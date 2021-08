Aikakoneen Sani menetti työnsä ja joutui syvään rahakriisiin – kertoo nyt, miten myi pakon edessä kaikki sijoitusasuntonsa: ”27 vuoden työuran tienestit vedettiin vuodessa alas”

Sani sanoo, että hän yrittää olla katkeroitumatta, vaikka tilanne on tuntunut epäoikeudenmukaiselta.

Aikakone-yhtyeestä alunperin tunnettu laulaja Sani, eli Saija Aartela täytti kesäkuussa viisikymmentä vuotta. Sani on elättänyt itsensä koko aikuisuutensa keikoilla ja musiikkiteatterirooleilla. Sanin talous joutui koronarajoitusten ja peruuntuneiden keikkojen myötä niin tiukalle, että hän joutui myymään eläketurvansa.

– Omat rahat on pitänyt tienata 15-vuotiaasta, ja siitä asti olen tehnyt aina töitä ja touhunnut kaikenlaista. Olen myös varautunut tulevaan. Nyt jouduin koronan aikana eliminoimaan kaikki sijoitusasunnot, jotka oli tarkoitettu vanhuuden turvaksi.

Sani sanoo, että hän yrittää olla katkeroitumatta, vaikka tilanne on tuntunut epäoikeudenmukaiselta.

– Viisikymppisenä aloitan nyt eläkkeen säästämisen ihan alusta. Joudun koko ajan harkitsemaan seuraavia siirtoja, että miten tästä selvitään. 27 vuoden työuran tienestit vedettiin vuodessa alas.

– Olen yrittänyt jatkaa niin normaalisti muiden töiden tekemistä, kun se on ollut mahdollista tässä tilanteessa. Mennään nyt ympäri Suomea töiden perässä.

Uusi aluevaltaus

Yksi Sanin uusista aluevaltauksista on CMoren Rantabaari-sarja, jonka syyskuussa nähtävällä neljännellä kaudella hän debytoi tv-roolissa. Sani on näytellyt musiikkiteattereissa ja kesäteattereissa jo vuodesta 2007, joten kameran eteen siirtyminen on ollut yksi laulajan haaveista.

– Tämä sopi kuin nenä päähän aikataulullisesti, kun keikat lähtivät. Kun on ihmisten edessä esiintynyt, niin sitä on oppinut muotoutumaan moneen palettiin. Uskon, että tiedot ja taidot saa parhaiten tekemällä, ei vain kouluista.

Vaikka ajat ovat olleet vaikeita, Sani tietää alalta ihmisiä, joilla on vieläkin vaikeampaa.

– Kaikista tärkeintä on, että olen säilynyt järjissäni. Siitä kiitän lähipiiriäni. Minulla on rakkaita ympärillä ja vielä kuitenkin jotain töitä, joita ei ole kielletty, Sani totesi Rantabaarin lehdistöpäivässä.

Lue myös: Viime vuonna Heidi Sohlberg meni työkkäriin, mutta nyt tilanne on parempi – katso, mihin rahaa kului viikossa lähes 900 euroa

Lue myös: Suomessa on perheitä, joissa eletään kahta eri elintasoa: ”Mies sanoi, että saat kuitenkin tulla kanssamme samalle lomalle”