Maria Veitola kertoo, mitä työelämän epävarmuudesta hänelle seurasi: ”Rohkeuteni ei ole riittänyt yrittämään toista lasta”

Maria Veitola ei koskaan haaveillut äitiydestä, mutta nyt kun hänellä on lapsi, se onkin aivan ihanaa. – Pitkään pysyin loitolla perheajatuksesta valitsemalla seurustelukumppaneita, jotka eivät halunneet perhettä, hän sanoo.

”Elämä on tuonut eteeni hyviä asioita, joista en ollut edes osannut unelmoida. Vanhemmuuden kokemus on ollut yksi merkittävimmistä”, Maria Veitola sanoo.

Maria Veitola on toimittaja, käsikirjoittaja ja talk show -emäntä, jonka suosittu Yökylässä Maria Veitola alkaa taas syyskuun alussa MTV3:lla. Marialla on kuitenkin omakohtaista kokemusta myös pätkätyöläisen arjesta ja siitä, miten työelämän epävarmuus on vaikuttanut perhehaaveisiin.

– Aikaisempi talk showni oli skandaalinkäryinen. Siinä päätettiin laittaa kunnolla ranttaliksi, mutta tunsin, että sen synnyttämä vihapuhe jäi yksin kannettavakseni. Se oli hirvittävä henkinen taakka, Maria kertoo.

– Talk showni haudattiin, kun vihdoin uskaltauduin hankkimaan lapsen.

Myöhemmin Maria oli pätkätöiden välissä työvoimatoimiston asiakkaana.

– Työmaailman epävarmuus oli minulle järkyttävä kokemus ja osoitti silloin, että voin saada vain yhden asian kerrallaan. Olen lapsestani hyvin onnellinen ja pidän itseäni rohkeana ihmisenä, mutta kokemus oli niin traumatisoiva, ettei vahvuuteni tai rohkeuteni ole riittänyt yrittämään toista lasta.

– Freelancerina ja yksinyrittäjänä minulla ei ole ollut kestäviä rakenteita turvana tai ihmisiä sanomassa, että tervetuloa takaisin. Minut voidaan vaihtaa lennosta toiseen, enkä ole uskaltanut testata ammatillista haluttavuuttani uudelleen.

Maria sanoo, että hänellä kesti kauan ennen kuin hän ylipäätään oli valmis äidiksi.

– Elämä on tuonut eteeni hyviä asioita, joista en ollut edes osannut unelmoida. Vanhemmuuden kokemus on ollut yksi merkittävimmistä, vaikka en koskaan haaveillut siitä, että minulla olisi lapsi.

– Pitkään pysyin loitolla perheajatuksesta valitsemalla seurustelukumppaneita, jotka eivät halunneet perhettä. Suhteissani oli monenlaisia ongelmia, ja niitä yhdisti vastuunpakoilu. Sitä samaa oli myös minussa.

