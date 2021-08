Neljän lapsen isä Jaajo Linnonmaa ostaa itselleen alelaputettuja ruokia ja käyttää rahat suurperheeseensä: ”50 000 euron minibussin ostaminen hiukan huimasi”

Jaajo Linnonmaan kaksostytöt aloittivat syksyllä koulun. Jaajo ei ostanut ekaluokkalaisilleen kännyköitä, mutta syynä ei ollut nuukuus.

Juontaja ja yrittäjä Jaajo Linnonmaalla, 43, on neljä lasta, joista vanhimmat kaksostytöt aloittivat tänä syksynä koulun. Itseensä Jaajo ei juuri tuhlaa, mutta suurperheen isänä hän on valmis satsaamaan lapsiin. Jaajo kertoo tuloistaan ja menoistaan Me Naisten Viikko kukkarossa -haastattelussa.

– En ole hirveän materialistinen, enkä juuri koskaan osta itselleni vaatteita. Tiedän yrittäjänä, että vaatteiden hinnoissa brändi maksaa. En suostu ostamaan merkkituotteita, ellei niissä ole vähintään 60 prosentin alennus, hän sanoo.

Neljän lapsen perheessä kuluu paljon rahaa ruokaan, mutta jos Jaajo ostaa vain itselleen, hän ostaa usein laputettuja aleruokia.

– Perheen ostoksissa en säästele. Lisäksi tässä on pian seitsemän vuotta eletty niin, että on koko ajan joku enemmän tai vähemmän vaipoissa. Kaikkeen siihen menee yllättävän paljon rahaa, mutta minusta lapset ovat hyvä sijoitus.

Jokin aika sitten Jaajo osti perheelleen minibussin.

– Siitä piti maksaa vähän yli 50 000 euroa. Hiukan huimasi ja mietin, että tähänkö on tultu. Mutta jos tarvitsen turvallisen auton, johon mahtuu lisäkseni vaimo, neljä lasta ja lastenvahti, niin sitten ostan minibussin. Ja jotenkin olen omasta mielestäni onnistunut tekemään siitä ihan coolia.

Kun perheen esikoistyttäret aloittivat koulun, he eivät pyynnöistään huolimatta saaneet kännyköitä. Siinä ei kuitenkaan ollut kyse nuukailusta.

– En halua lapsilleni vielä kännyköitä, koska niillä pääsee nettiin ja voi pelata pelejä. Sen sijaan ostimme heille kellopuhelimet, joilla voi seurata lasten sijaintia, ja he saavat yhteyden tarvittaviin ihmisiin. Se on ihan mahtava keksintö!

Miten paljon Jaajolta kului viikossa rahaa? Mikä on hänen typerin rahamokansa? Mistä hän vielä haaveilee? Lue koko Viikko kukkarossa -haastattelu tuoreesta Me Naisista 34/2021. Digilehden voit lukea tästä.

Lue myös: Viime vuonna Heidi Sohlberg meni työkkäriin, mutta nyt tilanne on parempi – katso, mihin rahaa kului viikossa lähes 900 euroa

Lue myös: Jenni Alexandrovan poika toivoi joululahjaksi mikroa – sai sen lisäksi vain kaksi pakettia: ”Säästeliäisyys periytyy”