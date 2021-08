Eräällä automatkalla Jari ”Bull” Mentulan puoliso Maru laittoi tämän kovan paikan eteen – myöhemmin selvisi, että Bull oli vakavasti sairas: ”Valvoin kuunnellen, hengittääkö mieheni”

Jari ”Bull” Mentula vietiin kaksi kertaa sydämenpysäytykseen, koska pulssi huiteli 200:ssa. Vielä silloin diagnoosi ei ollut selvillä. Pahinta oli tietämättömyys, Maru sanoo.

Ensimmäiset sanat, jotka Maru Mentula, 35, kuuli mieheltään puhelimessa joulukuussa 2019, pysäyttivät.

”Mun sydän on loppu.”

Jari ”Bull” Mentula, 45, oli hetkeä aiemmin kuullut lääkäriltään, että hänellä olisi elinaikaa yhdestä kolmeen vuotta. Häneltä oli löydetty vakava sydämen vajaatoiminta.

– Se oli kova shokki, mutta toisaalta helpotus, kun lähes vuoden vaivannut karmea ja jatkuvasti pahentunut olotilani sai selityksen, Jari muistelee.

Ajatukset ja tunteet sinkoilivat laidasta laitaan. Jarin ensimmäinen selkeä ajatus oli, miten läheiset selviävät, jos pahin tapahtuu.

– Itselleni tuomio on lopullinen, mutta mitä tapahtuu muille? Vuosi on pitkä aika – mutta myös aika lyhyt aika, Jari sanoo ja katsoo vakavasti.

Mihin riittää yksi, kaksi tai kolme vuotta, kun kotona odottaa kaksi pientä poikaa? Tai miten kertoa vaimolle, että on kuolemassa? Ettei aikaa ole enää paljon.

Hän päätti olla sanomatta Marulle sanaakaan elinajan odotteesta.

Aluksi hän ajatteli, ettei kerro siitä kenellekään. Mutta seuraavana päivänä hän paljasti tilanteen ystävälleen ja silloiselle yhtiökumppanilleen Jutta Larmille. Sen jälkeen muille työkavereilleen.

– Kerroin tilanteen kaunistelematta, Jari toteaa.

Sen jälkeen Maru alkoi saada Jarin työkavereilta viestejä. Hän oli ihmeissään. Miksei mies ollut kertonut hänelle elinajanodotteesta?

– En halunnut oikeastaan kertoa kellekään, Jari selittää.

Asia onkin säilynyt pienessä piirissä uuden Häränaika-kirjan julkaisemiseen asti. Miehen pienentynyt ulkomuoto on herättänyt kyllä spekulaatioita.

Edes veljelleen Jari ei aluksi kertonut asiasta. Isä ei tiennyt vielä kirjan ilmestyessäkään.

– Isä tiesi vain, että minulla on nyt jotain ylilyöntiä elämässäni. Äitini oli tuolloin vielä elossa, mutta sairaana, joten asian esille ottaminen tuntui turhalta. Samalta tuntui hänen kuolemansa jälkeen. En halunnut isälle enempää taakkaa.

– Jarilla on huono tapa, että hän suojelee muita. Hän ei halua, että muut kantavat hänestä huolta. Sellainen hän on: ”Tämä on minun juttuni, älkää murehtiko”, vaimo selittää.

Jo muutama askel väsytti

Mentulan perheen pojat olivat isän diagnoosin aikoihin pikkuisia, nuorin vasta alle vuoden. Maru mietti, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mitä jos Jari ei selviäkään?

– En ajatellut missään välissä, etten minä pärjäisi. Mutta lapset surettivat. Samoin se, että Jarille sanottiin, ettei hän voi treenata. Ainoa, mitä hän sai tehdä, on kevytkävely.

Se oli elämänsä kropan muokkaukselle ja valmentamiselle pyhittäneelle miehelle katastrofi. Toisaalta: voimiakaan ei ollut. Jo muutama askel väsytti.

Pariskunta halusi säästää lapsia murehtimiselta, eivätkä kertoneet ihan kaikkea. Lapsille oli vaikea selittää, miksei isän päälle voi mennä hyppimään tai kutittaa mahasta. Tai miksei papi jaksa leikkiä.

Maru halusi myös suojella teini-ikäistä tytärtään Ronjaa, ettei tämän tarvitsisi ottaa vanhemman roolia tai ruveta stressaamaan Jarin voinnista. Hän itse ei halunnut näyttää huoltaan lapsille ja itki iltaisin suihkussa näiden nukkumaan mentyä.

Ahdistusta ja pelkoa

Jarin olotila oli pitkään ollut huono. Vajaan vuoden ajan hyvät ja huonot jaksot olivat vuorotelleet. Oli rytmihäiriöitä ja unettomuutta. Mies teki tapansa mukaan pitkää päivää, mutta ei saanut nukuttua. Hän ei pystynyt olemaan oikein missään asennossa, ja nukkuessa oli vaikeuksia hengittää.

Kamalinta oli olla paikallaan.

Ainoa asento, jossa Jari pystyi olemaan pidempään, oli nojata otsaa pöydän päällä oleviin tyynyihin. Edes televisiota hän ei pystynyt katsomaan.

– Välillä minulle kokeiltiin voimakkaitakin lääkkeitä. En siltikään vaipunut uneen. Olin valveilla käytännössä vuorokausia putkeen.

Eräällä automatkalla Maru sanoi Jarille, että mitä jos on niin, että perhe ei olekaan sinun juttusi.

Jari kävi psykologilla ja tutkituttamassa itseään.

– Tuhansia euroja meni. Olin joka viikko jossain.

Alkuvaiheessa diagnosoitiin uupumus, masennus ja paniikkihäiriö. Mutta oli muutakin.

Pari kertaa Jarin hengitysvaikeudet olivat niin pahoja, että Maru joutui viemään hänet sairaalaan. Kaksi kertaa Jari vietiin sydämen pysäytykseen, koska sydän laukkasi lähes kahtasataa, vaikkei mies ollut tehnyt yhtään mitään.

Pahinta oli tietämättömyys. Molemmille.

” Jos Jari ei ollut vieressäni herättyäni keskellä yötä, säikähdin.

Maru eli jatkuvassa ahdistuksessa ja puolison menettämisen pelossa. Hänenkin unensa kärsivät.

– Emme ole joutuneet valvomaan lasten itkujen takia. Valvoin, koska stressasin, hengittääkö minun mieheni. Jos Jari ei ollut vieressäni herättyäni keskellä yötä, säikähdin.

Pari kertaa Maru meni 300-neliöisen kodin alakertaan, jossa löysi Jarin istumasta pilkkopimeässä.

– Pelästyin. Hän oli kuin aave.

Tiukka kysymys autossa

Tilanne alkoi vaikuttaa kodin ilmapiiriin. Jarin pinna oli kireällä.

Maru oli tottunut siihen, että Jarin työpäivät jatkuvat illalla kotona ja lomilla. Vaimo ihmetteli, kun toinen ei enää kuunnellut tai muistanut asioita. Harvoin riitelevä pari alkoi riidellä tiuhaan.

– Jari on harvoin pahalla tuulella, mutta tuntui, että perhe ärsyttää häntä ja hänellä on vaikea olla minun ja lasten kanssa.

Marusta oli outoa, että mies, joka oli aiemmin siivonnut päivän päätteeksi lelut ja keittiön, ei pystynyt tekemään kotona enää mitään, mutta kävi kyllä töissä ja treenasi.

Välillä Maru oli tosi vihainen.

– Vaikka minulla olisi viisi lasta, minä pärjäisin. Minua ärsytti, kun mies kävi kotona valittamassa, eikä saa nukuttua, mutta jaksaa tehdä töitä ja mennä salille.

Eräällä automatkalla Maru otti mielessä pyörineen asian puheeksi.

– Sanoin Jarille, että mitä jos on niin, että perhe ei olekaan sinun juttusi. Kun olet aina tehnyt just niin kuin haluat. Elänyt täysin omilla ehdoillasi ja minä olen elänyt sinun ehdoillasi. Nyt kun on lapsia, pitäisi elää heidän ehdoillaan.

Maru tiesi, kuinka iso muutos lasten tulo voi olla parisuhteelle, ja moni eroaa siinä vaiheessa. Hän pohti, josko Jaria ahdistaa, mutta tämä ei saa kakaistua asiaa ulos.

– Ajattelin, että jos näin on, minun täytyy hyväksyä, että jään yksin lasten kanssa ja sinä käyt joskus heitä katsomassa.

Jari ei vastannut Marun kysymykseen mitään. Eikä sano nytkään hetkeen mitään.

– Toivoin Jarin tuolloin sanovan, että totta kai perhe on kaikki kaikessa, Maru paljastaa.

– Minua v–tti niin paljon tuo kysymys, Jari vastaa.

Hän sanoo tilanteen olleen haasteellinen.

– Kieltämättä oli erikoista, että kävin töissä. Jos ollaan rehellisiä, niin töissä unohdin huonon oloni. Sain ajatukset muualle, Jari kertoo.

– Eikä minun luonteellani anneta periksi. Minun on pakko olla läsnä, johdettava palettia – tai ainakin niin minun oli tuolloin itselleni uskoteltava. Lähellä olevat antoivat minun olla siinä uskossa.

Tätä Maru ei tiennyt.

” Ystävät miettivät, eroammeko me.

Kun ilmapiiri kotona ei parantunut, Maru ehdotti, että hän ja lapset lähtisivät mökille tai Jari muuttaisi hotelliin tai omaan kämppään, jotta saisi olla rauhassa. Niin kävi. Jari vuokrasi asunnon, mutta ei viihtynyt siellä kauan.

– Ystävät luulivat, että meillä menee huonosti. He miettivät, eroammeko me, mutta eivät olleet uskaltaneet kysyä suoraan, Maru toteaa.

Testamentti kuntoon

Diagnoosin jälkeen alkoi onneksi tapahtua. Helpottavaa oli, että sairauteen on olemassa hoito. Se aloitettiin heti. Lääkärit eivät kuitenkaan voineet luvata mitään. Mahdollisuudet olivat fifty-fifty. Joillekin lääkitys puree, osalle ei. Se nähtäisiin kuukauden päästä kontrollissa.

Jari hoiti kuntoon raha-asiat ja testamentin.

– Jotta vaimolla ja lapsilla ovat edes taloudelliset asiat kunnossa, jos minulle käy huonosti.

Näin jälkikäteen Jari ajattelee toipumisen käynnistyneen heti siitä päivästä, kun diagnoosi tuli.

– Ei varmaan mennyt monta päivää, kun aloin nukkua.

”Ainoa asia, jota olisin katunut anabolisissa steroideissa, olisi se, jos en olisi pystynyt tekemään poikia. Heidät on tehty ihan perinteisesti”, Jari sanoo.

Samaa vuotta olivat myös varjostanut Jarille rakkaan äidin nopeasti edennyt paksusuolensyöpä ja poismeno. Neljä päivää Jarin diagnoosista koittivat äidin hautajaiset. Ääni murtuu muistosta yhä.

– Äidin hautajaiset olivat aika raju paikka. En olisi saanut kantaa edes sitä kevyttä arkkua, mutta sovimme veljen kanssa, että pidän kahvasta kiinni. Hän varmisti vieressä.

Tuoreessa kirjassaan Jari kuvailee tilannetta näin:

”Elämäni tärkein tavoite on omien lasteni syntymän jälkeen ollut elää niin kauan, että saatan heidät aikuisuuteen ja juuri he pystyvät kantamaan minut aikanaan hautaan. Joulukuussa 2019 Romeon pää yltää reiteeni. Robin ei vielä edes kävele.

Katson silmät sumeina, kuinka äitini lasketaan maan uumeniin ja mietin, miten kohtuutonta perheelleni on, jos pian on minun vuoroni.”

Jari hautaa kasvot käsiinsä. On pitkään hiljaista.

– En pelkää kuolemaa, en ole ikinä pelännyt. Mutta kunnioitan sitä ihan älyttömästi. Vuonna 2019 kuolema oli erityisen voimakkaasti läsnä elämässämme. Äidin lähtö tapahtui niin nopeasti, Jari toteaa.

Kaksi kuukautta aiemmin sellainen ei ollut edes ajatuksissa. Myös oma elinaikaennuste muutti suhtautumista.

– Olen luennoinut ihmisille paljon ajasta, kuinka se saattaa loppua ihan milloin vain. Sen ajan tärkeyttä ja merkitystä sitä kukaan meistä ei ymmärrä, ennen kuin se ollaan viemässä pois.

” En ole ikinä pelännyt kuolemaa, mutta kunnioitan sitä ihan älyttömästi.

Myös Jarin käsitys rahasta muuttui. Hän on aina halunnut tarjota perheelleen parasta.

Perheellä on 300-neliöinen koti Pirkkalassa, mökki Parkanossa ja luksuslukaali Floridassa. On autot, porealtaat ja kaikki pelit ja vehkeet, mitä kuvitella saattaa. Jari on tehnyt kaikkensa mahdollistaakseen Marulle, Ronjalle ja pikkupojille huolettoman arjen ja tulevaisuuden. Miksi ajaa Ladalla kun on varaa ajaa Mersulla ilman, että se on mistään muusta pois?

Mutta rahalla ei saa terveyttä eikä pelastettua henkeä – ainakaan enää tietyssä vaiheessa, sanoo Jari nyt.

Vaikka rahaakin on, hän olisi ollut valmis myymään vaikka pariskunnan talon, jotta olisi saanut äitinsä hoitoon helsinkiläiseen erikoissairaalaan.

– Olimme valmiita realisoimaan kaiken, jotta saamme pidettyä mummomme.

Mutta syöpä oli ehtinyt jo levitä liian laajalle.

Uudenlainen arki

Mentulat ovat opetelleet uutta arkea nyt puolitoista vuotta. Oli suuri helpotus, kun he tajusivat, etteivät riidat ja väsymys johtuneetkaan heidän parisuhteestaan, vaan Jarin sairaudesta. Maru sanoo menneensä vaikeat ajat läpi ”ihme supervoimilla”.

– Vakuutin itselleni, että saan mieheni takaisin, vaikka välillä meinasi usko loppua. Onneksi olivat pienet lapset. Ei ollut mahdollisuutta jäädä sängynpohjalle.

Lisäksi Mentulat ovat 11 yhteisen vuoden aikana muovautunut voimakaksikoksi.

– Olemme hyvä tiimi, joka on kasvanut yhdessä vahvaksi. Kun tapasimme 11 vuotta sitten, meillä ei ollut yhtään mitään, Jari muistuttaa.

– Minulla ei ollut paljonkaan enempää kuin Marulla. Olin tehnyt konkurssin, mutta tulin toimeen. Kaikki on rakentunut sen jälkeen.

Jari sanoo vuosiin mahtuneen kaikennäköistä.

– Pelkkää vaaleanpunaista ei ole ollut.

Suhteen alkuvuosina Maru jätti Jarin neljä kertaa, koska kaikki elämässä tuntui menevän Jarin ehdoilla. Pisin, kuukausien ero seurasi, kun Jarin tietokoneelta löytyi toisen naisen kuvia ja Jarin viestejä hänelle.

– On mokailtu ja kaikesta selvitty. Se vahvistaa.

Jari arvostaa sitä, että Marulla on omat näkemykset asioista ja hän uskaltaa sanoa ne ääneen.

– Marussa saa kaiken samassa paketissa. Hän on huolehtivainen. Koko paketti toimii sisältä ja päältä.

Jarin vointi on tällä hetkellä hyvä, mutta sydän ei terveeksi tule. Ja univaikeuksia on yhä.

– Valvominen on pahinta. Jos joku sanoo, että pärjää viiden tunnin yöunilla, niin hohhoijaa. Sinä ehkä pärjäät, mutta sisäelimesi eivät. Ihminen tarvitsee 7–8 tuntia unta.

Jari on opetellut kuuntelemaan itseään aiempaa tarkemmin ja pystyy taas treenaamaan, mutta totutuissa voimissaan ja koossaan hän ei vielä ole.

Joka kerta Jarin yskiessä Marulla nousee huoli: sydänyskää vai allergiaa?

Ja kontrolli jännittää molempia joka kerta, vaikka lääkäri on sanonut, ettei näe mitään estettä sille, etteikö Jari eläisi vielä pitkään.

Syytä sydämen vasemman kammion paksuuntumiseen, suurentumiseen ja pumppaustehon madaltumiseen ei edelleenkään tiedetä.

– Totta kai anaboliset steroidit ovat mahdollisesti altistaneet sairaudelle, mutta syy voi olla myös sydänlihastulehduksessa tai jossain muussa. Aina voidaan jossitella.

Jari ei kadu mitään.

– Se, mitä me teemme – olkoon oikein tai väärin – muovaa meidän polkumme. Monesti väärin tekeminen opettaa tekemään asioita oikein, hän toteaa.

– Ainoa asia, jota olisin katunut anabolisissa steroideissa, olisi se, jos en olisi pystynyt tekemään poikia. Heidät on tehty ihan perinteisesti.

Maru nyökkää ja muistelee, kuinka häneltä oli kyselty, missä he olivat käyneet hedelmöityshoidossa.

– Sanoin, että meidän makuuhuoneessa varmaan. Voi olla kyllä mökilläkin.

Jari nauraa.

– En olisi hedelmöityshoitoihin suostunutkaan. En näe niitä vääränä vaihtoehtona, mutta olen aina ajatellut, että jos minusta tulee isä, niin se tapahtuu ihan perinteisellä tavalla.

” Monesti väärin tekeminen opettaa tekemään asioita oikein.

Töitä Jari tekee edelleen paljon – ja aikoo jatkaa sitä.

– Se on varma. Minulla on intohimo valmentaa ihmisiä.

Maru sanoo hyväksyneensä asian.

Hän kertoo olevansa vaatimattomista oloista lähtöisin ja sanoneensa aina Jarille, ettei tarvitse hienoa taloa, autoa ja lomamatkoja. Hän tarvitsee ja ikävöi miestään.

Mutta sydändiagnoosin ja hyvien uutisten jälkeen Maru teki päätöksen.

”Välillä toivon, että olisimme ihan tavallinen perhe. Puoliso pääsisi neljältä töistä ja olisi kesälomat”, Maru sanoo.

Hän oli vuosien varrella pyytänyt Jarilta kaikilla mahdollisilla tavoilla, ettei mies tekisi niin paljon töitä.

– Lopetin pyytämisen. Ajattelin, että jos jotain ikävää käy, Jari on saanut tehdä sitä mitä on halunnut. Kestän ja olen sitten yksin.

– Enää kenenkään on turha tulla sanomaan minulle, että älä anna sen tehdä niin paljon töitä. Voivat sanoa itse, Maru sanoo napakasti.

Kesän alusta lähtien molemmat ovat olleet yrittäjiä.

Jarin diagnoosi joudutti unelmien toteuttamista.

Jari perusti haaveidensa kuntosalin ja Maru osti kahvilan Tampereen keskustasta yhtiökumppaninsa kanssa. Hän aikoo pitää kiinni normaaleista työajoista.

– Minulle perhe on aina etusijalla. Toki on kiva tienata omaakin rahaa, mutta se ei minua johdattele.

Vähempikin mammona ja meininki sopisi Marulle.

– Välillä toivon, että olisimme ihan tavallinen perhe. Puoliso pääsisi neljältä töistä ja olisi kesälomat.

Mutta Bull ei nahkoistaan pääse.

– Aina, kun tulee jotain valmiiksi, keksin uutta. Se pitää nälkäisenä, Jari sanoo.