Jaajo Linnonmaan lapsuudenperheessä ei ollut pulaa rahasta, nyt hän satsaa omiin lapsiinsa – katso, mihin rahaa kului viikossa yli 2000 euroa

Jaajo Linnonmaa ei halua opettaa lapsilleen, että ostetaan aina kalleinta mitä löytyy. – Aina pitää olla jokin järki siinä, mitä hankitaan.

Juontaja ja yrittäjä Jaajo Linnonmaan, 43, lapsuudenperheessä rahasta ei ollut pulaa, mutta Jaajolle ei silti jäänyt epäselväksi, mistä elämiseen tarvittavat markat tulivat.

– Isäni oli urheiluvälinealan yrittäjä. Hän teki aina paljon töitä ja pystyi myös tukemaan jääkiekko- ja jalkapallojoukkueita, joissa pelasin. Äiti oli markkinointialalla, Jaajo kertoo.

– Meillä oli selvää, että työtä pitää tehdä, jotta rahaa saa.

Urheilujoukkueiden talkootöissä ja myöhemmin isän firmassa Jaajo pääsi työnteon makuun jo varhain.

Ensimmäisen oman yrityksen hän laittoi pystyyn 14-vuotiaana. Kun koululaisia Kulosaaren yläasteella kiellettiin hakemasta lähikaupasta välipalaa, pyysi Jaajo ystävänsä kanssa rehtorilta luvan perustaa nakkikioskin oppilaskunnan tiloihin. Lupa heltisi, ja pojat ryhtyivät kauppaamaan nälkäisille kavereille hodareita.

Tienestiäkin tuli, jopa niin paljon, että kumpikin yrittäjä sai hankittua itselleen päheän bmx-pyörän.

– Oli todella kuningasolo, kun sai tienattua itse omat rahat, Jaajo sanoo.

– Tosin kioskia ei pyöritetty kauaa. Olimme siinä uskossa, että kun itse teimme työn, niin voitot kuuluvat meille, mutta jossain kohtaa rehtori puuttui asiaan ja sanoi, että ei tämä pojat näin toimi. Kioski oli avattu oppilaskunnan rahoilla, joten palautimme rahat ja ajoimme firman kaikessa hiljaisuudessa konkurssiin. Se opetti: firman rahat ovat firman, omat sitten omat.

Työtä Jaajo on tehnyt siitä lähtien liki jatkuvasti. 18-vuotiaana hän alkoi ajaa pakettiautoa isänsä yrityksessä, myöhemmin hän perusti ystäväporukan kanssa tuotantoyhtiön. Lopulta tie vei radiojuontajaksi. Kaikkea on ohjannut uteliaisuus, rahasta on opittu siinä sivussa.

– Kun vuosituhannen alussa aloin tehdä tv-hommia, minusta oli mahtavaa, että yhdestä ohjelmasta sai neljäsataa markkaa. Ajattelin, että wau, tässä tv-viihteessä tulee rikkaaksi! Ajan myötä aloin kuitenkin huomata, ettei ole kivaa, kun tulot eivät ole säännöllisiä vaan riippuvat aina jostakin projektista.

Jaajo palaveeraa Eetu Laitisen ja Sointu Borgin kanssa. Jaajo on usean eri yrityksen osaomistaja, mutta talouden perusta on yhä työ radiossa.

Jaajo on nykyisin usean eri yrityksen osaomistaja ja näyttelijä, mutta työ radiossa on edelleen kaiken talouden perusta. Ennustettava kuukausipalkka mahdollistaa kuusihenkisen perheen isän pienemmät yritykset ja sijoitukset.

– Raha on aina ollut minulle turva. On tärkeää tietää joka kuun lopussa, paljonko sitä tulee ja paljonko menee, Jaajo sanoo.

– Olisi väärin sanoa, että yrittäminen olisi minulle harrastus, koska teen sitä tosissani, mutta minulla ei ole painetta saada yrityksiäni tuottamaan. Niistä tulee rahaa sitten kenties jonain kauniina päivänä. Tv- ja leffaprojektit ovat aina ekstratuloa kuukausipalkan päälle.

Maanantai

PuuhaPark 135 €

5 pitsaa Kotipizzasta + mehut 59,80 €

”Tämä oli perheemme viimeinen lomaviikko, joten teimme yhdessä vielä viimeisiä kesälomajuttuja. Olin etukäteen luvannut, että tänä kesänä mennään PuuhaParkiin moikkaamaan tiikeriä.

Se ilo ja riemu, joka lapsista tuollaisissa paikoissa lähtee, maksaa itsensä takaisin. Silloin on aivan se ja sama, paljonko sisäänpääsy maksaa.”

Tiistai

Kellopuhelimet vakuutuksineen lapsille 300 €

Koulureput 199,98 €

”Kaksi vanhinta lastamme aloittivat nyt koulun. Heillä oli jostain kumman syystä sellainen käsitys, että kun mennään kouluun, saadaan ensimmäiset kännykät. Mutta en halua lapsilleni vielä kännyköitä, koska niillä pääsee nettiin ja voi pelata pelejä. Sen sijaan ostimme heille kellopuhelimet, joilla voi seurata lasten sijaintia, ja he saavat yhteyden tarvittaviin ihmisiin. Se on ihan mahtava keksintö! Olisinpa itse tajunnut aikoinaan sijoittaa tällaiseen liikeideaan.

Erityisesti ensimmäisinä päivinä kellot olivat jatkuvassa käytössä. Joka nurkan takaa soitettiin ja kysyttiin kuulumisia. Niillä saa myös mitattua askelia, ja tytöt ovat halunneet lähteä iltaisin käymään lenkillä saadakseen vähän paremmat luvut.

Vaikken ole varsinaisesti materian perään, hankin kyllä mielelläni tällaiset laitteet ja esimerkiksi sellaiset koulureput, kynät ja penaalit, joiden kanssa on oikeasti mukava aloittaa koulu. En kuitenkaan halua opettaa, että ostetaan aina kalleinta mitä löytyy. Aina pitää olla jokin järki siinä, mitä hankitaan.”

Keskiviikko

Junaliput 81 €

Ruuat junan ravintolavaunussa 77,40 €

Hotelli Tammer 450 €

Särkänniemi 150 €

Alepasta iltapalaa hotellihuoneeseen 28 €

”Olen sen verran tarkan markan vartija, että kun vuokrasin kesäloman ajaksi mökin ja maksoin siitä könttäsumman, pidin huolen, että siellä mökillä myös oltiin. Laskin koko ajan, paljonko mökkeilyn hinnaksi lopulta tulee.

Kun neljän lapsen kanssa sitten lähtee huvipuistoon, matkustaa junalla ja yöpyy hotellissa, siihen menee rahaa aivan eri tavalla. Ei sellaista voi joka viikko harrastaa, mutta en halua alkaa siinä kohtaa pihistelläkään. Teen sen verran paljon töitä, että perhe pääsee myös nauttimaan.

Lihapullat ja muusi junan ravintolavaunussa maksoivat lopulta saman verran kuin koko porukan junaliput. Koska lähdimme reissuun 45 minuutin varoitusajalla, emme olleet varanneet hotelliakaan ennakkoon. Kuusi ihmistä ei todellakaan mahdu samaan hotellihuoneeseen, mutta iltakymmeneltä ei aleta tinkaamaan huoneen hinnassa. Siinä kohtaa kysytään kiltisti, että saisiko kahdesta huoneesta ehkä paljousalennusta. Kallista lystiä se on silti.”

Torstai

Ravintola 28 €

Junaliput 81 €

Ruuat ravintolavaunussa 77,40 €

Elokuvateatteri 39,35 €

”Kävimme vaimoni kanssa katsomassa vihdoin uusimman Luokkakokous-elokuvan. Se on saanut hyvää palautetta kaikilta paitsi kriitikoilta: jopa naapurinrouva ilmoitti menevänsä katsomaan sen. Uskon, että elokuva on monelle ihmiselle tämän koronakurimuksen keskellä juuri sopivaa viihdettä. Jo se, että pääsee elokuvateatteriin, on nyt hienoa.

Kulttuuritehdas Korjaamolla, jota pyöritän, on myös elokuvateatteri. Jalkapallon EM-kilpailujen aikaan toin ystäviä sinne katsomaan yhden matsin. Oli hienoa nähdä peli isolta screeniltä, syödä sushia ja juoda kaljaa. Myös sisäpiha oli aivan täynnä, sielläkin oli näyttö ja ihmiset seurasivat ja huusivat pelin mukana. Minusta on aina mukavaa, jos voin olla osaltani mahdollistamassa tällaisia hetkiä ihmisille.”

Perjantai

Uimastadion 11 €

Olympiastadionin torni 13 €

Lounas Ravintola Bistro Stadion 68 €

Synttärilahjana Kyrö Malt Whisky 59,90 €

Puuhakirjoja, kyniä ja kumeja 24 €

”Minulla on kanta-asiakaskortti Akateemiseen kirjakauppaan, ja ostan sieltä valtavia määriä satukirjoja, puuhavihkoja ja kaikkea muuta. Käymme melkein kerran viikossa hakemassa jotakin. Uskon, että kirjat kasvattavat mielikuvitusta, ja itsekin rakastin lapsena lukea. Haluan kannustaa lapsiakin siihen. Muilta osin panostan mieluummin elämyksiin.

Jos joskus ostan lapsille leluja, sovimme jo etukäteen kotona, mitä kukakin haluaa, jottei sitten kaupassa tule sanomista.”

Lauantai

Uimahousut 60 % alennuksella 12 €

Uimalasit 24 €

Lasten viikonloppukarkit 6 €

”En ole hirveän materialistinen, enkä juuri koskaan osta itselleni vaatteita. Tiedän yrittäjänä, että vaatteiden hinnoissa brändi maksaa. En suostu ostamaan merkkituotteita, ellei niissä ole vähintään 60 prosentin alennus.

Nytkin oli siinä ja siinä, etten jättänyt uimalaseja ostamatta, koska ne eivät olleet tarjouksessa. Mutta sitten mietin, kannattaako minun tässä kohtaa säästää 12 euroa. Olin jo viikolla saanut niskani jumiin, koska olin uinut ilman laseja enkä voinut laittaa päätä veden alle.

Vaikka nuukailen hankinnoissa, en ole varsinaisesti säästäjä. Jos rahaa jää yli, käytän sen mieluummin heti asuntolainan lyhennykseen. Olen ollut asunnonomistaja 18-vuotiaasta lähtien, jolloin äitini vei minut pankkiin ja sanoi, että hän on taannut minulle asuntolainan, etsinyt asunnon ja hankkinut siihen vuokralaisen. Nykyään se asunto on velaton ja voin maksaa rauhassa pois lainaa perheeni rivitaloasunnosta. Minusta asuntosijoittaminen on fiksua. Asunnon arvo tuskin laskee, kun eihän se mihinkään katoa.

Muistan, kun näin ensimmäisen asuntolainani tilillä. Se oli huima summa, ja tuntui hienolta, vaikka tietysti samana päivänä se lähti pois. Mutta kyllä sen näkeminen motivoi tekemään töitä, jotta jonakin kauniina päivänä sama summa olisi tilillä uudestaan.”

Sunnuntai

Auton tankkaus + pesu 120 €

Ruokakauppa 120 €

”Kaikki, joilla on pieniä lapsia tietävät, että lapsille kelpaavat usein vain tietyt harvat ruuat. Siksi emme mene kaupassa tarkalla budjetilla, vaan fiiliksen mukaan. Jos ostan ruokaa vain itselleni, metsästän aletuotteita. Se on jäänyt nuoruuden ajoilta, kun ajoin pakettiautoa ja elin opiskelijabudjetilla. Perheen ostoksissa en säästele. Lisäksi tässä on pian seitsemän vuotta eletty niin, että on koko ajan joku enemmän tai vähemmän vaipoissa. Kaikkeen siihen menee yllättävän paljon rahaa, mutta minusta lapset ovat hyvä sijoitus.

Itselleen Jaajo ostaa usein alelaputettuja ruokia.

Jouduin taannoin pakon edessä ostamaan pikkubussin, jolla koko perhe voi liikkua. Siitä piti maksaa vähän yli 50 000 euroa. Hiukan huimasi ja mietin, että tähänkö on tultu. Toisaalta kuljetan sillä perhettäni, joten halusin mahdollisimman turvallisen auton ja hankin sille kaikki vakuutukset, jotta saan sen heti huoltoon, jos jotakin ongelmia ilmenee.

Tämän olen oppinut yritysmaailmasta: jos omistamassani ravintolassa hajoaa tiskikone, sen korvaamisesta ei voi tinkiä, sillä se vaikuttaa olennaisesti työn tekemiseen. Samoin suhtaudun kotitalouteeni. Jos tarvitsen turvallisen auton, johon mahtuu lisäkseni vaimo, neljä lasta ja lastenvahti, niin sitten ostan minibussin. Ja jotenkin olen omasta mielestäni onnistunut tekemään siitä ihan coolia, vaikka se paikallisen huoltoaseman pihalla sivullisia voikin huvittaa.”

Viikon menot yhteensä 2 164,83 €

Fakta Jaajo Linnonmaa 43-vuotias radio- ja tv-juontaja, yrittäjä ja näyttelijä.

Juontaa Aamulypsy-ohjelmaa, näyttelee tuoreessa Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily -elokuvassa.

Asuu Helsingissä, perheeseen kuuluvat vaimo Maija sekä 6-vuotiaat kaksostyttäret, 4-vuotias tytär ja 1,5-vuotias poika.

