Miisa Nuorgam sai vauvan Eetun kanssa, mutta ei halua perinteistä parisuhdetta – Eetu meinasi lähteä suhteesta ennen lapsen syntymää: ”Prosessoin tätä ei-monogamista suhdemuotoa edelleen”

Vain kaksi päivää Norjaan muuton jälkeen Miisa Nuorgam teki positiivisen raskaustestin. Se pani suunnitelmat aivan uusiksi.

Miisan ja Eetun lapsi syntyi huhtikuussa. Miisa puhuu lapselle saamea, vaikka on itsekin oppinut kieltä vasta kuluneen vuoden aikana.

Miisa Nuorgam sulkee makuuhuoneen oven saadakseen etäisyyttä toisessa huoneessa laukkujaan pakkaavaan kumppaniinsa. Eetu Typpö paiskoo tavaroita kassiin ja kertoo kiivaasti puhelimeen, kuinka Miisa on hetki sitten käskenyt hänen häipyä asunnosta. Lopullisesti, yön selkään, mielellään takaisin Suomen puolelle.

Miisa vetäytyy itkuisena sängylle ja purkaa tuntojaan kameralle.

– Mä en ole monogaminen ihminen, ja se on ollut alusta asti tiedossa. Me ollaan nyt pari kuukautta eletty tässä monosuhteessa, ja tänään mä sanoin, että mä en ole kovin tyytyväinen. Mulla on ikävä ihmisiin tutustumista, sitä että kävisi vaikka alkoholittomalla kaljalla jonkun kanssa.

– Ja se sanoi, että jos tuo on sitä, mitä mä haluan, se ei aio olla meidän lapsen elämässä millään tavalla mukana. Mä sanoin, että sitten hän lähtee, mä en halua häntä tänne.

Tämä kohtaus päätyi mukaan somevaikuttaja, toimittaja Miisa Nuorgamista kertovaan Ylen dokumenttisarjaan Katkeamaton, jonka hän kuvasi pääasiassa itse viime syksystä tähän kesään.

Miisa muutti syksyllä Norjan Kautokeinoon opiskellakseen saamea, jota ei ollut lapsuudessaan saamelaisuudesta huolimatta oppinut. Kielen opiskelu oli ollut hänen suuri unelmansa vuosikaudet. Dokumentin oli tarkoitus kertoa nimenomaan Miisan saamelaisuuden vahvistamisesta.

Edellisenä keväänä Tinderistä löytyneen Eetun kanssa oli sovittu, että kepeä tapailu päättyy syksyn tullen. Suunnitelmat kuitenkin menivät uusiksi vain kaksi päivää Norjaan muuton jälkeen, kun Miisa teki positiivisen raskaustestin.

Yllätys oli valtava: kumpikin oli aiemmissa parisuhteissaan yrittänyt saada lapsia siinä onnistumatta, ja nyt oli tärpännyt juuri silloin, kun sitä vähiten odotettiin.

Tieto lapsesta oli onnellinen uutinen. Sen sijaan vanhempien oli alkuun vaikea sopeutua ajatukseen yhteisestä elämästä.

Mahtuuko suhteeseen muita?

– En ole koskaan kokenut olevani monogaminen ihminen, Miisa sanoo nyt.

Hän ja Eetu istuvat vieretysten yhteisen kodin sohvalla Tampereella. Sylistä toiseen siirtyy myös huhtikuussa syntynyt vauva, joka on äidin ja isän silmäterä ja hyväntuulinen pienokainen.

– Muistan jo lukiossa ajatelleeni, että ei minua kiinnosta vakiintua vain yhteen ihmiseen, Miisa jatkaa.

”Ráhkis”, Miisa sanoo vauvalleen. Se tarkoittaa: rakas.

– Kaipaan sitä kihelmöivää tunnetta, jonka uusiin ihmisiin tutustuminen aiheuttaa. Tarvitsen sitä. Toisaalta kuitenkin kaipaan myös pitkän suhteen tuomaa turvallisuutta.

Eetu on lähtökohtaisesti suhtautunut parisuhteisiin paljon perinteisemmin. Ennen Miisan tapaamista hän ei ajatellut, että voisi elää muussa kuin kahden ihmisen suljetussa suhteessa.

Vauva on muuttanut suhdetta paljonkin, Eetu ajattelee. ”Toista arvostaa nyt vielä enemmän.”

Kulunut reilu vuosi on kuitenkin pakottanut ajattelemaan asioita uudelta kantilta. Viime syksyn purkaus Kautokeinossa tuntuu hänestä nykyään pahalta, ja sen näkeminen videolta uudelleen on nostanut pintaan ikäviä tunteita.

Eetun mukaan riita sai alkunsa kiristyneestä elämäntilanteesta. Hän oli edellisenä keväällä joutunut lomautetuksi lentokoneasentajan työstään ja raha-asiat vaivasivat. Miisan tapaaminen ja raskaus olivat valtavia muutoksia, ja kaiken päälle avoin suhde ajatuksenakin ahdisti.

– Purkaukseni hävettää nyt ja pelkään, miten siihen suhtaudutaan jakson julkaisun jälkeen, Eetu sanoo.

– En enää ikinä halua joutua sellaiseen tilanteeseen. Se oli aivan hirveää, vaikka nosti kyllä tarpeellisia keskusteluja pöydälle.

Kaikesta huolimatta Miisan ja Eetun suhde on nykyisin ainakin teoriassa avoin.

– Tällä hetkellä olemme sopineet, että molemmilla olisi kyllä lupa olla Tinderissä, mutta ei meistä kumpikaan taida siellä olla, Miisa sanoo ja katsahtaa Eetuun.

– Joo, ei olla, Eetu vahvistaa.

Videolle päätyneen riidan jälkeen kului muutama viikko erillään, mutta hiljalleen yhteinen sävel alkoi löytyä. Miisalle välikohtaus oli lähinnä hormonien voimistama tunnemyrsky, ja kun asiasta alettiin puhua uudelleen, kumpikin oli ehtinyt miettiä omaa kantaansa.

Sovittiin, että raskausaikana pysytellään kahden kesken ja katsotaan myöhemmin tilannetta uudelleen.

– Siinä vaiheessa tuntuikin sitten luonnolliselta keskittyä vain toisiimme ja raskauteen, Miisa sanoo.

– Milloinkaan emme halua tehdä mitään päätöksiä pakon sanelemana tai vastoin sitä, mikä kummastakin tuntuu hyvältä.

Kepeästä tapailusta tulikin perhe

Avoin suhde tarkoittaa Miisalle ja Eetulle ennen kaikkea vapautta. Se ei tarkoita, että toisen luottamuksen saisi pettää, vaan että ollaan rehellisiä ja rakastetaan toista juuri sellaisena kuin tämä on. Tärkeintä on puhua ajatuksista ja tunteista avoimesti.

Oli Miisa monogamiavastaisuudestaan kertonut jo Tinderissäkin.

– Muistaakseni se luki minulla profiilitekstissä, ettei tule yllätyksiä, hän sanoo.

Eetua asia ei ihmeemmin alkuvaiheessa häirinnyt, koska Miisa oli joka tapauksessa lähdössä muutaman kuukauden kuluttua pois. Jos tästä jotakin tulisi, se olisi lyhyttä ja kepeää.

Pari jutteli ensin viestien välityksellä, ensimmäinen tapaaminen sovittiin hiukan sattumalta. Eräänä iltana Eetu tuli Miisan luo kylään parin oluen kanssa.

– Kun astuin ensimmäistä kertaa ovesta sisään, tuntui, kuin olisin kotiin tullut, hän sanoo.

Sekä Miisa että Eetu ovat temperamenttisia ihmisiä, mutta juuri nyt arki sujuu rauhallisesti.

– Ihastuin Miisassa tietysti aivan ensin ulkonäköön, mutta heti perään tykästyin hänen aitouteensa. Tuntui, että kaikki oli niin helppoa hänen kanssaan.

Läpi kevään ja kesän pari tapaili kevyin mielin. Juttu loppuisi, he ajattelivat.

– Mutta kun sitten tuli lähtö Norjaan, niin kyllä siinä vaiheessa oli jo tiedossa, ettemme ehkä lopetakaan kaikkea yhteydenpitoa vuodeksi, Miisa myöntää.

Ja kun vauva syksyn alussa ilmoitti tulostaan, oli aika laittaa suunnitelmat uusiksi. Miisa halusi jatkaa lukuvuoden kestävät opintonsa loppuun, jos se suinkin olisi mahdollista. Lomautusten takia Eetu pystyi viettämään hänen kanssaan Kautokeinossa pitkiä aikoja kerrallaan. Aika näyttäisi, miten perhe ja parisuhde asettuisivat.

Tutustutaan vanhempina

– Ráhkis, Miisa lepertelee vaimealla äänellä vauvalle. Pienokainen sylissä on rauhallinen ja tyytyväinen, on ollut syntymästään asti.

Ráhkis on pohjoissaamea ja tarkoittaa rakasta. Miisa puhuu lapselleen yksinomaan saamea. Sen hän on pääosin oppinut vasta kuluneen vuoden aikana, mutta jo nyt tuntuisi oudolta puhua lapselle suomea.

– Aika hyvin tämä jo sujuu. Joskus joitakin yksittäisiä sanoja pitää tarkistaa sanakirjasta, Miisa sanoo.

Eetu on iloinen, että vauva saa kuulla toista äidinkieltään edes kotona. Muualla hän sitä tuskin kuuleekaan. Eetukin on jo oppinut perussanaston ja ymmärtää äidin ja lapsen juttutuokioita hyvin.

Juuri nyt arki on rauhallista ja tyytyväistä. Miisa viihtyy kotona lapsen kanssa, Eetu on löytänyt uutta työtä lomautusten korvaajaksi. Riitoja ja kinastelua kahden temperamenttisen ihmisen suhteessa on, mutta kompromisseihin päästään viimeistään ajan kanssa.

– Tuntuu, että raskaus ja vauvakin ovat muuttaneet suhdettamme paljon. Ja se, että tunnemme toisiamme paremmin kuin alkuun, Miisa sanoo.

Myös kumppanin näkeminen yhteisen lapsen kanssa on syventänyt suhdetta.

– Kyllä toista arvostaa nyt vielä enemmän, Eetu pohtii.

– Ja rakkaus jotenkin laajenee, kun toisen näkee oman lapsen vanhempana. Se tunne on jotenkin vielä suurempi, Miisa täydentää.

Perinteinen vai poikkeava?

Mitään parisuhdemallia Miisa ja Eetu eivät ole loppuelämäkseen lyöneet lukkoon. Juuri nyt Miisalle riittää vapaus, sekä se, että asioista saa puhua avoimesti.

– Minä prosessoin tätä ei-monogamista suhdemuotoa edelleen, Eetu sanoo.

– Tällä hetkellä ajattelen, että mennään tilanteen mukaan ja keskustellaan asioista, kun siltä tuntuu. Yhdessä me opettelemme elämään omilla säännöillämme.

Kumpikin haaveilee, että perheeseen saataisiin tulevaisuudessa lisää lapsia ja että elämää voisi elää velattomana ja vapaasti. Toiveena on pysyä tiiminä ja onnistua vanhempina, vaalia suhdetta ja jatkaa toiseen tutustumista.

Miisalle ajatus perhe-elämän ja avoimen parisuhteen yhdistämisestä tuntuu luontevalta ajatukselta.

– Lähipiirissämme on paljon normista poikkeavia suhteita, ja ehkä sitten kun lapsi on isompi, ovat tällaiset perinteisestä ydinperhemallista poikkeavat perheetkin jo tutumpia, hän arvelee.

– Vanhempien seksielämähän ei kuulu lapsille, joten sitä tuskin käsitellään lapsen kanssa. Mitä tulee rakkauteen ja tunteisiin, aiheesta puhutaan ikätasoisesti sitten, kun sen aika tulee.

Miisa Nuorgam 29-vuotias saamelainen toimittaja ja somevaikuttaja.

Tunnetaan erityisesti e-urheilun parista sekä vuoden 2018 Diili -ohjelman kilpailijana.

Asuu puolisonsa ja lapsensa kanssa Tampereella. Harrastaa tietokonepelaamista ja tanssia. Eetu Typpö 29-vuotias lentokoneasentaja.

Harrastaa vapaa-ajalla konsolipelejä ja moottoriurheilua.

