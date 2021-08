Kirsi Alm-Siiran liitto päättyi 19 vuoden jälkeen eroon – käy silti exän luona kahvilla: ”Vaikka suhde eron jälkeen muuttuu, se voi antaa paljon”

Kirsi Alm-Siira on erityisen ylpeä sosiaalisista taidoistaan. Eron jälkeen hän on huomannut, että suhde exään voi olla yhä tärkeä.

Tässä juttusarjassa Me Naisten lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää.

Mitkä ovat tärkeimpiä elämässä oppimiasi asioita?

Itseeni luottaminen. Se pitää sisällään kaiken tärkeän. Kun luotan itseeni, minun on helpompi elää sekä itseni että muiden kanssa. Se on myös sitä, että on sinut elämän kanssa. Silloin uhat tuntuvat mahdollisuuksilta ja negatiivisiakin kokemuksia voi kääntää positiivisiksi.

Mikä saa sinut raivostumaan?

Raivostun hienotunteisuuden puutteesta ja siitä, ettei toisia oteta huomioon. En pidä omaan napaan tuijottelusta, vaikka kai se kuuluu ihmisen perusluonteeseen. Somessa minua on vaikea provosoida: olen kiihtyvää sorttia, mutta suojelen itseäni pysymällä poissa keskusteluista, joissa tiedän sappeni kiehuvan. Jos ärsyyntyy sellaisesta, koko päivä on pilalla ja sitten huutaa koiralle ja lapsille.

Etkö pelkää julkisuuden vähentävän uskottavuuttasi uutisankkurina?

Uskottavuus on mielestäni asia, jota on vaikea hankkia, mitata tai jotenkin menettää. En usko, että uskottavuutta hankitaan ulkoisilla tekijöillä tai sillä, että yritetään olla jotenkin uskottavia. Olen oma itseni ja hyvä työssäni, eikä sitä himmennä se, jos päädyn johonkin otsikoihin joskus myös nauruni takia. Nuorena yritin kyllä olla puhumatta Porin murretta, pukeutua uskottavammin ja nauraa vähemmän. Se ei kuitenkaan tuntunut omalta.

Millä tavoin ulkonäköäsi on korjailtu?

Olen saanut lapseni keisarileikkauksella, ja sitä haavaa on jälkikäteen korjattu. Se tehtiin puhtaasti ulkonäkösyistä, arpi oli todella ruma. Kosmetologin palveluista käytän kaikkea mahdollista, mikroneulaukset ja kaikki, ja ympäri vuoden minulla on tekoripset ja -rusketus.

Miltä ero sinusta juuri tällä hetkellä tuntuu?

Tulin juuri vanhasta kodistani ja mietiskelin tunnelmiani. Ex-mieheni on lasten kanssa tämän viikon, ja tytöt halusivat nähdä koiramme, joten menin käymään siellä kahvilla. Vaikka suhde eron jälkeen muuttuu, se voi silti yhä olla tärkeä ja antaa paljon. Saimme 19 vuodessa aikaan paljon hyvää, kuten hienot lapset. Tämä tuntuu positiiviselta siirtymiseltä johonkin uuteen.

Miten valmistaudut järkyttävän tai ahdistavan uutisen kertomiseen?

Itsensä ulkoistaminen on ainoa keino, joka mitenkään auttaa. Muutamissa tapauksissa on silti lähetyksenkin aikana tullut voimakkaita tunteita. Kun Maikkarin entinen uutisankkuri Leena Kaskela menehtyi, minua kosketti se lämpö ja kunnioitus, jolla häntä muisteltiin, ja se oli liikaa uutislähetyksessä. Toinen oli perhesurma paikkakunnalta, jolla kävin lukion.

Mitä tavan duunarilta vaaditaan, että hän saisi viedä sinut ulos syömään?

Minuun vetoavat hyvät jutut, itseluottamus ja rohkeus elämää kohtaan, sellainen rinta rottingilla -meininki. Ammatti ei sillä tavalla kiinnosta, arvotan ihmiset jonkin muun kuin ammatin tai statuksen kautta. Toki arvostettu ammatti voi olla sinnikkyyden ja rohkeuden seuraus, mutta ei duunarius tee kenestäkään huonompaa.

Mikä vanhemmuudessa on sinusta vaikeinta?

Tyttäreni ovat nyt 8- ja 13-vuotiaat, ja vaikeinta on, ettei heitä voi suojella loputtomiin. Luopuminen on vaikeinta, vaikken ole vielä siihen tilanteeseen joutunut. Kun omat mielipiteet ja kiinnostukset alkavat näkyä, on hyväksyttävä, että he ovat loppupeleissä omia yksilöitään.

Mikä on ollut suurin epäonnistumisesi työssä, ja kuinka selvisit siitä?

Vuonna 2015 vaihdoin suureen sanomalehteen töihin. Siellä päädyin nopeasti esimieheksi, mutta se ei sopinut minulle ollenkaan. Tunsin jatkuvasti olevani heikoilla. Kun en kokenut pärjääväni, siirsin asioita ja tein vain niitä kivoja ja helppoja. Pian olin kehässä, josta ei ollut muuta ulospääsyä kuin irtisanoutuminen alle vuoden jälkeen. Palasin Maikkarille. Tuohon kokemukseen liittyy edelleen häpeää. Koen pettäneeni kaikki, ja olen murehtinut sitä, että epäonnistumiseni on vaikeuttanut muidenkin elämää. Yritän suhtautua siihen kuitenkin kasvutarinana ja toivon, ettei siitä hirveästi aiheutunut muille harmaita hiuksia.

Mikä on erikoisinta, mitä sinulla on mennyt pölynimuriin?

Paljon ja kaikkea! Kerran imuroin kokonaisen kaulahuivin, se meni sisään kuin käärme. Joskus on löytynyt pinsetit. Lapset ovat huomanneet, että jos olen vihainen, syön karkkia ja imuroin. Yhtä aikaa.

Saatko paljon epäasiallisia kommentteja tai ehdotuksia? Miten suhtaudut niihin?

Kyllä minulle yllättävän paljon lähetellään pyytämättä intiimialueiden kuvia. Instagramissa kommentointi on enemmän seksististä ja liittyy kuvieni haukkumiseen. Yleensä poistan kaikki vähin äänin ja unohdan.

Aiotko pitää Alm-Siiran sukunimenäsi eron jälkeenkin?

En suoraan sanottuna tiedä! Suomessa on lisäkseni toinen Kirsi Alm, ja minusta on kiva olla ainoa tämän niminen. Mietin käytännönläheisesti: pitäisi jaksaa uusia passit ja muut asiakirjat. Ja on mukavaa, että minulla on yhteinen nimi lasteni kanssa.