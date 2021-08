Maria Guzeninan suvun vaiettu historia avautui vasta isoäidin kuoleman jälkeen – kertoo nyt perheen traagisimman tarinan, joka liittyy isään

Maria Guzenina sanoo, että yksinäinen lapsuus on osaltaan ohjannut häntä nykyiseen elämäntilanteeseen uusperheen vanhempana. – Kodissamme on paljon elämää ja meteliä, ja olen siitä hurjan onnellinen.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

SUVUN PERINTÖ

”Pahinta olisi tapahtumaköyhä elämä”

”Isäni suvun vaiettu historia alkoi avautua minulle vasta isoäitini kuoleman jälkeen löytyneistä kirjeistä ja valokuvista. Jestas, millaisia käänteitä edelliset sukupolvet olivat eläneet! Jos niistä tehtäisiin elokuva, se ylittäisi villeimmätkin juoni-ideat. Elämä on mitä uskomattomin juttu.

Sukuni traagisimmat tarinat löytyivät aivan läheltä. Kävi ilmi, että isäni Ilkka oli pikkupoikana erotettu biologisesta isästään ja adoptoitu äidin puolen isovanhemmilleen. Ilkan biologisesta äidistä, Irenestä, tuli silloin juridisesti hänen siskonsa ja isovanhemmista isä ja äiti. Ilkan biologinen isä, vaarini Pentti Oskari Salonen, oli osallisena jatkosodan asekätkennässä, ja elettiin vaarallisia aikoja. Osa asekätkijöitä pakeni, mutta Pentti Oskari vangittiin. Irenen perhe pakotti parin eroamaan, ja Pentti Oskari eristettiin täysin lapsestaan sekä painostettiin luopumaan oikeuksistaan isänä. Vanhoista kirjeistä käy ilmi, että hän ikävöi lastaan ja eikä todellakaan halunnut tuollaista ratkaisua.

Pentti Oskari menehtyi onnettomuudessa 32-vuotiaana. Minun syntyessäni hän olisi ollut 48-vuotias. Olisimme voineet siis tavata, jos hänen kohtalonsa olisi ollut toinen. Mietin nyt, millaisia jälkiä aiemmat sukupolvet jättävät valinnoillaan. Virheitä ei saa pelätä, niitä kuuluukin tehdä, mutta olisi parempi tehdä sellaisia, joista vain itse joutuu tilille.

Vuonna 1944 Irene Stieren ja Pentti Oskari Salonen olivat vielä pari. Sylissä Ilkka-vauva, josta tuli Marian isä.

Myös omaa elämääni on varjostanut isättömänä kasvaminen. Vanhempieni eron jälkeen isäni vain katosi. Vasta aikuisena sain uudelleen yhteyden häneen sekä tutustua nuoreen siskopuoleeni. Oli arvokasta, että ehdimme nähdä ennen isän kuolemaa, mutta emme koskaan ehtineet puhua siitä, miten hän oli saanut kuulla adoptiostaan tai mitä hän ajatteli noista käänteistä.

Arkiston löydöistä oli helppo päätellä, että isäni äidin Irenen perhe, Stierenit, elivät paikoin vaurasta elämää ja että kulisseja pidettiin yllä silloinkin, kun omaisuus oli jo hassattu. Vanhemmat määräsivät Irenen tekemisistä, ja vaikuttaa, ettei hänen omalle tahdolleen annettu tilaa.

Oma elämäni on ollut hyvin erilainen. Vaikka lapsuudessani arki oli usein taloudellista kamppailua, olen aina saanut itse valita, miksi haluan tulla ja mihin suuntaan lähden. Minulle on ollut selvää, että ihmisellä on täysi oikeus tehdä toisenlaisia valintoja kuin muut häneltä odottavat. Pahinta olisi tapahtumaköyhä, pettymyksiltä suojattu elämä.”

PERHE

”Lapsekseen voi saada maailman parhaan tyypin”

”Lapsuuteeni kuului paljon yksinäisyyttä ja usein toivoin laajempaa perhepiiriä. Perheen kaipaus on osaltaan ohjannut minut nykyiseen elämäntilanteeseeni uusperheen vanhempana: kodissamme ihmisiä tulee ja menee, täällä on paljon elämää ja meteliä. Olen siitä hurjan onnellinen.

1970-luvulla kotikulmilla Helsingissä.

Nuorena olin aika omapäinen tytär, mutta äitini on aina luottanut minuun. Oma vanhemmuus tuntui pitkään vieraalta ajatukselta. Ajattelin yksinhuoltajaäitiäni ja hänen kamppailuaan perheemme selviytymiseksi. Miten niin isosta ja vaativasta vastuusta voi selvitä ja olla yhtä viisas?

Sitten aikuisena tieto omasta raskaudesta olikin huikea hetki: kaikki pelot katosivat ja tiesin, että äitiys oli kaikki, mitä halusin. Siitä tuli heti luonteva osa minua. Ahmin oitis kaikki mahdolliset kasvatusoppaat. Lapsuuskaverieni perheet olivat tuntuneet hienoilta, ja halusin löytää sen ohjenuoran, jolla klaaraisin vanhemmuuteni yhtä oikein kuin heillä. Kun poikani syntyi, kasvatusoppaat jäivät nopeasti syrjään. Eihän siinä väsymyksessä selvitä lukemalla.

Ensihetkestä lähtien olen nauttinut äitiydestäni valtavasti ja ollut mielettömän onnellinen ja kiitollinen pojastani. Se tunne kantaa edelleen. Mikä tsägä, että sainkin juuri tämän tyypin lapsekseni – me sovimme niin hyvin yhteen!

Lontoossa 1999 Alex-vauvan kanssa. ”Sain lapsekseni maailman parhaan tyypin.”

Äitini tapaan olen vuorollani ollut pojalleni avoin elämän realiteeteista. Olen antanut hänen itsenäistyä ja toivonut, etteivät vääjäämättömät elämänkolhut koskaan lannistaisi, vaan hän löytäisi elämää kohtaan saman luottamuksen, joka itselläni on. Alex on nyt parikymppinen yliopisto-opiskelija. Olen yrittänyt näyttää, että kunhan perusasiat hoitaa elämässään hyvin, ei tule sellaista hätää, mistä ei selviäisi.”

RAKKAUS

”Kauheistakin tunnemyrskyistä selviää”

”Toivon, että jokainen saisi kokea ensirakkautensa riittävän nuorena. Sehän on se parisuhteiden jääkylmä suihku, ihana, riipivä ja niin hullu, että se saa vaikka kiertämään maapallon jalkaisin. Loppuessaan ensirakkaus muuttuu pohjaksi tuleville suhteille ja opettaa, että kauheistakin tunnemyrskyistä selviää. On ihana elää intohimoisesti ja heittäytyen, mutta rakkaudessa överit eivät pitkällä juoksulla tee hyvää. Aito rakkaus on rauhaa, tasapainoa ja läsnäoloa. Sen ei pidä olla tunnekuohujen vuoristorata vaan syvempi yhteys, joka perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen. Silloinkin, kun parisuhde päättyy, kunnioitus ja yhteys toiseen säilyvät, jos toista on aidosti rakastanut.

Laajemmassa mielessä rakkaus on elämänasenne, jonka voi valita. On paljon helpompaa elää rakkaudellisessa kuin jyrkän kulmikkaassa ilmapiirissä. Rakkaus on asenne elämää ja muita ihmisiä kohtaan. Tragedioistakin pelastaa vain kyky sopeutua ja hyväksyä ne, ja valita silti rakastaa elämää.”

IKÄ

”Elämä antaa sen, mikä on parhaaksi”

”Olen 52-vuotias, ja mikä hyvä ikä tämä onkaan! Eletty elämä on vallan hienosti valmistellut tähän hetkeen, ja odotan innolla näkeväni, mitä kulman takana odottaa. Elämää on kiva suunnitella, mutta ei pidä pettyä tai tehdä itselleen taakkaa siitä, jos se ei toteudukaan sellaisena kuin itse on kuvitellut. Elämä antaa lopulta sen, minkä antaa ja se on usein parempi kuin mitä itse osaisi kaavailla. Siksi tulevia vuosia on turha tarkoin lukita mielessään. On valtava siunaus saada kokea niin vastoinkäymisiä kuin hyviä hetkiä. Erilaiset kokemukset viilaavat meistä parempia ihmisiä.

1980-luvulla Maria autteli koulupäivän jälkeen äitinsä kioskissa. ”Sehän oli paratiisi irtokarkkeineen!”

En ole kriiseillyt iästäni tai ajatellut, että tietyssä iässä pitäisi olla tietynlainen. Tekemiseni eivät määrity numeroiden vaan sisäisen maailmani ja elämänjanoni kautta. En myöskään mieti ikääntymisen ulkoisia merkkejä: hehkeä ja kaunis voi olla vaikka satavuotiaana. Kaunista ovat lempeä itsevarmuus ja elämänkokemuksista syntyvä viisaus ja rakkaudellinen myötätunto.”

KEHO

”Huolla kehoa, joka sinua kuljettaa”

”Omasta kropasta on tärkeää huolehtia, koska se on väline, joka minua kuljettaa. Jos kehoaan laiminlyö, se vaikuttaa kaikkeen ja krempat ottavat arjessa vallan. Kroppani toimii perusasioilla: riittävästi unta, terveellistä ravintoa, paljon vettä ja liikuntaa. Virittelen kehoni uuteen päivään joka aamu samoilla rutiineilla. Herään aikaisin, laitain kahvin tulemaan ja teen joogasta tuttuja aurinkotervehdyksiä. Hengittelen, venyttelen ja tuijottelen maisemaa keittiön ikkunasta. Se on sopiva hetki kuunnella, miten keholla menee, ja kun maltan herätellä sen rauhassa, mielikin pysyy harmonisempana läpi päivän. Myös palautumiselle ja rauhoittumiselle pitää antaa aikaa. Lempeät ajatukset ovat mielelle sama kuin vesi keholle: ilman niitä käy huonosti.”

LUONTO

”Kannattaa tutkia vieraita sivupolkuja”

”Huollan itseäni myös pitkillä, rauhallisilla kävelyillä ja mieluiten metsässä. Parhaita ovat risukkojen halki kulkevat polut, joista ei ihan tarkkaan tiedä, mihin ne johtavat. Sama ajatus pätee elämässä: välillä kannattaa tutkia vieraita sivupolkuja, joita ei ole jo valmiiksi tallannut.

Nuuksio, sieniretkellä Luna Irmelin kanssa. ”Metsä on henkinen ja fyysinen aarreaitta.”

Luonnon arvo tuli tutuksi jo lapsuudessa. Silloin se oli leikkipaikka ja meille aarreaitta, josta sai sieniä ja marjoja lautaselle täydennykseksi. Se, mitä syksyn sadosta onnistuttiin säilömään, oli kylminä talvipäivinä suurta herkkua, jos rahasta oli tiukkaa.

Metsä on myös henkinen aarreaitta. Tiukan työpäivän jälkeen se auttaa hengittämään paremmin. Pysähtyminen lähimetsän kallioilta avautuvan maiseman eteen on ihan parasta. Usein patikoimme Nuuksiossa tunteja mieheni Karin ja koiramme Luna Irmelin kanssa. Vielä tavatessamme Kari ei ollut metsäihmisiä, mutta alkuaikojen huumassaan ei kehdannut kieltäytyä retkistä. Opetin hänelle, mitä sieniä kannattaa kerätä, ja nykyään hän on meistä se sienivelho.”

RAHA

”Pesämuna voi kantaa pitkälle”

”Muistan aina hetken, kun koeaikani Music Televisionissa muuttui vakituiseksi työsuhteeksi. Ensimmäiseksi kävelin Lontoossa pankkiin kysymään lainaa oman asunnon ostoon. Olisin voinut käyttää palkkani vuokraan ja vaatteisiin, mutta ymmärsin, että lainaa maksamalla minulla olisi ennen pitkää jotain ihan omaa. Olen kiittänyt nuorta itseäni monta kertaa. Se pesämuna on tuonut vakautta ja turvaa.

Vuodet 1993–1997 Maria työskenteli Lontoossa MTV-kanavalla. Hän kirjoitti kokemuksestaan kirjan, Unelmatehdas: Access all areas.

Taloudellisesti niukka lapsuus opetti selviytymään vähällä, enkä ole koskaan pitänyt rahan haalimista itsetarkoituksena. Poikani syntymän jälkeen se on merkinnyt perheeni turvaa. Meillä ei ole yltäkylläistä, mutta olen voinut mahdollistaa, että lapseni näkee maailmaa ja on voinut matkustaa molempien vanhempiensa välillä maasta toiseen. Olen edelleen tarkka ja säästeliäs.

15-vuotias Maria teki mallintöitä koulun ohella.

Äitini opetti elämään vastuullisesti ja tekemään töitä. Työ on merkinnyt itsenäisyyttä. Nuorena tein töitä aamutorilla ennen koulupäivää ja vain 14-vuotiaana tulkkasin Paavo Väyryselle, kun Neuvostoliitto järjesti Dipolissa avaruusnäyttelyn. Osallistuin kodin kuluihin, eikä vaihtarivuosi Yhdysvalloissa olisi mitenkään ollut mahdollinen ilman omia tienestejä. Nauramme välillä, miten puolisollani Karilla, pojallani Alexilla ja minulla on yhdistävä urakokemus: olemme kaikki paiskineet hommia hampurilaisravintoloissa.”

URA

”Valta syntyy kyvystä olla joukkuepelaaja”

”Olisi kiehtovaa tietää, millaista elämästäni olisi tullut, jos olisin kasvanut isossa suvussa, erilaisten vaikutteiden keskellä. Ehkä en olisikaan päässyt maailmalle, tai ehkä pappeina ja filosofeina tai isänmaan puolustuksessa toimineet esi-isäni olisivat vaikuttaneet minuun. Mietin, kuinka paljon kiinnostuksenkohteet ovat sattumaa, ympäristön tai geenien sanelemaa. Päädyin sisälläni kyteneestä kutsumuksesta itsekin isänmaan hommiin poliitikkona, vaikka aiempiin uravaiheisiini peilattuna se on saattanut joistakin tuntua erikoiselta. Minulta se vaati rohkeutta sekä päättäväisyyttä.

Suomen poliittinen järjestelmä on siitä yliveto, että se kuvastaa koko kansaa pienoiskoossa. Yksikään puolue ei voi määrätä yksin ja vain yhteistyöllä saadaan valmista aikaiseksi. Valta syntyy kyvystä olla joukkuepelaaja, ja nopeimmin putoavat ne, jotka tavoittelevat hampaat irvessä asemaa vain itselleen. Sellaisella pikavoitolla ei pärjää pitkälle.”

KUOLEMA

”Elämä pitää elää”

”Viime syksynä seisoin äitini sairaalasängyn vierellä, kun lääkäri kysyi, elvytetäänkö. Äidin aivoinfarktit säikäyttivät perheemme ja oli pelottavaa nähdä hänet laitteisiin kytkettynä. Pitkien sairaalavaiheiden jälkeen hän kuntoutui takaisin kotiinsa, mutta ei pärjää enää omillaan. Afasia vei puhekyvyn ja toi toimintahäiriöt, muisti hiipuu ja todellisuus sen mukana, mutta silti äiti yhä maalaa uskomattomia taulujaan. Käyn äitini luona päivittäin ja olen onnellinen hetkistä, joina hän tunnistaa minut. Vuosi sitten kävimme vielä yhdessä sienimetsällä. Siellä hän tarttui minua kädestä ja muistutti, että kaikki järjestyy. Se oli viimeinen keskustelumme.

Äiti ei ole koskaan puhunut minulle kuolemasta, mutta sitäkin enemmän elämästä. Asenne on, että elämä pitää elää. Minä ajattelen kuolemaa yllättävän usein. En lannistuneesti vaan päinvastoin: että onpa huikeaa saada olla elossa nyt, kun jonain päivänä tämä kaikki kuitenkin loppuu.”