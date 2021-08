Nyt ihmiset kertovat, millaista avoimessa suhteessa on oikeasti ja mitä sääntöjä he noudattavat – ”Seikkailut eivät saa mennä parisuhteen edelle”

Avointen suhteiden toimivuutta epäillään edelleen paljon ja parisuhteen avaaminen nähdään lähinnä riskinä. Nyt monia yhtä aikaa tapailevat kertovat, mikä siinä on oikeasti hyvää ja mikä hankalaa.

”Miksei yksi kumppani riitä?”

”Kyllä mielesi muuttuu, kun löydät sen oikean.”

”Onko tuo sitten rakkautta ollenkaan, jos haluaa sänkyyn muiden kanssa?”

Avoimet suhteet nähdään usein kapeakatseisesti viimeisenä oljenkortena väljähtäneen suhteen pelastamiseksi, kyvyttömyytenä sitoutua tai jatkuvana seksin metsästyksenä.

Ennakkoluulot kumpuavat usein kuitenkin siitä, ettei ihmisellä itsellään ole kokemusta avoimista suhteista. Niinpä pyysimme hiljattain Me Naisten lukijoita kertomaan kokemuksiaan aiheesta.

Avoimia suhteita harrastavat kertoivat muun muassa, miten suhde on saatu toimimaan, mikä suhdemuodossa on hyvää ja mikä on ollut haastavaa.

Miten avoin suhde siis käytännössä toimii?

Osa vastaajista piti tarkkaan rajattuja sääntöjä edellytyksenä toimivalle suhteelle. Kun säännöistä sovitaan yhdessä, toisen tunteita ei tule loukanneeksi vahingossa.

Jotkut vastaajat olivat sitä mieltä, ettei sääntöjä tarvita, sillä aikuisen ihmisen tulisi ymmärtää, mikä satuttaa kumppania.

Vastaajien suhdesääntöihin kuului esimerkiksi tunteiden ilmaisu vain oman kumppanin kanssa. Tällöin suhteet ulkopuolisiin olivat täysin fyysisiä ja peli puhallettiin poikki, jos tunteita muodostui.

”Meillä suhde toimii niin, että tunteet ovat vain meidän välisiämme, mutta muiden kanssa saa pitää hauskaa myös yksin. Tosin isommat kokoonpanot ja juhlat ovat yhteisiä harrastuksia. Yleissääntönä on, että mitä toinenkin, niin toinenkin. Tasa-arvo ja avoimuus ovat kaikki kaikessa.” Mies, 35

”Seksiä saa harrastaa vain tuntemattomien ihmisten kanssa ja saman ihmisen kanssa vain kerran. Ei käydä treffeillä tai muutenkaan vietetä aikaa, kyse on puhtaasti seksistä. Emme harrasta muiden kanssa suuseksiä, emmekä nuku muiden kanssa.” Nainen, 39

” Kondomia käytetään aina.

Joidenkin sääntöihin kuului, ettei kumppaneista tai tapahtumista puhuttu kotona ollenkaan, kun toisilla pelissä oli täysi avoimuus ja rehellisyys. Myös suojautuminen seksin aikana kuului useimpien ehdottomiin sääntöihin.

”Toimii hyvin, kun säännöt on selvät. Kondomia käytetään aina. Puolison kanssa keskustellaan aina ennen kuin mennään tapaamaan toista henkilöä, varmistetaan että se sopii. Jos mukaan tulee syvempää kiinnostusta, sivusuhde päätetään välittömästi.” Nainen, 44

Monille kumppanin kunnioittaminen oli tärkeää. Se näkyi niin, että ulkopuolisten kanssa muodostettujen suhteiden priorisoiminen oli kiellettyä.

”Yhteiseen kotiin ei tuoda näitä ulkopuolisia kumppaneita, eivätkä oman suhteen menot, perhe, lapsi tai kumppani jää taka-alalle. Seikkailut eivät saa mennä parisuhteen edelle.” Nainen, 43

Vapautta, luottamusta ja avoimuutta

Mikä suhteessa on parasta? Vastaus oli lähes yksimielinen. Parasta avoimissa suhteissa on vapaus. Näin sitä kuvaili kyselyyn vastannut Tiina, 27:

– Vapaus. Se, ettei minun tarvitse täyttää yhden ihmisen tarpeita enkä ripustaudu häneen. Silti minulla on kumppani, joka tukee minua ja jonka kanssa saan jakaa elämää.

Lukijoiden mukaan vaihtelu ja uudet kokemukset uusien ihmisten kanssa myös virkistävät suhdetta.

”Meillä ei ole koskaan tylsää. Ikinä ei tule oloa, että kumpikaan pysyisi suhteessa vain tavan ja tottumuksen vuoksi.” Nainen, 47

Läheskään aina seksuaalisuuden ja läheisyyden tarpeet tai halut eivät kumppaneilla kohtaa. Avoin suhde voi olla ratkaisu, joka vähentää tyytymättömyyttä.

”Saan avoimen suhteen kautta elämääni tarpeeksi läheisyyttä, vetovoimaa ja seksiä, joita ei pääsuhteessa ole riittävästi.” Mies, 49

” Luottamus kasvoi mielettömän vahvaksi ja tuli ihan erilainen varmuus parisuhteesta.

Toisille avoin suhde voi olla ideaali juuri tietyssä elämäntilanteessa. Sen avulla voi esimerkiksi oppia tunnistamaan omia tarpeitaan, kuuntelemaan itseään ja kokeilla seksuaalisia rajojaan.

”Parasta on avoimuus, uudet kokemukset ja myös se, että ollaan yhdessä käyty tapaamassa uusia ihmisiä. Avoin suhde on saanut minut kasvamaan ihmisenä ja käsittelemään omia ongelmiani ja ennakkoluulojani.” Nainen, 28

Koska avoimen suhteen tärkeimpiin piirteisiin kuuluu kumppaneiden välinen luottamus ja avoimuus, pääsuhde voi myös vahvistua. Moni kertoi päässeensä irti esimerkiksi mustasukkaisuudesta.

”Parasta on se, kuinka oppii keskustelemaan toisen kanssa ihan eri tavalla. Luottamus kasvoi mielettömän vahvaksi ja tuli ihan erilainen varmuus parisuhteesta osittain sen avulla.” Nainen, 27

Haasteita suhteessa kuin suhteessa

Avoimissakin suhteissa on tietenkin myös haasteita. Joillakin risteävät käsitykset suhteesta tai sen säännöistä aiheuttivat ongelmia. Yksi riesa oli myös priorisoinnin puute.

”Haasteita toivat aikataulut ja se, että joskus saattoi tuntua, että jokin muu meno meni ykkössuhteen edelle, mutta näistä selvittiin puhumalla.” Nainen, 37

Myös tunteet saattavat tulla avoimen suhteen tielle. Epävarmuus, mustasukkaisuus ja riittämättömyyden tunne voivat nousta pintaan, jos asioista ei keskustella rehellisesti tai toinen osapuoli ei olekaan täysin valmis avoimeen suhteeseen.

” Vuoden jälkeen sovimme, että kaikesta kerrotaan.

Osalle lukijoista myös rehellisyys tuntui vaikealta. He pelkäsivät loukkaavansa kumppaninsa tunteita kertoessaan muiden tapaamisesta.

”Aluksi sovimme, ettemme puhu suhteen ulkopuolisista jutuista, mutta se aiheutti ahdistusta ja mustasukkaisuutta, kun tuli yliajateltua ja tulkittua tilanteita itse. Vuoden jälkeen sovimme, että kaikesta kerrotaan. Näin luottamus parani.” Nainen, 26

”Hankaluuksia aiheuttaa pintaan nouseva epävarmuus, että riitänkö ja olenko tarpeeksi. Ihan samoja tunteita kuin monosuhteessa. Myös se, ettei saa kumppanin aikaa ja huomiota aina niin paljon kuin haluaisi tai kaipaisi. Nainen 44

Kaikkiaan ongelmat olivat lukijoiden mukaan hyvin samankaltaisia kuin yksiavioisissakin suhteissa. Rehellisyyttä ja avoimuutta ei lukijoiden mukaan voi painottaa liikaa. Niiden puute hiertää aina, oli suhde avoin tai ei.

– Koen, että eettiseen monisuhteisuuteen kuuluu kaikkien osapuolten rehellisyys ja kyky keskustella, mutta myös vastuunkanto omista tunteista, kertoo eräs lukijoista.

Lue myös: Riikka Suomisen kolumni: Yksiavioisuudesta pitäisi varoittaa siinä missä avoimista suhteistakin

Lue myös: Nyt puhuvat naiset, jotka valitsivat yhden miehen lastensa isäksi ja hakevat seksiä ja romantiikkaa muualta – ”Eri kumppanit täydentävät toisiaan”

Lue myös: ”16 vuoden ystävyys muuttui rakkaudeksi yhdessä illassa” – Ystävään rakastuneet kertovat nyt, mitä tapahtui, kun suhde muuttui romanttiseksi