138 miestä treffannut Rebekah löysi sen oikean myyntisuppilomallilla – asiantuntija: ”Siinä on paljon hyvää, ja sitten vähän pohdittavaa”

Rakkautta voi etsiä samalla tavalla kuin markkinointivelho etsii asiakkaita, ja jotkut etsivätkin.

Brittilehti Guardian esitteli hiljattain Rebekah Campbellin, joka 34-vuotiaana, kymmenen sinkkuvuoden jälkeen, tajusi haluavansa perheen.

Rebekah lähti projektiin bisnesammattilaisen päättäväisyydellä ja on nyt kirjoittanut kirjan, jossa kertoo, miten homma hoidetaan: myyntisuppilomallilla!

Markkinointi-ihmisille tutun sales funnelin ideana on se, että suppilon leveässä päässä pitää olla iso massa mahdollisia asiakkaita, jotta edes osa heistä säilyisi matkassa suppilon toiseen päähän ja poistuisi maksaneina asiakkaina.

Rebekah vaihtoi vain mahdollisen asiakkaan mahdolliseksi aviomieheksi, haki ”liidejä” eli kontakteja useammasta deittisovelluksesta, ja asettui deittailemaan. Rebekah’n myyntisuppilon leveämmässä päässä oli 138 miestä, ja siitä syntyi kirjan nimi 138 Dates.

Rebekah’n suppilosta putkahti kolmen vuoden päästä Se Oikea, ja lisäksi hänellä on nyt tosi paljon enemmän hyvän päivän tuttuja kuin ennen. Mutta miltä hänen metodinsa kuulostaa? Fiksulta? Epäromanttiselta? Ainakin aika insinöörimäiseltä.

”Jos haluat millä tahansa elämänalueella toivotun lopputuloksen, siihen pitää olla strategia,” toteaa Rebekah, ja näinhän ne Excel-jampat aina väittävät – vaikka tosielämä osoittaa, että osa heistäkin tekee upeaa tulosta vain taulukoiden maailmassa eikä tosielämässä. No, Rebekahille metodi tosiaan toimi.

Kyynisyyden huippu vai hyvä idea?

Strateginen deittailu on kiinnostava ajatus, ja on sitä sovellettu ennenkin. Netissä on paljon ohjeita vaikkapa siihen, miten otetaan toimivat Tinder-kuvat ja miten keskustelu kannattaa aloittaa. Redditissä on paljon seuraajia ja huomiota saanut osio Female Dating Strategy, jossa annetaan heteronaisille selkeät ohjeet oikeanlaisen miehen kohtaamiseen.

FDS:n neuvot lähtevät itsen kunnioittamisesta, mutta päätyvät nopeasti konservatiiviseen ”älä harrasta seksiä ennen kuin mies sitoutuu äläkä maksa itse laskuasi” -settiin. Ei kuulosta ihan suomalaiseen ajatteluun sopivalta.

Mutta kysytään mielipidettä Satu Väisäseltä, joka on life coach ja kirjoittanut sinkuille suunnatun kirjan Sinkun elämää, jossa annettiin deittailuohjeitakin. Miltä Rebekah’n myyntisuppilo kuulostaa?

– Siinä on paljon hyvää, ja sitten vähän pohdittavaa. Kieltämättä bisnestermistö kuulostaa hiukan kyyniseltä, ja Tinder-deittailussa ongelmana on jo muutenkin tietty liukuhihnamaisuus. Toisaalta, volyymia on hyvä olla!

Niin, mitä enemmän ihmisiä tapaa, sitä enemmän tapaa myös kiinnostavia ihmisiä. Liian ison volyymin kääntöpuolena on tosin Väisäsen mielestä deittiähky: siinä alkaa helposti kyllästyä koko ajatukseen uuden ihmisen tapaamisesta.

Tunnusteleva puhelu avuksi seulontaan

Rebekah’n strategiassa aviomiessuppilon iso massa myös seulottiin jo etukäteen. Hänellä oli lista kandidaatilta toivotuista ominaisuuksista, ja lisäksi hän soitti ennen tapaamista tunnustelevan puhelun. Väisäsen mielestä puhelu ennen treffejä on aivan hyvä idea. Toivomuslistat taas voivat olla uhka tai mahdollisuus. Väisäsen sinkkukirjassakin oli kokonainen luku standardeista, mutta vaatimusten kanssa pitää varoa keulimista. Ennen toivomuslistoja olisi hyvä tutustua itseensä ja siihen, mikä itselle on tärkeää.

– Kriteerit voivat olla ihan hyvä juttu, mutta pitää miettiä, mistä niissä on kyse: ovatko ne omista arvoista lähteviä toiveita vai epärealistisia vaatimuslistoja. Onko todella tärkeää, että mies on 185 cm pitkä ja ajaa Mersulla? Vai kohtaavatko arvot esimerkiksi terveydestä tai perhe-elämästä.

Väisäsen mielestä bisnesmallin deittailustrategiassa jää helposti huomiotta se, että parinvalintaa ohjaavat alitajuntaiset mallit, omat traumat ja kemia. Toki sen huomaa sitten jollain niistä 138 treffeistä, kuka kolahtaa. Rebekahkin kertoo, että kun nykyinen aviomies sitten tuli vastaan, strategiat lensivät jonkkaan.

Jotain uutta

Deittisovellusten ansiota on ilman muuta, että joku pystyy ylipäänsä sopimaan 138 treffit kolmelle vuodelle. Mutta kuka jaksaa? Laiskempi alkaa viimeistään numeron 25 kohdalla arvioida uudestaan, kuinka tärkeä asia se parisuhde lopulta onkaan.

Deittailu on Väisäsen mielestä niin sotkuista puuhaa, että ihmisen halu saada sitä omaan kontrolliin on ymmärrettävää. Mutta kaikkia ei projektiajattelu eikä puoliammattimainen deittailu sykähdytä, ja silti olisi kiva rakastua. Kaikki eivät lisäksi saa läheskään niin paljon Tinder-osumia, että deiteille pääsisi alvariinsa.

Väisänen haluaisi keksiä pariutumisen saralle jotain uutta: jonkin sellaisen tavan kohdata ihmisiä, joka ei olisi nolo eikä kuluttava.

– Se on salainen haaveeni. Mutta mikä se olisi? Pikatreffitapahtumia Suomessa on kokeiltu, mutta olisiko olemassa vielä jokin innostavampi tutustumistapa, jossa kohdataan aidosti? Kyllähän sielunkumppani voi löytyä pelkästään parin kuvan perusteella swaippaamalla, mutta joku muukin vaihtoehto tarvittaisiin.

