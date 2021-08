Sanna Saarijärven elämä mullistui, kun hänestä tuli kolmenkympin puolivälissä äiti ja osa uusperhettä – kertoo nyt, kuinka parisuhde ei jäänyt perheen jalkoihin

– Uskon olevani kannustava äiti. Olen lapsilleni läsnä, ja meillä voidaan puhua avoimesti kaikesta, Sanna Saarijärvi sanoo.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

JUURET

”Nuorena unelmien pitää olla isoja”

”Kiitän yhä sitä, että muutimme Viialasta Tampereelle. Olin silloin 12-vuotias, ja paikkakunnan vaihdos kasvatti minua aukinaisemmaksi ihmiseksi. Unelmani olivat isoja aivan kuten 14-vuotiaalla tyttärelläni Fanny-Amandalla nyt, ja niin pitää nuorena ollakin. Olin urheillut kuusivuotiaasta lähtien Viialan Virissä, Tampereella pääsin Tampereen Pyrintöön ja aloitin yläasteen.

Vanhempani olivat kotoisin Pohjanmaalta. Isä toimi yrittäjänä. Hän harrasti hevosurheilua ja kävi Amerikoissa asti ostamassa ravihevosia huutokaupoista.

Äiti halusi alun perin lentoemännäksi, ja koska hän oli pitkä ja näyttävä nainen, hänet bongattiin Suomi-Filmiin. Hänen körttiläinen äitinsä paheksui sekä näyttelijän että lentoemännän ammatteja. Minäkin sain tuta näyttelijänä hänen paheksuntaansa! Äitini työskenteli loppujen lopuksi Postipankin konttorinjohtajana.

1970-luvun tyyliä. ”Äitini, isäni ja isoveljeni Samin kanssa mummolassa. Minulla oli onnellinen ja turvallinen lapsuus. Olin vilkas lapsi, ja minut laitettiin kouluun jo 6-vuotiaana.”

Molemmat vanhempani kannustivat minua ja isoveljeäni urheilu-uralle. Olin juoksija, ja rakastin kilpailemista. Myös kulttuuriharrastukset vetivät minua puoleensa, ja kävin laulu- ja pianotunneilla. Jo pienenä esiinnyin Viialan kirkossa, kun kanttori pyysi minua laulamaan. Olin mukana myös naisvoimistelijoissa.

Uskon, että keskiluokkaisuus loi turvallisen kasvuympäristön.”

RAKKAUSLIITTO

”Rakkauden suurin muoto on parisuhde”

”Kun tapasin Hermannin, se ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä. Olin elänyt pitkään sinkkuelämää, johon oli toki mahtunut muutamia pidempiä parisuhteita. Minulla oli kuitenkin meneillään hyvä sinkkuvaihe, kun Hermanni pyysi minua kanssaan dinnerille.

Se dinneri johti monen tunnin keskusteluihin, ja lopuksi taisimme antautua kiihkeisiin suudelmiin. Hermannin karisma ja vetovoima lumosivat minut, ja tunne vei. Se vei vahvasti ja onneksi vei!

Elämäni rakkaus. ”Hermannin ja minun häitä juhlittiin vuonna 2017 Tuusulan Krapilla ja Rantatien kodissamme kaksi päivää.”

Hermanni on kaikkea sitä, mistä jaksan olla kiitollinen. Rakkauden suurin muoto toteutuu parisuhteessa, ja meillä on hyvä ja vahva suhde. Kaikkien vaikeidenkin aikojen jälkeen olemme aina rakastuneet toisiimme uudelleen.

Huumori, leikkisyys ja intohimo ovat osa liittoamme. Teemme paljon kaikkea yhdessä, ja tänä kesänä padelin pelaaminen on tuonut vauhtia elämään. Hermanni pelaa upeasti, ja tuntuu ihanalta, kun hän kehaisee minua. Arvostan myös sitä, miten menestynyt ja arvostettu hän on työssään Bauer Median sisältöjohtajana.”

ÄITIYS

”Uusperheen muodostuminen ottaa aikansa”

”Olin 35-vuotias, kun muutimme yhteen. Elämänmuutos oli minulle valtava. Hermannilla oli lapset Bertta ja Womma edellisestä liitostaan, ja uusperheen muodostuminen otti oman aikansa. Kaikki oli minulle uutta, olinhan elänyt pitkään itsellistä ja myös itsekästä elämää.

Sitten olinkin pian raskauden herkässä mielentilassa! Fanny syntyi, mutta parisuhteemme ei jäänyt perheen jalkoihin. Kävimme kahden kesken viikonloppumatkoilla, enkä tuntenut niistä huonoa omaatuntoa. Hermannin äiti ja sisko olivat suurena apuna ja tukena. Pääsin heti osaksi isoa Seppälän klaania.

Matkustimme koko viisihenkinen perhe paljon yhdessä. Floridaan lähdimme, kun Fanny oli vielä kantorepussa. Matkat tekivät meistä kiinteän perheen, ja kaikki lapset ovat hyviä reissuihmisiä.

En ole ollut äiti Hermannin lapsille, heillä oli oma äitinsä. Halusin olla silti kolmas vanhempi, se, joka rakastamisen ja huolenpidon ohella määrittelee rajat. Meillä oli samat säännöt molemmissa perheissä, ja se oli helpottavaa.

Rakas tytär. ”Fanny-Amanda syntyi vuonna 2007. Hän kilpaurheilee nyt kuten minä aikoinaan.”

Olin 36-vuotias, kun Fanny syntyi. Raskaus oli helppo, ja tein töitä vielä ison vatsan kanssa. Synnytys kuitenkin pitkittyi, ja jouduin hätäsektioon. Sektion jälkeen yritin olla hauska ja pyysin tekemään vatsaan kauniit ompeleet, jos vaikka vielä alastonrooli osuisi kohdalle. Oikeasti kaikkein tärkeintä oli tietenkin saada terve lapsi maailmaan.

Uskon olevani kannustava äiti. Olen lapsilleni läsnä, ja meillä voidaan puhua avoimesti kaikesta.”

ELÄMÄNARVOT

”Erilaisuus on voimavara”

”Äitini usko oli lempeää. Se loi turvaa, ja äidin opettaman iltarukouksen voima on säilynyt. Isän suvussa oli helluntailaisia saarnaajia Niilo Yli-Vainiota myöten.

Lapsuudenkotini oli tarkan markan perhe. Nykyisessä perheessäni kulutetaan, kun on mahdollisuus, ja arjessa koetetaan olla tarkempia.

Perheen merkitys on minulle tärkeä ja se, että kaikki saavat loistaa omana itsenään. Sama pätee työyhteisöön. Erilaisuus pitää nähdä voimavarana. Nyt 51-vuotiaana ajattelen, että olen alkutaipaleella omassa kehityksessäni. Aina on mahdollisuus tulla paremmaksi ihmiseksi. Kun ajattelee jotain hyvää toisesta, kannattaa sanoa se ääneen.

Meillä oli Hermannin kanssa alun perinkin samanlaiset elämänarvot, ja niistä tärkeimpiin kuuluu toisen kunnioittaminen ja arvostaminen.

Näen sukupolvien välisen eron suhtautumisessa riitelyyn. Isäni ihaili sitä, ettei hän kuulemma koskaan riidellyt äitini kanssa. Meidän perheessä tunteita saa ja pitää näyttää. Myös negatiivisia tunteita.”

MENETYKSET

”Pitää puhua, kuunnella ja olla myös hiljaa lähellä”

”Äitini menehtyi vain vähän yli 60-vuotiaana sairastettuaan pitkään syöpää. Hän oli valoisa ja hersyvä ihminen, ja olen surrut sitä, etteivät hän ja Hermanni ehtineet tavata toisiaan. Äidin pohjalainen, uljas karisma oli sellaista, että se täytti huoneen hänen tullessaan paikalle.

Kävin lähes joka viikonloppu äidin luona hänen sairastaessaan ja lopulta myös saattokodissa. Minulla oli ollut teininä voimakas kuolemanpelko, ja vaikka se meni aikanaan ohi, en osannut valmistautua äidin kärsimyksiin ja lähtöön enkä oikein ymmärtänyt saattokodin olevan viimeinen paikka.

Pääsiäisenä 2005 lähdin ystäväni Minna Kuukan kanssa New Yorkiin. Ehdin tulla takaisin kotiin juuri ennen äidin kuolemaa. Viimeinen yhteinen hetkemme oli maanantaiaamuna, kun rasvasin hänen jalkansa, lakkasin kynnet ja nypin kulmakarvat. Olin näyttämöllä Pentti Saarikoskesta kertovassa Omaksi kuvakseen -näytelmässä, jossa lauloin Matkamiehen virren samana iltana, kun äitini menehtyi. Vieläkin kyyneleet nousevat silmiini siitä, etten ollut pitelemässä äidin kättä hänen viimeisellä hetkellään. Olen joutunut työstämään sitä paljon.

Vuosi 1988. ”Pääsin ylioppilaaksi hyvin paperein Tampereen Klassillisesta lukiosta. Sain tietää jo ennen lakitusta päässeeni Teatterikorkeakouluun.”

Kaipaan äitiä yhä, mutta siitä olen kiitollinen, että 85-vuotias isäni on selvinnyt kahdesta syövästä. En elä syövän pelossa, vaikka sitä on paljon sekä äidin että isän suvussa. On kuitenkin tärkeää tutkituttaa itsensä säännöllisesti.

Meille kaikille oli suuri menetys, kun Bertan ja Womman äiti menehtyi. Se oli sitä myös Fannylle, joka tunsi, ettei hän osannut tukea riittävästi sisaruksiaan. Oivalsin silloin, että puhumisen ja kuuntelemisen taito on tärkeää, mutta myös hiljainen läsnäolo.

Yksi perheemme suruista on Hermannin isän sairastama Alzheimer. Hän on suvun suuri persoona, ja on julmaa nähdä, miten ihminen liukuu hitaasti etäälle. Olen joutunut keskustelemaan tästä paljon Fannyn kanssa, sillä hänellä oli tapana pelata shakkia yhdessä isoisänsä kanssa.”

UNELMA-AMMATTI

”Itsetunnolle on tärkeää tehdä töitä”

”Lukion viimeisellä keksin pyrkiä Teatterikorkeakouluun. Pääsin sinne saman tien ylioppilaskeväänäni. Isä ei tiennyt, että pyrin näyttelijäksi. Hän olisi halunnut minun jatkavan urheilijana huipulle asti.

Teatterikoulu päättyi vauhdilla, kun kaikkien taidekoulujen yhteinen produktio West Side Story -musikaali valmistui Kaapelitehtaalle. Esitys sai upeat kritiikit, ja sain loistaa roolissani Mariana.

Kurssimme valmistui suureen lamaan vuonna 1992, mutta minulla kävi uskomaton tsäkä päästessäni Kalle Holmbergin ohjaaman Akselin ja Elinan Elinaksi Pyynikin kesäteatteriin. Sen jälkeen Ritva Holmberg pyysi minua Helsingin kaupunginteatterin Oopperan kummituksen naispäärooliin, ja sain kiinnityksen saman tien.

Vuosi 1993. ”Oopperan kummitus -musikaalin naispäärooli oli ensimmäinen työni Helsingin kaupunginteatterissa. Vuorottelin roolissa Riitta Havukaisen kanssa.”

Kiinnitys on lahja, josta olen aidosti onnellinen ja ylpeä. Osalleni tuli hiljaisempia vuosia, mutta en jäänyt piehtaroimaan katkeruudessa tai kyynisyydessä. Mielestäni talon johdolla olisi vastuu varsinkin nuoren näyttelijän kehittymisestä. Mitään ilkeämielistä vääryyttä en siedä. Lähdin virkavapaalle ja muutin kahdeksi vuodeksi New Yorkiin opiskelemaan näyttelijäntyötä. Sitten työllistyin Suomessa suosittuun Pirunpelto-tv-sarjaan ja näyttelin kesäteattereissa. Oman onnellisuuteni mittari oli silloin liiaksikin asti työ.

Uskalsin lähteä ilman apurahoja myös toiselle pidemmälle virkavapaalle lähes kolmeksi vuodeksi, kun Fanny aloitti koulun. Tein silloin monologinäytelmän Kilon paloina, jota esitin eri puolilla Suomea.

Urani ylistetyin rooli osui toissa vuonna Pieni Merenneito -musikaaliin, jossa esitin pahisnoita Ursulaa. Roolini oli hieno onnistuminen, kuten koko upeasti toteutettu musikaali.

Ammatillisesti koronasulku tuli hirveään aikaan. Kevään työttömyys söi henkisesti ja taloudellisestikin. Itsetunnolleni on tärkeää, että pääsen tekemään töitä. Kun on tottunut tekemiseen, tuntui kuin luovuus olisi kadonnut. Onneksi minulla on tärkeimmät asiat täällä kotona. Fanny oli keväällä etäkoulussa ja Hermanni etätöissä.

Kesällä oli ihanaa päästä kameran eteen, kun teimme televisioon uutta Harjunpäätä. Minulla on siinä tutkinnanjohtajan rooli. Myös Fannylla on pieni rooli sarjassa.

Nyt en katso menneeseen, vaan toivon todella teattereiden avautuvan tekijöille ja yleisölle.”

NAUTINNOT

”Kurinalaisuus ja nautiskelijan luonne istuvat yhteen”

”Kurinalaisuus oli urheilussa vahva kasvattajani. Haluan yhä asettaa itselleni tavoitteita ja tehdä myös uhrauksia, jos työ niin vaatii. Ensi-iltoihin suhtaudun kuin urheilusuoritukseen.

Kurinalaisuuteni vastapaino on nautiskelijan luonne. Rakastan hyvää ruokaa ja samppanjaa, enkä tunne siitä huonoa omaatuntoa. Nautin myös nukkumisesta, ja jos nukun huonosti, siitä kärsivät kaikki.

Sanna tuntee olevansa sinut itsensä kanssa: ”On äärimmäisen tärkeää saada Hermannilta kehuja siitä, että olen kaunis ja haluttava.”

Ikä on tuonut sen viisauden, että kaikkea voi tehdä kohtuudella. Pitää muistaa henkinen ja fyysinen hyvinvointi, ja juhliessa tärkeä mittari on hauskanpito. Minulle juhlat merkitsevät ystävien ja sukulaisten yhdessäoloa. Yhä useammin se tapahtuu kotona, ei ravintoloissa.

Tunsin nelikymppisenä enemmän ulkonäköpaineita kuin nyt ja osaan olla itselleni armollinen. Olen sinut itseni kanssa, ja minulla on ollut terve itsetunto. Nuorena olin oikea kansikuvatyttö, mutta ei siitä pissa noussut päähän!

On äärimmäisen tärkeää saada Hermannilta kehuja siitä, että olen kaunis ja haluttava. Minun ei tarvitse näyttää kaksikymppiseltä. Ikä tuo rentoutta, ja koen, että minulla on myös annettavaa nuoremmille.

On nautinnollista unelmoida elokuvaroolista englanniksi, joka on vahva kieleni, tai seurata lasten unelmien toteutumista. Bertta tekee nyt levyä, Womma uraa radiojuontajana, ja Fannylla on urheilu-uransa ja haaveet myös näyttelijän ammatista.

Elän unelmieni elämää ja nautin siitä. Mitä muuta ihminen voisi toivoa?”