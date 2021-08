Vappu Pimiällä on omat rahat, mutta ei avioehtoa – kun Vappu ennen liittoa kysyi asiasta, juristi antoi selkeän ohjeen

Kun Vappu Pimiä ja Teemu Huuhtanen olivat avioitumassa, Vappu oli se, joka kysyi, pitäisikö heidän tehdä avioehto. Sijoittajina he ovat yhä erilaiset.

Asunto Pispalan vanhoissa puutalokortteleissa on kaunis ja kauttaaltaan kunnostettu. Vielä aamulla, kun Vappu Pimiä näki siitä ensimmäiset kuvat, huoneisto ei ollut hänen, mutta jo saman päivän iltana jokainen sen 46 neliöstä oli hänen omaisuuttaan. Tai no, tarkalleen asunnon osti Vapun firma, mutta kuitenkin.

Uusi sijoitusasunto oli ollut mietteissä vuoden, mutta se oikea osui lopulta kohdalle aivan yllättäen.

– Olen usein superimpulsiivinen ja luotan mututuntumaan, Vappu myöntää.

– Kun soitin löydöstä miehelleni ja aloitin puhelun, että älä säikähdä hullua vaimoas, Teemu vastasi vain, että mitä nyt taas.

Ostopäivän aamuna Vappu oli herännyt työmatkallaan Tampereella, nähnyt aamulenkillä höyheniä, tuuminut niiden olevan merkki ja saanut sitten viestin tuttavalta, joka sattumoisin kertoi myyvänsä kakkoskämppäänsä arvoalueella Pispalassa. Vappuun iski voimakas aavistus – tässä oli nyt jotain, mihin kuului reagoida. Hän tavoitti juuri suihkusta tulleen asuntovälittäjän ja puoli tuntia myöhemmin seisoi jo puutalon alakerrassa hipelöimässä sen tapetteja ja selvittämässä kiinteistön remonttihistoriaa.

Puolisolleen, Teemu Huuhtaselle, Vappu lupasi, ettei tekisi tarjousta heti paikanpäällä.

– Mutta en luvannut olla tekemättä sitä vielä saman päivän aikana. Hän muistaa edelleen kerran, kun menin palauttamaan erästä autoa ja päädyinkin ostamaan toisen, Vappu levittelee käsiään.

Pispalan asunnosta Vappu teki ensimmäisen tarjouksensa iltapäivällä autonratissa matkallaan Tampereelta kotiin. Lopullinen diili lukittiin kello 21:40. Tuollaisessa ajassa ei ehdi neuvotella lainoista pankin kanssa, eli firman tilillä lepäsi riittävästi sijoitettavaa käteistä.

– Ei minulla henkilökohtaisesti sellaisia rahoja olisikaan, Vappu huomauttaa.

Mutta firmalla on. Vapun ”yhden naisen putiikiksi” kuvailema Dark May on erinomaista tulosta tekevä osakeyhtiö. Se maksaa Vapulle riittävää kuukausipalkkaa, siis sellaista, mikä mahdollistaa mukavan elintason, mutta saa myös joka kuukauden lopulla odottamaan palkkapäivää. Ensisijaisesti Vappu kartuttaa yhtiönsä varallisuutta ja tulosta, joita kasvattavat oma työpanos, yritysosakkuudet sekä esimerkiksi nyt Pispalassa vuokratuottoa kerryttävä sijoitusasunto.

– Nuorempana tuli kannettua ihan tarpeeksi rahaa Louis Vuittonille, mutta enää en kaipaa tavaran hamstraamista. Tähtään mieluummin siihen, että yritykseni pysyy hyvässä kunnossa, ja vaurastumisella haen nykyään pysyvyyttä ja turvaa.

Ja vaikka Vappu välillä puhuukin höyhenistä ja intuitiosta, suuria liikkeitään hän ei tee sokkona. Takana on 13 vuotta yrittäjänä, ja ensimmäiset arvopaperikauppansa hän teki parikymppisenä. Siksi Vappukin nyt esiintyy sijoittamiseen kannustavassa uutuuskirjassa Vaurastu kuin nainen ja puhuu rahasta.

– Kauemmin julkisuudessa olleet ovat toisinaan neuvoneet, ettei rahankäytöstään kannattaisi puhua julkisesti ja että kynttilät on parempi pitää vakan alla. Siihen tarvitaan muutosta. Jos naiset eivät uskalla edes puhua kiinnostuksestaan varallisuuteen, säästämisestä tai sijoituksistaan, eivät naiset uskalla niihin sitten ryhtyäkään.

Miten niin ei kiinnosta?

Mitä massipuheisiin tulee, on muutama vakiotriggeri, jotka helposti iskevät Vapussa kipinää. Ensimmäinen on hurskas tokaisu, että ihminen voisi olla täysin epäkiinnostunut rahasta.

– Joka niin sanoo, voi yhtä lailla sanoa olevansa epäkiinnostunut hyvinvoinnistaan. Koko ajatus on minusta hämmentävä. Yhteiskunnan infrastruktuurissa mikään ei toimi ilmaiseksi – koulutus, terveydenhuolto, asuminen – kaikki pyörii tietyllä tavalla rahan ympärillä. Hyvinvointia luodaan rahalla, hän aloittaa.

– En tarkoita, että ihmisen pitäisi olla kiinnostunut rikastumisesta tai että varallisuutta pitäisi olla paljon, mutta kyllä jokaisella tulisi olla sen verran kiinnostusta, että ymmärtää, miten talous toimii.

”Jaamme arkikulut tasapuolisesti, mutta haluan myös päättää omista rahoistani, joiden käytöstä minun ei tarvitse vastata kenellekään”, Vappu kertoo.

Vappu kasvoi yrittäjäperheessä, missä isä alkoi ensimmäisenä Suomessa tuoda korkkilattioita markkinoille ja äiti työskenteli järjestösihteerinä. Nähtiin aikoja, kun rahaa oli hyvin ja aikoja, kun siitä oli pulaa. Kun 12-vuotias Vappu halusi levikset, hän jakoi lehtiä tienatakseen farkut itse. Yhtä koruttomasti hän nyt vuorollaan puhuu rahasta omille lapsilleen.

– Kyllä minä sanon tyttärilleni, jos jokin juttu on liian kallis ja saatan puhua rahasta turhankin suoraan. Teen sen ihan vain siksi, etten halua lasteni kasvavan kuvitellen, että elämä rahoitetaan pikavipeillä, joita ei tarvitsisi maksaa takaisin. Olen törmännyt sellaisiin kohtaloihin, ja se on järkyttävää.

Niinpä Viola ajaa mökillä nurmikkoa ja Selma kerää hanhenkakkoja saadakseen taskurahaa. Kun tytöt kysyvät, miksi äiti käy töissä tai ottaa kuvia somekampanjoihin, Vappu selittää sen heille konkreettisin esimerkein.

– Saatan kertoa, että näiden kuvien ansiosta lyhennetään asuntolainaa tai päästään Kreikkaan lomalle. On tervettä, että he oppivat rahan arvon ja sen, ettei asioita vain tipahtele syliin ilmaiseksi.

Perusvarmaa ja yllätyspotteja

Vapun ja Teemun huushollissa on yhteinen taloustili sekä henkilökohtaiset tilit, joille oma palkka kilahtaa. Vappu muistelee isänsä ihmetelleen, mitä moinen peli on, ettei perheessä tuloja ohjatakaan yhteiselle tilille. Hän itse näkee sellaisen järjestelyn vanhanaikaisena.

– Me kyllä jaamme arkikulut tasapuolisesti, mutta haluan myös päättää omista rahoistani, joiden käytöstä minun ei tarvitse vastata kenellekään. Keskustelemme yhdessä isommista hankinnoista, niin kuin perheenä kuuluukin, mutta minulle ei tulla huomauttelemaan, jos ostan uudet kengät omilla rahoillani.

Aikoinaan avioliiton kynnyksellä Vapulla oli jo sijoitusasunto sekä pikkaisen painoa osakesalkussaan. Hän oli myös se, joka kysyi, pitäisikö sopia avioehdosta. Tuttu lakimies antoi silloin neuvon: jos toisella on selkeästi enemmän kuin toisella, tehkää avioehto, ja jos varallisuudessa ei ole merkittäviä eroja, avioehtokin on silloin turha. Pari valitsi jälkimmäisen.

Sijoittajina he ovat tavoiltaan erilaiset, edelleen.

– Minulla on sijoituksissa peruskestävyys ja Teemu hallitsee yllätyspotit, Vappu tiivistää.

– Parisuhteissa tuskin koskaan tulee tilannetta, että puolisoilla olisi sentilleen saman verran rahaa. Mutta jos toisella on valtavasti ja toisella ei mitään, siitä voi seurata valta-asetelma. Siksi rahasta on hyvä puhua avoimesti ja päättää suurista linjoista yhdessä.

”Satsaan laadukkaisiin kenkiin ja laukkuun, mutta ei niitä tarvitse joka vuosi ostaa.”

Vappu arvioi olevansa hyvin toimeentuleva, mutta ei käyttäisi itsestään sanaa rikas. Vauraus näkyy hyvinvointiin vaikuttavissa valinnoissa, ei tavarakasoina.

– Meillä syödään laadukkaasti, mikä ei tarkoita, että meillä syötäisiin kalliisti. Tiedän tarkalleen, mitä banaanikilo maksaa, mutta valitsen mieluummin luomua kuin tavallista. Tai sen kerran, kun menemme hotelliin, yritän satsata kivempaan huoneeseen.

Vappu shoppailee vain harvoin, koska ”ei ehdi eikä kiinnosta”. Kevätjuhlien aikaan perheessä havahduttiin siihen, että Viola oli venähtänyt mekoistaan ja ainoat sopivat kengätkin olivat elähtäneet lenkkarit.

– Silloin menimme Stockalle ostamaan mekon ja siistit kengät, Vappu sanoo.

– Vuoden illanvietot pystyn laskemaan yhden käden sormilla ja edellisen paremman laukun taisin ostaa kolme vuotta sitten. Satsaan laadukkaisiin kenkiin ja laukkuun, mutta ei niitä tarvitse joka vuosi ostaa.

Vappu hämmästelee, miksi moni nuori käyttää pienen omaisuuden vaikkapa merkkilaukkuihin.

– Joskus laskeskelen, että samalla rahalla olisi jo saanut pienen sijoitusyksiön poikimaan vuokratuottoa. Miksi nuoret eivät mieti sijoituksiaan näin – ehkä kannattais.

Jokainen voi sijoittaa

Vappua sapettaa myös ajatus, että raha-asiat kuuluisivat erityisesti miesten maailmaan ja pyöritettäviksi.

– No sehän nyt on aivan perseestä ja käsittämättömän vanhakantainen ajatus, hän täräyttää.

– Ymmärrän, että asetelma johtuu historiasta, jolloin mies oli perheen pää ja nainen hoiti lapset kotona, mutta maailma ei ole enää sellainen. Minulle tuollainen järjestely on kerta kaikkiaan kaukainen ajatus.

Vappu kannustaa naisia uhriutumisen ja sivuun jäämisen sijaan katsomaan peiliin. Ottamaan ensin selvää ja sitten ohjat.

– Sen sijaan, että syytämme aina miehiä huonoista palkoistamme tai sivuosasta perheen taloudessa, pitäisi itse vaatia enemmän. Ajattelen, että jokainen tekee itse oman elämänsä. Jos koko ajan on peeaa ja elämässä kurjaa, silloin kannattaa arvioida omia, miksi näin on.

– Naiset voivat, pystyvät ja osaavat siinä missä miehetkin.

Vappu oppi sijoittamisesta ja arvopaperimarkkinoista ensin isältään, sitten tutkimalla ja harrastamalla lisää. Hän kuvailee sijoituksiaan nappikaupaksi ja itseään varovaiseksi, pitkän tähtäimen sijoittajaksi. Isän varhainen neuvo ohjaa päätöksiä edelleen: sijoita vain sen verran, minkä olet valmis häviämään.

– Kaikkeaan ei pidä sijoittaa yhteen koriin, laskea talouttaan pikavoittojen varaan tai sijoittaa viimeisiä maitorahojaan. Ei tarvitse olla varakas tai kuulua johonkin eliittiin voidakseen alkaa sijoittaa. Vaikka säästäisi vitosen kuukaudessa, sekin on jo alku.

Viisinumeroinen tappio

Pelin henkeen kuuluu myös, että joskus sijoitus menee mönkään. Nuorena Vappu biletti kuukauden arkibudjettinsa kasinolle yhdessä illassa. Myöhemmin yrittäjänä hän hävisi viisinumeroisen sijoituksen luomuruokakauppaan, josta ei sitten tullutkaan mitään.

– Totta kai se otti päähän, rankasti. Tuollaisen summan eteen minun oli pitänyt tehdä tosi paljon töitä, ja sitten kaikki vain meni. Käteen jäi oppi, etten jatkossa ryhdy yhteenkään start-upiin tai uuteen yritykseen, jos mukana ei ole kyseisen alan asiantuntijoita.

”Onhan se nyt mieletöntä, että tällainen persjalkainen, tavallisennäköinen perheenäiti voi olla tuotteelle huomioidumpi malli kuin mainoskuvien ammattimallit!”

Vappu sijoittaa eläkerahastoon, 50 euroa kuukaudessa OP:n Rohkea-rahastoon ja harrastaa arvopaperikauppaa. Hänen ja firmansa salkuissa on 11 pörssilistatun yrityksen osakkeita, muun muassa Nordeaa, Keskoa ja Finnairia. Lisäksi Vappu on osakkaana Ruokaboksi- sekä Suomen Laiturikauppa -yrityksissä ja omistaa puolet viime vuonna perustetusta Kiitollisuuskoulu oy:stä.

Vappu pohtii salkkunsa yhtiöiden eettisiä arvoja.

– En sijoita isoihin ylikansallisiin yrityksiin enkä ainakaan sellaisiin, jotka tunnettaisiin vaikkapa lapsityövoiman käytöstä maailmalla. Toisaalta, olen sijoittanut Finnairiin, vaikka lentämisen ympäristövaikutukset askarruttavat. Koska itsekin matkustan lentäen, olisi tekopyhää vältellä lentoyhtiötä sijoituskohteena.

Vapun lähipiirissä moni ystävä harrastaa sijoittamista ja siksi vinkkejä, uutisia sekä kohteita heitellään puheissa arkisesti. Välillä puoliso vinkkaa lukemaan kiinnostavan analyysin tai isä huomaa hyödyllisen artikkelin.

– Minulla ei ole aikaa seurata kursseja, siksi kysyn tutuilta. Kaipa sitä voisi kutsua molemminpuoliseksi mentoroinniksi. Olen kyllä kartalla, milloin kannattaa olla ostohousut jalassa. Kun kurssit koronan vaikutuksesta droppasivat, olin verikoirana paikalla, Vappu hörähtää nauruun.

Somen väheksytyt massimuijat

Vapun töille pandemia on tarkoittanut keikkojen vähentymistä, mutta samaan aikaan rooli vaikuttajamaailmassa on kasvanut. Someyhteistöistä on tullut merkittävä tulonlähde, ja Vappu on hankkinut managerinkin neuvottelemaan sopimuksista puolestaan.

– Olen vaikuttajatyöstä helkkarin kiitollinen. Se on uudenlaista tekemistä, innostavaa ja palkitsevaa – myös siinä mielessä, että sometyössä naisen euro on todellakin euro eikä vain jokin pienempi siivu miesten palkkiosta.

Vappu kertoo miettineensä, miksi somettajien työtä niin herkästi väheksytään – että siellä ne tytöt vähän mainostavat suklaapatukoita – vaikka todellisuudessa menestyksekkäimmät tekijät paukuttavat satojen tuhansien eurojen liikevaihtoja harkitulla työllä.

– Teoriani on, että alaa vähätellään, koska naiset rulettavat siellä. He määräävät tason, ovat enemmistö ja tekevät loistotulosta. Se on joillekin liikaa.

Vapun someyhteistyötahot ovat hänelle läheisiä brändejä, kuten Muurla, Nanso sekä Estée Lauder, jonka ensimmäiseksi suomalaiseksi kampanjamalliksi Vappu hiljattain valittiin. Tänään hän on tullut aamun nyrkkeilytreeneistä haastatteluun Nanson mekossaan, samassa, jossa esiintyi Instagramin kuvissaan. Niiden vaikutus on huomattavaa: kun Vappu taannoin postasi kuvan vihreästä tikkitakista, vaate myytiin neljässä tunnissa loppuun.

– Onhan se nyt mieletöntä, että tällainen persjalkainen, tavallisennäköinen perheenäiti voi olla tuotteelle huomioidumpi malli kuin mainoskuvien ammattimallit.

Tammikuussa Vappu piti töistään kuukauden sapatin. Se oli palkinto itselle 20 vuotta kestäneestä televisiourasta. Vapaa-aika on juuri se maali, jota kohti hän tienesteillään pyrkii – se on rahanteon suurin motiivi. Vappu haaveilee sellaisesta taloudellisesta tilanteesta, että pystyisi ottamaan sapatin jopa muutaman kerran vuodessa.

Tammikuun tauosta seurasi toinenkin oivallus.

– Nousi voimakkaaksi ajatus, että haluan tehdä itselleni merkityksellisiä töitä, siis sellaisia, joista tulee itselleni hyvä fiilis. Okei, joitakin juttuja on tehtävä ihan vain leivän tuomiseksi pöytään, mutta jatkossa haluaisin keskittää energiani töihin, jotka tuntuvat tärkeiltä minulle.

Vappu kertoo palautteesta, jossa kaupan kassa oli vähätellyt asemaansa, mutta sanonut viihtyvänsä työssä.

– Onnittelin häntä, mahtavaa! Viis statuksesta, siitä miten muut tehtävän näkevät. Tärkeintä on, että työstään nauttii itse.

Vappu Pimiä 43-vuotias juontaja, somevaikuttaja ja yrittäjä, jonka yhtiö Dark May Oy teki viime vuonna 394 tuhannen euron liikevaihdon.

Puoliso Teemu Huuhtanen, kaksi tytärtä.

Juontaa syksyllä Tanssii tähtien kanssa- sekä Maajussille morsian -ohjelmia.

Kehittää Kiitollisuuskoulu-konseptia, ”henkisen hyvinvoinnin fitfarmia”. Sen ensimmäinen luennoitsijakiinnitys on pappi Kari Kanala.

