan hyvän treenin eikä tarvitse mennä salille myöhemmin.” Mukava tyyppi tekee palveluksia ollakseen mukava. Jotenkin hän onnistuu antamaan tunteen siitä, että itse asiassa sinä olet se, joka tekee hänelle palveluksen. Hän ei kiinnitä huomiota toisten mokiin. Kun joku kompuroi, sylkee vahingossa puhuessaan tai pieraisee seurassa, hän jättää sen huomiotta. Hän ei halua, että kenenkään tarvitsee tuntea oloaan noloksi. Hän ei kehu itseään, muut kehuvat häntä. Hän on kiltti eläimille. Se, miten kohtelee eläimiä, kertoo paljon ihmisestä. Hyväsydäminen tyyppi kohtelee kiltisti ja kunnioittavasti paitsi koiria ja kissoja, myös lintuja ja hyönteisiä. Hän on kiltti palvelualan ammattilaisille. Hän ei pura harmiaan puhelinmyyjään, tarjoilijaan tai kaupan kassaan. Hän on kohtelias liikenteessä. Hän antaa aina tilaa jalankulkijoille, pyöräilijöille ja muille autoilijoille. Hän ei kysy tungettelevia kysymyksiä. Hän ei koskaan utele asioista, jotka saattavat olla toiselle kiusallisia tai kipeitä. Hän ei kysy, milloin joku aikoo hankkia lapsia, hakea kouluun tai mennä naimisiin. Hän kuuntelee ja on kohtelias jopa riitatilanteissa. Se, miten ihminen käyttäytyy konflikteissa, kertoo hänestä paljon. Hyvä ihminen kuuntelee toista väittelynkin keskellä ja kunnioittaa toisen näkemystä, vaikka se olisikin eri kuin hänen omansa. Riidellessään hän ei mene henkilökohtaisuuksiin eikä haku toisen persoonaa, vaan keskittyy asioihin.

Tunnistitko listalta kumppanisi, ystäväsi tai tuttusi? Onneksi olkoon – hänestä kannattaa pitää kiinni!

