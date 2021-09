Naiset kertovat nyt maailman parhaista eksistään – ”Sain kutsun jopa hänen häihinsä”

Mutkattomat välit entiseen kumppaniin – joillekin absurdi ajatus, toisille aivan mahdollista. Me Naisten kyselyyn vastanneet kertovat nyt, miten ovat saaneet eksäsuhteensa kukoistamaan.

Eron jälkeen eksän ajattelu voi tuntua kovin kivuliaalta, näkemisestä puhumattakaan.

Jotta entisen kumppanin kanssa voidaan olla ystäviä, tulee suhteesta ensin irrottautua, neuvoi seksuaaliterapeutti ja eroasiantuntija Marika Rosenborg aiemmin Me Naisten jutussa.

Hänen mukaansa suhteesta ei myöskään voi suoraan ryhtyä ystäviksi – tai jos voi, niin suhteen lopussa on yleensä tapahtunut jo niin pitkään kaverillistumista, että ero on vain muodollisuus.

Miten kaverillisen eksäsuhteen sitten voi saada toimimaan?

Kysyimme asiaa hiljattain Me Naisten lukijoilta. Pyysimme heitä paljastamaan salaisuuden sopuisaan suhteeseen sekä kertomaan eksien huomaavaisimmat teot sen jälkeen, kun varsinainen suhde oli jo päättynyt.

Nyt kuusi naista kertoo, millaiset välit eksän kanssa voi parhaimmillaan säilyttää.

Hannalle, 50, ja hänen entiselle kumppanilleen yhteisen taipaleen päättäminen oli helpotus. Heidän välinsä alkoivat parantua heti eropäätöksen jälkeen.

– Liittomme oli riitaisa ja voimme kumpikin huonosti monen vuoden ajan. Yhdessä olimme noin 13 vuotta, joista naimisissa kuusi. Yhteinen lapsemme syntyi reilun vuoden kuluttua ensitapaamisestamme. Erotessa sovimme, että vietämme jouluaatot kolmestaan.

Hanna kertoo, että sopimus on pitänyt, vaikka kummallakin on ollut uusia ihmissuhteita.

– Yhteinen ajanvietto on ollut helppoa ja mutkatonta. Käymme kävelyillä ja lounaalla yhdessä. Tiedämme toistemme ihmissuhdekuviot. Viime kesänä teimme yhteisen ex family -tripin eli kesälomareissun kolmestaan, teini-ikäinen poikamme, isänsä ja minä. Reissu sujui yllättävän hyvin.

Miten suhde on saatu toimimaan?

– Molemminpuolinen tahtotila kasvattaa lasta yhdessä ja olla hankaloittamatta toistemme elämää syyttä suotta. Se on vaatinut vapautuksen uskomuksista, millainen eron jälkeisen suhteen pitäisi olla sekä selkeän tunteen siitä, että kummallakaan ei ole kaipuuta entiseen, Hanna kertoo.

Rakkaussuhteesta ystävyyssuhteeksi

Yhteinen työpaikka voi tehdä erosta erityisen hankalan. Liina, 31, tutustui entiseen puolisoonsa töissä, kun hän oli komennuksella ulkomailla.

– Olimme pakostikin tekemisissä arkisin, mikä varmaankin mahdollisti ihmissuhteen säilymisen. Meille on selvää, että haluamme pitää toisemme elämissämme. Olemme puhuneet tämän selväksi ja myös kertoneet uusille kumppaneille mukana kulkevasta eksästä. Hän edelleen toisinaan raivostuttaa minua, mutta ajattelen vain, että onneksi tätä ei tarvitse enää sietää parisuhteessa. Muistan, kun eromme jälkeen olin hetken aikaa tapailusuhteessa, jossa voin huonosti. Pyristeltyäni siitä viimein irti kerroin asiasta eksälleni, jonka ensimmäinen kommentti oli: ”Luojan kiitos, olen odottanut tätä uutista. Hän ei ansainnut sinua.” Kommentti lohdutti minua sekavassa tilanteessa ja osoitti hänen hyväntahtoisuutensa.

” Kommentti lohdutti minua sekavassa tilanteessa ja osoitti hänen hyväntahtoisuutensa.

Tiia, 30, sai jopa kutsun eksänsä häihin.

– Nykyään välit ensirakkauteeni ovat alun välirikon jälkeen hyvät ja kaverilliset. Erosta on aikaa yli kymmenen vuotta. Muutama vuosi sitten sain kutsun jopa hänen häihinsä. Eksä on nykyään myös nykyisen puolisoni ystävä, ja he tapaavat toisiaan säännöllisesti. Suhde toimii, koska emme muistele enää yhteisiä hetkiä ja käyttäydymme toistemme seurassa kuin ketkä tahansa tutut.

Pitkä yhteinen taival voi omalla tavallaan helpottaa välejä eron jälkeen. Yli kymmenen vuotta kestäneen suhteen jälkeenkin Airi, 64, sai monenlaista apua eksältään ja piti tätä yhtenä parhaana ystävänään.

– Muistan kerran, kun halusimme lähteä naisporukalla laivaristeilylle. Minulla oli uuden miesystäväni kanssa kolmevuotias tytär, enkä voinut lähteä matkalle lapsen kanssa, joten eksäni suostui hoitamaan tytärtäni risteilyn ajan. Eksä oli törmännyt kavereihinsa rattaiden kanssa, ja tutut olivat sitten kyselleet, että milloin hänelle on syntynyt uusi lapsi. Olivat sitten varmasti ihmetelleet, kun oli kertonut hoitavansa eksän lasta risteilyn ajan.

Tielle astuukin entisen nykyinen

Joskus entisen kumppanin uusi suhde voi tuntua todella kipeältä. Heidi, 29, pääsi kuitenkin erosta yli ajan kanssa.

– Erosta on tällä hetkellä noin kaksi vuotta. Olemme tunteneet yhteensä noin 11 vuotta, joista kahdeksan seurustelimme. Hän löysi eron jälkeen pian uuden, ja asian sulattelu oli minulle äärimmäisen vaikeaa. Hän oli kuitenkin tukenani, kuunteli kiukutteluni ja otti vihani niskaansa, ylipäätään auttoi eron yli parhaansa mukaan. Ajan myötä asiat helpottuivat. Näemme edelleen viikoittain ja olemme hyviä ystäviä. Meillä ei ollut yhteisiä lapsia tai lemmikkejä. Myös suhteet yhteisten ystävien kanssa säilyivät lämpiminä. Kenenkään muun kanssa ei ”tarvinnut erota”.

Miten eksäsuhde alkoi toimia?

– Keskustelu on kaiken avain. Eron jälkeen olemme puhuneet kaiken mahdollisen läpi, niin eroon liittyvät kuin parisuhteen aikanakin koetut asiat. Heti eron jälkeen ristiriitojen takia otimme muutaman kerran aikalisää näkemisestä ja viestittelystä, jotta asiat saatiin oman pään sisässä järjestykseen.

” Eron jälkeen olemme puhuneet kaiken mahdollisen läpi.

Uudet rakkaat saattavat vastustaa suhteiden säilyttämistä entisiin kumppaneihin. Näin kävi Piialle, 40.

– Erosimme lähes 14 vuotta sitten. Olimme luontevasti ystäviä ja kävimme yhdessä esimerkiksi leikkipuistoissa kun lapset olivat pieniä. Nykyisin asumme eri paikkakunnilla, mutta vaihdamme kuulumiset lasten asioista soittaessa. Välillä ristiriitaisia tilanteita ovat aiheuttaneet uudet kumppanit, jotka eivät ymmärrä ystävyytemme ja yhteistyömme perustuvan yhteisiin lapsiin. On ollut jaksoja jolloin emme ole mustasukkaisuuden vuoksi olleet yhtä paljon yhteydessä, mikä silloin harmitti.

